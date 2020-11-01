Как добраться до Афин на самолёте
В Афинах 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Eleftherios Venizelos International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Афин
- Элефтериос Веницелос ATHEleftherios Venizelos International Airport
Самые дешёвые билеты в Афины из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.11.2020
|из 🇬🇧Лондона
|901
|3ч 40м
|18.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|908
|2ч 10м
|25.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|910
|2ч
|30.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|922
|2ч
|18.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 021
|2ч 25м
|17.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 145
|2ч 35м
|17.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 170
|2ч 40м
|14.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|1 226
|2ч 20м
|09.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|1 273
|23ч 5м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|1 282
|3ч
|14.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 286
|1ч 40м
|06.12.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|1 365
|1ч 50м
|18.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|1 410
|3ч
|16.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 424
|2ч 50м
|20.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|1 496
|23ч 20м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇹Палермо
|1 500
|17ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 544
|12ч 10м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇬🇷Карпатоса
|1 632
|1ч 5м
|08.12.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|1 653
|2ч 45м
|07.11.2020
|из 🇵🇱Катовице
|1 658
|7ч 15м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇬🇷Александруполиса
|1 726
|1ч
|06.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|1 728
|18ч 15м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|1 731
|2ч 30м
|13.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|1 732
|2ч 55м
|05.11.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|1 750
|10ч 5м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|1 816
|21ч 40м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|1 817
|3ч 5м
|19.11.2020
|из 🇷🇴Бакэу
|1 822
|12ч 20м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|1 848
|21ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|1 864
|30ч 45м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|1 958
|15ч 30м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|1 965
|21ч 10м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|1 987
|27ч 40м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|1 996
|22ч 5м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|1 999
|19ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 026
|12ч 35м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|2 080
|16ч 50м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|2 082
|8ч 50м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 089
|25ч 5м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇬🇧Манчестера
|2 123
|24ч (⇵1)
|14.06.2021
|из 🇬🇷Санторини
|2 257
|50м
|17.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|2 276
|47ч 30м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|2 318
|1ч 30м
|14.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|2 331
|37ч 40м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇱🇺Люксембурга
|2 365
|22ч 15м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇦🇱Тираны
|2 368
|18ч 5м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|2 383
|28ч 30м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|2 467
|20ч 25м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇪🇸Валенсии
|2 489
|27ч 45м (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|2 489
|24ч (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇵🇱Познани
|2 533
|25ч 50м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 540
|15ч 15м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|2 701
|19ч 10м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇬🇷Крита
|2 715
|50м
|17.10.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|2 725
|38ч 50м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇬🇷Янины
|2 725
|1ч 5м
|14.01.2021
|из 🇬🇷Лемноса
|2 731
|50м
|05.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|2 816
|27ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇬🇧Бирмингема
|2 816
|38ч 55м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇬🇷Китиры
|2 818
|50м
|25.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|2 926
|23ч 5м (⇵2)
|08.09.2021
|из 🇲🇹Валлетты
|2 960
|1ч 40м
|17.10.2020
|из 🇬🇷Ханьи
|2 975
|6ч (⇵1)
|05.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|2 979
|20ч 30м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|2 987
|46ч 5м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|3 003
|15ч 55м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 071
|12ч 40м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|3 088
|20ч 20м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇬🇷Коса
|3 088
|55м
|13.10.2020
|из 🇨🇭Базеля
|3 088
|23ч (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|3 096
|2ч 45м
|24.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|3 106
|45ч 50м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇷Кефалинии
|3 123
|1ч
|17.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|3 140
|7ч 40м (⇵1)
|19.04.2021
|из 🇬🇷Родоса
|3 164
|1ч 10м
|10.11.2020
|из 🇬🇷Миконоса
|3 169
|40м
|08.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 177
|45ч 25м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|3 214
|39ч 45м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇬🇷Наксоса
|3 318
|40м
|10.11.2020
|из 🇬🇷Митилини
|3 410
|55м
|10.02.2021
|из 🇷🇺Тюмени
|3 536
|41ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇬🇧Глазго
|3 541
|24ч 35м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇸🇰Кошице
|3 552
|21ч 25м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|3 601
|28ч 20м (⇵1)
|11.04.2021
|из 🇲🇩Кишинёва
|3 634
|2ч 5м
|19.10.2020
|из 🇬🇷Самоса
|3 660
|1ч
|28.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|3 673
|45ч 25м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|3 706
|2ч 30м
|16.10.2020
|из 🇷🇴Клужа
|3 712
|37ч 20м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇴Яссы
|3 774
|32ч 45м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|3 778
|34ч 45м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇸Рейкьявика
|3 799
|30ч (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇸Белграда
|3 807
|12ч 55м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|3 824
|37ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇬🇷Закинтоса
|3 933
|55м
|03.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|4 002
|32ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|4 003
|16ч 20м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|4 026
|25ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇴Бой Маре
|4 084
|22ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|4 086
|28ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Афин
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Афин, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дюссельдорф, Крит, Миконос, Санторини и Лондон
- 08.01.202114.01.2021
- 29.10.202002.11.2020
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