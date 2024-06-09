Приглашаем вас в увлекательное путешествие к мифической горе Олимп. Вас ждет живописная экотропа с водопадами, где откроются секреты древнегреческих богов и история про Александра Македонского. Вы увидите всю красоту Северной Греции и погрузитесь в духовную атмосферу старинного православного монастыря. В завершение дня насыщенных впечатлений посетите одну из самых живописных горных деревень, где сможете насладиться гостеприимством и вкусами традиционной греческой кухни

Описание экскурсии

Нас ждет интересное путешествие по греческой Македонии - удивительная природа Олимпа и история древних македонцев. Мы прогулямся по экотропе с водопадами вдоль ушелья, где перед нами откроется красивейший вид на вершину Олимпа и трон Зевса. Побываем у подножия горы в деревушке Литохоро, увидим быт и традиционный уклад жизни северных греков. Еще одна остановка: православный монастырь Дионисия Олимпийского. Заглянем в гости к греческим монахам, которые живут наедине с природой в окружении гор. Эти места знамениты ещё и тем, что здесь много веков назад бывал Александр Македонский – я расскажу об истории его жизни. Регион Пиерия и природа Северной Греции навсегда останутся в вашем сердце! В конце нашего путешествия мы поднимемся на машине в одну из самых красивых горных деревень Греции с особенной архитектурой. А если вы проголодались – отличная возможность отведать блюда местной кухни в местной таверне. Важная информация: Точное время начала экскурсии можно согласовать отдельно.