Полезная информация о Ларисе
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Местное время в Ларисе
20:4956
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇷 Греция
|Название города
|Лариса
|По-английски
|Larisa
|Столица региона
|Лариса является столицей региона
|Население города
|144 651 чел.
|Аэропорт
|Лариса LRA (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Athens
|Средняя высота
|84 м. от уровня моря