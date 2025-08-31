Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

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Душевный Крит

Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита, посетив его скрытые монастыри, аутентичные деревни и изумительный пляж Матала
Представьте себе путешествие, где каждый поворот открывает что-то новое и удивительное. В экскурсии «Душевный и духовный Крит» вы увидите остров глазами его жителей.

Проезжая мимо зеленых виноградников и ароматных апельсиновых рощ,
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вы окунетесь в мир древних монастырей, где каждый камень хранит свою историю.

Вас ждет не только духовное обогащение, но и гастрономическое: в аутентичной деревенской таверне вас угостят традиционными блюдами и домашним вином.

И, конечно, не обойдется без расслабления на знаменитом пляже Матала с его фактурными пещерами и лазурными водами Ливийского моря.

Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в культуру, историю и природу Крита, которое оставит в вашей памяти яркие воспоминания

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды горных массивов
  • 🏛 Посещение древних римских гробниц
  • 🕍 Экскурсия в секретный монастырь
  • 🏖 Отдых на легендарном пляже Матала
  • 🍽 Дегустация блюд критской кухни
  • 🛍 Покупка уникальных сувениров от монахов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии «Душевный Крит» - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться тёплым морем, яркими красками природы и комфортной погодой для прогулок и экскурсий.
Сейчас август — это идеальное время.
Душевный Крит
Душевный Крит
Душевный Крит

Что можно увидеть

  • Древнеримские гробницы
  • Самая старая церковь на Крите
  • Секретный монастырь
  • Пляж Матала
  • Видовая площадка

Описание экскурсии

Традиционная деревня

Мы пересечем остров с севера на юг, проедем вдоль виноградников и апельсиновых рощ, через самобытные деревушки и оливковые плантации. Прогуляемся по атмосферным улочкам, взглянем на быт местных жителей, а также исследуем древнеримские гробницы. Посетим, по одной из версий, самую старую церковь на Крите. При желании выпьем свежесваренный кофе в местном кафенио.

Секретный монастырь в сердце острова

Посетим монастырь, расположенный в уютном уголке, где природа и человек научились жить душа в душу. Вы услышите истории этих мест, сможете поставить свечку за здоровье близких и купить браслетики-обереги комбоскини, которые плетут местные монахи.

Пляж Матала

Остановимся на легендарном пляже с мягким песком на берегу Ливийского моря. Он окружён пещерами, которые в доисторические времена служили людям жилищами, затем использовались в качестве гробниц, а после стали пристанищем для хиппи со всего мира. Здесь же вы сможете попробовать настоящую критскую кухню в традиционной таверне. Перед возвращением посетите видовую площадку высоко в горах, от которой дух захватывает!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе. Переезды между локациями — по 20-30 минут.
  • Дополнительно оплачивается обед в таверне — около 15 евро на человека
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€90
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Ираклионе и его пригородах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1187 туристов
Долой скучные маршруты и толпы туристов! Опытные гиды нашей команды — настоящие профессионалы, живущие в Греции уже многие годы и любящие её всем сердцем. Они покажут вам аутентичную Грецию —
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от тайных уголков до всемирно известных мест, от древних улочек до впечатляющих легенд! Каждый маршрут мы можем корректировать с учётом ваших интересов, предлагая эксклюзивные впечатления, доступные только избранным! Комфорт и внимание к деталям — наш приоритет: от частных трансферов до уютных пикников в уединённых местах. Путешествуя с нами, вы получаете не просто экскурсию, а незабываемое путешествие, где каждый момент — это ваше личное открытие.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Е
Эта экскурсия - практически единственная возможность попасть на прекрасный пляж Матала, если вы не водите. Нам повезло, что экскурсия состоялась - как сказали организаторы, последние 2 года группа на нее
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не набиралась. И очень зря!
Катерина - прекрасный экскурсовод, обладательница тонны знаний. Советую в экскурсию взять пакетики, можно набрать дикого чабреца, орегано, плодов рожкового дерева, инжира и винограда. Ну и конечно, эта экскурсия - настоящее паломничество по святым православным местам. В одном из храмов находятся уникальные иконы известного живописца. В общем, поездка получилась по-настоящему душевной! К меня осталось только одно сожаление - хотелось бы больше времени на пляже.

Эта экскурсия - практически единственная возможность попасть на прекрасный пляж Матала, если вы не водите. Нам
Эта экскурсия - практически единственная возможность попасть на прекрасный пляж Матала, если вы не водите. Нам
Эта экскурсия - практически единственная возможность попасть на прекрасный пляж Матала, если вы не водите. Нам
Эта экскурсия - практически единственная возможность попасть на прекрасный пляж Матала, если вы не водите. Нам
Эта экскурсия - практически единственная возможность попасть на прекрасный пляж Матала, если вы не водите. Нам
Эта экскурсия - практически единственная возможность попасть на прекрасный пляж Матала, если вы не водите. Нам
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Татьяна
Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась. Дарья, с которой я вела переписку, оперативно отвечала на все письма, В отель к
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нам приезжали в точно назначенное время. В программу экскурсии входило посещение монастыря и храмов, о которых мы получили интересную информацию. Очень запомнилась прогулка в горах с великолепными пейзажами, а также обед в таверне у дядюшки Захария, в приятной компании наших попутчиков и очень интересный десерт, приготовленный как желе из апельсинового сока с манкой. Купание в Южно-Критском море тоже оставило незабываемое впечатление. Очень рекомендую воспользоваться услугами гида Елены.

Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась.
Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась.
Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась.
Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась.
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С
Посвятили целый день поездке по указанной программе с гидом Еленой. Потрясающий гид, очень знающая и эрудированная. Прелесть минигруппы в том, что можно заехать в те места, куда не проедет автобус,
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поэтому впечатления изумительные. И заслуга в этом, конечно же, гида. Уметь представить остров так, чтобы было интересно и детям и взрослым. При следующих визитах на остров, постараемся съездить именно с Еленой по другим маршрутам. Оценка гиду 100 из 100!

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Людмила
Елена очень грамотный экскурсовод, на все вопросы отвечала с большими знаниями.
Единственный минус, что не предупредили что нужно взять тёплую одежду, так как на горе было очень холодно. А в целом экскурсия очень насыщенная и интересная, идея обеда в аутентичной греческой таверне это вообще шедевр! Огромная благодарность Елене!
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Ирина
Замечательная поездка, по удивительным местам Крита. Отлично все организовано, замечально построен маршрут! Спасибо огромное!
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