Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья

Приглашаем вас на увлекательную однодневную экскурсию в Санторини

Приглашаем вас на увлекательную однодневную экскурсию в Санторини.

Вы познакомитесь с богатой историей архипелага, его архитектурой и насладитесь прекрасными видами! Мы посетим живописную деревушку Ия, столицу острова — Фиру, понежимся на пляже с черным песком и искупаемся в синих водах Эгейского моря.
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья
Экскурсия на остров Санторини из региона Ханья

Что вы увидите 🤩

  • город Ия
  • город Фира
  • черный пляж Перисса.
Что вас ждет
Невероятной красоты архипелаг Санторини — одно из самых знаменитых и красивейших мест в Греции! А его легендарные закаты и живописнейшие виды притягивают туристов со всех уголков мира!
Живописный городок Ия
Наша экскурсионная программа начнётся с морской прогулки из порта города Ретимно/Ираклион. По прибытию на Санторини (около 11:15) мы сразу же отправимся в самый популярный и живописный городок острова — Ия, где вы сможете прогуляться по извилистым улочкам и открыть для себя всю красоту и уникальность кикладской архитектуры, выпить кофе в одной из многочисленных таверн или пройтись по местным магазинчикам.
Очаровательная столица Фира
Далее нас ждёт столица острова — невероятная Фира. Бело-голубые домики, огромное количество церквей, ветряные мельницы, милейшие ослики, бесконечные бары и таверны и просто фантастические пейзажи, заставляющие наше дыхание замирать от восхищения — все это она — очаровательная Фира! Здесь также у вас будет время насладиться красотой этого места и сделать потрясающие фотографии.
Сказочные пляжи Санторини
Санторини — остров вулканического происхождения, поэтому здесь нет привычных нам пляжей с золотистым песком, но зато есть песок белый, красный и даже чёрный! Вот на такой пляж с чёрным песком мы и отправимся после осмотра столицы! Здесь вы сможете отдохнуть, пообедать и искупаться в глубоких синих водах Эгейского моря! Пляжи на острове оборудованы всей необходимой инфраструктурой.
Важно знать
Возьмите с собой купальные принадлежности и головной убор.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер в/из порта Ретимно,
  • комфортабельный автобус с кондиционером,
  • услуги гида,
  • билеты на паром,
  • страхование профессиональной ответственности,
  • налоги.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • напитки, обед/ ужин,
  • входные билеты в музеи, археологические места.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-50 человек
Взрослый
€185
Детский (3-10 лет)
€95

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер в/из порта Ретимно
  • комфортабельный автобус с кондиционером
  • услуги гида
  • билеты на паром
  • страхование профессиональной ответственности
  • налоги.
Что не входит
  • личные расходы
  • напитки, обед/ ужин
  • входные билеты в музеи, археологические места.
Где начинаем и завершаем
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора.
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора.
Когда и сколько длится?
Когда: с мая по октябрь каждые вторник, суббота
Экскурсия длится около 16 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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с мая по октябрь каждые вторник, суббота

Moysidis
Moysidis
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