Полезная информация о Козани
Что нужно знать о Козани: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Козани
23:3029
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇷 Греция
|Название города
|Козани
|По-английски
|Kozani
|Столица региона
|Козани является столицей региона
|Население города
|36 481 чел.
|Аэропорт
|Филиппос KZI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Athens
|Средняя высота
|713 м. от уровня моря