Как добраться до Янины на самолёте
В Янине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ioannina Airport» вам не избежать
Список аэропортов Янины
- Янина IOAIoannina Airport
Самые дешёвые билеты в Янину из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|02.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|4 360
|1ч 5м
|05.11.2020
|из 🇬🇷Родоса
|10 172
|21ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|11 091
|20ч 30м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|12 352
|23ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|17 040
|30ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Янины
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Янины, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Калимнос и Стокгольм
- 13.10.202020.10.2020
- 04.12.202010.12.2020
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