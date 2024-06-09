Приглашаем вас в увлекательное путешествие к мифической горе Олимп.
Вас ждет живописная экотропа с водопадами, где откроются секреты древнегреческих богов и история про Александра Македонского.
Вы увидите всю красоту Северной Греции и погрузитесь в духовную атмосферу старинного православного монастыря.
В завершение дня насыщенных впечатлений посетите одну из самых живописных горных деревень, где сможете насладиться гостеприимством и вкусами традиционной греческой кухни
Вас ждет живописная экотропа с водопадами, где откроются секреты древнегреческих богов и история про Александра Македонского.
Вы увидите всю красоту Северной Греции и погрузитесь в духовную атмосферу старинного православного монастыря.
В завершение дня насыщенных впечатлений посетите одну из самых живописных горных деревень, где сможете насладиться гостеприимством и вкусами традиционной греческой кухни
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды на гору Олимп
- 🏞️ Прогулка по экотропе с водопадами
- 🏛️ История Александра Македонского
- ⛪ Посещение православного монастыря
- 🍽️ Вкусная традиционная греческая кухня
- 🏘️ Атмосфера горной деревни
Что можно увидеть
- Гора Олимп
- Деревня Литохоро
- Монастырь Дионисия Олимпийского
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Каньон Энипей
- Монастырь
- Водопад
- Традиционные горные деревни
Описание экскурсии
Нас ждет интересное путешествие по греческой Македонии - удивительная природа Олимпа и история древних македонцев. Мы прогулямся по экотропе с водопадами вдоль ушелья, где перед нами откроется красивейший вид на вершину Олимпа и трон Зевса. Побываем у подножия горы в деревушке Литохоро, увидим быт и традиционный уклад жизни северных греков. Еще одна остановка: православный монастырь Дионисия Олимпийского. Заглянем в гости к греческим монахам, которые живут наедине с природой в окружении гор. Эти места знамениты ещё и тем, что здесь много веков назад бывал Александр Македонский – я расскажу об истории его жизни. Регион Пиерия и природа Северной Греции навсегда останутся в вашем сердце! В конце нашего путешествия мы поднимемся на машине в одну из самых красивых горных деревень Греции с особенной архитектурой. А если вы проголодались – отличная возможность отведать блюда местной кухни в местной таверне. Важная информация: Точное время начала экскурсии можно согласовать отдельно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Энипей
- Монастырь
- Водопад
- Традиционные горные деревни
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Сувениры, вино и обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Салоники, площадь Аристотеля
Завершение: Салоники
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Уважаемые гости
- Это насыщенная, но не утомительная экскурсия
- Рекомендую: удобная обувь и одежда, бутылка воды и хорошее настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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