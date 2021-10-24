Отзыв на: Горная Аджария и фольклорное шоу в мини-группе Б Бота 5 Алина спасибо вам большое за такую замечательную экскурсию. Нас ждал неожиданный сюрприз, вместо групповой экскурсии, у нас была индивидуальная экскурсия, на комфортабельной машине Tayota Camry, с очень веселым, крутым, интересным ГИДОМ ДАВИДОМ. Очень ему благодарны))) Наша экскурсия ещё идёт 😁 Отзыв пишу заранее 🥰

Отзыв на: Батуми, Аджария и Гурия за один день В Виктория 5 все было отлично! погода подкачала, но у Левана получилось показать нам самые красивые и интересные места. особенно запомнилась форелевая ферма, очень рекомендуем. Леван очень интересный рассказчик и собеседник. спасибо!

Отзыв на: Горная Аджария и фольклорное шоу в мини-группе А Адександра 5 Давид самый лучший гид в Батуми! Не особо люблю экскурсии, но конкретно эта была шикарна. Очень много приятных эмоций, гид подстраивается под пожелания группы, интересно рассказывает, моментально решает любые возникающие проблемы. Для меня это был один из лучших дней в Грузии, очень советую:)

Отзыв на: Из Батуми — к чудесам горной Аджарии! Р Римма 5 Грамотно организованная экскурсия, отличная подача материала, приятное путешествие.

Отзыв на: Батуми глазами местных жителей А Алексей 5 Редко пишу отзывы, но это именно тот случай, когда захотелось поделиться впечатлениями. Гид очень профессиональный в том плане, что не засыпает датами и цифрами, а рассказывает именно то, что гостям интересно было бы узнать о реальной жизни Батуми, делится забавными историями из своего опыта. Очень рекомендуем, лучше гида по Батуми вряд ли можно найти.

Отзыв на: Многоликий Батуми Р Римма 5 Хорошо организованная экскурсия. Самые приятные впечатления. Рекомендую

Н Никита 5 Гид David лучший гид в Батуми 🍷🇬🇪😅

Отзыв на: Мир за стенами Мачахельского ущелья Н Никита 5 Очень спокойный водитель в Грузии

Отзыв на: Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день! К Кристина 5 Экскурсия с Ксенией и Алико стала одним из самых ярких воспоминаний о Грузии. Очень красиво, интересно, душевно, весело, вкусно. Ребята сделали нашу поездку незабываемой. С песнями, анекдотами, весёлыми историями, угощениями, классными фотографиями. Самые лучшие гиды и просто очень хорошие, душевные люди! Очень рекомендуем экскурсию, и ждём нашего возвращения в Грузию, чтобы снова отправиться с ребятами за новыми впечатлениями!