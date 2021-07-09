Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь уникальным видом на святые монастыри Афона
Узнайте больше о монастырях, прослушав комментарии на нескольких языках
Проплывите мимо великолепных островков Дрения
Проведите 1,5 часа на острове Амулиани
Взгляните на кораллы Уранополиса через стеклянное дно
Примите участие в обзорном круизе по заливу горы Афон на Халкидики, чтобы осмотреть внушительную западную часть Святой Горы Афон на судне со стеклянным дном. Этот круиз отправляется каждый вторник, четверг и воскресенье. Однако во вторник тур останавливается в центре деревни Аммулиани, а в четверг и воскресенье - на пляже Аликес.
После посещения монастырей сделайте несколько фантастических фотографий, пока ваша лодка проезжает мимо великолепных островков Дрения или Ослиных островов, как их называют местные жители. Исследуйте величественный остров Аммулиани, остановившись на нем на 1,5 часа, где у вас будет возможность искупаться или пообедать. По четвергам и воскресеньям в мае и сентябре, если погода плохая, 1,5-часовая остановка будет в деревне Аммулиани.
Возвращение в Уранополис в 16:00.
Ответы на вопросы
Что входит
1,5-часовая остановка на острове Аммулиани (во вторник вы остановитесь в деревне на острове, по четвергам и воскресеньям вы остановитесь в лагуне Аликес, в которой вы можете искупаться)
Обзорный круиз на гору Афон
Осмотр комплекса островка Дрения
Многоязычный тур с гидом
Бар на лодке
Все защитное оборудование
Стоимость топлива и налоги
Что не входит
Трансфер от/до отеля
Еда и напитки (можно купить)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Солнцезащитные очки
Важная информация
Женщины не допускаются на гору Афон по религиозным причинам. Таким образом, круиз приблизится к острову не ближе 500 метров
Дети должны быть в сопровождении взрослого
Туалеты на борту
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 46 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
25
3
6
2
–
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
9 июля 2021
(Австрия)
Немного скучно. Громкоговоритель был очень плохим и громко воспроизводил всю предварительно записанную информацию на 6 разных языках в течение всего тура.
А
Аноним
23 июня 2021
(Германия)
Сама экскурсия была веселой, мы познакомились с хорошими людьми, обслуживание на борту было хорошим и дружелюбным. Что касается самого тура, мы, к сожалению, сочли очень неудачным, что гору Афон полностью не показывают, но прежде чем вы почти видите, ее снова выключают и отправляют на остров. К сожалению, мы видели только несколько монастырей, построенных на скале, и, к сожалению, не полностью на Афоне! Мы ненадолго увидели дельфинов, это было приятно. Экскурсия по острову прошла хорошо. Тур прошел нормально, но во второй раз я бы не стал. Корабль остановился над коралловым рифом, но ничего не было видно!
V
Vicky
24 июля 2020
(Германия)
Поездка была немного утомительной, так как один маршрут проходил дважды, по 1,5 часа каждый. К сожалению, не до Афона. Было жаль. Сделана двухчасовая остановка на пляже Амулани. К сожалению, плавать можно было только с лодки, а не с пляжа. Так что не забывайте купальники!
K
Katharina
2 окт 2019
(Германия)
Сама по себе приятная прогулка на лодке. Стеклянный пол выглядел довольно нелепо, потому что он был очень маленьким, и если вас сжимают вместе с 35 мужчинами на краю, вы сейчас не так много увидите. Однако это примерно 3 минуты, на которые вы проезжаете риф, поэтому сейчас это не актуально. С нами плавали дельфины, невероятно впечатляюще.
B
Bojan
30 сен 2019
(Сербия)
Комфортная и познавательная поездка, отличное сочетание истории, традиций и красот природы
A
Angelika
10 сен 2021
(Германия)
Оригинал (de)
Пожалуйста, предоставьте информацию о том, что вам придется пробираться по воде по колено от лодки до пляжа. Т. скользкая от сырости.
E
Ewelina
9 сен 2021
(Польша)
Оригинал (pl)
Ok!!!
А
Аноним
25 авг 2021
(Греция)
Very nice boat, the excursion was not too long, which for us was perfect. The boat was clean and the people working there very polite.
A
Andromeda
20 авг 2021
(Румыния)
We had such a good time on the boat and swimming in the green water of the Ammouliani island.
А
Аноним
20 авг 2021
(Греция)
Ballade en bateau intéressant mais j’aurais préféré voir plus de monastère que m’arrêter 2h sur l’île d’Amoliani
K
Kontekas
15 авг 2021
(Греция)
new ship, nice view and beach,not all seats were comfortable.
I
Ioanna
9 авг 2021
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Нам понравилось то, что мы посетили и гору Афон, и остров амулиани.
A
Ann-Katrin
3 авг 2021
(Германия)
Auf der Insel waren wir leider nicht. Es stand zwar drin, aber es stimmt nicht.
R
Roel
1 авг 2021
(Нидерланды)
Voor veel passagiers leek het bezoek aan het strand de hoofdreden deze boottocht te boeken. Wij gingen vooral mee voor de kloosters. En die waren schitterend. Er waren, onder coronamaatregelen, wel veel mensen aan boord. Daardoor was het onmogelijk voldoende afstand te houden. De strandpassagiers waren ook niet erg strikt in het dragen van mondmaskers. Het deel van de reis waarin de glazen bodem effect had was erg kort. En er was weinig plek (sowieso niet met inachtneming van afstand) voor iedereen om ernaar te kunnen kijken. Als je voor de kloosters gaat (aanrader!), boek dan een tocht zonder glazen bodem en zonder strandbezoek.
А
Аноним
27 июля 2021
(Румыния)
Nice boat, nice view of the monasteries and a nice beach with clear water.
Ещё 31 отзыв
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Уранополиса