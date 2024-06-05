🚌 На автобусе Групповая 7.5 часов 511 отзывов Популярное предложение Батуми и горная Аджария за 1 день Посетите главные достопримечательности Батуми и насладитесь красотами горной Аджарии. В программе экскурсии - водопады, арочные мосты и дегустация вина Начало: На улице Руставели «Аджария — гармония природного и рукотворного» € 25 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 162 отзыва Индивидуальная экскурсия: каньон Мартвили и пещера Прометея из Батуми Насладитесь красотой каньона Мартвили и пещеры Прометея. Узнайте больше о грузинской культуре и истории в увлекательном путешествии по западной Грузии Начало: Возле Макдональдс «Тысячи лет вода проделывала путь в мягкой известняковой породе, чтобы создать это природное чудо, которое перенесет вас в сказочный мир вдали от цивилизации» € 160 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 144 отзыва Групповая экскурсия: Горная Аджария и традиционные грузинские танцы Погрузитесь в культуру и природу Аджарии на экскурсии из Батуми. Водопады, крепости и фольклорное шоу ждут вас Начало: У вашего отеля «В группе до 20 человек вы проедете вдоль Черноморского побережья, по пути останавливаясь в самых интересных уголках: как природных, так и исторических» Расписание: ежедневно в 10:00 € 39 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 150 отзывов Экскурсия Все краски Батуми: от древности до современности Погрузитесь в удивительный мир Батуми, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города Начало: У Парка 6-ого мая «Конечно, я расскажу о возникновении древнего грузинского города, об этнографии, природе и археологии Аджарии» € 45 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 239 отзывов Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф... € 52 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 18 отзывов Лучше гор только горы и вино: эксклюзивное путешествие в Батуми Погрузитесь в мир грузинских гор, исторических поселений и вкусов Аджарии. Эта экскурсия - ваш шанс насладиться красотой и гостеприимством Грузии «Среди природы мы обязательно обратимся к истории края, посетив крепость Гвара 5-6 веков» € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 46 отзывов Уникальная экскурсия по горной Аджарии: история, культура и живописные виды Узнайте о древней истории Аджарии, посетите живописные водопады и мосты, сделайте уникальные фотографии и попробуйте местные блюда «Вы увидите, насколько гармонично вписываются арочные постройки в горный пейзаж, а попути узнаете об истории строительства этих мостов, а также времени правления самой известной царицы Грузии» € 150 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 8 часов 35 отзывов Великолепная горная Аджария: экскурсия в мини-группе с вином и застольем Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии, наслаждаясь её природой, историей и гостеприимством. Вас ждут водопады, древние крепости и домашнее застолье Начало: У вашего отеля «А затем отправимся наслаждаться фантастической природой горной Аджарии» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00 € 36 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 89 отзывов Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии «Вы увидите два водопада: под одним сможете постоять в жаркий день, а ко второму спуститесь по желанию — но в любом случае полюбуетесь его водами со стороны» от € 99 за всё до 18 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 81 отзыв Горная Аджария: водопады, мосты и крепости в одном туре Погрузитесь в мир горной Аджарии: водопады, старинные мосты и крепости ждут вас. Узнайте историю Грузии и насладитесь местным вином Начало: На площади Нептуна «По желанию, мы можем добавить в программу: обед на природе в грузинском ресторане и фольклорное шоу в местной семье» от € 100 за всё до 15 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 47 отзывов Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии Начало: В вашем месте проживания «А горные пейзажи, звуки народных песен и пламенные народные танцы станут яркими завершающими штрихами вечера по-аджарски» от 130 € 117 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 119 отзывов Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки Начало: В вашем месте проживания «Здесь царит природная идиллия, а капельки воды, попадающие на лицо, так приятно освежают после прогулки» от 120 € 108 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 85 отзывов Из Батуми - к чудесам горной Аджарии: античные и природные достопримечательности Откройте для себя Батуми и его окрестности: знаковые места города, живописные горные дороги, водопады и дегустация местного вина Начало: В вашем отеле в Батуми «Я покажу девственные природные уголки и античные сооружения, помогу разобраться в местном вине и поясню, как связан с Грузией Андрей Первозванный» от € 130 за всё до 7 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 6 часов 64 отзыва Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала Начало: В районе Макдональдс, Магнолия «Природная красота Национального парка Мтирала» Расписание: в воскресенье в 10:00 € 50 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 121 отзыв Индивидуальная экскурсия: природа и