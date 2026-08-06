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Экскурсии в Батуми

Найдено 296 экскурсий в Батуми, цены от €12, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Пешком по старому Батуми
Пешая
Канатная дорога «Арго»
2.5 часа
167 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Пешком по старому Батуми
Воспоминания старожилов, городские легенды, европейская атмосфера и грузинские тосты
Начало: В парке
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу в 16:00
Завтра в 14:00
10 авг в 14:00
€21 за человека
От моря до гор: все красоты Аджарии за 1 день
На машине
8 часов
202 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
От моря до гор: все красоты Аджарии за 1 день
Увидеть главные достопримечательности региона и узнать, где спрятана грузинская культура
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€26 за человека
Батуми и Горная Аджария за 1 день
На автобусе
7 часов
1127 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Батуми и Горная Аджария за 1 день
Открыть историю, красоту природы и традиции теплого города и гостеприимного края
Начало: На улице Руставели
10 авг в 11:00
14 авг в 11:00
€25 за человека
Из Батуми в Горную Аджарию с застольем и дегустацией (всё включено)
На автобусе
9 часов
22 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Из Батуми в Горную Аджарию с застольем и дегустацией (всё включено)
Водопады, мост Царицы Тамары, крепость Гонио и то самое грузинское гостеприимство
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€50 за человека
Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
12 часов
262 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия
Увидеть сказочные места западной Грузии и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Возле Макдональдс
Расписание: во вторник и субботу в 09:00
11 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€41 за человека
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Батуми
На машине
12 часов
77 отзывов
Групповая
до 20 чел.
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Батуми
Ущелья, рокот подземных рек, пещеры и горные тропы - не смотреть, а проживать каждый пейзаж
Начало: В районе Orbi City
13 авг в 07:30
15 авг в 07:30
€40 за человека
Батуми глазами местных жителей
Пешая
Канатная дорога «Арго»
2 часа
301 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Батуми глазами местных жителей
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
10 авг в 17:00
12 авг в 09:00
от €65 за всё до 4 чел.
Открыть природу Горной Аджарии
На машине
5 часов
208 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Открыть природу Горной Аджарии
Путешествие по национальному парку Мачахела к водопадам, горным ущельям и Апсаросской крепости
Сегодня в 18:30
13 авг в 08:00
от €120 за всё до 6 чел.
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Пешая
2.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Необычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Вдоволь полюбоваться садом и морем, открывая мифы народов мира о цветах и растениях
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 3 чел.
Горная Аджария: природа, история, традиции
На машине
На микроавтобусе
10 часов
16 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Лучший выбор
Горная Аджария: природа, история, традиции
Путешествие в сердце горной Грузии, где шум воды и пение птиц сливаются с древними легендами. Узнайте историю крепости Гонио и насладитесь грузинским застольем
Начало: Дома Юстиции
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€39 за человека
Семейная квест-экскурсия «Батумские приключения капитана Ржавый Якорь» (7+)
Пешая
3 часа
11 отзывов
Квест
до 10 чел.
Лучший выбор
Семейная квест-экскурсия «Батумские приключения капитана Ржавый Якорь» (7+)
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Батуми, помогая капитану Ржавый Якорь. Найдите подсказки, решите загадки и откройте для себя город с новой стороны
Начало: У пристани в Морском порту
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €90 за всё до 3 чел.
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
На машине
4.5 часа
131 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Посетить частную винодельню, продегустировать местное вино и насладиться грузинским ужином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
€47 за человека
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
На машине
11 часов
308 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Посетить красивейшие природные уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды
Начало: Возле Макдональдс или заедем по вашему адресу в че...
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €169 за всё до 3 чел.
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
На мотоцикле
1.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €85 за человека
Многоликий Батуми
Пешая
