49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения грузинских тропиков - с июня по сентябрь. В это время погода в Батуми и окрестностях наиболее комфортная: тепло, но не слишком жарко, что идеально подходит для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. В апреле, мае и октябре также можно насладиться природой, однако стоит учитывать, что в эти месяцы возможны дожди, что может немного усложнить маршрут. Тем не менее, весной и осенью природа особенно красива, а туристов меньше, что делает путешествие более уединённым.

Отправьтесь на увлекательный хайкинг в живописный уголок Грузии! Парк Мтирала восхитит вас красотой природы в любое время года. Летом это идеальное место для «побега» из городской суеты.Вы увидите панораму Батуми,

пройдете через зеленые джунгли, насладитесь шумом водопада и освежитесь в горном озере. Ваш путь будет усеян интересными историями и фактами о местной культуре и природе. Завершите день вкусным обедом на форелевом хозяйстве, где вам предложат лучшие блюда местной кухни и аджарское вино. Эта экскурсия подходит всем: семьям с детьми, молодежи и пожилым туристам, так как маршрут адаптируется под ваш комфортный темп

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Батуми с высоты и красивая дорога

День начнется с лучшей обзорной площадки в окрестностях города — у величественного храма Самеба. Отсюда открывается панорама черноморского побережья Грузии и всего Батуми с пригородами, уютно расположившимися на аджарских предгорьях. Вы сделаете множество фото, а я расскажу о городе и об истории храма.

Путь к парку Мтирала пройдет вдоль побережья и через центр грузинского чаеводства с чайными полями и фабриками. По дороге поговорим о менталитете и быте жителей Аджарии — поверьте, есть чему удивиться!

Парк Мтирала — отдых для души и радость для глаз

Вам предстоит покорить красивейший маршрут национального парка — тропа пролегает вдоль горной реки. От палящего солнца мы всегда сможем спрятаться в тени редчайших растений доледникового периода, поэтому вы насладитесь свежестью и прохладой. Среди зелени можно прокатиться на зиплайне, а после вас ждет канатная переправа через бурную реку. Мы отдохнем возле горного озера, где вы искупаетесь и послушаете небанальные рассказы о Мтирале: например, о военной радио-базе на горе и о крупнейшей авиакатастрофе в Грузии.

Продвигаясь дальше сквозь джунгли, вы услышите громкий шум воды. И окажетесь у конечной цели маршрута — живописного водопада. Здесь царит природная идиллия, а капельки воды, попадающие на лицо, так приятно освежают после прогулки.

Обед в колоритном месте

Посетив множество ресторанов в округе, я выбрал лучший вариант — форелевое хозяйство у горной реки. Вы увидите, как здесь выращивают форель, в озере по соседству — карпов, а в вольере — кроликов. Отдохнете в беседках в тени деревьев с видом на красавицу-гору Мтирала. Отведаете форель, вкуснейшие блюда грузинской кухни и аджарское вино.

Кому подойдет экскурсия

Всем путешественникам (в том числе детям и пожилым людям), так как я подстраиваю маршрут под ваш комфортный темп.

Организационные детали