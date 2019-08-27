7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Научиться готовить настоящие хинкали и аджарский хачапури и узнать о традициях грузинского застолья

Robert
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Robert – ваш гид
Приготовьтесь прикоснуться к культуре Аджарии через самые аппетитные блюда местной кухни! Вы отправитесь в уютный ресторан Батуми, чтобы под руководством шеф-повара приготовить сочные хинкали и классические хачапури по-аджарски, узнать о специфике грузинской кухни, её главных специях и ингредиентах.

А во время застолья с местным вином и традиционными тостами вы оцените ароматы и бесподобные вкусы приготовленных блюд, которые хранят в себе многовековые обычаи грузинского народа.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Шерифа Химшиашвили
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс

Что вас ожидает

👨‍🍳Хинкали и хачапури по-аджарски своими руками!
Мы отправимся в ресторан, где на кулинарном мастер-классе под руководством шеф-повара вам предстоит проникнуть в тонкости кухни Аджарии и научиться готовить два самых известных блюда региона — легендарные грузинские хинкали и, разумеется, вкуснейший аджарский хачапури, который не зря объявлен памятником нематериального наследия Грузии. Вы пройдете через все этапы создания блюд от обработки ингредиентов до сервировки, а в процессе узнаете, как готовят хинкали в разных регионах страны и почему хачапуии нужно пробовать именно в Аджарии. Также мы спустимся в винный погреб, марани, продегустируем несколько сортов вин и поговорим о секретах грузинского виноделия.

🍷 Обед в грузинских традициях
Логичным продолжением нашего гастрономического мастер-класса станет настоящее грузинское застолье — Картули супра — из приготовленных блюд! Ароматное вино, душевная атмосфера и традиционные тосты позволят ощутить размах грузинского гостеприимства, проникнуться местным колоритом и почувствовать себя коренным жителем. И все это в приятной обстановке стильного ресторана с видом на город.

Организационные детали

Трансфер до ресторана и обратно, а также все ингредиенты для мастер-класса включены в стоимость экскурсии.

Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Шерифа Химшиашвили.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Robert
Robert
Мы — команда гидов, влюбленных в свою страну и свое дело. Мы стараемся передать путешественникам всю любовь к Грузию, ее природе и истории. Как любители активного отдыха и велоспорта, предлагаем велоэкскурсии, каякинг, пешие прогулки по Батуми, горным регионам Аджарии, Национальным Паркам. На экскурсиях с нами вы проникнетесь душевностью, гостеприимством и колоритом местного населения и попробуете национальную кухню, которая славится на весь мир.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 августа 2019
Замечательная і познавательная экскурсія. Отлічно організавана. Семья Гіі просто восторг! Уловілі все прінціпы пріготовленія хінкалі і хачіпурі! Только теперь потреніроваться нужно))). А какое віно і лікёры!!!!! Очень сложно опісать все впечатленія! Однозначно рекомендуем эту экскурсію! Роберт очень пріятный і эрудірованный молодой человек. Огромное спасібо!
23 июля 2019
Спасибо огромное Роберту! Очень понравилось! Рекомендую!
4 июля 2019
Побывать в Батуми и не попробовать хинкали и аджарский хачапури - невозможно.
А на этом МК появляется возможность еще и самостоятельно их приготовить!
Дождь, который шел весь день - не испортил, а добавил экстрима поездке)
Маленький домашний ресторан в красивейшем месте, бурный поток реки за окном кухни и тепло хозяев, ароматы вина и еды - что может быть лучше?
Роберт много интересного рассказал и о месте, где мы были, и о грузинской кухне и ответил на все наши вопросы.
И вообще, это единственный кулинарный МК, который мы нашли в Батуми.
Спасибо большое, Роберт!!!
19 июня 2019
Если хотите познакомиться с грузинской кухней во время приготовления национальных блюд, а после попробовать их в хорошей компании, тогда вам точно на этот мастер-класс! Наверное, одно из самых ярких событий в нашем отпуске в Грузии.
16 июня 2019
Хочется сказать большое спасибо Роберту за чудесную экскурсию, совмещенную с кулинарным мастер-классом! Мы с подругой готовили хинкали и хачапури по-аджарски в горах в аутентичном кафе с видом на прекрасную горную реку, а воздух вокруг настолько пьянил своей свежестью, что никакого вина не нужно было) Мастер-класс чудесный, все получилось очень вкусно, бонусом нас угостили форелью из местной реки - это нечто, пальчики оближешь. Очень рекомендую, чтобы проникнуться не только местной кухней, но и красотой природы.
3 мая 2019
Спасибо Роберту за мастер-класс! Хорошо отдохнули на природе, да ещё научились готовить традиционные блюда! Теперь уже дома продолжаем постигать грузинскую кухню!
15 апреля 2019
Роберт,огромное Вам спасибо за незабываемые эмоции , впечатления и конечно же за мастер класс!Полученные навыки по возвращению домой ,были тут же отработаны и получили высокую оценку моими домочадцами !Спасибо!

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