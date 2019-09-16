5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Фессалийская долина, известная из мифов Древней Греции, привлекает своими величественными скалами и монастырями на их вершинах. Эта экскурсия позволит вам увидеть 6 сохранившихся монастырей, включая Преображенский и Варлаама.Во время пути

гид расскажет о горе Олимп и ущелье Темби, где находятся исторические и паломнические места. Панорамные площадки предоставят отличные возможности для фотографий, а гид поможет запечатлеть лучшие моменты. Возвращение домой пройдет по живописной трассе Эгнатия. В стоимость включены транспорт, бензин и сопровождение, питание и билеты оплачиваются отдельно. Забронируйте эту уникальную экскурсию и откройте для себя величие Метеоры

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монастыри

Первый монастырь (Преображенский или Большие Метеоры) в долине был построен в 1340 году. Основателем его был Афанасий Метеорский, который, собственно, и дал название всему комплексу. Из 24 монастырей сохранились только 6:

Преображенский монастырь (Большие Метеоры);

монастырь Варлаама;

Руссану или Святой Варвары;

Святой Троицы;

Святого Стефана;

Николая Анапавсаса.

При желании вы можете посетить все монастыри, но не забывайте, что существует и определённое расписание для приёма паломников и туристов, которое отличается в зимний и летний периоды. Для уточнения этой информации советую предварительно связаться со мной.

Программа

Скучать в пути вам не придётся, потому как я расскажу вам о Греции и греках, о местах, вдоль которых будет пролегать наш маршрут. А именно, это легендарная гора Олимп, на которой обитали олимпийские боги, также вспомним и греческую мифологию.

Мы будем останавливаться на панорамных площадках, я с удовольствием подскажу вам хорошие ракурсы, а если у вас не окажется с собой фотоаппарата, снимки могу сделать я своим, который всегда со мной, и в качестве подарка затем выслать на электронную почту.

После посещения Метеор, возвращение домой предусмотрено по трассе Эгнатия (живописные пейзажи, тоннели, повествование об историческом значении этой дороги).

Организационные детали