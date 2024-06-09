Олимп: по стопам Зевса

Увлекательное путешествие к мифической горе Олимп, водопады, древнегреческие боги и история Александра Македонского. Посетите монастырь и горную деревню
Приглашаем вас в увлекательное путешествие к мифической горе Олимп.

Вас ждет живописная экотропа с водопадами, где откроются секреты древнегреческих богов и история про Александра Македонского.

Вы увидите всю красоту Северной Греции и погрузитесь в духовную атмосферу старинного православного монастыря.

В завершение дня насыщенных впечатлений посетите одну из самых живописных горных деревень, где сможете насладиться гостеприимством и вкусами традиционной греческой кухни

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Живописные виды на гору Олимп
  2. 🏞️ Прогулка по экотропе с водопадами
  3. 🏛️ История Александра Македонского
  4. ⛪ Посещение православного монастыря
  5. 🍽️ Вкусная традиционная греческая кухня
  6. 🏘️ Атмосфера горной деревни

Что можно увидеть

  • Гора Олимп
  • Деревня Литохоро
  • Монастырь Дионисия Олимпийского
Олимп: по стопам Зевса
Олимп: по стопам Зевса
Олимп: по стопам Зевса
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

  • Каньон Энипей
  • Монастырь
  • Водопад
  • Традиционные горные деревни

Описание экскурсии

Нас ждет интересное путешествие по греческой Македонии - удивительная природа Олимпа и история древних македонцев. Мы прогулямся по экотропе с водопадами вдоль ушелья, где перед нами откроется красивейший вид на вершину Олимпа и трон Зевса. Побываем у подножия горы в деревушке Литохоро, увидим быт и традиционный уклад жизни северных греков. Еще одна остановка: православный монастырь Дионисия Олимпийского. Заглянем в гости к греческим монахам, которые живут наедине с природой в окружении гор. Эти места знамениты ещё и тем, что здесь много веков назад бывал Александр Македонский – я расскажу об истории его жизни. Регион Пиерия и природа Северной Греции навсегда останутся в вашем сердце! В конце нашего путешествия мы поднимемся на машине в одну из самых красивых горных деревень Греции с особенной архитектурой. А если вы проголодались – отличная возможность отведать блюда местной кухни в местной таверне. Важная информация: Точное время начала экскурсии можно согласовать отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Энипей
  • Монастырь
  • Водопад
  • Традиционные горные деревни
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
  • Сувениры, вино и обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Салоники, площадь Аристотеля
Завершение: Салоники
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Уважаемые гости
  • Это насыщенная, но не утомительная экскурсия
  • Рекомендую: удобная обувь и одежда, бутылка воды и хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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