9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Очарование Западного Крита: Пещера, Озеро и Венецианский Ретимно
Вместе с группой до 8 человек откройте красоты Западного Крита: от древних пещер до венецианских улиц Ретимно
Начало: В Ираклионе и его пригородах
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€80 за человека
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Восточный Крит: путешествие по историческим и живописным местам
За 9 часов вы увидите как известные достопримечательности, так и скрытые сокровища Восточного Крита. Насладитесь культурой и природой острова
Начало: Ираклион и его пригороды
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€80 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Горное плато Нида в Ираклионе: следы Зевса и критская культура
Вас ждет уникальное путешествие на горное плато Нида, где вы познакомитесь с легендами, культурой и кухней Крита
Начало: У вашего отеля
от €299 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина27 июля 2024Экскурсия супер!!!! Успели все: и в пещере побывать, и видами насладиться, и поправить с черепашками, и на катамаране покататься, и
- ЕЕвгения9 июня 2024Экскурсия - Супер!!! 👍👍👍Всё понравилось! Компания подобралась приятная! ❤️ Александр очень интересный рассказчик, мы его заслушались!!! Спасибо организаторам!!! 🙏🙏🙏 Рекомендую посетить, однозначно!!!
- ААнтон8 мая 2024Всё прошло на высшем уровне, крайне рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в августе 2024
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