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Летим в Янину

Как добраться до Янины на самолёте

В Янине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ioannina Airport» вам не избежать

Список аэропортов Янины

  1. Янина IOA
    Ioannina Airport

Самые дешёвые билеты в Янину из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
02.11.2020из 🇬🇷Афин4 3601ч 5м
05.11.2020из 🇬🇷Родоса10 17221ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇳🇱Амстердама11 09120ч 30м (⇵1)
30.10.2020из 🇩🇪Мюнхена12 35223ч 40м (⇵2)
13.10.2020из 🇵🇱Кракова17 04030ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Янины, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Калимнос и Стокгольм

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