Полюбоваться знаменитой горой, посетить монастырь Святого Дионисия и колоритную деревню 16 века

Олимп — одна из «визитных карточек» Греции.

Согласно преданиям, это священное место, где жили боги под предводительством Зевса.

Однако мифами история Олимпа не исчерпывается.

Вы узнаете, какие события происходили здесь в античный период, Византийскую эпоху и во время Второй мировой войны.

Раскроете особенности флоры и фауны горы и подниметесь на лучшие смотровые площадки.
Легендарный Олимп
Легендарный Олимп
Легендарный Олимп
Легендарный Олимп
Легендарный Олимп
Легендарный Олимп
Легендарный Олимп
Легендарный Олимп

Что вас ожидает

Олимп и окрестности

Путешествие к Олимпу запомнится вам не только потрясающими горными панорамами, но и богатой историей этих мест. В программе экскурсии:

  • Большой каньон — я покажу живописный каньон у подножия горы, раскрою его происхождение и поделюсь связанными с ним легендами.
  • Монастырь Святого Дионисия — один из старейших греческих монастырей, расположенный на склоне ущелья, на высоте 900 метров. Вы осмотрите его внутреннее убранство: иконы, фрески, кресты, старинные рукописи, расшитые церковные одежды. А также услышите многовековую историю монастыря — я расскажу о его создании, разрушении и восстановлении.
  • Музей Олимпа — уютный частный музей, раскрывающий тайны местной геологии и палеонтологии. Здесь вы увидите древние камни и минералы, найденные на Олимпе и в его окрестностях.
  • Деревня Старый Пантелеймон — идиллическое селение 16 века на восточных склонах Олимпа. Кажется, что время в нем остановилось. Вы полюбуетесь очаровательными двухэтажными домами, цветочными клумбами, мощеными дорожками и потрясающим видом на Термический залив.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • По запросу я могу заехать за вами в поселки Лептокарья, Паралия или Платамона. Детали уточняйте в личном сообщении.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Natalia
Natalia
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я живу у подножия Олимпа и работаю в туризме более 20 лет. Собираю фольклор у местных жителей, люблю и знаю историю Греции. С нетерпением жду нашей встречи.
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