5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Фессалийская долина, известная из мифов Древней Греции, привлекает своими величественными скалами и монастырями на их вершинах. Эта экскурсия позволит вам увидеть 6 сохранившихся монастырей, включая Преображенский и Варлаама.
Во время пути читать дальшеуменьшить
гид расскажет о горе Олимп и ущелье Темби, где находятся исторические и паломнические места.
Панорамные площадки предоставят отличные возможности для фотографий, а гид поможет запечатлеть лучшие моменты. Возвращение домой пройдет по живописной трассе Эгнатия. В стоимость включены транспорт, бензин и сопровождение, питание и билеты оплачиваются отдельно. Забронируйте эту уникальную экскурсию и откройте для себя величие Метеоры
Первый монастырь (Преображенский или Большие Метеоры) в долине был построен в 1340 году. Основателем его был Афанасий Метеорский, который, собственно, и дал название всему комплексу. Из 24 монастырей сохранились только 6:
Преображенский монастырь (Большие Метеоры);
монастырь Варлаама;
Руссану или Святой Варвары;
Святой Троицы;
Святого Стефана;
Николая Анапавсаса.
При желании вы можете посетить все монастыри, но не забывайте, что существует и определённое расписание для приёма паломников и туристов, которое отличается в зимний и летний периоды. Для уточнения этой информации советую предварительно связаться со мной.
Программа
Скучать в пути вам не придётся, потому как я расскажу вам о Греции и греках, о местах, вдоль которых будет пролегать наш маршрут. А именно, это легендарная гора Олимп, на которой обитали олимпийские боги, также вспомним и греческую мифологию.
Мы будем останавливаться на панорамных площадках, я с удовольствием подскажу вам хорошие ракурсы, а если у вас не окажется с собой фотоаппарата, снимки могу сделать я своим, который всегда со мной, и в качестве подарка затем выслать на электронную почту.
После посещения Метеор, возвращение домой предусмотрено по трассе Эгнатия (живописные пейзажи, тоннели, повествование об историческом значении этой дороги).
Организационные детали
Я заберу вас из отеля в Салоников и доставлю обратно
В стоимость поездки входит транспорт, бензин, платные дороги и моё сопровождение
Питание и билеты в монастыри (5 евро в каждом) оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Салониках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 729 туристов
Калимера! Добрый день! Меня зовут Оксана. Выпускница историко-археологического факультета университета им. Аристотеля (Салоники) по специальности «археология и история искусств». Живу в городе Салоники с 2001 года. Безумно влюблена в солнечную читать дальшеуменьшить
Грецию. Эта страна настолько уникальна и красива, что не перестает меня удивлять и восхищать. Каждое направление стараюсь «разбавить» чем-нибудь нестандартным, отклониться от того, что предлагают турфирмы и туроператоры — и поверьте, впечатлений у вас останется намного больше! Заказывая экскурсию, вы получаете не только грамотного проводника, но и собеседника, который с удовольствием ответит на вопросы и с щедростью поделится интересной информацией. Рассказывать стараюсь по большей части то, что нравится мне, а это даёт гарантию увлекательной и познавательной прогулки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Если вы отдыхаете на Халкидики, обязательно посетите Метеоры. Красота этого места не оставит вас равнодушным. Оксана, в отличие от стандартного маршрута, который предлагают турфирмы, покажет все места, с которых открываются читать дальшеуменьшить
самые лучшие виды на это незабываемое место. По вашему желанию вы сможете посетить один или несколько монастырей. Оксана с удовольствием расскажет как об истории, так и о жизни современной Греции. Огромная благодарность Оксане за прекрасную экскурсию и приятное общение на разные темы во время поездки!
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Дмитрий
Огромное спасибо Оксане за отличный день в Метеорах! В ходе экскурсии есть возможность обойти почти все монастыри в неторопливом темпе, мы обошли 4 монастыря, но уже сами устали ходить) поэтому читать дальшеуменьшить
в 2 оставшихся не пошли. Оксана ведёт экскурсию на протяжении всей поездки от выезда из отеля до прибытия в Монастыри и обратно, экскурсию невероятно интересная, скучать точно не придется. Плюс красота Метеор непередаваема, и если окажетесь в Салониках, точно стоит эту экскурсию посетить)
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Михаил
Оксана - уникальный гид. Наличие высшего образования историка-археолога, неформальная увлечённость историей Греции и города Салоники, дружелюбие и тактичность обеспечили отличный уровень экскурсионных услуг. Большое спасибо, получили море удовольствия! Очень рекомендую также заказывать у Оксаны и экскурсии по городу, с увлекательными рассказами о его жителях, прогулкой по нестандартным туристическим маршрутам.
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В
Владимир
Интересно, насыщенно и увлекательно. Довольны и дети и взрослые. Узнали много интересного о Метеорах, об истории и о быте. Увидели и фотозафиксировали красоты наскальных монастырей с множества ракурсов - Оксана останавливалась и подсказывала лучшие виды. Дорога туда и обратно прошла в рассказах о Греции и о жизни. Оксана всегда была готова откорректировать маршрут так как нам было удобно.
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Дарья
Несмотря на то что мы обратились поздно вечером, так ещё и попросили поехать на 2 машинах, в 40 градусную жару, Оксана нам не отказала. Идеально построила маршрут. Показала самые невероятные локации куда не возят автобусы! Даже маленькие дети, а с нами их было 3 остались в восторге! Оксана благодарим вас за подаренные эмоции!
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Л
Леонид
Описать это трудно. Это чудо природы и фанатизм людей. А Оксана ненавязчиво дает возможность все это увидеть и почувствовать, за что ей большое спасибо. Комментарии и необходимые сведения из истории и географии своевременны и даются в необходимом объеме. Спасибо Оксане за замечательно проведенный день! Рекомендую всем!
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