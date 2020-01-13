49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Покориться красоте и атмосфере парка Мтирала в поездке из Батуми

Федор
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Федор – ваш гид
Отправьтесь на увлекательный и несложный хайкинг в живописный уголок Грузии! Парк Мтирала прекрасен в любое время года, а жарким летом — это отличный вариант «побега» из отеля.

Вы полюбуетесь побережьем, пройдете через зеленые джунгли, насладитесь шумом водопада и искупаетесь в горном озере.

А в завершение вкусно пообедаете на форелевом хозяйстве.
От
€50
43 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем месте проживания
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У этой экскурсии49 отзывов
4.86
Путешествие в грузинские тропики
Путешествие в грузинские тропики

Что вас ожидает

Батуми с высоты и красивая дорога
День начнется с лучшей обзорной площадки в окрестностях города — у величественного храма Самеба. Отсюда открывается панорама черноморского побережья Грузии и всего Батуми с пригородами, уютно расположившимися на аджарских предгорьях. Вы сделаете множество фото, а я расскажу о городе и об истории храма.

Путь к парку Мтирала пройдет вдоль побережья и через центр грузинского чаеводства с чайными полями и фабриками. По дороге поговорим о менталитете и быте жителей Аджарии — поверьте, есть чему удивиться!

Парк Мтирала — отдых для души и радость для глаз
Вам предстоит покорить красивейший маршрут национального парка — тропа пролегает вдоль горной реки. От палящего солнца мы всегда сможем спрятаться в тени редчайших растений доледникового периода, поэтому вы насладитесь свежестью и прохладой. Среди зелени можно прокатиться на зиплайне, а после вас ждет канатная переправа через бурную реку. Мы отдохнем возле горного озера, где вы искупаетесь и послушаете небанальные рассказы о Мтирале: например, о военной радио-базе на горе и о крупнейшей авиакатастрофе в Грузии.

Продвигаясь дальше сквозь джунгли, вы услышите громкий шум воды. И окажетесь у конечной цели маршрута — живописного водопада. Здесь царит природная идиллия, а капельки воды, попадающие на лицо, так приятно освежают после прогулки.

Обед в колоритном месте
Посетив множество ресторанов в округе, я выбрал лучший вариант — форелевое хозяйство у горной реки. Вы увидите, как здесь выращивают форель, в озере по соседству — карпов, а в вольере — кроликов. Отдохнете в беседках в тени деревьев с видом на красавицу-гору Мтирала. Отведаете форель, вкуснейшие блюда грузинской кухни и аджарское вино.

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам (в том числе детям и пожилым людям), так как я подстраиваю маршрут под ваш комфортный темп.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Батуми и привезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость (комфортабельный минивэн).
  • Возможен трансфер из Махинджаури и Чакви (без доплаты), из Квариати, Гонио, Сарпи, Чакви (с доплатой 5 евро с человека), из Кобулети (с доплатой 10 евро с человека).
  • Обед не включен в стоимость
  • На экскурсию лучше приходить в удобной обуви
Путешествие в грузинские тропики
Путешествие в грузинские тропики
Путешествие в грузинские тропики
Путешествие в грузинские тропики
Путешествие в грузинские тропики
Путешествие в грузинские тропики
Путешествие в грузинские тропики
Путешествие в грузинские тропики

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем месте проживания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Федор
Федор
Однажды, приехав на отдых в Грузию, решил остаться тут навсегда. Бесконечно влюблён в природу этой страны, всё свободное время посвящаю исследованию новых маршрутов, выбираю лучшее и делюсь этим с вами! Став профессиональным гидом, я поставил себе цель — открыть для каждого путешественника истинную Грузию, неповторимую в своём величии и великолепии, познакомить вас с её многовековой историей и самыми гостеприимными людьми.
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49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Ocheń vse ponravilos, poniatno i interesno, pogoda byla udachnaya, ochen dobolny ostalis. Nie udalos zimoi poiti w restoran, no nas zaveli w botanicheskii sad. Spasibo bolshoe.
26 декабря 2019
Большое спасибо Федору, за насыщенную познавательными рассказами прогулку! Очень живописные и красивые места, все соответствует описанию. Узнали много нового о Грузии, о Аджарии. Очень рекомендуем Федора как гида!
3 ноября 2019
Экскурсия в парк Мтирала была очень интресной и даже дождь только добавил более тропической атмосферы. Федор рассказывал про парк и растения и прошел с нами весь маршрут. Парк очень красивый и стоит его посетить в любую погоду. На форелевой ферме встретили радушно и было всё очень вкусно. Федор приятный собеседник и внимателен к путешественникам. Храм Самеба и вид с его площадки очень красивые и прекрасное завершение программы. Рекомендуем Федора и экскурсию в тропики Грузии.
24 октября 2019
Я довольно часто хожу на хайкинг и сразу понимала какого плана будет экскурсия. Я не ожидала потока исторических справок и тд, а просто наслаждалась природой и видами, которые для нас открыл гид. На все вопросы я получала исчерпывающие развернутые ответы. Очень рада, что удалось провести такой запоминающийся интересный день. Ресторан, который подобрал Федор для обеда, порадовал вкусной едой, радушной атмосферой и местом, где можно было прогуляться в тени деревьев. Спасибо Федору за ещё один замечательный день жизни в копилку позитивных эмоций!
20 октября 2019
Экскурсия прошла скучно,информации никакой не получили.Федор был в этот день не гидом,а проводником.
16 октября 2019
Понравилось.Гид сам получает удовольствие и стремится к лукшему.
30 сентября 2019
Спасибо огромное Фёдору за фантастическое путешествие по горной Аджарии!!! Мы прокатились по маршрутам, не заезженными туристами, познакомившись с величием дикой природы: горы, ущелья, реки и водопады, древние мосты и сказочный самшитовый лес. Завершением нашего путешествия был обед в аджарской семье с невероятным гостеприимством Автандила и дегустация вин из его собственных погребов. Федор очень приятный собеседник, готов поддержать любой разговор, к концу поездки создаётся впечатление, что мы друг друга давно знаем! Все прошло на высшем уровне! Удачи тебе, Федор!
30 сентября 2019
Хорошая, зелёная экскурсия. Надо подумать о правильной обуви, много ходили.
20 сентября 2019
Хотелось бы больше информации о растениях и природе.
18 сентября 2019
Экскурсия была хорошо организована, гид, приехал точно по времени.
Во время самой экскурсии, гид-Фёдор, никого во время осматривания достопримечательностей, не "подгонял". Был очень внимательным, спокойным, охотно отвечал на все вопросы. Фёдор,ставил очень хорошое впечатление, также по аккуратной манере вождения автомобиля, что не маловажно на довольно опасной местами горной дороге.
Очень хорошо продуманный маршрут для одного дня.
Этот маршрут, подойдет практически для любой возврастной группы. Но, после сильных дождей, намокшие корни деревьев, могут представлять определенную опасность для пожилых людей и детей. Здесь нужно позаботиться о страховке в нескольких опасных местах маршрута.Также, лучше всего одеть спортивную обувь. Остается пожелать организаторам дальнейших успехов.
Ещё 39 отзывов

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