Об экскурсии
Если вы ценитель природных красот и поклонник Cпа-процедур, термальные источники в Аридее (Лутра Позар) являются идеальным местом для вас! Здесь вы можете насладиться горными пейзажами и окунуться в один из открытых естественных бассейнов, окружённых платанами и водопадами!
Далее по программе вас ждет посещение города Эдесса, отличительной чертой которого является парк водопадов, достигающих 70 метров в высоту. Прогулка по парку «города на воде» и потрясающие виды на долину, открывающиеся со смотровой площадки Псилос Врахос, станут прекрасным завершением этого дня.
Маршрут:
- 08:30 Выезд из г. Салоники.
- 10:00 – 13:30 Лутра Позар.
- 13:45 Традиционная таверна (остановка на обед).
- 15:15 Эдесса.
- 16:45 Выезд в г. Салоники.
- 18:15 (примерно) Возвращение в Салоники.
Интересные факты:
- В древности греки строили возле термальных источников асклепии, храмы-госпитали;
- Гиппократ изучал свойства термальных вод и их влияние на организм человека;
- В X веке Эдесса имела славянское название — Водена;
- В Эдессе расположен уникальный «музей воды» под открытым небом.
Важная информация:
- Общий километраж экскурсии (с выездом из г. Салоники) — примерно 220 км;
- Для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь и не забудьте взять с собой головные уборы;
- Программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор), погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости;
- Не забудьте взять с собой купальные принадлежности.