Путешествие к Олимпу запомнится вам не только потрясающими горными панорамами, но и богатой историей этих мест. В программе экскурсии:
Большой каньон — я покажу живописный каньон у подножия горы, раскрою его происхождение и поделюсь связанными с ним легендами.
Монастырь Святого Дионисия — один из старейших греческих монастырей, расположенный на склоне ущелья, на высоте 900 метров. Вы осмотрите его внутреннее убранство: иконы, фрески, кресты, старинные рукописи, расшитые церковные одежды. А также услышите многовековую историю монастыря — я расскажу о его создании, разрушении и восстановлении.
Музей Олимпа — уютный частный музей, раскрывающий тайны местной геологии и палеонтологии. Здесь вы увидите древние камни и минералы, найденные на Олимпе и в его окрестностях.
Деревня Старый Пантелеймон — идиллическое селение 16 века на восточных склонах Олимпа. Кажется, что время в нем остановилось. Вы полюбуетесь очаровательными двухэтажными домами, цветочными клумбами, мощеными дорожками и потрясающим видом на Термический залив.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость
По запросу я могу заехать за вами в поселки Лептокарья, Паралия или Платамона. Детали уточняйте в личном сообщении.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я живу у подножия Олимпа и работаю в туризме более 20 лет. Собираю фольклор у местных жителей, люблю и знаю историю Греции. С нетерпением жду нашей встречи.