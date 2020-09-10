Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Встреча с настоящим Критом

Винно-гастрономическая поездка по самобытным и атмосферным уголкам острова

5
16 отзывов
Задача этой экскурсии — помочь вам взглянуть на Крит без сложных исторических комбинаций и археологических подробностей.

В свою программу я включила те места, в которых остров по-настоящему раскрывает свое очарование и аутентичность.

Вы посетите винодельню, ремесленную мастерскую, заглянете в гости к местным на рюмочку раки, пообедаете в уютной таверне на берегу высокогорного озера, искупаетесь на пляже, узнаете самое важное о знаменитой минойской цивилизации и отыщете поселение в стиле хиппи.
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом
Встреча с настоящим Критом

Что вас ожидает

Дегустации на критской винодельне

Виноделие — одно из основных занятий местных жителей, поэтому знакомство с этим искусством поможет вам лучше понять современную культуру критян. В самом сердце Крита — его географическом центре — вы посетите винодельню, где профессиональный сомелье расскажет о тонкостях производства местного вина, а вы продегустируете несколько видов самого популярного критского вина и немного прогуляетесь по виноградникам. В программе также будет красивая горная деревня, где на семейном производстве вас познакомят с древней традицией дистилляции критской виноградной водки «раки». Здесь же можно будет прогуляться, заглянуть в традиционное кофеньон — место где местные мужчины собираются, чтобы обсудить главные новости дня, поиграть в нарды и выпить чашечку греческого кофе.

Крит изнутри

Гуляя по высокогорной деревне, вы встретите необычные магазинчики и множество уютных пекарен, в которых познакомитесь с разнообразием критского хлеба и выпечки. В местной ремесленной мастерской вам продемонстрируют технику традиционного производства национальных костюмов и сапогов «стиванья». А в другой деревушке поменьше вам предстоит увидеть настоящую жизнь островитян — вы рассмотрите до мельчайших подробностей, из чего соткан быт простых жителей. По пути мы даже заглянем в гости к нашим друзьям, где можно будет выпить по рюмочке раки и поболтать о современной жизни на Крите.

Природные и исторические богатства острова

В нашей программе также будут красивые оливковые плантации, семейные виноградники и ветряные мельницы. После этого вы отправитесь по красивой горной дороге к живописному озеру, на ферму форели, где вас будет ждать обед в тени деревьев с атмосферным пейзажем. По пути будем останавливаться возле значимых исторических мест Крита: вы осмотрите руины дворца Фест, узнаете об одной из древнейших цивилизаций Европы — минойской, посетите старинный женский монастырь, в котором находится чудотворная икона, и православные церкви. В завершении вы побываете на знаменитом пляже, который некогда был пристанищем хиппи, а после — отдохнете на безлюдном пляже побережья Ливийского моря.

Кому подходит экскурсия

  • Семьям с детьми от 3, 5-4 лет, небольшим компаниям и парам.
  • Гурманам и виноманам, любителям природы, искателям приключений и просто желающим познакомиться с жизнью аутентичного Крита.
  • В своих экскурсиях я больший акцент делаю на современной жизни Крита, однако историко-культурный компонент обязательно присутствует в моем рассказе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне 2019 года выпуска с кондиционером. Детские кресла предоставляем бесплатно при необходимости.
  • На экскурсии вас сопровождают водитель и гид
  • Мы встретим вас в отеле, если вы живете в следующих населенных пунктах: Hersonissos, Analipsi, Anissaras, Gouves, Kokkini Hani, Malia, Stalida, Heraklion, Karteros, Amoudara, Agia Pelagia, область Lassiti, Agios Nikolaos. По договоренности — Ierapetra, Elounda, Sitia, Bali, Rethymno, Chania
  • При составлении маршрутов прогулок по Криту я тщательно выбираю только самое интересное, исключительно те места, которые люблю сама
  • Что взять с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, купальные принадлежности

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены
  • Дополнительные расходы: обед в таверне — 10-20 евро/чел; входные билеты в музеи, археологические и исторические памятники; дегустация вина — от 8 евро/чел. ; вход в пещеру; катание на осликах
  • Проведение экскурсий на транспорте категории люкс за дополнительную плату по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anna
Anna
Меня зовут Аня и вот уже почти целое десятилетие я живу на сказочном острове Крит. Моя страсть — это в первую очередь неизведанные уголки, раскрывающие местный колорит. Со мной вас ждут экскурсии по горным деревням, виноградникам, оливковым рощам, безлюдным пляжам. Вы увидите ущелья, церквушки в скалах, водопады, традиционные мастерские и многое другое. Во время дружеских пешеходных прогулок я показываю Крит изнутри, даю попробовать на вкус, заглянуть в традиционный домик и побывать в роли его жителя! А семейные экскурсии полного дня мы проводим на комфортабельном автомобиле вместе с мужем: показываем его родные места и рассказываем о быте местных.
Задать вопрос

16 реальных отзывов от туристов

M
10 сен 2020
Спасибо огромное всем организаторам экскурсии: Анне, её супругу и по совместительству водителю Сергею и конечно же экскурсоводу Татьяне. Были семьёй с маленьким ребёнком полутора лет. Маршрут был построен с учетом всех наших пожеланий, подача информации легка к восприятию. Татьяна не перегружала историческими фактами, мы затронули также аспекты жизни критян в настоящее время. Мы получили огромное удовольствие от красоты природы, приятного общения, насладились настоящей критской кухней в живописнейшем месте в конце экскурсии. С удовольствием рекомендуем её всем, кто хочет познакомиться с чудесным островом Крит.
Alina
2 окт 2019
Спасибо Анне за чудесный день:) Интересный маршрут, давно хотели посмотреть южное побережье - Матала очень понравилась. Хочется снова на Крит!
О
25 сен 2019
Экскурсия была индивидуальная для нас двоих с мужем. Гид Анна и её муж Стерио, который был водителем, создали для нас очень приятную атмосферу. Они на столько влюблены в остров, на котором живут, что невольно заражаешься и проникаешься во всё, что они хотят донести и показать. Поездка длилась весь день, с достаточно частыми остановками в необычных колоритных местечках. Так, например, мы заезжали покормить черепах с рыбами в пруду или поесть свежайшую форель в таверне в горах. По дороге между остановками узнали много интересного о самом Крите, его истории и обычаях. Очень рекомендую гида Анну на любой экскурсии, которую она предлагает или может составить специально под вас.
И
5 сен 2019
Всем привет:)
Хочется сказать огромное спасибо Анне и её Супругу за ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ, который мы провели с ними вместе на экскурсии Встреча с настоящим Критом! Программа экскурсии очень интересно составлена, очень разнообразно и познавательно! За один день мы сумели посетить большое кол-во разных интереснейших и живописных мест и всё это без спешки, в приятном спокойном темпе! В итоге - влюбились в Крит с первого же дня пребывания)))))))))))))))
О
21 авг 2019
Замечательная экскурсия! Даже если вы никуда больше не поедете, то ее будет достаточно для того, чтобы незабываемые впечатления остались с вами на всю жизнь. Прекрасные монастыри, настоящие греческие деревни, традиционные мастерские, гармония и спокойствие вод озера Зарос, невероятное переплетение истории древнего мира с культурой хиппи в Матале.
И конечно Анна и Сергей (наши гид и водитель) - доброжелательные, позитивные, готовые рассказать не только об истории Крита, но и о современных традициях и жизни на острове.
По окончанию экскурсии прощались с ними как с родными людьми.
Рекомендую экскурсию всем, особенно людям, живущим в состоянии вечного стресса и забот.
Они как никто нуждаются в том, чтобы напомнить себе о психологии хиппи, хотя бы во время отпуска.
Ещё раз огромное спасибо нашим сопровождающим: Анне и Сергею!
М
2 июля 2019
Отличная экскурсия! Интересно, познавательно, быстро время пролетело только:)) Комфортно было передвигаться. Гиду спасибо!
А
12 мар 2019
Во время экскурсии Анна и её муж окутали нас вниманием и заботой. Мы много узнали о традициях, о быте Крита. Много увидели. Несмотря на то, что мы очень долго задерживались во время остановок (2-е маленьких детей - то в туалет, то покормить, то переодеть), нас никто не подгонял, и даже помогали нам с детьми. Всё, что было запланировано, выполнили! И в дальнейшем, Анна много помогала, подсказывала, чтобы мы смогли себя занять в последующие дни нашего пребывания. Спасибо огромное, Аня!
M
30 сен 2018
Спасибо огромное Анне и её супругу Стэрью. Замечательные, гостеприимные люди.
Экскурсия очень понравилась. Анна много знает и интересно рассказывает, любит Крит, его историю и традиции.
R
8 июля 2018
Мы с мужем никогда не были на Крите и наше знакомство с островом началось с экскурсии "Встреча с настоящим Критом". Анна и Сергей очень мягко погрузили нас в историю и современную жизнь острова, показали нам потрясающие картинки острова и реальную жизнь жителей Крита, та которая обычно скрывается от глаз туристов. Мы получили огромное количество информации о жизни острова, но главное мы получили необыкновенные эмоции от общения с замечательными людьми Анной и Сергеем -то, что не стирается годами -это приятное после вкусье от встречи.
Е
4 июля 2018
На экскурсии были семьей, муж и сын 15 лет. Нас забрали в отеле. Гид анна обладает глубокими щнаниями истории крита, а благодаря супругу с которым вместе проводит экскурсию знает жизнь современного крита. Мы очень много узнаои из истории и современности. Посмотрели природу крита, его долины и горы. Познакомились с традициями мемтных жителей. Очень вкусное вино, очень вкусное раки. Замечательное гостеприимство греков. Море и пляж супер. Спасибо большое анне и сергею! День был насыщенный, интересный, познавательный!
т
26 июня 2018
Экскурсия проходила в не пренужденной обстановке. Ритм поездни очень удобен, комфортно. Посмотрели на жизнь острова, на житье обычных жителей.
Д
22 июня 2018
Если вы хотите посмотреть и почувствовать Крит, не отказывайтесь от данной экскурсии! Ощущение как будто целый день вы провели с друзьями, которые вам показывают город\местность, который они любят. Знакомят с людьми, которые здесь живут. . Поверьте, это лучше, чем обычные экскурсии на 30-40 человек, посмотрите налево, посмотрите направо:)
Ю
11 июня 2018
Экскурсию "Встреча с настоящим Критом" брали 4 июня 2018 года, спасибо огромное гиду Анне и водителю Сергею за их теплый, радушный прием, сложилось ощущения, что мы знакомы уже тысячу лет, индивидуальный подход к каждому члену нашей семьи. От Анны мы узнали многое о обыденной жизни местного населения. Посетили действующие монастыри, пообедали на свежем воздухе. Не заметили как пролетел день, было очень интересно, познавательно.
Огромное спасибо за прекрасно проведенный день!
Т
6 июня 2018
Великолепно!
Е
3 июня 2018
Огромная благодарность Анне и ее мужу за экскурсию, которую они провели для нас. Мы проехали по Криту около 350 км. Заезжали в деревушки, монастыри. Побывали на винодельне, у производителей раки, побывали у озера, где разводят рыбу. Анна много и интересно рассказывала о жизни на Крите. Дала ценные советы по Критским продуктам. Экскурсия прошла в очень теплой и душевной обстановке, как-будто мы провели этот день со старым знакомыми. )
Ещё 1 отзыв

