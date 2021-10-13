Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!

Полюбоваться фантастической природой Горной Аджарии и прикоснуться к местным фольклорным традициям

5
2 отзыва
Приглашаю вместе исследовать волшебную и многоликую Грузию! Вы увидите горы, реки и водопады, пройдете по старинному подвесному мосту и побываете в аутентичной деревне.

Попробуете местные блюда и вино, рассмотрите водяные мельницы и представите, как люди жили в этих краях несколько столетий назад.
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день!

Что вас ожидает

Мачахельское ущелье и не только

Вы увидите слияние рек Чорох и Аджарисцкали, Мирветский двадцатиметровый водопад и самшитовую рощу. Подниметесь на живописные смотровые площадки, погуляете по старейшей деревне региона, рассмотрите подвесные мосты и многовековые водяные мельницы. Кроме того, поучаствуете в настоящем веселом грузинском застолье с традиционными блюдами, вином и фольклорной программой.

Занимательные истории

В пути я не дам вам заскучать и расскажу множество интересных фактов о стране. Вы узнаете, почему Мачахельское ущелье раньше было закрытой территорией и как проводили грузинско-турецкую границу. А также: почему местные арочные мосты называют в честь царицы Тамары, как река Чорох повлияла на формирование побережья Батуми и в чем особенности грузинских семейных традиций.

Организационные детали

Грузинское застолье оплачивается отдельно — 11 евро взрослые, 6 евро дети до 10 лет.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ксения
Ксения
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ксения, я гид в маленькой, но яркой Грузии. У меня актерское, дикторское и историческое образование. Экскурсии провожу легко, информативно и непринужденно. С нетерпением жду нашей встречи!
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2 настоящих отзыва от туристов

К
13 окт 2021
Экскурсия с Ксенией и Алико стала одним из самых ярких воспоминаний о Грузии. Очень красиво, интересно, душевно, весело, вкусно. Ребята сделали нашу поездку незабываемой. С песнями, анекдотами, весёлыми историями, угощениями, классными фотографиями. Самые лучшие гиды и просто очень хорошие, душевные люди! Очень рекомендуем экскурсию, и ждём нашего возвращения в Грузию, чтобы снова отправиться с ребятами за новыми впечатлениями!
A
12 сен 2021
Очень понравилась экскурсия, красиво, душевно. Хорошая организация, все остались очень довольны, будем рекомендовать друзьям! Большое спасибо!

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