Об экскурсии

Если вы ценитель природных красот и поклонник Cпа-процедур, термальные источники в Аридее (Лутра Позар) являются идеальным местом для вас! Здесь вы можете насладиться горными пейзажами и окунуться в один из открытых естественных бассейнов, окружённых платанами и водопадами!

Далее по программе вас ждет посещение города Эдесса, отличительной чертой которого является парк водопадов, достигающих 70 метров в высоту. Прогулка по парку «города на воде» и потрясающие виды на долину, открывающиеся со смотровой площадки Псилос Врахос, станут прекрасным завершением этого дня.

Маршрут:

08:30 Выезд из г. Салоники.

10:00 – 13:30 Лутра Позар.

13:45 Традиционная таверна (остановка на обед).

15:15 Эдесса.

16:45 Выезд в г. Салоники.

18:15 (примерно) Возвращение в Салоники.

Интересные факты:

В древности греки строили возле термальных источников асклепии, храмы-госпитали;

Гиппократ изучал свойства термальных вод и их влияние на организм человека;

В X веке Эдесса имела славянское название — Водена;

В Эдессе расположен уникальный «музей воды» под открытым небом.

Важная информация: