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9 часов Групповая до 19 чел. Однодневный тур в Казбеги Начало: Проспект Руставели, 36 «Наконец мы направимся в Степанцминду, также известную как Казбеги, здесь вы пересядете на внедорожник 4WD (за доп» Расписание: Каждый день в 09:00. $19 за человека 11 часов Групповая до 18 чел. Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии Начало: Tbilisi, Freedom Square 4 (Courtyard by Marriott) Расписание: Ежедневно в 08:50. $20 за человека 8 часов Групповая до 17 чел. Однодневный тур в Казбеги Начало: Улица Коте Абхази, 1 «Однодневный тур к границе с Россией в город Степанцминда (Казбеги) по Русско-Грузинской военной дороге с остановкой у Жинвальского водохранилища, крепости Ананури» Расписание: По понедельникам в 08:00. $130 за человека Другие экскурсии Казбег

Ответы на вопросы от путешественников по Казбегам в категории «Казбеги»

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