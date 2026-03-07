9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

В гости к Зевсу. Гора Олимп

Путешествие к легендарной горе Олимп, месту обитания древнегреческих богов, подарит незабываемые эмоции и погружение в мифы
Великая Греция, колыбель цивилизации и родина богов Олимпа, приглашает в путешествие к легендарной горе Олимп.

Экскурсия начинается с посещения современного женского монастыря у подножия Олимпа, где можно прикоснуться к православным святыням
читать дальшеуменьшить

и насладиться гостеприимством монашек.

Далее маршрут ведет в археологический парк Дион, где Александр Македонский начинал свой поход в Азию. В Дионе можно увидеть святилища древних богов, жилую часть города и другие исторические памятники.

После обеда в деревушке Литохоро экскурсия продолжается подъемом на высоту 1100 м, посещением монастыря святого Дионисия и прогулкой вдоль реки Энипеас к пещере Дионисия. Завершает поездку отдых в колоритной горной деревне с видом на Олимпийскую ривьеру

5
17 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальная возможность посетить гору Олимп
  • 🏛️ Посещение археологического парка Дион
  • 🙏 Визит в монастырь святого Дионисия
  • 🍵 Греческий кофе и лукум в монастыре
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • 🌿 Прогулка вдоль реки Энипеас
  • 🏞️ Прекрасные виды на Олимпийскую ривьеру
В гости к Зевсу. Гора Олимп
В гости к Зевсу. Гора Олимп
В гости к Зевсу. Гора Олимп

Что можно увидеть

  • Современный женский монастырь
  • Археологический парк Дион
  • Деревушка Литохоро
  • Монастырь святого Дионисия
  • Река Энипеас
  • Пещера Дионисия
  • Колоритная горная деревня

Описание экскурсии

Программа

Поездка рассчитана на полный день. Конечно, физическими нагрузками я вас утомлять не буду, а в эмоциональном плане гарантирую даже «перезагруз». Восхождение не запланировано, поэтому для тех, кто не любит ходить пешком этот вариант экскурсии очень даже подходит.

  • Начнём мы наше путешествие с современного женского монастыря, который в народе называют «Рай на земле». Место необычайной красоты у подножия Олимпа, где у вас появится возможность прикоснуться к православным святыням, а также почувствовать гостеприимство монашек (без чашечки греческого кофе и лукума не уходит ни один гость).
  • Далее осуществим переезд в город Зевса — археологический парк Дион. Именно оттуда Александр Македонский начинал свой знаменитый поход в Азию, принеся в жертву 100 быков. В Дионе мы посетим святилища древних богов, жилую часть города, увидим остатки жилищ, палестры, главной дороги, мозаики, бани, одеона.
  • В деревушке Литохоро вам предоставится возможность пополнить свои силы в одной из таверн и двигаемся дальше.
  • В планах — подъем на машине на высоту 1100 м, там, где все оставляют свои авто и продолжают пеший путь к вершине Олимпа, посещение монастыря святого Дионисия 16 века (святой Дионисий является покровителем Пиерии — области, в которой находится Олимп). Прогулка вдоль реки Энипеас через деревянные мосты и бирюзовые заводи с водопадами к пещере Дионисия с вкуснейшим источником питьевой святой воды. Прогулка к пещере займет около часа, ведь должны же вы, дорогие путешественники, хоть немного походить по тропам Олимпа, чтобы прочувствовать его.
  • Завершим поездку в колоритной горной деревне, расположившись в уютной таверне, попивая травяной чай и наслаждаясь прекрасным видом на Олимпийскую ривьеру.

Организационные детали

  • Питание и билеты в археологический парк (около €6) не входят в стоимость поездки.
  • Стоимость указана с отправлением из города Салоники, может быть изменена в сторону в зависимости от расположения вашего отеля.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваш гид в Салониках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 732 туристов
Калимера! Добрый день! Меня зовут Оксана. Выпускница историко-археологического факультета университета им. Аристотеля (Салоники) по специальности «археология и история искусств». Живу в городе Салоники с 2001 года. Безумно влюблена в солнечную
читать дальшеуменьшить

