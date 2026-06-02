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К Ксения Потрясающая экскурсия! Превзошла все ожидания! Наталия-настоящий профессионал и обаятельная личность, очень интересно рассказала историю и мифологию Греции, показала лучшие виды и локации. Мы с мужем в восторге! Отдельная благодарность Наталие за теплое и внимательное отношение. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алена приехать в Грецию - и не побывать у Олимпа - решили, что так нельзя. было бы круто подняться прям наверх, но это совсем другая история. эта экскурсия, наоборот, для красоты и спокойствия Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Благодарю Наталию за интересную экскурсию на Олимп и его окрестности (каньон, музей, монастырь Святого Дионисия, историческая деревня Святого Пантелеймона, а также Башня). Ехать стоит в хорошую погоду, тогда прогулка будет особенно приятной). Необходимо сопровождение и опытный гид, такой как Наталия, который покажет, расскажет основные моменты и сделает поездку особенно приятной. Большое спасибо ещё раз! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна Спасибо большое Наталие за экскурсию! все было прекрасно! Наталия очень много рассказывала об истории Греции, с любовью показала местные достопримечательности, учитывала наши особенности, очень трепетно относилась к пожилому человеку, подъезжала как можно ближе. была внимательна и заботлива! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Маринс Волшебная экскурсия! Наталья влюблена в это место, и передает это чувство своим гостям! Море информации, исторических сведений, мифы, легенды.

Места потрясающе красивые! Храмы, иконы, мощи!

Приятный чистый авто, аккуратный водитель.

Просила организовать праздничный обед, тк в день экскурсии праздновала ДР.

Все вышло замечательно’ Это действительно был незабываемый день! Искренняя благодарность от нашей мини -группы! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет