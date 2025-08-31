Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Лучшие месяцы для экскурсии «Душевный Крит» - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться тёплым морем, яркими красками природы и комфортной погодой для прогулок и экскурсий.

Представьте себе путешествие, где каждый поворот открывает что-то новое и удивительное. В экскурсии «Душевный и духовный Крит» вы увидите остров глазами его жителей.Проезжая мимо зеленых виноградников и ароматных апельсиновых рощ,

вы окунетесь в мир древних монастырей, где каждый камень хранит свою историю. Вас ждет не только духовное обогащение, но и гастрономическое: в аутентичной деревенской таверне вас угостят традиционными блюдами и домашним вином. И, конечно, не обойдется без расслабления на знаменитом пляже Матала с его фактурными пещерами и лазурными водами Ливийского моря. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в культуру, историю и природу Крита, которое оставит в вашей памяти яркие воспоминания

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Традиционная деревня

Мы пересечем остров с севера на юг, проедем вдоль виноградников и апельсиновых рощ, через самобытные деревушки и оливковые плантации. Прогуляемся по атмосферным улочкам, взглянем на быт местных жителей, а также исследуем древнеримские гробницы. Посетим, по одной из версий, самую старую церковь на Крите. При желании выпьем свежесваренный кофе в местном кафенио.

Секретный монастырь в сердце острова

Посетим монастырь, расположенный в уютном уголке, где природа и человек научились жить душа в душу. Вы услышите истории этих мест, сможете поставить свечку за здоровье близких и купить браслетики-обереги комбоскини, которые плетут местные монахи.

Пляж Матала

Остановимся на легендарном пляже с мягким песком на берегу Ливийского моря. Он окружён пещерами, которые в доисторические времена служили людям жилищами, затем использовались в качестве гробниц, а после стали пристанищем для хиппи со всего мира. Здесь же вы сможете попробовать настоящую критскую кухню в традиционной таверне. Перед возвращением посетите видовую площадку высоко в горах, от которой дух захватывает!

Организационные детали