Грецию. Эта страна настолько уникальна и красива, что не перестает меня удивлять и восхищать. Каждое направление стараюсь «разбавить» чем-нибудь нестандартным, отклониться от того, что предлагают турфирмы и туроператоры — и поверьте, впечатлений у вас останется намного больше! Заказывая экскурсию, вы получаете не только грамотного проводника, но и собеседника, который с удовольствием ответит на вопросы и с щедростью поделится интересной информацией. Рассказывать стараюсь по большей части то, что нравится мне, а это даёт гарантию увлекательной и познавательной прогулки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
С
Отличная экскурсия! Было очень интересно и познавательно, 8 часов прошли незаметно. Однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Katerina
В день экскурсии погода выдалась дождливая, спасибо Оксане - подобрала и скорректировала маршрут почти по часам в соответствии с расписанием дождя:). С Оксаной все на маршруте ожило заговорило и приобрело
читать дальшеуменьшить

трехмерное изображение в лицах и сценах. По дороге можно было остановиться на кофе по индивидуальному плану и получить рекомендации, советы, обсудить возникающие вопросы и идеи. Большое спасибо, будем рады новым маршрутам и встречам.

В день экскурсии погода выдалась дождливая, спасибо Оксане - подобрала и скорректировала маршрут почти по часам
Вам был полезен этот отзыв?
C
Оксана, большое спасибо за экскурсию. Мы провели чудесный день❤️ Будем рекомендовать друзьям, если соберутся в Салоники.
Оксана, большое спасибо за экскурсию. Мы провели чудесный день❤️ Будем рекомендовать друзьям, если соберутся в Салоники.
Вам был полезен этот отзыв?
М
На экскурсию с Оксаной мы поехали в день рождения моей девушки, дальше с её слов:

«Это был прекрасный день рождения! Оказалось, что в Греции есть то, что я там совсем не
читать дальшеуменьшить

ожидала найти: живописные ущелья, водопады, холодные бирюзовые прозрачные озера, большие мшистые валуны, таинственный мост, как из сказки, дороги выше облаков, сосны на скалах. Словом, всё то, зачем люди едут в Карелию или на Аляску, есть и в Греции, но еще приправленное теплым, совершенно не ноябрьским по нашим меркам солнцем. Весь день я занималась любимым делом – фотографировала красоту, не останавливаясь, под интересные рассказы Оксаны. Всё очень понравилось! Спасибо»

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Хотелось бы выразить свой восторг по поводу экскурсии!
Это отдельное однодневное путешествие, настолько разнообразное и интересное, что дух захватывает! Оксана рассказала множество исторических фактов и мифов Древней Греции, когда-то любимых, но
читать дальшеуменьшить

совсем забытых) это наполняет путешествие глубоким смыслом, впечатлений очень много! Оксане удалось создать не только интересный маршрут, в котором можно увидеть совершенно разную Грецию, но и сделать поездку сверхкомфортной, есть только вы и ваше восхищение))
Благодарю Вас, Оксана, всех благ и процветания!

Вам был полезен этот отзыв?
N
Оксана! Всей семьёй мы Вас искренне благодарим за чудесное путешествие на Гору Олимп!! Это незабываемые впечатления и самые главные, которые у нас сохранились от поездки в Халкидики! Дочка до сих
читать дальшеуменьшить

пор вспоминает ваш рассказ про Титанов, и мороженое, которым Вы с ней поделились. Это была Волшебная Поездка! Мифы древней Греции (благодаря Вашим рассказам) стали для дочки настольной книгой. Эта экскурсия - один из тех волшебных моментов, который запоминается на всю жизнь!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Салоников

Похожие экскурсии на «В гости к Зевсу. Гора Олимп»

Православные святыни Салоников
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Православные святыни Салоников
Удивительная история развития греческой религии, архитектурные особенности храмов и мощи святых
Завтра в 16:00
14 авг в 16:00
от €145 за всё до 3 чел.
Метеора: путешествие к восьмому чуду света
На машине
11 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Метеора: путешествие к восьмому чуду света
Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Начало: По договорённости
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от €485 за всё до 3 чел.
Легендарный Олимп
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарный Олимп
Путешествие на Олимп в Салониках подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о мифах, истории и природе этого легендарного места
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от €280 за всё до 4 чел.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
На машине
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от €319 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Салониках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Салониках
от €326 за экскурсию