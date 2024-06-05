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Групповая
7.5 часов
Популярное предложение
Батуми и горная Аджария за 1 день
Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина
Начало: На улице Руставели
«Аджария — гармония природного и рукотворного»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€25 за человека
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми
Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии
Начало: Возле Макдональдс
«Тысячи лет вода проделывала путь в мягкой известняковой породе, чтобы создать это природное чудо, которое перенесет вас в сказочный мир вдали от цивилизации»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы
Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас
Начало: У вашего отеля
«В группе до 20 человек вы проедете вдоль Черноморского побережья, по пути останавливаясь в самых интересных уголках: как природных, так и исторических»
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности
Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: У Парка 6-ого мая
«Конечно, я расскажу о возникновении древнего грузинского города, об этнографии, природе и археологии Аджарии»
Сегодня в 18:30
10 июня в 11:00
€45 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
€52 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Лучше гор только горы и вино: эксклюзивное путешествие в Батуми
Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии
«Среди природы мы обязательно обратимся к истории края, посетив крепость Гвара 5-6 веков»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия по горной Аджарии: история, культура и живописные виды
Узнайте о древней истории Аджарии, посетите живописные водопады и мосты, сделайте уникальные фотографии и попробуйте местные блюда
«Вы увидите, насколько гармонично вписываются арочные постройки в горный пейзаж, а попути узнаете об истории строительства этих мостов, а также времени правления самой известной царицы Грузии»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье
Начало: У вашего отеля
«А затем отправимся наслаждаться фантастической природой горной Аджарии»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам
Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии
«Вы увидите два водопада: под одним сможете постоять в жаркий день, а ко второму спуститесь по желанию — но в любом случае полюбуетесь его водами со стороны»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от €99 за всё до 18 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре
Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином
Начало: На площади Нептуна
«По желанию, мы можем добавить в программу: обед на природе в грузинском ресторане и фольклорное шоу в местной семье»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от €100 за всё до 15 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
«А горные пейзажи, звуки народных песен и пламенные народные танцы станут яркими завершающими штрихами вечера по-аджарски»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 130€117 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
«Здесь царит природная идиллия, а капельки воды, попадающие на лицо, так приятно освежают после прогулки»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 120€108 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности
Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина
Начало: В вашем отеле в Батуми
«Я покажу девственные природные уголки и античные сооружения, помогу разобраться в местном вине и поясню, как связан с Грузией Андрей Первозванный»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €130 за всё до 7 чел.
Мини-группа
6 часов
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
«Природная красота Национального парка Мтирала»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: природа и история горной Аджарии
Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: национальный парк Мачахела, мост царицы Тамары и крепость Гонио-Апсаросс ждут вас
«Влюбиться в природу горной Аджарии»
20 июня в 08:30
21 июня в 08:30
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите слияние рек Чорох и Аджарисцкали, Мирветский двадцатиметровый водопад и самшитовую рощу»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
«На обратном пути проедем через посёлок Сарпи, что у самой границы с Турцией, и сфотографируемся у водопада Андрея Первозванного»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €76 за всё до 2 чел.
Групповая
9 часов
Популярное предложение
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми
Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми
Начало: Возле Макдональдса
«Тысячи лет вода прокладывала путь в известняковой породе, чтобы создать это чудо природы»
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях
Начало: Ваш отель в Батуми
«В завершение мы доедем по живописной горной дороге до села с рыбным хозяйством — вы попробуете запеченную на углях свежую форель и насладитесь отдыхом на природе»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от €130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизведанная горная Аджария: путешествие по скрытым жемчужинам Батуми
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вы увидите неповторимые пейзажи и почувствуете дух старины
«Капнистави: аутентичная деревня и водопады»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путеводитель по Батумскому ботаническому саду: экскурсия в мир растений
Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида
Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад
«Здесь вы сможете увидеть очаровательный розарий, цветущую магнолию, нежные камелии, бамбуковую рощу»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за всё до 5 чел.
скидка
19%
Мини-группа
3.5 часа
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином
Начало: У вашего отеля
«Предлагаем вам окунуться в мир винных тайн, насладиться природой, видами и познакомиться с признанным виноделом Грузии — Тамазом»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
47€38 за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
«По пути вы увидите водопад апостолов Андрея Первозванного и Симона Ханаанского»
Завтра в 16:00
10 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми
Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы
«вы увидите место слияния двух разноцветных рек и откроете прекрасные пейзажи окрестностей»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов
Понять характер города через его историю и архитектуру
Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €60 за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Эта мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям подходит для всех уровней водителей. Проедем по шести живописным локациям, включая монастыри и водопады
Начало: Село Авгия, Батуми
«Мы проедем по шести живописным локациям, и я поделюсь с вами любопытными фактами о них»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за человека
Индивидуальная
6 часов
Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми
Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед
Начало: В селе Чайсубани
«Здесь вы протестируете несколько уникальных сортов местного мёда, научитесь распознавать натуральный природный мед и сможете отличать его от подделок: не только в Грузии, но и там, где живете»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €39 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ущелье Мачахела - 700 метров над уровнем моря
Погрузитесь в историю и природу Аджарии, посетив ущелье Мачахела. Узнайте о древних мостах, крепостях и традиционных ремеслах
