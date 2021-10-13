Что вас ожидает

Мачахельское ущелье и не только

Вы увидите слияние рек Чорох и Аджарисцкали, Мирветский двадцатиметровый водопад и самшитовую рощу. Подниметесь на живописные смотровые площадки, погуляете по старейшей деревне региона, рассмотрите подвесные мосты и многовековые водяные мельницы. Кроме того, поучаствуете в настоящем веселом грузинском застолье с традиционными блюдами, вином и фольклорной программой.

Занимательные истории

В пути я не дам вам заскучать и расскажу множество интересных фактов о стране. Вы узнаете, почему Мачахельское ущелье раньше было закрытой территорией и как проводили грузинско-турецкую границу. А также: почему местные арочные мосты называют в честь царицы Тамары, как река Чорох повлияла на формирование побережья Батуми и в чем особенности грузинских семейных традиций.

Организационные детали

Грузинское застолье оплачивается отдельно — 11 евро взрослые, 6 евро дети до 10 лет.