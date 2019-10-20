9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Однодневное путешествие к легендарному месту обитания могущественных греческих богов

Оксана
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Оксана – ваш гид
О, великая Греция — колыбель цивилизации и родина Богов Олимпа! Кто из нас в детстве не зачитывался древними мифами? Кто не представлял себя на месте всемогущего Зевса или не мнил себя красавцем Апполоном, богиней красоты Афродитой, повелителем морей Посейдоном? Приглашаю вас в путешествие к легендарному месту обитания всесильных Богов — к горе Олимп!
326 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
В гости к Зевсу. Гора Олимп

Программа

Поездка рассчитана на полный день. Конечно, физическими нагрузками я вас утомлять не буду, а в эмоциональном плане гарантирую даже «перезагруз». Восхождение не запланировано, поэтому для тех, кто не любит ходить пешком этот вариант экскурсии очень даже подходит.

  • Начнём мы наше путешествие с современного женского монастыря, который в народе называют «Рай на земле». Место необычайной красоты у подножия Олимпа, где у вас появится возможность прикоснуться к православным святыням, а также почувствовать гостеприимство монашек (без чашечки греческого кофе и лукума не уходит ни один гость).
  • Далее осуществим переезд в город Зевса — археологический парк Дион. Именно оттуда Александр Македонский начинал свой знаменитый поход в Азию, принеся в жертву 100 быков. В Дионе мы посетим святилища древних богов, жилую часть города, увидим остатки жилищ, палестры, главной дороги, мозаики, бани, одеона.
  • В деревушке Литохоро вам предоставится возможность пополнить свои силы в одной из таверн и двигаемся дальше.
  • В планах — подъем на машине на высоту 1100 м, там, где все оставляют свои авто и продолжают пеший путь к вершине Олимпа, посещение монастыря святого Дионисия 16 века (святой Дионисий является покровителем Пиерии — области, в которой находится Олимп). Прогулка вдоль реки Энипеас через деревянные мосты и бирюзовые заводи с водопадами к пещере Дионисия с вкуснейшим источником питьевой святой воды. Прогулка к пещере займет около часа, ведь должны же вы, дорогие путешественники, хоть немного походить по тропам Олимпа, чтобы прочувствовать его.
  • Завершим поездку в колоритной горной деревне, расположившись в уютной таверне, попивая травяной чай и наслаждаясь прекрасным видом на Олимпийскую ривьеру.

Организационные детали

  • Питание и билеты в археологический парк (около €6) не входят в стоимость поездки.
  • Стоимость указана с отправлением из города Салоники, может быть изменена в сторону в зависимости от расположения вашего отеля.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Калимера! Добрый день! Меня зовут Оксана. Живу в городе Салоники с 2001 года. Безумно влюблена в солнечную Грецию и в город, ставший моей второй Родиной. Эта страна настолько уникальна и красива, что не перестает меня удивлять и восхищать. Каждое направление стараюсь «разбавить» чем-нибудь нестандартным, отклониться от того, что предлагают турфирмы и туроператоры, и поверьте, впечатлений у вас останется намного больше! Заказывая экскурсию, вы получаете не только гида-проводника, но и собеседника, который с удовольствием ответит на вопросы и с щедростью поделится интересной информацией. Рассказывать стараюсь по большей части то, что нравится мне, а это даёт гарантию увлекательной и познавательной прогулки.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 октября 2019
Оксана! Всей семьёй мы Вас искренне благодарим за чудесное путешествие на Гору Олимп!! Это незабываемые впечатления и самые главные, которые у нас сохранились от поездки в Халкидики! Дочка до сих пор вспоминает ваш рассказ про Титанов, и мороженое, которым Вы с ней поделились. Это была Волшебная Поездка! Мифы древней Греции ( благодаря Вашим рассказам) стали для дочки настольной книгой. Эта экскурсия - один из тех волшебных моментов, который запоминается на всю жизнь!
6 августа 2019
Очень комфортная и познавательная поездка! Оксана - профессиональный и эрудированный гид, хороший водитель и интересный рассказчик!
Показала очень интересные места, все это сопровождала переплетениями из мифов и легенд, в очень легкой, экспромт-подаче. От экскурсии у всех членов моей семьи остались самые положительные впечатления! Знаковые места, комфортная насыщенность программы тура, человеческий комментарий и сопровождение.
Все прошло на "отлично"!
Спасибо!!!
ирина
25 апреля 2018
Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом Оксаной. За один день впечатлений на полгода. Супер все! На этой экскурсии только и можно прочувствовать Грецию!! Очень рекомендую!!!
20 марта 2018
Отличная экскурсия. Очень интересные истории, хорошо выстроенный и насыщенный маршрут, впечатления как за недельное путешествие.
22 мая 2017
Хотелось бы выразить свой восторг по поводу экскурсии!
Это отдельное однодневное путешествие, настолько разнообразное и интересное, что дух захватывает! Оксана рассказала множество исторических фактов и мифов Древней Греции, когда-то любимых, но совсем забытых) это наполняет путешествие глубоким смыслом, впечатлений очень много! Оксане удалось создать не только интересный маршрут, в котором можно увидеть совершенно разную Грецию, но и сделать поездку сверхкомфортной, есть только вы и ваше восхищение))
Благодарю Вас, Оксана, всех благ и процветания!
1 декабря 2016
На экскурсию с Оксаной мы поехали в день рождения моей девушки, дальше с её слов:

«Это был прекрасный день рождения! Оказалось, что в Греции есть то, что я там совсем не ожидала найти: живописные ущелья, водопады, холодные бирюзовые прозрачные озера, большие мшистые валуны, таинственный мост, как из сказки, дороги выше облаков, сосны на скалах. Словом, всё то, зачем люди едут в Карелию или на Аляску, есть и в Греции, но еще приправленное теплым, совершенно не ноябрьским по нашим меркам солнцем. Весь день я занималась любимым делом – фотографировала красоту, не останавливаясь, под интересные рассказы Оксаны. Всё очень понравилось! Спасибо»
28 августа 2016
Большое спасибо Оксане! Мы увидели другую Грецию: яркую, самобытную, с интересными местами и традициями. Всем рекомендую этот маршрут!
6 июля 2016
Отличная экскурсия! Гид выше всяких похвал. Пунктуальная, интересный рассказчик, хороший организатор! Спасибо огромное!!!! Все очень понравилось! Жалко, мало:)))))
6 августа 2015
Экскурсовод очень предусмотрительный (взяла для всех водичку).
При подаче информации был учтён возраст экскурсантов (в группе было двое детей). На обратном пути много было рассказано о городе и посоветовано куда мы можем сходить самостоятельно.
Остались очень довольны, рекомендуем.

Оксана проводит ещё 2 экскурсии

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