«Это нетронутая человеческой рукой природа, где мощь горной реки с мирно покачивающимися подвесными мостами, грохочущие водопады, волшебные слоны и дорога в небо заставляют всякий раз замирать, глядя на пейзажи ущелья»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каякинг и велосипедная прогулка: история и природа Колхиды
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка
Начало: В районе кафе «Вкусно и точка»
«Любуясь природой, не забывайте делать фото на память»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии все включено: трансфер из Батуми до горной деревни и обратно, продукты для мастер-класса, фрукты, овощи, закуски, вино и чача»
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€49 за человека
Индивидуальная
7 часов
Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона
Насладиться зеленью и водопадами, а также проникнуться местными традициями и кухней
«Вы побываете в нескольких невероятных природных локациях, посетите памятники древности и узнаете много любопытного из истории региона»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очаровательная горная Аджария
Насладиться живописной природой Мачахельского ущелья и увидеть памятники древней истории
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Я покажу вам наши природные жемчужины и поделюсь любопытными сюжетами из прошлого»
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история
Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«В этом увлекательном однодневном путешествии вы увидите самые интересные природные и исторические достопримечательности в окрестностях Батуми»
22 июня в 09:30
26 июня в 09:30
от €100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея
Начало: У канатной дороги Арго
«Общение с удивительной природой продолжится в заповеднике Сатаплия, название котрого переводится как «место, где есть мед»»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми)
Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле
Начало: Ваш отель в Батуми
«Я расскажу интересные факты о местной жизни, природе, кухне, виноделии и помогу полюбить этот чудесный регион»
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €195 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Из Батуми в Мегрелию: приключение по монастырям и каньонам
Познайте дух древней Мегрелии: мистические леса, священные места и кристальные воды каньонов
Начало: У канатной дороги Арго
«Окрестности Мартвили знамениты невероятной природной красотой — вы увидите живописное ущелье, водопады, следы динозавров и горные ручьи чистейшего изумрудного цвета»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
230€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Батуми - в национальный парк Колхети
Прокатиться на моторной лодке, посетить крепость Петра и парк Миниатюр за 1 день
Начало: У вашего отеля в Батуми
«Колхети запомнится вам тишиной, дикой природой, редкими птицами и растениями»
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Полакомиться мандаринами, полюбоваться морем и пройти по извилистым старым улочкам
Начало: На окраине Батуми у начала улицы Дидгори
«Чтобы познакомиться с природой и культурой Аджарии, перенестись в прошлое Батуми и открыть его космополитичный характер»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Удивительное путешествие: Пещера Прометея и Мартвильский каньон за один день
Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день
Начало: У места вашего проживания в Батуми
«Наше путешествие будет посвящено природным сокровищам Грузии»
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
«В первой части программы вы познакомитесь с природными и историческими достопримечательностями региона»
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от €125 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение
Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями
Начало: У вашего отеля
«По верхней части каньона мы прокатимся на резиновой лодке до семиметрового мощного водопада»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€138 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горная Аджария: экскурсия с застольем в Батуми (всё включено)
Вас ждет погружение в красоту горной Аджарии с грузинским гостеприимством и пышным застольем
«Сегодня мы отправляемся в царство великолепной природы»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €60 за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух
Начало: на улице Руставели или у вашего отеля
«Вы познакомитесь с историей и бытом местных жителей, насладитесь природой, подышите свежим горным воздухом, поднимитесь выше облаков и получите море незабываемых эмоций»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€53 за человека
Мини-группа
9 часов
Путешествие из Батуми: Мартвильский каньон и пещера Прометея
Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии
Начало: От вашего отеля в Батуми
«Наш путь лежит в пещеру Прометея — невероятное творение природы»
Расписание: в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
16 июня в 09:30
€105 за человека
Мини-группа
10 часов
Путешествие в Горную Аджарию и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Батуми
«Нас ждет посещение природных достопримечательностей и водопадов, крепости времен Римской империи и моста царицы Тамары»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
$39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Были сегодня на экскурсии с Гиули! Все прошло чудесно, очень интересно было, Гиули прекрасный гид, интересный рассказчик и маршрут был прекрасно составлен!!!
- ААлександра5 июня 2024Грузия открылась с новой стороны! Потрясающая и захватывающая поездка по серпантинам в горы, смотровые площадки завораживают не только глаз, но и
- ММарина5 июня 2024Все прошло замечательно! Особенно понравилось завершение экскурсии с национальным колоритом, танцами, блюдами. Спасибо большое за ваше гостеприимство!
- ММария5 июня 2024Заказали экскурсию на месте с выездом на следующий день. С нами сразу связались, уточнили все детали, согласовали подачу авто. Машина была
- ЕЕвгений4 июня 2024Ириндий благодаря своему обширному кругозору, знанию фактов и истории родной Земли, наделяет глубоким смыслом любую экскурсию. Удивительная природа горной Аджарии оставила у нас прекрасные впечатления. Спасибо Ириндию за идеально организованные и проведённые экскурсии. Рекомендуем Ириндия как гида!
- ДДиана4 июня 2024Очень комфортная поездка получилась у нас с гидом Зазой, рассказывал безумно интересно и подробно, получили много новой информации о Грузии
- ААнастасия2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид внимателен к участникам группы, разъясняет все вопросы, приятная подача информации. Про достопримечательности можно не рассказывать, они тоже прекрасны. Маршрут продуман до мелочей, есть даже приятные сюрпризы. Однозначно поеду еще с этим гидом на другие экскурсии, а сам тур посоветую друзьям.
- ВВладимир1 июня 2024Очень содержательная и познавательная экскурсия! Благодарны Александру за профессиональную подачу интереснейших фактов из истории города. Все в нашей разновозрастной группе из шести человек остались довольны. Уже порекомендовали заказать экскурсию знакомым.
- ССтепан1 июня 2024Замечательный гид, очень интересно рассказал и показал нам Грузию! Очень рекомендую!
- РРуслана1 июня 2024Очень благодарим Малхаза за приятное времяпрепровождение. Что очень понравилось, даже несмотря на то, что не набралась полная группа - нам
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Природа и пейзажи»
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