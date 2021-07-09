Примите участие в обзорном круизе по заливу горы Афон на Халкидики, чтобы осмотреть внушительную западную часть Святой Горы Афон на судне со стеклянным дном. Этот круиз отправляется каждый вторник, четверг и воскресенье. Однако во вторник тур останавливается в центре деревни Аммулиани, а в четверг и воскресенье - на пляже Аликес.

После посещения монастырей сделайте несколько фантастических фотографий, пока ваша лодка проезжает мимо великолепных островков Дрения или Ослиных островов, как их называют местные жители. Исследуйте величественный остров Аммулиани, остановившись на нем на 1,5 часа, где у вас будет возможность искупаться или пообедать. По четвергам и воскресеньям в мае и сентябре, если погода плохая, 1,5-часовая остановка будет в деревне Аммулиани.

Возвращение в Уранополис в 16:00.