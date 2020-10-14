Как добраться до Аруши на самолёте
В Аруше 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Arusha Airport» вам не избежать
Список аэропортов Аруши
- Аруша ARKArusha Airport
Самые дешёвые билеты в Арушу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|14.10.2020
|из 🇹🇿Дара-эс-Салама
|3 404
|2ч 15м
|18.02.2021
|из 🇹🇿Занзибара
|4 042
|1ч 15м
|09.11.2020
|из 🇹🇿Килиманджаро
|7 272
|15м
|10.11.2020
|из 🇹🇿Маньяры
|9 619
|20м
|23.10.2020
|из 🇹🇿Мванзы
|9 640
|28ч 15м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇹🇿Серонеры
|16 527
|1ч 15м
|11.11.2020
|из 🇹🇿Грумети
|19 542
|1ч 5м (⇵1)
|04.03.2021
|из 🇦🇪Дубая
|24 092
|29ч 50м (⇵2)
|04.03.2021
|из 🇦🇪Шарджи
|28 434
|55ч 50м (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|35 825
|48ч 40м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇺🇦Киева
|38 817
|24ч 35м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|58 559
|21ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|78 799
|30ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Аруши
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Аруши, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Додома, Найроби, Танга и Занзибар
- 26.10.202028.10.2020
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