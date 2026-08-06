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Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборПешком по старому Батуми
Воспоминания старожилов, городские легенды, европейская атмосфера и грузинские тосты
Начало: В парке
Расписание: в пятницу в 14:00, в субботу в 16:00
Завтра в 14:00
10 авг в 14:00
€21 за человека
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборОт моря до гор: все красоты Аджарии за 1 день
Увидеть главные достопримечательности региона и узнать, где спрятана грузинская культура
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€26 за человека
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборБатуми и Горная Аджария за 1 день
Открыть историю, красоту природы и традиции теплого города и гостеприимного края
Начало: На улице Руставели
10 авг в 11:00
14 авг в 11:00
€25 за человека
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборИз Батуми в Горную Аджарию с застольем и дегустацией (всё включено)
Водопады, мост Царицы Тамары, крепость Гонио и то самое грузинское гостеприимство
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€50 за человека
Групповая
до 19 чел.
Каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми. Групповая экскурсия
Увидеть сказочные места западной Грузии и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Возле Макдональдс
Расписание: во вторник и субботу в 09:00
11 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€41 за человека
Групповая
до 20 чел.
В сердце каньонов: путешествие по следам воды и ветра - из Батуми
Ущелья, рокот подземных рек, пещеры и горные тропы - не смотреть, а проживать каждый пейзаж
Начало: В районе Orbi City
13 авг в 07:30
15 авг в 07:30
€40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Батуми глазами местных жителей
Приглашаем вас на экскурсию, где Батуми раскроется с неожиданных сторон: от старых двориков до лучших мест для хачапури
Начало: В районе канатной дороги
10 авг в 17:00
12 авг в 09:00
от €65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборОткрыть природу Горной Аджарии
Путешествие по национальному парку Мачахела к водопадам, горным ущельям и Апсаросской крепости
Сегодня в 18:30
13 авг в 08:00
от €120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборНеобычная экскурсия по Батумскому ботаническому саду
Вдоволь полюбоваться садом и морем, открывая мифы народов мира о цветах и растениях
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €100 за всё до 3 чел.
Групповая
до 14 чел.
Лучший выборГорная Аджария: природа, история, традиции
Путешествие в сердце горной Грузии, где шум воды и пение птиц сливаются с древними легендами. Узнайте историю крепости Гонио и насладитесь грузинским застольем
Начало: Дома Юстиции
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€39 за человека
Квест
до 10 чел.
Лучший выборСемейная квест-экскурсия «Батумские приключения капитана Ржавый Якорь» (7+)
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Батуми, помогая капитану Ржавый Якорь. Найдите подсказки, решите загадки и откройте для себя город с новой стороны
Начало: У пристани в Морском порту
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €90 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборУвлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
Посетить частную винодельню, продегустировать местное вино и насладиться грузинским ужином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
€47 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Посетить красивейшие природные уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды
Начало: Возле Макдональдс или заедем по вашему адресу в че...
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
от €169 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €85 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Многоликий Батуми
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Статуи Али и Нино. Около ко...
10 авг в 12:00
11 авг в 12:30
от €70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Кухня деревни Чаисубани (из Батуми)
Посетите грузинскую семью и станьте частью их кулинарной традиции. Узнайте секреты приготовления блюд, которые готовят только для самых близких
Начало: В деревне Чаисубани
Завтра в 13:00
11 авг в 13:00
от €46 за человека
Групповая
до 20 чел.
