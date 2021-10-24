Экскурсии Батуми

Все экскурсии в Батуми

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Батуми – доступно 63 экскурсии на 2021 год, 859 ⭐ отзывов, цены от $15, посетите достопримечательности: Горная Аджария, Парк Мачахела, Ботанический сад, Мартвильский каньон, Парк Мтирала, Каньон Окаце, Пещера Прометея, Старый город. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Батуми почти всё
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Каньоны Окаце и Мартвильский + пещера Прометея
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
12ч
$220
за 1-8 чел.
Каньоны Окаце и Мартвильский + пещера Прометея
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным каньонам Грузии
Ежедневно в 8:00
Авто-пешеходная экскурсия по Батуми
Индивидуальная экскурсия
2ч 18м
$80
за 1-5 чел.
Авто-пешеходная экскурсия по Батуми
В любое обговоренное с вами время.
Батуми глазами местных жителей
Индивидуальная экскурсия
5
94
2ч 30м
45
за 1-6 чел.
Батуми глазами местных жителей
Дружеская прогулка по парадным и скрытым уголкам города и погружение в его теплую атмосферу
Мартвильский & Окаце каньон и Миниатурни парк
Индивидуальная экскурсия
5
1
$127
за 1-5 чел.
Мартвильский & Окаце каньон и Миниатурни парк
Что может быть лучше гор
ежедневно 09:00 (Кроме понедельника)
Горная Аджария и фольклорное шоу в мини-группе
5
9
10ч
35
за 1 чел.
Горная Аджария и фольклорное шоу в мини-группе
Древняя крепость, реки, водопады, арочный мост и небольшой грузинский концерт за 1 день
ежедневно в 10:00
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Индивидуальная экскурсия
1д 12ч
$320
за 1-8 чел.
Экскурсия в парк Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Вас ждет незабываемая поездка с посещением целебных источников Боржоми, средневековой крепости Рабат...
Ежедневно в 9:00
Путешествие в грузинские тропики
Индивидуальная экскурсия
4.9
84
80
за 1-6 чел.
Путешествие в грузинские тропики
Покориться красоте и атмосфере парка Мтирала в поездке из Батуми
Сказочные каньоны и пещера Прометея + термальные источники
5
9
12ч
$36
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сказочные каньоны и пещера Прометея + термальные источники
Приглашаем вас съездить в один из самых живописных регионов Грузии на машине
Ежедневно в 8:00
Многоликий Батуми
Индивидуальная экскурсия
5
37
50
за 1-10 чел.
Многоликий Батуми
Познакомиться с историей, культурой и архитектурой курортной столицы Грузии
Настоящая горная Аджария
Индивидуальная экскурсия
$110
за 1-6 чел.
Настоящая горная Аджария
Аджария известна своим пейзажами, долинами и ущельями, прекрасными водопадами и гостеприимством...
По договоренности
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Индивидуальная экскурсия
4.8
57
150
за 1-4 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея
Посетить красивейшие природные уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды
Сванетия за один день
Индивидуальная экскурсия
15ч
$190
за 1-6 чел.
Сванетия за один день
Сванетия - "край тысячи башен" , самый отдаленный и труднодоступный горный регион Грузии, родина...
По договоренности
Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!
Индивидуальная экскурсия
4.9
57
90
за 1-4 чел.
Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!
Водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день
Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)
Индивидуальный тур
$198.35
за 1 чел.
Групповой тур по Грузии: Батуми (Аджария) , Местия и Ушгули (Сванетия)
Отправляемся исследовать живописные места - Аджария, Сванетия и Местия (Местиа) - самые «медвежьи...
По договоренности
Душа старого города
Индивидуальная экскурсия
4.9
123
55
за 1-2 чел.
Душа старого города
Узнать тот Батуми, которого уже нет
Горная Сванетия
Индивидуальная экскурсия
2д 12ч
$350
за 1-8 чел.
Горная Сванетия
Сванетия - самый труднодоступный, высокогорный регион Грузии
Ежедневно в 9:00
Аджария круглый год!
Индивидуальная экскурсия
5
49
76
за 1-6 чел.
Аджария круглый год!
Авто-путешествие из Батуми за природными и историческими открытиями горного края
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Индивидуальная экскурсия
12ч
$130
за 1-7 чел.
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Мы отправимся в великолепные, живописные уголки Аджарии, где сходятся горы и море
Ежедневно в 10:00
Все краски Батуми
Индивидуальная экскурсия
4.9
107
3ч 30м
38
за 1-4 чел.
Все краски Батуми
Истории многогранного города на прогулке по главным достопримечательностям
Гомис Мта: прогулка над облаками
Индивидуальная экскурсия
12ч
$230
за 1-7 чел.
Гомис Мта: прогулка над облаками
Побывать в горной деревушке, которая "лежит" среди облаков, пожарить отменный шашлык, угоститься бокалом...
по субботам и воскресеньям в 9:00
Из Батуми — в национальный парк Мачахела!
Индивидуальная экскурсия
4.5
4
70
за 1-3 чел.
Из Батуми — в национальный парк Мачахела!
«Грузинские джунгли», древняя крепость, фольклорное шоу и душевное застолье за 1 день
Экскурсия в Мачахельское ущелье с традиционным застольем в грузинской семье
Индивидуальная экскурсия
$130
за 1-5 чел.
Экскурсия в Мачахельское ущелье с традиционным застольем в грузинской семье
Приглашаем вас побывать в самобытном крае, где сохранилась первозданная природа, а гостей принимают...
Ежедневно в 12.00
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Индивидуальная экскурсия
5
23
80
72
за 1-6 чел.
Мир за стенами Мачахельского ущелья
Путешествие из Батуми в сердце колхидского леса, истории крепости Гвара и ужин по-аджарски
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
5
1
12ч
$35
за 1 чел.
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Мы с вами отправимся в захватывающее путешествие вдоль побережья Черного моря
Ежедневно в 10:00

