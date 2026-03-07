9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Великая Греция, колыбель цивилизации и родина богов Олимпа, приглашает в путешествие к легендарной горе Олимп.
Экскурсия начинается с посещения современного женского монастыря у подножия Олимпа, где можно прикоснуться к православным святыням
Экскурсия начинается с посещения современного женского монастыря у подножия Олимпа, где можно прикоснуться к православным святыням
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальная возможность посетить гору Олимп
- 🏛️ Посещение археологического парка Дион
- 🙏 Визит в монастырь святого Дионисия
- 🍵 Греческий кофе и лукум в монастыре
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 🌿 Прогулка вдоль реки Энипеас
- 🏞️ Прекрасные виды на Олимпийскую ривьеру
Что можно увидеть
- Современный женский монастырь
- Археологический парк Дион
- Деревушка Литохоро
- Монастырь святого Дионисия
- Река Энипеас
- Пещера Дионисия
- Колоритная горная деревня
Описание экскурсии
Программа
Поездка рассчитана на полный день. Конечно, физическими нагрузками я вас утомлять не буду, а в эмоциональном плане гарантирую даже «перезагруз». Восхождение не запланировано, поэтому для тех, кто не любит ходить пешком этот вариант экскурсии очень даже подходит.
- Начнём мы наше путешествие с современного женского монастыря, который в народе называют «Рай на земле». Место необычайной красоты у подножия Олимпа, где у вас появится возможность прикоснуться к православным святыням, а также почувствовать гостеприимство монашек (без чашечки греческого кофе и лукума не уходит ни один гость).
- Далее осуществим переезд в город Зевса — археологический парк Дион. Именно оттуда Александр Македонский начинал свой знаменитый поход в Азию, принеся в жертву 100 быков. В Дионе мы посетим святилища древних богов, жилую часть города, увидим остатки жилищ, палестры, главной дороги, мозаики, бани, одеона.
- В деревушке Литохоро вам предоставится возможность пополнить свои силы в одной из таверн и двигаемся дальше.
- В планах — подъем на машине на высоту 1100 м, там, где все оставляют свои авто и продолжают пеший путь к вершине Олимпа, посещение монастыря святого Дионисия 16 века (святой Дионисий является покровителем Пиерии — области, в которой находится Олимп). Прогулка вдоль реки Энипеас через деревянные мосты и бирюзовые заводи с водопадами к пещере Дионисия с вкуснейшим источником питьевой святой воды. Прогулка к пещере займет около часа, ведь должны же вы, дорогие путешественники, хоть немного походить по тропам Олимпа, чтобы прочувствовать его.
- Завершим поездку в колоритной горной деревне, расположившись в уютной таверне, попивая травяной чай и наслаждаясь прекрасным видом на Олимпийскую ривьеру.
Организационные детали
- Питание и билеты в археологический парк (около €6) не входят в стоимость поездки.
- Стоимость указана с отправлением из города Салоники, может быть изменена в сторону в зависимости от расположения вашего отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Салониках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 732 туристов
Калимера! Добрый день! Меня зовут Оксана. Выпускница историко-археологического факультета университета им. Аристотеля (Салоники) по специальности «археология и история искусств». Живу в городе Салоники с 2001 года. Безумно влюблена в солнечную
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Отличная экскурсия! Было очень интересно и познавательно, 8 часов прошли незаметно. Однозначно рекомендую.
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В день экскурсии погода выдалась дождливая, спасибо Оксане - подобрала и скорректировала маршрут почти по часам в соответствии с расписанием дождя:). С Оксаной все на маршруте ожило заговорило и приобрело
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C
Оксана, большое спасибо за экскурсию. Мы провели чудесный день❤️ Будем рекомендовать друзьям, если соберутся в Салоники.
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М
На экскурсию с Оксаной мы поехали в день рождения моей девушки, дальше с её слов:
«Это был прекрасный день рождения! Оказалось, что в Греции есть то, что я там совсем не
«Это был прекрасный день рождения! Оказалось, что в Греции есть то, что я там совсем не
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Ю
Хотелось бы выразить свой восторг по поводу экскурсии!
Это отдельное однодневное путешествие, настолько разнообразное и интересное, что дух захватывает! Оксана рассказала множество исторических фактов и мифов Древней Греции, когда-то любимых, но
Это отдельное однодневное путешествие, настолько разнообразное и интересное, что дух захватывает! Оксана рассказала множество исторических фактов и мифов Древней Греции, когда-то любимых, но
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N
Оксана! Всей семьёй мы Вас искренне благодарим за чудесное путешествие на Гору Олимп!! Это незабываемые впечатления и самые главные, которые у нас сохранились от поездки в Халкидики! Дочка до сих
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