49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения грузинских тропиков - с июня по сентябрь. В это время погода в Батуми и окрестностях наиболее комфортная: тепло, но не слишком жарко, что идеально подходит для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. В апреле, мае и октябре также можно насладиться природой, однако стоит учитывать, что в эти месяцы возможны дожди, что может немного усложнить маршрут. Тем не менее, весной и осенью природа особенно красива, а туристов меньше, что делает путешествие более уединённым.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Храм Самеба
Черноморское побережье
Парк Мтирала
Горное озеро
Водопад
Описание экскурсии
Батуми с высоты и красивая дорога
День начнется с лучшей обзорной площадки в окрестностях города — у величественного храма Самеба. Отсюда открывается панорама черноморского побережья Грузии и всего Батуми с пригородами, уютно расположившимися на аджарских предгорьях. Вы сделаете множество фото, а я расскажу о городе и об истории храма.
Путь к парку Мтирала пройдет вдоль побережья и через центр грузинского чаеводства с чайными полями и фабриками. По дороге поговорим о менталитете и быте жителей Аджарии — поверьте, есть чему удивиться!
Парк Мтирала — отдых для души и радость для глаз
Вам предстоит покорить красивейший маршрут национального парка — тропа пролегает вдоль горной реки. От палящего солнца мы всегда сможем спрятаться в тени редчайших растений доледникового периода, поэтому вы насладитесь свежестью и прохладой. Среди зелени можно прокатиться на зиплайне, а после вас ждет канатная переправа через бурную реку. Мы отдохнем возле горного озера, где вы искупаетесь и послушаете небанальные рассказы о Мтирале: например, о военной радио-базе на горе и о крупнейшей авиакатастрофе в Грузии.
Продвигаясь дальше сквозь джунгли, вы услышите громкий шум воды. И окажетесь у конечной цели маршрута — живописного водопада. Здесь царит природная идиллия, а капельки воды, попадающие на лицо, так приятно освежают после прогулки.
Обед в колоритном месте
Посетив множество ресторанов в округе, я выбрал лучший вариант — форелевое хозяйство у горной реки. Вы увидите, как здесь выращивают форель, в озере по соседству — карпов, а в вольере — кроликов. Отдохнете в беседках в тени деревьев с видом на красавицу-гору Мтирала. Отведаете форель, вкуснейшие блюда грузинской кухни и аджарское вино.
Кому подойдет экскурсия
Всем путешественникам (в том числе детям и пожилым людям), так как я подстраиваю маршрут под ваш комфортный темп.
Организационные детали
Я заберу вас в вашем отеле в Батуми и привезу обратно. Транспортные расходы включены в стоимость (комфортабельный минивэн).
Возможен трансфер из Махинджаури и Чакви (без доплаты), из Квариати, Гонио, Сарпи, Чакви (с доплатой 5 евро с человека), из Кобулети (с доплатой 10 евро с человека).
Обед не включен в стоимость
На экскурсию лучше приходить в удобной обуви
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем месте проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Федор — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1402 туристов
Однажды, приехав на отдых в Грузию, решил остаться тут навсегда. Бесконечно влюблён в природу этой страны, всё свободное время посвящаю исследованию новых маршрутов, выбираю лучшее и делюсь этим с вами! Став профессиональным гидом, я поставил себе цель — открыть для каждого путешественника истинную Грузию, неповторимую в своём величии и великолепии, познакомить вас с её многовековой историей и самыми гостеприимными людьми.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 147 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
138
4
7
3
1
2
1
1
–
Н
Наталия
Замечательная экскурсия, погружение в природу Аджарии, яркие впечатления от невероятных красот и запахов! большое спасибо Федору - он очень приятный человек и действительно подстраивает экскурсию под ваш темп! Нам очень понравился читать дальшеуменьшить
этот день - прекрасный вид и атмосферный храм, спокойствие национального парка, мощь водопада и очень вкусная форель. Можно было не только насладиться походом по реликтовым лесам и интересным тропам, но и найти развлечения - наш сын остался в восторге от веревочной полосы препятствий над всеми этими красотами!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
Прекрасно съездили, спасибо Федору душевное. Очень теплые впечатления, природа безумно шикарна, купили мёд у очень хорошего человека, ресторан с форелью в тишайшем месте. Вобщем одна поездка, но три разных приключения. Душевная рекомендация.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Федор прекрасный гид, рассказывал интересно, из разных сфер. Никогда не торопил, смог заинтересовать и ребенка. Аккуратное и комфортное вождение. Угостил ребенка даже своими мандаринами. Очень душевная, красивая и интересная экскурсия. Мы много путешествуем, поэтому есть с чем сравнить. Смело рекомендую Федора для изучения Аджарии
Вам был полезен этот отзыв?
Диана
Если вы большой поклонник пеших прогулок, любите единение с природой, вам точно нужна экскурсия с Федором, он расскажет все о замечательном крае Аджария. Поднимитесь на смотровые площадки где увидите миграцию читать дальшеуменьшить
хищных птиц; посетите Национальный парк, невероятной красоты водопады, озёра и реликтовые колхидские деревья. Во время прогулки выдаются палки для ходьбы и удобства(если у вас проблемы с суставами или вы после операции, оцените свои возможности и если у вас очень маленькие дети, кто-то выше писал что не предупреждали что будут подьемы), хотя Федр подстраивается под любой тем гостей. После вы отправитесь на обед на форелевое хозяйство, попробуете домашнее вино и свежую рыбку, и покормите ручных карпов. Спасибо,Федор, за увлекательное путешествие 🤝
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Поскольку погода не позволяла поехать в парк Мтирала, Фёдор предложил альтернативы - мы выбрали музыкальный парк и дендроппрк за Кобулети - ни разу не пожалели! Шикарная природа и отличный рассказ от гида! Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Федор организовал для нас замечательное путешествие,в национальный парк Мтирала,все было очень спокойно,комфортно,интересно,познавательно. А обед в ресторане в форелевом хозяйстве был очень вкусным по-домашнему. Все прошло замечательно,у нас остались самые лучшие впечатления!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии на «Путешествие в грузинские тропики»