Последние отзывы «Экскурсии Батуми»

  • Отзыв на: Горная Аджария и фольклорное шоу в мини-группе
    Б
    Бота
    24 октября 2021
    5
    Алина спасибо вам большое за такую замечательную экскурсию. Нас ждал неожиданный сюрприз, вместо групповой экскурсии, у нас была индивидуальная экскурсия, на комфортабельной машине Tayota Camry, с очень веселым, крутым, интересным ГИДОМ ДАВИДОМ. Очень ему благодарны))) Наша экскурсия ещё идёт 😁 Отзыв пишу заранее 🥰
  • Отзыв на: Батуми, Аджария и Гурия за один день
    В
    Виктория
    20 октября 2021
    5
    все было отлично! погода подкачала, но у Левана получилось показать нам самые красивые и интересные места. особенно запомнилась форелевая ферма, очень рекомендуем. Леван очень интересный рассказчик и собеседник. спасибо!
  • Отзыв на: Горная Аджария и фольклорное шоу в мини-группе
    А
    Адександра
    17 октября 2021
    5
    Давид самый лучший гид в Батуми! Не особо люблю экскурсии, но конкретно эта была шикарна. Очень много приятных эмоций, гид подстраивается под пожелания группы, интересно рассказывает, моментально решает любые возникающие проблемы. Для меня это был один из лучших дней в Грузии, очень советую:)
  • Отзыв на: Из Батуми — к чудесам горной Аджарии!
    Р
    Римма
    17 октября 2021
    5
    Грамотно организованная экскурсия, отличная подача материала, приятное путешествие.
  • Отзыв на: Батуми глазами местных жителей
    А
    Алексей
    17 октября 2021
    5
    Редко пишу отзывы, но это именно тот случай, когда захотелось поделиться впечатлениями. Гид очень профессиональный в том плане, что не засыпает датами и цифрами, а рассказывает именно то, что гостям интересно было бы узнать о реальной жизни Батуми, делится забавными историями из своего опыта. Очень рекомендуем, лучше гида по Батуми вряд ли можно найти.
  • Отзыв на: Многоликий Батуми
    Р
    Римма
    17 октября 2021
    5
    Хорошо организованная экскурсия. Самые приятные впечатления. Рекомендую
  • Н
    Никита
    15 октября 2021
    5
    Гид David лучший гид в Батуми 🍷🇬🇪😅
  • Отзыв на: Мир за стенами Мачахельского ущелья
    Н
    Никита
    14 октября 2021
    5
    Очень спокойный водитель в Грузии
  • Отзыв на: Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!
    К
    Кристина
    13 октября 2021
    5
    Экскурсия с Ксенией и Алико стала одним из самых ярких воспоминаний о Грузии. Очень красиво, интересно, душевно, весело, вкусно. Ребята сделали нашу поездку незабываемой. С песнями, анекдотами, весёлыми историями, угощениями, классными фотографиями. Самые лучшие гиды и просто очень хорошие, душевные люди! Очень рекомендуем экскурсию, и ждём нашего возвращения в Грузию, чтобы снова отправиться с ребятами за новыми впечатлениями!
  • Отзыв на: Из Батуми — в национальный парк Мачахела!
    Ю
    Юрий
    13 октября 2021
    5
    Жан очень хороший и компетентный молодой человек. Маршрут составлен очень интересно, по не стандартным местам, куда экскурсионные автобусы не ходят. Поездка прошла не спешно, выехали в 9 утра и закончилась в 7 часов вечера, поэтому можно было спокойно насладиться горами, водопадами и, в целом, природой Аджарии. Кроме того, очень подкупило, желание и умение Жана, как молодого человека, быстро найти с нами человеческий контакт, можно сказать, что из поездки мы вернулись практически друзьями, и это притом, что между нами значительная разница в возрасте. Стоит отдельно отметить обед в горах с прекрасным видом на горы Аджарии и Турции (ресторан находился недалеко от турецкой границы) и, конечно, с традиционными очень вкусными грузинскими блюдами и напитками, включая вино и чачу. Вообщем, спасибо Жану за путешествие!
🇬🇪