Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу

Если вы ценитель природных красот и поклонник Cпа-процедур, термальные источники в Аридее (Лутра...

Если вы ценитель природных красот и поклонник Cпа-процедур, термальные источники в Аридее (Лутра Позар) являются идеальным местом для вас! Источники расположены в лесу, у подножия горы Ворас (Каймакцалан) на реке Термопотамос (в переводе с греческого — «горячая река»).

Температура воды остаётся постоянной на уровне 37 градусов по Цельсию, она богата минералами и показана при различных заболеваниях, для общего оздоровления, расслабления и снятия стресса.
Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу

Что вы увидите 🤩

  • Аридея
  • Лутра Позар
  • Эдесса
  • Водопады Эдессы
  • Водный парк
  • Эдессы
Об экскурсии
Если вы ценитель природных красот и поклонник Cпа-процедур, термальные источники в Аридее (Лутра Позар) являются идеальным местом для вас! Источники расположены в лесу, у подножия горы Ворас (Каймакцалан) на реке Термопотамос (в переводе с греческого — «горячая река»). Температура воды остаётся постоянной на уровне 37 градусов по Цельсию, она богата минералами и показана при различных заболеваниях, для общего оздоровления, расслабления и снятия стресса.
В программе и посещение города Эдесса, отличительной чертой которого является парк водопадов, достигающих 70 метров в высоту. Прогулка по парку «города на воде» и потрясающие виды на долину, открывающиеся со смотровой площадки Псилос Врахос, станут прекрасным завершением вашего дня.

Маршрут:

  • 08:30 Выезд из г. Салоники.
  • 10:00 – 13:30 Лутра Позар.
  • 13:45 Традиционная таверна (остановка на обед).
  • 15:15 Эдесса.
  • 16:45 Выезд в г. Салоники.
  • 18:15 (примерно) Возвращение в Салоники.

Интересные факты:

  • В древности греки строили возле термальных источников асклепии, храмы-госпитали;
  • Гиппократ изучал свойства термальных вод и их влияние на организм человека;
  • В X веке Эдесса имела славянское название — Водена;
  • В Эдессе расположен уникальный «музей воды» под открытым небом.

Важная информация:

  • При наборе группы 6 человек, экскурсия проводится на Mercedes Vito, при наборе группы от 10 до 16 человек – на Mercedes Sprinter.
  • При недоборе группы отмена за 48 часов.
  • Общий километраж экскурсии (с выездом из г. Салоники) — примерно 220 км;
  • Для вашего комфорта и безопасности надевайте удобную обувь и не забудьте взять с собой головные уборы;
  • Программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор), погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости;
  • Не забудьте взять с собой купальные принадлежности.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человекДля группы 6-16 человек
Общий
€60
€55

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды по программе на комфортабельном транспорте (Mercedes Sprinter)
  • Услуги русскоязычного гида.
Что не входит
  • Обед
  • Посещение бассейнов в Аридее.
Место начала и завершения
Белая башня, Салоники
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По пятницам в 08:30

Mellon_Travel
Mellon_Travel
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