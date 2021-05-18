Всё о Козани

Полезная информация о Козани

Что нужно знать о Козани: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Козани
23:3029
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇷 Греция
Название городаКозани
По-английскиKozani
Столица регионаКозани является столицей региона
Население города36 481 чел.
АэропортФилиппос KZI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Athens
Средняя высота713 м. от уровня моря

Где находится Козани на карте