Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Что вас ожидает

Секретные монастыри в сердце острова

Мы пересечем остров с севера на юг, проезжая вдоль виноградников и апельсиновых рощ, через самобытные деревушки и древние монастыри, каждый из которых поразит вас энергетикой и открывающимися вокруг чудесными видами. Все 4 монастыря нашего маршрута расположились в гармоничных уголках, где природа и человек научились жить душа в душу. Вы услышите истории этих мест, сможете поставить свечку за здоровье близких и купить браслетики-обереги Комбоскини, которые плетут местные монахи.

Обед у дедушки в деревне

Вместо туристических ресторанов и кафе мы остановимся на обед в аутентичной деревенской таверне. Гостеприимный хозяин угостит вас традиционными блюдами и ароматным домашним вином. И, конечно, не отпустит без стопочки ракии — критского виноградного самогона.

Расслабиться на пляже Матала

По пути обязательно сделаем остановку на легендарном пляже Матала, окруженном фактурными пещерами: в доисторические времена они служили людям жилищами, затем использовались в качестве гробниц, а после стали пристанищем хиппи со всего мира. Кроме любопытных историй здесь вас будут ждать мягкий песок и лазурные волны Ливийского моря, которыми вы успеете насладиться перед обратной дорогой.

Организационные детали