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Летим в Афины

Как добраться до Афин на самолёте

В Афинах 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Eleftherios Venizelos International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Афин

  1. Элефтериос Веницелос ATH
    Eleftherios Venizelos International Airport

Самые дешёвые билеты в Афины из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
01.11.2020из 🇬🇧Лондона9013ч 40м
18.10.2020из 🇦🇹Вены9082ч 10м
25.10.2020из 🇮🇹Рима910
30.10.2020из 🇭🇺Будапешта922
18.10.2020из 🇮🇹Милана1 0212ч 25м
17.10.2020из 🇺🇦Киева1 1452ч 35м
17.10.2020из 🇵🇱Варшавы1 1702ч 40м
14.10.2020из 🇵🇱Кракова1 2262ч 20м
09.11.2020из 🇬🇷Салоников1 27323ч 5м (⇵1)
30.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне1 282
14.10.2020из 🇷🇴Бухареста1 2861ч 40м
06.12.2020из 🇨🇾Ларнаки1 3651ч 50м
18.10.2020из 🇱🇹Вильнюса1 410
16.10.2020из 🇪🇸Барселоны1 4242ч 50м
20.10.2020из 🇩🇪Берлина1 49623ч 20м (⇵1)
31.10.2020из 🇮🇹Палермо1 50017ч 50м (⇵1)
17.10.2020из 🇧🇪Брюсселя1 54412ч 10м (⇵1)
11.11.2020из 🇬🇷Карпатоса1 6321ч 5м
08.12.2020из 🇬🇪Кутаиси1 6532ч 45м
07.11.2020из 🇵🇱Катовице1 6587ч 15м (⇵1)
01.12.2020из 🇬🇷Александруполиса1 726
06.11.2020из 🇸🇪Стокгольм1 72818ч 15м (⇵1)
13.10.2020из 🇩🇪Меммингена1 7312ч 30м
13.10.2020из 🇵🇱Гданьска1 7322ч 55м
05.11.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки1 75010ч 5м (⇵1)
24.10.2020из 🇳🇱Эйндховена1 81621ч 40м (⇵1)
20.10.2020из 🇩🇪Дортмунда1 8173ч 5м
19.11.2020из 🇷🇴Бакэу1 82212ч 20м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива1 84821ч 55м (⇵1)
30.10.2020из 🇧🇬Софии1 86430ч 45м (⇵1)
24.10.2020из 🇪🇪Таллина1 95815ч 30м (⇵1)
31.10.2020из 🇩🇰Копенгагена1 96521ч 10м (⇵1)
25.10.2020из 🇨🇿Праги1 98727ч 40м (⇵1)
25.10.2020из 🇱🇻Риги1 99622ч 5м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Венеции1 99919ч (⇵2)
18.10.2020из 🇫🇷Парижа2 02612ч 35м (⇵1)
22.10.2020из 🇵🇹Порту2 08016ч 50м (⇵1)
21.11.2020из 🇮🇹Неаполя2 0828ч 50м (⇵1)
28.10.2020из 🇵🇹Лиссабона2 08925ч 5м (⇵1)
25.10.2020из 🇬🇧Манчестера2 12324ч (⇵1)
14.06.2021из 🇬🇷Санторини2 25750м
17.10.2020из 🇵🇹Фару2 27647ч 30м (⇵2)
29.10.2020из 🇹🇷Стамбула2 3181ч 30м
14.11.2020из 🇺🇦Львова2 33137ч 40м (⇵2)
01.01.2021из 🇱🇺Люксембурга2 36522ч 15м (⇵1)
16.11.2020из 🇦🇱Тираны2 36818ч 5м (⇵1)
15.11.2020из 🇫🇷Марселя2 38328ч 30м (⇵2)
28.10.2020из 🇳🇴Осло2 46720ч 25м (⇵1)
04.01.2021из 🇪🇸Валенсии2 48927ч 45м (⇵1)
05.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 48924ч (⇵1)
13.11.2020из 🇵🇱Познани2 53325ч 50м (⇵1)
07.11.2020из 🇺🇦Харькова2 54015ч 15м (⇵1)
22.11.2020из 🇸🇰Братиславы2 70119ч 10м (⇵1)
21.11.2020из 🇬🇷Крита2 71550м
17.10.2020из 🇩🇪Нюрнберга2 72538ч 50м (⇵2)
05.11.2020из 🇬🇷Янины2 7251ч 5м
14.01.2021из 🇬🇷Лемноса2 73150м
05.11.2020из 🇩🇪Кёльна2 81627ч (⇵1)
16.10.2020из 🇬🇧Бирмингема2 81638ч 55м (⇵2)
08.11.2020из 🇬🇷Китиры2 81850м
25.10.2020из 🇲🇪Подгорицы2 92623ч 5м (⇵2)
08.09.2021из 🇲🇹Валлетты2 9601ч 40м
17.10.2020из 🇬🇷Ханьи2 975 (⇵1)
05.12.2020из 🇷🇺Москвы2 97920ч 30м (⇵2)
14.10.2020из 🇵🇱Вроцлава2 98746ч 5м (⇵2)
07.11.2020из 🇪🇸Тенерифе3 00315ч 55м (⇵1)
08.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 07112ч 40м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Болоньи3 08820ч 20м (⇵2)
14.12.2020из 🇬🇷Коса3 08855м
13.10.2020из 🇨🇭Базеля3 08823ч (⇵1)
25.10.2020из 🇨🇭Женевы3 0962ч 45м
24.10.2020из 🇩🇪Гамбурга3 10645ч 50м (⇵2)
11.11.2020из 🇬🇷Кефалинии3 123
17.10.2020из 🇯🇴Аммана3 1407ч 40м (⇵1)
19.04.2021из 🇬🇷Родоса3 1641ч 10м
10.11.2020из 🇬🇷Миконоса3 16940м
08.11.2020из 🇳🇱Амстердама3 17745ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа3 21439ч 45м (⇵2)
10.11.2020из 🇬🇷Наксоса3 31840м
10.11.2020из 🇬🇷Митилини3 41055м
10.02.2021из 🇷🇺Тюмени3 53641ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇬🇧Глазго3 54124ч 35м (⇵2)
21.12.2020из 🇸🇰Кошице3 55221ч 25м (⇵1)
13.10.2020из 🇪🇸Мадрида3 60128ч 20м (⇵1)
11.04.2021из 🇲🇩Кишинёва3 6342ч 5м
19.10.2020из 🇬🇷Самоса3 660
28.10.2020из 🇪🇸Малаги3 67345ч 25м (⇵2)
25.10.2020из 🇫🇷Ниццы3 7062ч 30м
16.10.2020из 🇷🇴Клужа3 71237ч 20м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇴Яссы3 77432ч 45м (⇵2)
18.11.2020из 🇬🇧Эдинбурга3 77834ч 45м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇸Рейкьявика3 79930ч (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇸Белграда3 80712ч 55м (⇵1)
17.10.2020из 🇲🇦Марракеша3 82437ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇬🇷Закинтоса3 93355м
03.11.2020из 🇩🇪Мюнхена4 00232ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇸🇪Гётеборга4 00316ч 20м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇷Бодрума4 02625ч 55м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇴Бой Маре4 08422ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Одессы4 08628ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Афин