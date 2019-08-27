7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

👨‍🍳Хинкали и хачапури по-аджарски своими руками!

Мы отправимся в ресторан, где на кулинарном мастер-классе под руководством шеф-повара вам предстоит проникнуть в тонкости кухни Аджарии и научиться готовить два самых известных блюда региона — легендарные грузинские хинкали и, разумеется, вкуснейший аджарский хачапури, который не зря объявлен памятником нематериального наследия Грузии. Вы пройдете через все этапы создания блюд от обработки ингредиентов до сервировки, а в процессе узнаете, как готовят хинкали в разных регионах страны и почему хачапуии нужно пробовать именно в Аджарии. Также мы спустимся в винный погреб, марани, продегустируем несколько сортов вин и поговорим о секретах грузинского виноделия.

🍷 Обед в грузинских традициях

Логичным продолжением нашего гастрономического мастер-класса станет настоящее грузинское застолье — Картули супра — из приготовленных блюд! Ароматное вино, душевная атмосфера и традиционные тосты позволят ощутить размах грузинского гостеприимства, проникнуться местным колоритом и почувствовать себя коренным жителем. И все это в приятной обстановке стильного ресторана с видом на город.