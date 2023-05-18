Прогулка по грузинским тропикам

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Приготовьтесь отправиться в незабываемое приключение! Мы приглашаем вас на захватывающий и увлекательный хайкинг в волшебный уголок Грузии — заповедный парк Мтирала.

Это место восхищает своей красотой в любое время года, а особенно в жаркое лето, когда вы можете укрыться от палящего солнца.

Вы сможете освежиться в кристально чистых водах горного озера, полюбоваться на водопад и пообедать на форелевом хозяйстве.
Прогулка по грузинским тропикам
Прогулка по грузинским тропикам
Прогулка по грузинским тропикам
Прогулка по грузинским тропикам
Прогулка по грузинским тропикам
Прогулка по грузинским тропикам
Ближайшие даты:
18
мая
19
мая
20
мая
21
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даты

Что вас ожидает:

  • Храм Самеба
  • Национальный парк Мтирала
  • Форелевое хозяйство Гасамания
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Магия обзорной площадки.
Наша экскурсия начнется с великолепной обзорной площадки, вида черноморского побережья Грузии и всего Батуми открывающегося перед вами с высоты. Вы сможете насладиться захватывающей панорамой, ощущая себя частью этого великолепного пейзажа и сделаете множество фото
Путь к парку Мтирала пройдет вдоль побережья и через центр грузинского чаеводства с чайными полями и фабриками. Здесь вы окунетесь в мир природы и ее неповторимой красоты. Прогулка по этим тропам наполнит вас энергией и радостью, а великолепные виды окружающей природы оставят незабываемые впечатления в вашей памяти.

Грузинская природа во всей своей красе

Вы будете преодолевать путь, окруженный живописными горами и величественными лесами. В каждом повороте тропы вы будете удивляться разнообразию растительного мира, встречая разноцветные цветы и густые заросли дикой флоры. Величие грузинской природы откроется перед вами во всей его неповторимой красоте. Не забудьте взять с собой купальный костюм, потому что наш маршрут приведет нас к удивительному горному озеру. Озеро встретит вас своей спокойной и прозрачной водой, и вы не сможете устоять перед искушением окунуться в его омуты. После долгого и пыльного пути вода озера оказывается настоящим благословением, и вы сможете погрузиться в ее освежающую прохладу.
Но наше приключение еще не закончено! Один из самых потрясающих моментов нашего путешествия будет посещение водопада, где вы сможете насладиться мощным шумом падающей воды и ощутить освежающую прохладу, которую она создает. Это великолепное зрелище позволит вам ощутить единение с природой и полностью раствориться в ее великолепии. По завершении нашего приключения мы отправимся на форелевое хозяйство, где вас ожидает вкусный и изысканный обед. Свежая и ароматная форель, приготовленная по особому рецепту, станет настоящим угощением после насыщенного дня, наполненного впечатлениями и приключениями.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги (комфортабельный минивэн)
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Место проживания путешественника
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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