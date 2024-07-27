Найдено 3 экскурсии в категории « Однодневные » в Ираклионе на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ираклионе Очарование Западного Крита Восточный Крит: большое путешествие Горное плато Нида: путешествие по следам Зевса В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в августе 2024 Сейчас в Ираклионе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 299. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5

Экскурсии на русском языке в Ираклионе (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 32 ⭐ отзыва, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь