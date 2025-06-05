Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Виноделие — одно из основных занятий местных жителей, поэтому знакомство с этим искусством поможет вам лучше понять современную культуру критян. В самом сердце Крита — его географическом центре — вы посетите винодельню, где сомелье расскажет о тонкостях производства местного вина, а вы продегустируете несколько видов самого популярного критского вина и немного прогуляетесь по виноградникам. После мы заедем в горную деревню, познакомимся с традициями ткачества и заглянем в кофеньон — место, где местные жители встречаются за чашкой греческого кофе, игрой в нарды и неспешными разговорами.
Крит изнутри
В высокогорной деревне, расположенной в географическом центре Крита, вы посетите ремесленную мастерскую, где увидите, как изготавливают национальные костюмы и сапоги «стиванья». А затем отправитесь в небольшую деревушку, чтобы познакомиться с повседневной жизнью островитян и увидеть настоящий критский быт.
Природные и исторические богатства острова
В нашей программе также будут красивые оливковые плантации, семейные виноградники и ветряные мельницы. После этого вы отправитесь по красивой горной дороге к живописному озеру, на ферму форели, где вас будет ждать обед в тени деревьев с атмосферным пейзажем. По пути будем останавливаться возле значимых исторических мест Крита: вы осмотрите руины дворца Фест, узнаете об одной из древнейших цивилизаций Европы — минойской, посетите старинный женский монастырь, в котором находится чудотворная икона, и православные церкви. В завершении вы побываете на знаменитом пляже, который некогда был пристанищем хиппи, а после — отдохнете на безлюдном пляже побережья Ливийского моря.
Кому подходит экскурсия
Семьям с детьми от 3,5-4 лет, небольшим компаниям и парам.
Гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.
В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На комфортабельном минивэне 2019 года выпуска с кондиционером. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
На экскурсии вас сопровождают водитель и гид
Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia. По договорённости — Ierapetra, Elounda, Agios Nikolaos, Sitia, Bali, Rethymno, Chania
При составлении маршрутов прогулок по Криту я тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама
Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, купальные принадлежности
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы включены
Дополнительные расходы: обед в таверне — €10-20 за чел, входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники, дегустация вина — от €15 за чел., вход в пещеру, катание на осликах
Экскурсию можно провести для большего количества участников за дополнительную плату. Стоимость уточняйте при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1043 туристов
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас читать дальшеуменьшить
ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Evgeny
Анна прекрасный гид,любящий край в котором живет и искренне делится этой любовью. Экскурсия чудесная. Она для тех кто хочет узнать жизнь острова изнутри. Прекрасные панорамные виды,жизнь горных деревушек, семейные виноградники с дегустацией,космополитная Матала,известная со времён концерта Мика Джаггера,атмосферные чудесные места. Езжайте,не пожалеете!
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Ю
Юрий
Экскурсия с Анной открыла для нас остров Крит! Время экскурсии пролетело незаметно, недолгие переезды на автомобиле черездовались с остановками в живописных исторических местах! Говорили обо всем, начиная с истории возникновения острова, заканчивая традициями и обычаями критян 21 века! Было очень интересно, спасибо!
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Mindlin
Спасибо огромное всем организаторам экскурсии: Анне, её супругу и по совместительству водителю Сергею и конечно же экскурсоводу Татьяне. Были семьёй с маленьким ребёнком полутора лет. Маршрут был построен с учетом читать дальшеуменьшить
всех наших пожеланий, подача информации легка к восприятию. Татьяна не перегружала историческими фактами, мы затронули также аспекты жизни критян в настоящее время. Мы получили огромное удовольствие от красоты природы, приятного общения, насладились настоящей критской кухней в живописнейшем месте в конце экскурсии. С удовольствием рекомендуем её всем, кто хочет познакомиться с чудесным островом Крит.
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О
Олеся
Экскурсия была индивидуальная для нас двоих с мужем. Гид Анна и её муж Стерио, который был водителем, создали для нас очень приятную атмосферу. Они на столько влюблены в остров, на читать дальшеуменьшить
котором живут, что невольно заражаешься и проникаешься во всё, что они хотят донести и показать. Поездка длилась весь день, с достаточно частыми остановками в необычных колоритных местечках. Так, например, мы заезжали покормить черепах с рыбами в пруду или поесть свежайшую форель в таверне в горах. По дороге между остановками узнали много интересного о самом Крите, его истории и обычаях. Очень рекомендую гида Анну на любой экскурсии, которую она предлагает или может составить специально под вас.
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О
Ольга
Замечательная экскурсия!!! Даже если вы никуда больше не поедете, то ее будет достаточно для того, чтобы незабываемые впечатления остались с вами на всю жизнь. Прекрасные монастыри, настоящие греческие деревни, традиционные читать дальшеуменьшить
мастерские, гармония и спокойствие вод озера Зарос, невероятное переплетение истории древнего мира с культурой хиппи в Матале. И конечно Анна и Сергей (наши гид и водитель) - доброжелательные, позитивные, готовые рассказать не только об истории Крита, но и о современных традициях и жизни на острове. По окончанию экскурсии прощались с ними как с родными людьми. Рекомендую экскурсию всем, особенно людям, живущим в состоянии вечного стресса и забот. Они как никто нуждаются в том, чтобы напомнить себе о психологии хиппи, хотя бы во время отпуска! Ещё раз огромное спасибо нашим сопровождающим: Анне и Сергею!
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Сергей
Вчера у нас состоялась замечательная встреча с настоящим Критом! Программа была насыщенной и интересной! Посещение женского монастыря,с его размеренной тихой жизнью,оставило умиротворённое впечатление. Побывали мы и на производстве и дегустации читать дальшеуменьшить
вина,останавливались в незабываемых местах с фантастическими видами на долины Крита! Вкусная еда,замечательное море и внимательная,знающая Наташа и конечно наш водитель Сергио! Спасибо за прекрасную поездку! Советуем всем,кто любит знакомиться с местным колоритом и умеет наслаждаться природой!