Канатная дорога «Арго»
3 часа
559 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Многоликий Батуми
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Статуи Али и Нино. Около ко...
10 авг в 12:00
11 авг в 12:30
от €70 за всё до 4 чел.
Кухня деревни Чаисубани (из Батуми)
3 часа
89 отзывов
Индивидуальная
Кухня деревни Чаисубани (из Батуми)
Посетите грузинскую семью и станьте частью их кулинарной традиции. Узнайте секреты приготовления блюд, которые готовят только для самых близких
Начало: В деревне Чаисубани
Завтра в 13:00
11 авг в 13:00
от €46 за человека
Горная Аджария и фольклорное шоу
На автобусе
9 часов
177 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Горная Аджария и фольклорное шоу
Древняя крепость, реки, водопады, арочный мост и небольшой грузинский концерт (по желанию) за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€39 за человека
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Пешая
Канатная дорога «Арго»
2.5 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:30
от €80 за всё до 4 чел.
От моря до гор: большое путешествие по Аджарии
На машине
8 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
От моря до гор: большое путешествие по Аджарии
Самые красивые локации региона - за один день из Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
10 авг в 10:00
12 авг в 10:00
€39 за человека
Из Батуми к Гомисмта - туда, где облака под ногами
На машине
10 часов
93 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Из Батуми к Гомисмта - туда, где облака под ногами
Настоящее погружение в душу Грузии - через пейзажи, вкусы и истории
Начало: В районе Orbi City
10 авг в 12:30
19 авг в 12:30
€50 за человека
Невероятная Горная Аджария
На машине
5.5 часов
235 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Невероятная Горная Аджария
Мачахельское ущелье, водопады, необычные мосты и древняя крепость на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Нептуна
10 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €149 за всё до 3 чел.
Три грани Батуми: культура, история, духовность
На машине
Канатная дорога «Арго»
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Три грани Батуми: культура, история, духовность
Познакомьтесь с Батуми: старинные улочки, величественные храмы и уникальные музеи. Увлекательное путешествие по историческим и современным местам
Сегодня в 11:00
13 авг в 09:00
от €70 за всё до 6 чел.
С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье
На машине
8 часов
54 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье
Горная Аджария раскрывается через контрасты: шум водопада, тишина крепостей и живое застолье. Почувствуйте настоящую Грузию
Начало: В центре Батуми
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
€30 за человека
Красоты горной Аджарии - из Батуми
На машине
6 часов
106 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Красоты горной Аджарии - из Батуми
Путешествие в сердце Аджарии: откройте тайны древних крепостей и насладитесь величием водопадов. Незабываемые виды и истории ждут вас
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €160 за всё до 6 чел.
Удивительная Грузия: Прометей, Мартвили и горячие источники
На машине
13 часов
11 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Удивительная Грузия: Прометей, Мартвили и горячие источники
Из Батуми - навстречу природе и тишине
Начало: На улице Шериф Химшиашвили
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
€35 за человека
Гомис Мта: закат над облаками и пикник в горах (всё включено)
На машине
9 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Гомис Мта: закат над облаками и пикник в горах (всё включено)
Полюбоваться панорамами Гурии и провести вечер на высоте - из Батуми
Начало: У отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 13:30
10 авг в 12:30
22 авг в 13:30
€45 за человека
Душа Старого города
Пешая
Канатная дорога «Арго»
3 часа
288 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Душа Старого города
Узнать Батуми, которого уже нет
Начало: У дельфинария
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €87 за всё до 3 чел.
Сап-прогулка вдоль Батуми
SUP-прогулки
3 часа
20 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Сап-прогулка вдоль Батуми
Неспешная прогулка на рассвете - с красивыми видами на город и горы
Начало: У аэропорта Батуми
12 авг в 06:00
15 авг в 06:00
€40 за человека
Аджария круглый год
На машине
5.5 часов
111 отзывов
Индивидуальная
до 18 чел.
Аджария круглый год
Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от €130 за всё до 2 чел.
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию (в мини-группе)
На машине
6 часов
39 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию (в мини-группе)
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: водопады, мосты и древние крепости ждут вас в мини-группе на современном авто
Начало: На площади Эра
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
27 авг в 10:00
€30 за человека

