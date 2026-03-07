9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Грецию. Эта страна настолько уникальна и красива, что не перестает меня удивлять и восхищать. Каждое направление стараюсь «разбавить» чем-нибудь нестандартным, отклониться от того, что предлагают турфирмы и туроператоры — и поверьте, впечатлений у вас останется намного больше! Заказывая экскурсию, вы получаете не только грамотного проводника, но и собеседника, который с удовольствием ответит на вопросы и с щедростью поделится интересной информацией. Рассказывать стараюсь по большей части то, что нравится мне, а это даёт гарантию увлекательной и познавательной прогулки.