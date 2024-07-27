Однодневные – экскурсии в Ираклионе

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Ираклионе на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Очарование Западного Крита
На машине
17 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
80 за человека
Восточный Крит: большое путешествие
На машине
15 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Восточный Крит: путешествие по историческим и живописным местам
За 9 часов вы увидите как известные достопримечательности, так и скрытые сокровища Восточного Крита. Насладитесь культурой и природой острова
Начало: Ираклион и его пригороды
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
80 за человека
Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Горное плато Нида в Ираклионе: следы Зевса и критская культура
Вас ждет уникальное путешествие на горное плато Нида, где вы познакомитесь с легендами, культурой и кухней Крита
Начало: У вашего отеля
от 299 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    27 июля 2024
    Очарование Западного Крита
    Экскурсия супер!!!! Успели все: и в пещере побывать, и видами насладиться, и поправить с черепашками, и на катамаране покататься, и
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    гастрономический экстаз испытать, и погулять по старым улочкам, и по магазинам пройтись, просто почилить в кафейне в Ретимно. Вторая экскурсия с Еленой! Шикарный рассказчик! Все отлично! Однозначно советую экскурсию👍

  • Е
    Евгения
    9 июня 2024
    Очарование Западного Крита
    Экскурсия - Супер!!! 👍👍👍Всё понравилось! Компания подобралась приятная! ❤️ Александр очень интересный рассказчик, мы его заслушались!!! Спасибо организаторам!!! 🙏🙏🙏 Рекомендую посетить, однозначно!!!
  • А
    Антон
    8 мая 2024
    Очарование Западного Крита
    Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
    Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Однодневные»

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  1. Очарование Западного Крита
  2. Восточный Крит: большое путешествие
  3. Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в августе 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 299. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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