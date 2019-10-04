5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Фессалийская долина и гора Олимп — восхититься легендарными декорациями древнегреческих мифов

Оксана
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Оксана – ваш гид
Фессалийская долина — название, известное из далёкого детства, когда мы, читая мифы Древней Греции, воображали себя героями этих захватывающих повествований.

В окружении гор посреди долины раскинулись необычайной красоты скалы, верхушки которых заканчиваются монастырями.

Картина эта поразит взор и воображение, потому как титанический труд, вложенный в данное творение, мог быть поддерживаем только силой духа и верой.
390 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Метеора: путешествие к восьмому чуду света
Метеора: путешествие к восьмому чуду света

Монастыри

Первый монастырь (Преображенский или Большие Метеоры) в долине был построен в 1340 году. Основателем его был Афанасий Метеорский, который, собственно, и дал название всему комплексу. Из 24 монастырей сохранились только 6:

  • Преображенский монастырь (Большие Метеоры);
  • монастырь Варлаама;
  • Руссану или Святой Варвары;
  • Святой Троицы;
  • Святого Стефана;
  • Николая Анапавсаса.

При желании вы можете посетить все монастыри, но не забывайте, что существует и определённое расписание для приёма паломников и туристов, которое отличается в зимний и летний периоды. Для уточнения этой информации советую предварительно связаться со мной.

Программа

Скучать в пути вам не придётся, потому как я расскажу вам о Греции и греках, о местах, вдоль которых будет пролегать наш маршрут. А именно, это легендарная гора Олимп, на которой обитали олимпийские боги, также остановимся в ущелье Темби у источника Святой Параскевы (место интересно не только с точки зрения паломнической миссии, но и тем, что много событий, описанных в греческих мифах, связано с эти ущельем).

Мы будем останавливаться на панорамных площадках, я с удовольствием подскажу вам хорошие ракурсы, а если у вас не окажется с собой фотоаппарата, снимки могу сделать я своим, который всегда со мной, и в качестве подарка затем выслать на электронную почту.

После посещения Метеор, возвращение домой предусмотрено по трассе Эгнатия (живописные пейзажи, тоннели, повествование об историческом значении этой дороги).

Организационные детали

  • Обязательно иметь удобную обувь, а также не забывать о соответствующем дресс-коде для посещения монастырей .
  • Я встречусь с вами у вашего отеля в Салониках, а по окончании поездки доставлю обратно. Если же отель расположен не в Салониках, а, например, в Халкидиках, то к цене добавляется стоимость трансфера в зависимости от расстояния.
  • Расстояние Салоники-Метеоры составляет 250 км, поэтому на дорогу у нас уйдет до 6 часов за всю экскурсию.
  • В стоимость поездки входит транспорт, бензин, платные дороги и моё сопровождение.
  • Питание и билеты в монастыри (3 евро в каждом) оплачиваются отдельно.
Метеора: путешествие к восьмому чуду света

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Оксана
Оксана
Калимера! Добрый день! Меня зовут Оксана. Живу в городе Салоники с 2001 года. Безумно влюблена в солнечную Грецию и в город, ставший моей второй Родиной. Эта страна настолько уникальна и красива, что не перестает меня удивлять и восхищать. Каждое направление стараюсь «разбавить» чем-нибудь нестандартным, отклониться от того, что предлагают турфирмы и туроператоры, и поверьте, впечатлений у вас останется намного больше! Заказывая экскурсию, вы получаете не только гида-проводника, но и собеседника, который с удовольствием ответит на вопросы и с щедростью поделится интересной информацией. Рассказывать стараюсь по большей части то, что нравится мне, а это даёт гарантию увлекательной и познавательной прогулки.
Напишите мне

5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 октября 2019
Было замечательно тепло по-семейному и очень профессионально. Мы вернулись переполненные впечатлениями и информацией. Спасибо Оксане
16 сентября 2019
Если вы отдыхаете на Халкидики, обязательно посетите Метеоры. Красота этого места не оставит вас равнодушным. Оксана, в отличие от стандартного маршрута, который предлагают турфирмы, покажет все места, с которых открываются самые лучшие виды на это незабываемое место. По вашему желанию вы сможете посетить один или несколько монастырей. Оксана с удовольствием расскажет как об истории, так и о жизни современной Греции. Огромная благодарность Оксане за прекрасную экскурсию и приятное общение на разные темы во время поездки!
13 мая 2019
Моим гидом была Оксана. Человек работает с душой. Спасибо! Очень содержательно , интересно .
30 августа 2018
Оксана -удивительно увлечённый человек, с глубоким знанием предмета своих экскурсий, деликатная и внимательная женщина, сочетающая многолетний опыт работы и готовность слышать и слушать своихклиентов . Спасибо
12 мая 2018
Описать это трудно. Это чудо природы и фанатизм людей.
А Оксана ненавязчиво дает возможность все это увидеть и почувствовать, за что ей большое спасибо. Комментарии и необходимые сведения из истории и географии своевременны и даются в необходимом объеме.
Спасибо Оксане за замечательно проведенный день!
Рекомендую всем!

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