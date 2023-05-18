Что вас ожидает:

Магия обзорной площадки.

Наша экскурсия начнется с великолепной обзорной площадки, вида черноморского побережья Грузии и всего Батуми открывающегося перед вами с высоты. Вы сможете насладиться захватывающей панорамой, ощущая себя частью этого великолепного пейзажа и сделаете множество фото

Путь к парку Мтирала пройдет вдоль побережья и через центр грузинского чаеводства с чайными полями и фабриками. Здесь вы окунетесь в мир природы и ее неповторимой красоты. Прогулка по этим тропам наполнит вас энергией и радостью, а великолепные виды окружающей природы оставят незабываемые впечатления в вашей памяти.

Грузинская природа во всей своей красе

Вы будете преодолевать путь, окруженный живописными горами и величественными лесами. В каждом повороте тропы вы будете удивляться разнообразию растительного мира, встречая разноцветные цветы и густые заросли дикой флоры. Величие грузинской природы откроется перед вами во всей его неповторимой красоте. Не забудьте взять с собой купальный костюм, потому что наш маршрут приведет нас к удивительному горному озеру. Озеро встретит вас своей спокойной и прозрачной водой, и вы не сможете устоять перед искушением окунуться в его омуты. После долгого и пыльного пути вода озера оказывается настоящим благословением, и вы сможете погрузиться в ее освежающую прохладу.

Но наше приключение еще не закончено! Один из самых потрясающих моментов нашего путешествия будет посещение водопада, где вы сможете насладиться мощным шумом падающей воды и ощутить освежающую прохладу, которую она создает. Это великолепное зрелище позволит вам ощутить единение с природой и полностью раствориться в ее великолепии. По завершении нашего приключения мы отправимся на форелевое хозяйство, где вас ожидает вкусный и изысканный обед. Свежая и ароматная форель, приготовленная по особому рецепту, станет настоящим угощением после насыщенного дня, наполненного впечатлениями и приключениями.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.