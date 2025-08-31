Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Лучшие месяцы для экскурсии «Душевный Крит» - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться тёплым морем, яркими красками природы и комфортной погодой для прогулок и экскурсий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Древнеримские гробницы
Самая старая церковь на Крите
Секретный монастырь
Пляж Матала
Видовая площадка
Описание экскурсии
Традиционная деревня
Мы пересечем остров с севера на юг, проедем вдоль виноградников и апельсиновых рощ, через самобытные деревушки и оливковые плантации. Прогуляемся по атмосферным улочкам, взглянем на быт местных жителей, а также исследуем древнеримские гробницы. Посетим, по одной из версий, самую старую церковь на Крите. При желании выпьем свежесваренный кофе в местном кафенио.
Секретный монастырь в сердце острова
Посетим монастырь, расположенный в уютном уголке, где природа и человек научились жить душа в душу. Вы услышите истории этих мест, сможете поставить свечку за здоровье близких и купить браслетики-обереги комбоскини, которые плетут местные монахи.
Пляж Матала
Остановимся на легендарном пляже с мягким песком на берегу Ливийского моря. Он окружён пещерами, которые в доисторические времена служили людям жилищами, затем использовались в качестве гробниц, а после стали пристанищем для хиппи со всего мира. Здесь же вы сможете попробовать настоящую критскую кухню в традиционной таверне. Перед возвращением посетите видовую площадку высоко в горах, от которой дух захватывает!
Организационные детали
Экскурсия проходит на микроавтобусе. Переезды между локациями — по 20-30 минут.
Дополнительно оплачивается обед в таверне — около 15 евро на человека
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€90
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ираклионе и его пригородах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1187 туристов
Долой скучные маршруты и толпы туристов! Опытные гиды нашей команды — настоящие профессионалы, живущие в Греции уже многие годы и любящие её всем сердцем. Они покажут вам аутентичную Грецию — читать дальшеуменьшить
от тайных уголков до всемирно известных мест, от древних улочек до впечатляющих легенд! Каждый маршрут мы можем корректировать с учётом ваших интересов, предлагая эксклюзивные впечатления, доступные только избранным! Комфорт и внимание к деталям — наш приоритет: от частных трансферов до уютных пикников в уединённых местах. Путешествуя с нами, вы получаете не просто экскурсию, а незабываемое путешествие, где каждый момент — это ваше личное открытие.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Екатерина
Эта экскурсия - практически единственная возможность попасть на прекрасный пляж Матала, если вы не водите. Нам повезло, что экскурсия состоялась - как сказали организаторы, последние 2 года группа на нее читать дальшеуменьшить
не набиралась. И очень зря! Катерина - прекрасный экскурсовод, обладательница тонны знаний. Советую в экскурсию взять пакетики, можно набрать дикого чабреца, орегано, плодов рожкового дерева, инжира и винограда. Ну и конечно, эта экскурсия - настоящее паломничество по святым православным местам. В одном из храмов находятся уникальные иконы известного живописца. В общем, поездка получилась по-настоящему душевной! К меня осталось только одно сожаление - хотелось бы больше времени на пляже.
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Татьяна
Экскурсия Душевный и духовный Крит это наша вторая экскурсия с гидом Еленой. Организация экскурсий очень понравилась. Дарья, с которой я вела переписку, оперативно отвечала на все письма, В отель к читать дальшеуменьшить
нам приезжали в точно назначенное время. В программу экскурсии входило посещение монастыря и храмов, о которых мы получили интересную информацию. Очень запомнилась прогулка в горах с великолепными пейзажами, а также обед в таверне у дядюшки Захария, в приятной компании наших попутчиков и очень интересный десерт, приготовленный как желе из апельсинового сока с манкой. Купание в Южно-Критском море тоже оставило незабываемое впечатление. Очень рекомендую воспользоваться услугами гида Елены.
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С
Сергей
Посвятили целый день поездке по указанной программе с гидом Еленой. Потрясающий гид, очень знающая и эрудированная. Прелесть минигруппы в том, что можно заехать в те места, куда не проедет автобус, читать дальшеуменьшить
поэтому впечатления изумительные. И заслуга в этом, конечно же, гида. Уметь представить остров так, чтобы было интересно и детям и взрослым. При следующих визитах на остров, постараемся съездить именно с Еленой по другим маршрутам. Оценка гиду 100 из 100!
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Людмила
Елена очень грамотный экскурсовод, на все вопросы отвечала с большими знаниями. Единственный минус, что не предупредили что нужно взять тёплую одежду, так как на горе было очень холодно. А в целом экскурсия очень насыщенная и интересная, идея обеда в аутентичной греческой таверне это вообще шедевр! Огромная благодарность Елене!
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Ирина
Замечательная поездка, по удивительным местам Крита. Отлично все организовано, замечально построен маршрут! Спасибо огромное!