Горная Аджария и фольклорное шоу
Древняя крепость, реки, водопады, арочный мост и небольшой грузинский концерт (по желанию) за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:30
от €80 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
От моря до гор: большое путешествие по Аджарии
Самые красивые локации региона - за один день из Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00
10 авг в 10:00
12 авг в 10:00
€39 за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Батуми к Гомисмта - туда, где облака под ногами
Настоящее погружение в душу Грузии - через пейзажи, вкусы и истории
Начало: В районе Orbi City
10 авг в 12:30
19 авг в 12:30
€50 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Невероятная Горная Аджария
Мачахельское ущелье, водопады, необычные мосты и древняя крепость на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Нептуна
10 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €149 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Три грани Батуми: культура, история, духовность
Познакомьтесь с Батуми: старинные улочки, величественные храмы и уникальные музеи. Увлекательное путешествие по историческим и современным местам
Сегодня в 11:00
13 авг в 09:00
от €70 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
С ветерком по Аджарии из Батуми: водопад, руины и застолье
Горная Аджария раскрывается через контрасты: шум водопада, тишина крепостей и живое застолье. Почувствуйте настоящую Грузию
Начало: В центре Батуми
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Красоты горной Аджарии - из Батуми
Путешествие в сердце Аджарии: откройте тайны древних крепостей и насладитесь величием водопадов. Незабываемые виды и истории ждут вас
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €160 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Удивительная Грузия: Прометей, Мартвили и горячие источники
Из Батуми - навстречу природе и тишине
Начало: На улице Шериф Химшиашвили
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
€35 за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Гомис Мта: закат над облаками и пикник в горах (всё включено)
Полюбоваться панорамами Гурии и провести вечер на высоте - из Батуми
Начало: У отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 13:30
10 авг в 12:30
22 авг в 13:30
€45 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Душа Старого города
Узнать Батуми, которого уже нет
Начало: У дельфинария
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €87 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Сап-прогулка вдоль Батуми
Неспешная прогулка на рассвете - с красивыми видами на город и горы
Начало: У аэропорта Батуми
12 авг в 06:00
15 авг в 06:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 18 чел.
Аджария круглый год
Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
от €130 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Батуми - в живописную Горную Аджарию (в мини-группе)
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: водопады, мосты и древние крепости ждут вас в мини-группе на современном авто
Начало: На площади Эра
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
27 авг в 10:00
€30 за человека
Батуми полон удивительных достопримечательностей, это и новая и старая архитектура и улочки старого города и великолепное уличное искусство, причудливые здания и залитые солнцем пляжи и зелёные парки и конечно же шумные рынки. Здесь вы найдёте множество интересных и уникальных мест
Батуми прекрасный приморский город, он полон современных и старинных достопримечательностей, которые вы непременно захотите посетить будучи в городе. Чтобы не потеряться в таком многообразии, рекомендуем отправиться на экскурсии, где вы подробно познакомитесь с городом и его главными точками. Найти подходящую можно в нашем каталоге, за вами остается только выбор, все остальное возьмет на себя гид
Последние отзывы на экскурсии
Э
Дата посещения: 6 авг 2026
Батуми открылся для нас совсем с другой стороны! Огромное спасибо Олегу за эту невероятную прогулку. Мы не просто пробежались по
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Т
Дата посещения: 30 июл 2026
Отлично провели день в сопровождении Георгия . Великолепный рассказчик, эрудированный человек. Окружил нас всех заботой и вниманием . Показал нам красоты Горной Аджарии. Впечатления самые положительные. Благодарю.
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D
Дата посещения: 24 июл 2026
Было все отлично! Огромное спасибо Гураму, очень душевный дядька)) Было интересно его слушать, и в целом проводить время в этой экскурсии. Могу смело рекомендовать эту экскурсию.
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Ю
Дата посещения: 14 июл 2026
Если хотите познакомиться с Грузией, то вам 100% нужна эта экскурсия и 100% нужен Давид! Мы увидели много локаций, красивых
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А
Дата посещения: 5 июл 2026
Замечательная экскурсия! Отличная организация, дружеское отношение, вкусный шашлык и вообще всё на высшем уровне! Ивану огромное спасибо 🙂
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А
Дата посещения: 2 июл 2026
Нам очень понравилась экскурсия. Много познавательной и полезной информации про пчёл и про мёд. Вообще всегда интересно общаться с человеком,
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П
Дата посещения: 27 июн 2026
Поездка прошла замечательно. Гид Саба не только много знает, но и умеет интересно и увлекательно рассказать о жителях разных районов
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Ю
Дата посещения: 18 июн 2026
Все пошло просто прекрасно! Очень весело,позитивно, даже нет усталости! Отдельное спасибо гиду очень много информации полезной узнали! Долгих ему лет!!!!!!
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Я
Дата посещения: 17 июн 2026
Все прошло на высшем уровне. Очень рекомендуем именно Зазу Телиа как ведущего. Стоит того,чтоб поехать. Спасибо.
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А
Дата посещения: 8 июн 2026
Это очень увлекательная экскурсия. Олег, знаток истории даёт информацию о достопримечательностях Батуми с чувством юмора. Время так пролетает, что не
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Всего 7749 отзывов в Батуми
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Ответы на вопросы от путешественников по Батуми
Самые популярные экскурсии в Батуми
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