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей⚙️Необычные🍤Гастрономические

Еще несколько похожих предложений в Ираклионе

Остров Крит — мозаика культур
Индивидуальная экскурсия
4.8
11
280
за 1-3 чел.
Остров Крит — мозаика культур
Монастырь Аркади, гончарная деревня Маргаритос и венецианский Ретимно
Идиллия деревенского Крита
Индивидуальная экскурсия
5
5
230
за 1-12 чел.
Идиллия деревенского Крита
Посетить горные деревушки, попробовать традиционную кухню и исследовать фантастическую пещеру
Восточный Крит: большое путешествие
5
3
65
за 1 чел.
Восточный Крит: большое путешествие
Отправиться из Ираклиона на поиски сокровищ и заглянуть в уютные городки, деревушки и монастыри
во вторник и субботу в 09:00
Очарование Западного Крита
5
3
65
за 1 чел.
Очарование Западного Крита
Прогуляться по улочкам Ретимно, искупаться в озере в черепашками и посетить подземную пещеру
во вторник и четверг в 09:00

Anna проводит ещё 6 экскурсий

Все краски западного Крита
Индивидуальная экскурсия
5
23
385
за 1-7 чел.
Все краски западного Крита
Природные богатства острова, церквушки в скалах, таверны, вино и душевные разговоры
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Индивидуальная экскурсия
5
13
329
за 1-7 чел.
Атмосферная прогулка по Ираклиону
Архитектурное и гастрономическое достояние критской культуры
Душа Крита
Индивидуальная экскурсия
5
14
365
за 1-7 чел.
Душа Крита
Пещера Зевса, озеро Афродиты, катание на осликах, дегустации и живописные пейзажи
Три пляжа и семь морей Крита
Индивидуальная экскурсия
5
5
10ч
490
за 1-6 чел.
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие в мини-группе навстречу райским уголкам острова
Крит для детей или сказка на острове
Индивидуальная экскурсия
5
4
359
за 1-7 чел.
Крит для детей или сказка на острове
Зрелищная пещера, музей-таверна критского быта и шедевры резьбы по дереву
Сердце Крита и Кносский дворец
Индивидуальная экскурсия
5
3
365
за 1-7 чел.
Сердце Крита и Кносский дворец
Прогулка по Ираклиону и главный памятник минойской цивилизации с гидом-историком
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ираклионе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ираклионе
🇬🇷