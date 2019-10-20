9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсию с Оксаной мы поехали в день рождения моей девушки, дальше с её слов:



«Это был прекрасный день рождения! Оказалось, что в Греции есть то, что я там совсем не ожидала найти: живописные ущелья, водопады, холодные бирюзовые прозрачные озера, большие мшистые валуны, таинственный мост, как из сказки, дороги выше облаков, сосны на скалах. Словом, всё то, зачем люди едут в Карелию или на Аляску, есть и в Греции, но еще приправленное теплым, совершенно не ноябрьским по нашим меркам солнцем. Весь день я занималась любимым делом – фотографировала красоту, не останавливаясь, под интересные рассказы Оксаны. Всё очень понравилось! Спасибо»