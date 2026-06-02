Олимп - одно из самых знаковых мест Греции, овеянное мифами и легендами. Согласно преданиям, здесь жили боги под предводительством Зевса. Однако история Олимпа не ограничивается мифами.
Во время экскурсии вы узнаете
Во время экскурсии вы узнаете
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные панорамы
- 🏛️ Исторические и культурные открытия
- 🕍 Посещение древнего монастыря
- 🗿 Увлекательные легенды и мифы
- 🏡 Очаровательные деревни
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🌿 Уникальная флора и фауна
Что можно увидеть
- Большой каньон
- Монастырь Святого Дионисия
- Музей Олимпа
- Деревня Старый Пантелеймон
Описание экскурсии
Олимп и окрестности
Путешествие к Олимпу запомнится вам не только потрясающими горными панорамами, но и богатой историей этих мест. В программе экскурсии:
- Большой каньон — я покажу живописный каньон у подножия горы, раскрою его происхождение и поделюсь связанными с ним легендами.
- Монастырь Святого Дионисия — один из старейших греческих монастырей, расположенный на склоне ущелья, на высоте 900 метров. Вы осмотрите его внутреннее убранство: иконы, фрески, кресты, старинные рукописи, расшитые церковные одежды. А также услышите многовековую историю монастыря — я расскажу о его создании, разрушении и восстановлении.
- Музей Олимпа — уютный частный музей, раскрывающий тайны местной геологии и палеонтологии. Здесь вы увидите древние камни и минералы, найденные на Олимпе и в его окрестностях.
- Деревня Старый Пантелеймон — идиллическое селение 16 века на восточных склонах Олимпа. Кажется, что время в нем остановилось. Вы полюбуетесь очаровательными двухэтажными домами, цветочными клумбами, мощеными дорожками и потрясающим видом на Термический залив.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- По запросу я могу заехать за вами в поселки Лептокарья, Паралия или Платамона. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Салониках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 40 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я живу у подножия Олимпа и работаю в туризме более 20 лет. Собираю фольклор у местных жителей, люблю и знаю историю Греции. С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Потрясающая экскурсия! Превзошла все ожидания! Наталия-настоящий профессионал и обаятельная личность, очень интересно рассказала историю и мифологию Греции, показала лучшие виды и локации. Мы с мужем в восторге! Отдельная благодарность Наталие за теплое и внимательное отношение.
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приехать в Грецию - и не побывать у Олимпа - решили, что так нельзя. было бы круто подняться прям наверх, но это совсем другая история. эта экскурсия, наоборот, для красоты и спокойствия
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Т
Благодарю Наталию за интересную экскурсию на Олимп и его окрестности (каньон, музей, монастырь Святого Дионисия, историческая деревня Святого Пантелеймона, а также Башня). Ехать стоит в хорошую погоду, тогда прогулка будет особенно приятной). Необходимо сопровождение и опытный гид, такой как Наталия, который покажет, расскажет основные моменты и сделает поездку особенно приятной. Большое спасибо ещё раз!
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Спасибо большое Наталие за экскурсию! все было прекрасно! Наталия очень много рассказывала об истории Греции, с любовью показала местные достопримечательности, учитывала наши особенности, очень трепетно относилась к пожилому человеку, подъезжала как можно ближе. была внимательна и заботлива!
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М
Волшебная экскурсия! Наталья влюблена в это место, и передает это чувство своим гостям! Море информации, исторических сведений, мифы, легенды.
Места потрясающе красивые! Храмы, иконы, мощи!
Приятный чистый авто, аккуратный водитель.
Просила организовать праздничный обед, тк в день экскурсии праздновала ДР.
Все вышло замечательно’ Это действительно был незабываемый день! Искренняя благодарность от нашей мини -группы!
Места потрясающе красивые! Храмы, иконы, мощи!
Приятный чистый авто, аккуратный водитель.
Просила организовать праздничный обед, тк в день экскурсии праздновала ДР.
Все вышло замечательно’ Это действительно был незабываемый день! Искренняя благодарность от нашей мини -группы!
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Р
Мы очень довольны экскурсией с Натальей. Мы узнали много интресного об истории Греции, увидили божественный Олимп, Монастырь Святого Дионисия.
Наталья давно живет в Греции и хорошо знает страну и ее обычаи, рассказывает все очень интересно, знает красивые места для фото и лучшие места для обеда:)
Наталья – отличный гид, которая сделала нашу поездку незабываемой. Рекомендуем!
Наталья давно живет в Греции и хорошо знает страну и ее обычаи, рассказывает все очень интересно, знает красивые места для фото и лучшие места для обеда:)
Наталья – отличный гид, которая сделала нашу поездку незабываемой. Рекомендуем!
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