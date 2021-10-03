Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Душевный и духовный Крит

Посетить секретные горные монастыри, отдохнуть на пляже Матала и отобедать в колоритной таверне

5
2 отзыва
Это путешествие откроет перед вами неизведанные грани Крита! Вы взглянете на остров глазами местных жителей в уютных деревушках, побываете в старинных монастырях, которые не всегда отмечены в путеводителях.

Угоститесь домашним вином в колоритной таверне, полюбуетесь внушительными горными массивами и искупаетесь в лазурных водах Ливийского моря.
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит
Душевный и духовный Крит

Что вас ожидает

Секретные монастыри в сердце острова

Мы пересечем остров с севера на юг, проезжая вдоль виноградников и апельсиновых рощ, через самобытные деревушки и древние монастыри, каждый из которых поразит вас энергетикой и открывающимися вокруг чудесными видами. Все 4 монастыря нашего маршрута расположились в гармоничных уголках, где природа и человек научились жить душа в душу. Вы услышите истории этих мест, сможете поставить свечку за здоровье близких и купить браслетики-обереги Комбоскини, которые плетут местные монахи.

Обед у дедушки в деревне

Вместо туристических ресторанов и кафе мы остановимся на обед в аутентичной деревенской таверне. Гостеприимный хозяин угостит вас традиционными блюдами и ароматным домашним вином. И, конечно, не отпустит без стопочки ракии — критского виноградного самогона.

Расслабиться на пляже Матала

По пути обязательно сделаем остановку на легендарном пляже Матала, окруженном фактурными пещерами: в доисторические времена они служили людям жилищами, затем использовались в качестве гробниц, а после стали пристанищем хиппи со всего мира. Кроме любопытных историй здесь вас будут ждать мягкий песок и лазурные волны Ливийского моря, которыми вы успеете насладиться перед обратной дорогой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе. Переезды между локациями — по 20-30 минут.
  • Дополнительно оплачивается обед в таверне (10-12 евро на человека)
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: в Ираклионе и его пригородах
Время проведения: в понедельник, четверг и субботу в 09:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Юлия
Юлия
Долой скучные маршруты и толпы туристов! С нами вы увидите настоящий Крит — только самое-самое! Совместно с гостями острова мы разработали экскурсии в мини-группах, которые сочетают посещение визитных карточек, а также совершенно аутентичных, неизвестных обычному туристу мест. Наши гиды — настоящие профессионалы. Они живут на Крите по 10-20 лет, обожают его всей душой и готовы этой любовью поделиться с вами!
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2 настоящих отзыва от туристов

Людмила
3 окт 2021
Елена очень грамотный экскурсовод, на все вопросы отвечала с большими знаниями.
Единственный минус, что не предупредили что нужно взять тёплую одежду, так как на горе было очень холодно. А в целом экскурсия очень насыщенная и интересная, идея обеда в аутентичной греческой таверне это вообще шедевр! Огромная благодарность Елене!
С
3 авг 2021
Посвятили целый день поездке по указанной программе с гидом Еленой. Потрясающий гид, очень знающая и эрудированная. Прелесть минигруппы в том, что можно заехать в те места, куда не проедет автобус, поэтому впечатления изумительные. И заслуга в этом, конечно же, гида. Уметь представить остров так, чтобы было интересно и детям и взрослым. При следующих визитах на остров, постараемся съездить именно с Еленой по другим маршрутам. Оценка гиду 100 из 100!

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