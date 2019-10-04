5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Монастыри

Первый монастырь (Преображенский или Большие Метеоры) в долине был построен в 1340 году. Основателем его был Афанасий Метеорский, который, собственно, и дал название всему комплексу. Из 24 монастырей сохранились только 6:

Преображенский монастырь (Большие Метеоры);

монастырь Варлаама;

Руссану или Святой Варвары;

Святой Троицы;

Святого Стефана;

Николая Анапавсаса.

При желании вы можете посетить все монастыри, но не забывайте, что существует и определённое расписание для приёма паломников и туристов, которое отличается в зимний и летний периоды. Для уточнения этой информации советую предварительно связаться со мной.

Программа

Скучать в пути вам не придётся, потому как я расскажу вам о Греции и греках, о местах, вдоль которых будет пролегать наш маршрут. А именно, это легендарная гора Олимп, на которой обитали олимпийские боги, также остановимся в ущелье Темби у источника Святой Параскевы (место интересно не только с точки зрения паломнической миссии, но и тем, что много событий, описанных в греческих мифах, связано с эти ущельем).

Мы будем останавливаться на панорамных площадках, я с удовольствием подскажу вам хорошие ракурсы, а если у вас не окажется с собой фотоаппарата, снимки могу сделать я своим, который всегда со мной, и в качестве подарка затем выслать на электронную почту.

После посещения Метеор, возвращение домой предусмотрено по трассе Эгнатия (живописные пейзажи, тоннели, повествование об историческом значении этой дороги).