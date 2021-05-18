Всё о Ларисе

Полезная информация о Ларисе

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Местное время в Ларисе
20:4956
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇷 Греция
Название городаЛариса
По-английскиLarisa
Столица регионаЛариса является столицей региона
Население города144 651 чел.
АэропортЛариса LRA (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Athens
Средняя высота84 м. от уровня моря

Где находится Лариса на карте

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