история горной Аджарии Погрузитесь в атмосферу горной Аджарии: национальный парк Мачахела, мост царицы Тамары и крепость Гонио-Апсаросс ждут вас «Влюбиться в природу горной Аджарии» € 99 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 22 отзыва Мачахельское ущелье и грузинское застолье за 1 день Погрузитесь в атмосферу Грузии: горы, реки, водопады и старинные деревни. Вкусные блюда и вино ждут вас на настоящем грузинском застолье Начало: У вашего отеля «Вы увидите слияние рек Чорох и Аджарисцкали, Мирветский двадцатиметровый водопад и самшитовую рощу» € 175 за всё до 6 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв По серпантинам Аджарии - на мотоцикле Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины Начало: На улице Шерифа Химшиашвили «На обратном пути проедем через посёлок Сарпи, что у самой границы с Турцией, и сфотографируемся у водопада Андрея Первозванного» от € 76 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Групповая 9 часов 1 отзыв Популярное предложение Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Батуми Проплывите вдоль скал Мартвильского каньона, спуститесь в пещеру Прометея и отдохните в горячих источниках. Уникальная экскурсия из Батуми Начало: Возле Макдональдса «Тысячи лет вода прокладывала путь в известняковой породе, чтобы создать это чудо природы» Расписание: во вторник и пятницу в 09:00 € 40 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Путешествие по Батуми, Аджарии и Гурии: культурное наследие и природные красоты Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие, где каждый поворот дороги открывает что-то новое и удивительное в Батуми и его окрестностях Начало: Ваш отель в Батуми «В завершение мы доедем по живописной горной дороге до села с рыбным хозяйством — вы попробуете запеченную на углях свежую форель и насладитесь отдыхом на природе» от € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Неизведанная горная Аджария: путешествие по скрытым жемчужинам Батуми Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вы увидите неповторимые пейзажи и почувствуете дух старины «Капнистави: аутентичная деревня и водопады» € 125 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Путеводитель по Батумскому ботаническому саду: экскурсия в мир растений Исследуйте уникальные растения и живописные уголки Батумского ботанического сада в компании опытного гида Начало: На Зеленом мысе, у входа в Ботанический сад «Здесь вы сможете увидеть очаровательный розарий, цветущую магнолию, нежные камелии, бамбуковую рощу» € 70 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 19% скидка Мини-группа 3.5 часа 21 отзыв Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином Начало: У вашего отеля «Предлагаем вам окунуться в мир винных тайн, насладиться природой, видами и познакомиться с признанным виноделом Грузии — Тамазом» Расписание: ежедневно в 15:00 47 € 38 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Из Батуми - в живописную горную Аджарию Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто «По пути вы увидите водопад апостолов Андрея Первозванного и Симона Ханаанского» € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 7 отзывов Путешествие по водопадам и мостам горной Аджарии из Батуми Знакомство с уникальной природой и культурой Аджарии: водопады, исторические мосты и традиционные вкусы «вы увидите место слияния двух разноцветных рек и откроете прекрасные пейзажи окрестностей» € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Из прошлого в настоящее Батуми: от античных легенд до небоскребов Понять характер города через его историю и архитектуру Начало: У Нижней станции канатной дороги Арго от € 60 за всё до 10 чел.

Групповая 4 часа 3 отзыва Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе Эта мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям подходит для всех уровней водителей. Проедем по шести живописным локациям, включая монастыри и водопады Начало: Село Авгия, Батуми «Мы проедем по шести живописным локациям, и я поделюсь с вами любопытными фактами о них» Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00 € 75 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Сладкая экскурсия в окрестностях Батуми Погрузитесь в аутентичную Грузию: пасека в Чайсубани, парк Мтирала и обед в грузинском доме. Узнайте секреты пчеловодства и попробуйте настоящий мед Начало: В селе Чайсубани «Здесь вы протестируете несколько уникальных сортов местного мёда, научитесь распознавать натуральный природный мед и сможете отличать его от подделок: не только в Грузии, но и там, где живете» от € 39 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Ущелье Мачахела - 700 метров над уровнем моря Погрузитесь в историю и природу Аджарии, посетив ущелье Мачахела. Узнайте о древних мостах, крепостях и традиционных ремеслах «Это нетронутая человеческой рукой природа, где мощь горной реки с мирно покачивающимися подвесными мостами, грохочущие водопады, волшебные слоны и дорога в небо заставляют всякий раз замирать, глядя на пейзажи ущелья» € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚣 Прогулки на каяках Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Каякинг и велосипедная прогулка: история и природа Колхиды Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка Начало: В районе кафе «Вкусно и