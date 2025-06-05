Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Задача этой экскурсии — помочь вам взглянуть на Крит без сложных исторических комбинаций и археологических подробностей. В свою программу я включила те места, в которых остров по-настоящему раскрывает свое очарование и аутентичность. Вы посетите винодельню, пообедаете в уютной таверне на берегу высокогорного озера, искупаетесь на пляже, узнаете самое важное о знаменитой минойской цивилизации и отыщете поселение в стиле хиппи.

Описание экскурсии

Дегустации на критской винодельне

Виноделие — одно из основных занятий местных жителей, поэтому знакомство с этим искусством поможет вам лучше понять современную культуру критян. В самом сердце Крита — его географическом центре — вы посетите винодельню, где сомелье расскажет о тонкостях производства местного вина, а вы продегустируете несколько видов самого популярного критского вина и немного прогуляетесь по виноградникам. После мы заедем в горную деревню, познакомимся с традициями ткачества и заглянем в кофеньон — место, где местные жители встречаются за чашкой греческого кофе, игрой в нарды и неспешными разговорами.

Крит изнутри

В высокогорной деревне, расположенной в географическом центре Крита, вы посетите ремесленную мастерскую, где увидите, как изготавливают национальные костюмы и сапоги «стиванья». А затем отправитесь в небольшую деревушку, чтобы познакомиться с повседневной жизнью островитян и увидеть настоящий критский быт.

Природные и исторические богатства острова

В нашей программе также будут красивые оливковые плантации, семейные виноградники и ветряные мельницы. После этого вы отправитесь по красивой горной дороге к живописному озеру, на ферму форели, где вас будет ждать обед в тени деревьев с атмосферным пейзажем. По пути будем останавливаться возле значимых исторических мест Крита: вы осмотрите руины дворца Фест, узнаете об одной из древнейших цивилизаций Европы — минойской, посетите старинный женский монастырь, в котором находится чудотворная икона, и православные церкви. В завершении вы побываете на знаменитом пляже, который некогда был пристанищем хиппи, а после — отдохнете на безлюдном пляже побережья Ливийского моря.

Кому подходит экскурсия

Семьям с детьми от 3,5-4 лет, небольшим компаниям и парам.

Гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.

В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне 2019 года выпуска с кондиционером. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.

На экскурсии вас сопровождают водитель и гид

Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia. По договорённости — Ierapetra, Elounda, Agios Nikolaos, Sitia, Bali, Rethymno, Chania

При составлении маршрутов прогулок по Криту я тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама

Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, купальные принадлежности

Что входит в стоимость, а что — нет