Олимп — одна из «визитных карточек» Греции.



Согласно преданиям, это священное место, где жили боги под предводительством Зевса.



Однако мифами история Олимпа не исчерпывается.



Вы узнаете, какие события происходили здесь в античный период, Византийскую эпоху и во время Второй мировой войны.



Раскроете особенности флоры и фауны горы и подниметесь на лучшие смотровые площадки.