Что посмотреть в Батуми на экскурсиях?

Батуми полон удивительных достопримечательностей, это и новая и старая архитектура и улочки старого города и великолепное уличное искусство, причудливые здания и залитые солнцем пляжи и зелёные парки и конечно же шумные рынки. Здесь вы найдёте множество интересных и уникальных мест

Местные экскурсоводы

Батуми прекрасный приморский город, он полон современных и старинных достопримечательностей, которые вы непременно захотите посетить будучи в городе. Чтобы не потеряться в таком многообразии, рекомендуем отправиться на экскурсии, где вы подробно познакомитесь с городом и его главными точками. Найти подходящую можно в нашем каталоге, за вами остается только выбор, все остальное возьмет на себя гид

Последние отзывы на экскурсии

Э
Пешком по старому Батуми
Дата посещения: 6 авг 2026
Батуми открылся для нас совсем с другой стороны! Огромное спасибо Олегу за эту невероятную прогулку. Мы не просто пробежались по
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городу, а прожили историю этого города. Столько интересных деталей, легенд и классных фотолокаций! Отдельный респект за индивидуальный подход и чувство юмора — время пролетело незаметно. Обязательно вернемся и порекомендуем только Вас!

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Т
Батуми и Горная Аджария за 1 день
Дата посещения: 30 июл 2026
Отлично провели день в сопровождении Георгия . Великолепный рассказчик, эрудированный человек. Окружил нас всех заботой и вниманием . Показал нам красоты Горной Аджарии. Впечатления самые положительные. Благодарю.
Отлично провели день в сопровождении Георгия . Великолепный рассказчик, эрудированный человек. Окружил нас всех заботой и
Отлично провели день в сопровождении Георгия . Великолепный рассказчик, эрудированный человек. Окружил нас всех заботой и
Отлично провели день в сопровождении Георгия . Великолепный рассказчик, эрудированный человек. Окружил нас всех заботой и
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D
От моря до гор: все красоты Аджарии за 1 день
Дата посещения: 24 июл 2026
Было все отлично! Огромное спасибо Гураму, очень душевный дядька)) Было интересно его слушать, и в целом проводить время в этой экскурсии. Могу смело рекомендовать эту экскурсию.
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Ю
Горная Аджария: природа, история, традиции
Дата посещения: 14 июл 2026
Если хотите познакомиться с Грузией, то вам 100% нужна эта экскурсия и 100% нужен Давид! Мы увидели много локаций, красивых
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видов и вкусно поели на грузинском застолье, где помимо разнообразия еды, конечно же, были грузинские танцы и песни (так же мастер класс по национальному танцу в костюмах). Но отдельно хотим отметить экскурсовода Давида! Внимательный, веселый, отзывчивый человек, который готов сделать все, чтобы экскурсия прошла на высшем уровне! Спасибо, надеемся, что удастся еще одна встреча!

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А
Из Батуми к Гомисмта - туда, где облака под ногами
Дата посещения: 5 июл 2026
Замечательная экскурсия! Отличная организация, дружеское отношение, вкусный шашлык и вообще всё на высшем уровне! Ивану огромное спасибо 🙂
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А
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Дата посещения: 2 июл 2026
Нам очень понравилась экскурсия. Много познавательной и полезной информации про пчёл и про мёд. Вообще всегда интересно общаться с человеком,
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который абсолютно и беззаветно предан своему любимому делу, и Пётр как раз из таких. Отличный рассказ, замечательная прогулка по лесу, чаепитие - за всё это ему огромное спасибо! И отдельная похвала Хасану за радушное грузинское гостеприимство и очень вкусный ужин 🙂

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П
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Дата посещения: 27 июн 2026
Поездка прошла замечательно. Гид Саба не только много знает, но и умеет интересно и увлекательно рассказать о жителях разных районов
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Грузии, об истории страны, ответить на самые неожиданные вопросы. И даже дождливый день, не позволивший нам покататься на лодках, но зато намного увеличивший количество воды в водопадах каньона Мартвили, которые произвели на нас огромное впечатление, не уменьшил нашего удовольствия от этой поездки.

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Ю
Чудеса Имеретии: каньон Мартвили, пещера Прометея и магнитный песок
Дата посещения: 18 июн 2026
Все пошло просто прекрасно! Очень весело,позитивно, даже нет усталости! Отдельное спасибо гиду очень много информации полезной узнали! Долгих ему лет!!!!!!
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Я
Экскурсия в Горную Аджарию с застольем и народными танцами (всё включено)
Дата посещения: 17 июн 2026
Все прошло на высшем уровне. Очень рекомендуем именно Зазу Телиа как ведущего. Стоит того,чтоб поехать. Спасибо.
Все прошло на высшем уровне. Очень рекомендуем именно Зазу Телиа как ведущего. Стоит того,чтоб поехать. Спасибо.
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А
Пешком по старому Батуми
Дата посещения: 8 июн 2026
Это очень увлекательная экскурсия. Олег, знаток истории даёт информацию о достопримечательностях Батуми с чувством юмора. Время так пролетает, что не
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было желания расставаться. Послевкусием экскурсии были чудесные профессиональные фотографии участников, карта маршрута и фото тех достопримечательностей, которые уже отсутствуют в реальной жизни, а так же исторические фото и факты.

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Всего 7749 отзывов в Батуми

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми

Самые популярные экскурсии в Батуми
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Пешком по старому Батуми;
  2. От моря до гор: все красоты Аджарии за 1 день;
  3. Батуми и Горная Аджария за 1 день;
  4. Из Батуми в Горную Аджарию с застольем и дегустацией (всё включено);
  5. Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия.
Что посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Горная Аджария;
  2. Мартвильский каньон;
  3. Площадь Пьяцца;
  4. Старый город;
  5. Набережная;
  6. Канатная дорога «Арго»;
  7. Водопад и мост Махунцети;
  8. Каньон Окаце;
  9. Площадь Европы;
  10. Парк Мачахела.
Сколько стоит экскурсия по Батуми в августе 2026
Сейчас в Батуми можно забронировать 296 экскурсий и билетов от 12 до 430 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 7749 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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