точка» «Любуясь природой, не забывайте делать фото на память» € 150 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 5 часов 45 отзывов Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне Начало: У вашего отеля «В стоимость экскурсии все включено: трансфер из Батуми до горной деревни и обратно, продукты для мастер-класса, фрукты, овощи, закуски, вино и чача» Расписание: ежедневно в 14:00 € 49 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Субтропики Аджарии: райская природа и культура региона Насладиться зеленью и водопадами, а также проникнуться местными традициями и кухней «Вы побываете в нескольких невероятных природных локациях, посетите памятники древности и узнаете много любопытного из истории региона» от € 140 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Очаровательная горная Аджария Насладиться живописной природой Мачахельского ущелья и увидеть памятники древней истории Начало: У места вашего проживания в Батуми «Я покажу вам наши природные жемчужины и поделюсь любопытными сюжетами из прошлого» от € 100 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Увлекательная экскурсия по окрестностям Батуми: природа и история Однодневное путешествие по окрестностям Батуми: Сарпи, крепость Гонио, Ботанический сад. Узнайте историю и насладитесь природой Начало: У места вашего проживания в Батуми «В этом увлекательном однодневном путешествии вы увидите самые интересные природные и исторические достопримечательности в окрестностях Батуми» от € 100 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея Начало: У канатной дороги Арго «Общение с удивительной природой продолжится в заповеднике Сатаплия, название котрого переводится как «место, где есть мед»» € 230 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Батуми) Погрузитесь в мир природы и истории: пещера Сатаплия, каньон Окаце и водопады Кинчха. Уникальная экскурсия из Батуми на комфортабельном автомобиле Начало: Ваш отель в Батуми «Я расскажу интересные факты о местной жизни, природе, кухне, виноделии и помогу полюбить этот чудесный регион» от € 195 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Из Батуми в Мегрелию: приключение по монастырям и каньонам Познайте дух древней Мегрелии: мистические леса, священные места и кристальные воды каньонов Начало: У канатной дороги Арго «Окрестности Мартвили знамениты невероятной природной красотой — вы увидите живописное ущелье, водопады, следы динозавров и горные ручьи чистейшего изумрудного цвета» 230 € 196 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Из Батуми - в национальный парк Колхети Прокатиться на моторной лодке, посетить крепость Петра и парк Миниатюр за 1 день Начало: У вашего отеля в Батуми «Колхети запомнится вам тишиной, дикой природой, редкими птицами и растениями» € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми Полакомиться мандаринами, полюбоваться морем и пройти по извилистым старым улочкам Начало: На окраине Батуми у начала улицы Дидгори «Чтобы познакомиться с природой и культурой Аджарии, перенестись в прошлое Батуми и открыть его космополитичный характер» € 70 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 7 отзывов Удивительное путешествие: Пещера Прометея и Мартвильский каньон за один день Насладитесь удивительными природными красотами Грузии в индивидуальной экскурсии. Откройте для себя Пещеру Прометея и Мартвильский каньон за один день Начало: У места вашего проживания в Батуми «Наше путешествие будет посвящено природным сокровищам Грузии» от € 150 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3.5 часа 11 отзывов Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели «В первой части программы вы познакомитесь с природными и историческими достопримечательностями региона» от € 125 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Каньон Мартвили после заката: путешествие из Батуми - незабываемое приключение Приглашаем на экскурсию в Каньон Мартвили после заката - погрузитесь в мир света и цвета, где природа играет с технологиями Начало: У вашего отеля «По верхней части каньона мы прокатимся на резиновой лодке до семиметрового мощного водопада» € 138 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Горная Аджария: экскурсия с застольем в Батуми (всё включено) Вас ждет погружение в красоту горной Аджарии с грузинским гостеприимством и пышным застольем «Сегодня мы отправляемся в царство великолепной природы» от € 60 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 12 часов 1 отзыв Путешествие по горной Аджарии: от Чорохи до Таго - незабываемые впечатления Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вас ждут захватывающие виды, исторические памятники и чистый горный воздух Начало: на улице Руставели или у вашего отеля «Вы познакомитесь с историей и бытом местных жителей, насладитесь природой, подышите свежим горным воздухом, поднимитесь выше облаков и получите море незабываемых эмоций» Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00 € 53 за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 9 часов 1 отзыв Путешествие из Батуми: Мартвильский каньон и пещера Прометея Поездка в мини-группе по самым красивым местам Западной Грузии Начало: От вашего отеля в Батуми «Наш путь лежит в пещеру Прометея — невероятное творение природы» Расписание: в воскресенье в 09:30 € 105 за человека