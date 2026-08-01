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Экскурсии в Казбегах

Найдено 7 экскурсий в Казбегах, цены от $15, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
11 часов
-
50%
47 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
Начало: Тбилиси, Площадь Вахтанга Горгасали (Мейдан)
Расписание: Ежедневно в 08:50.
Сегодня в 08:50
Завтра в 08:50
$20$40 за человека
Однодневный тур в Казбеги
9 часов
-
50%
11 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Проспект Руставели, 36
Расписание: Каждый день в 09:00.
$15$30 за человека
Экскурсия в Казбеги: Стефанцминда
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Казбеги: Стефанцминда
Начало: Ваш адрес проживания
Расписание: С мая по октябрь с 09:00 до 10:00.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$140 за всё до 5 чел.
Казбеги. Там, где начинается небо
10 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Казбеги. Там, где начинается небо
Начало: Тбилиси. Мы приедем прямо по адресу встречи
$180$200 за всё до 4 чел.
Горные места Казбеги
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Горные места Казбеги
Начало: Казбеги
Расписание: 9:00
$130 за всё до 7 чел.
Индивидуальный тур на автомобиле среди прекрасных горных пейзажей
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур на автомобиле среди прекрасных горных пейзажей
Начало: Проспект Шота Руставели, 21, Тбилиси
$140 за всё до 3 чел.
Однодневный тур в Казбеги
8 часов
Групповая
до 17 чел.
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Улица Коте Абхази, 1
Расписание: По понедельникам в 08:00.
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
$130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

O
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
Локации — ни одной лишней, все места достойны посещения. Отдельное спасибо гиду Джимми, именно он сделал эту поездку особенной: всех
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перезнакомил между собой, работал лицом в салон, отвечал на любой вопрос, включал грузинские песни, фотографировал всех желающих. Многие после поездки обменялись контактами и остались приятелями. Спасибо большое, все воспоминания об этой поездке только с улыбкой:)

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С
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
Экскурсия очень понравилась! Локаций много и каждая стоит внимания. Несмотря на длительность, которая может испугать, усталости абсолютно не чувствуется, так
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как соблюдён баланс между пешими прогулками и поездками. Наш гид Нана - женщина-огонь🔥 Очень приятная девушка, которая умеет интересно приподнести информацию. Она обязательно позаботится о том, чтобы никто не потерялся и будет проводить экскурсию на двух языках сразу, даже если на английском говорит всего один человек из группы.
За 20$ получаешь невероятные эмоции

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П
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
Прекрасная экскурсия! Гид Джимми крутой, веселый, добрый, говорит на нескольких языках, со всеми общается, никто без внимания не останется и,по
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итогу, благодаря нему, атмосфера в группе дружелюбная, добрая, сплоченная. Программа насыщенная от и до

Сами локации - это потрясающе! Красивейшие реки, горы, церки, вкусный обед с видом на горы. Это достойно внимания каждого:)

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В
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
Потрясающая экскурсия, потрясающие виды, потрясающий гид Рузанна. Я была в шоке от красоты природы, от этих величественных гор. Обязательно надо
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съездить сюда, если приехали в Грузию.
Рузанна прекрасно все рассказывает, все знает, много чего интересного можно узнать. Вкладывает душу в свое дело, по настоящему заинтересована в том, чтоб людям было интересно! Рекомендую!

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Д
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
Вчера побывали на замечательной экскурсии на Казбеге, но она была бы не такой замечательной, если бы не наш гид Рузанна!
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Очень внимательная, весёлая и увлеченная своим делом. Она познакомила нас с историей Грузии, рассказала огромное количество легенд, традиций и обычаев. Благодаря подбору туристов, экскурсия прошла только на русском языке, мы получили очень много информации, пришлось даже записывать =)
Нам очень понравилась Арка дружбы народов Грузии♡России. Впечатлило водохранилище, слияние черной и белой Арагви, трагическая история крепости Ананури, природа военно-грузинской дороги и, конечно же, Троицкая церковь 14 века-Гергетис Цминда Самеба на высоте 2 170 м. у подножия горы Казбек. Когда будете в храме, обязательно поставьте свечку чудотворной иконе Божией матери, не сгоревшей в трехдневном пожаре.
Хочу отметить очень весёлую дегустацию вина, чачи и меда. Нас научили обязательным тостам грузинцев и рассказали некоторые застольные традиции. Обратно наш автобус полдороги мирно спал, отдыхая от насыщенного дня, а потом слушали грузинские песни. Экскурсия прошла на одном дыхании и запомнилась больше всех остальных! Рузанна♡ от сердца к сердцу! Сакартвелос гаумарджос!

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A
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
отлично, оба Георгия справляются отлично.
интересные места, все понравилось
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Т
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
Экскурсия проводилась на двух языках - русском и английском (для гостей из Китая, Италии и Германии). Путешествовали мы на комфортабельном
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автобусе мерседес спринтер. Гид Нана - профессионал своего дела. Интересный рассказ об истории Грузии, ее природе и традициях сопровождал нас на протяжении всей поездки. Во время пути мы остановились в ресторане Mere с потрясающими видами на реку Белая Арагви, чтобы подкрепиться перед долгой дорогой. На самом сложном участке Военно-Грузинской дороги - Крестовом перевале движение (когда горы покрыты снегами) осуществляется через систему лавинозащитных тоннелей в реверсивном режиме: одна полоса используется для попеременного движения транспорта в обоих направлениях. Из-за этого возможны задержки, ожидание для пропуска встречного потока, но нужно отнестись с к этому с пониманием, ведь Вас будет ожидать потрясающий вид на Кавказский хребет и конечно на гору Казбеги! Совет: планируя данную экскурсию имейте ввиду, что за подъем на гору Гергети на Mitsubishi Delica нужна отдельная плата. Кто хочет ехать на Казбеги без подъема на гору Гергети, тот многое потеряет.

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A
Экскурсия в Казбеги: Стефанцминда
Всё понравилось. Гид очень интеллигентный, знает про Грузию нереально много. Очень интересно слушать!

Виды на горы потрясающие, монастыри красивые, дегустация вина порадовала. Хорошая поездка 🙃
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Ю
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
Замечательная экскурсия! Очень все понравилось! Прексные организатор, водитель и гид. Всё было точно без опозданий. Интересный рассказ гида. Давали достаточно свободного времени, что бы походить и пофоткаться. Соотношение цена-качество на высоте!!! Рекомендую!!!
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Е
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
Все супер, тур очень понравился, спасибо большое ❤️

Отдельный респект Джими, интересно рассказывал и свою любовь к Грузии передал нам. Очень хотим вернутся в более теплую пору и еще раз посмотреть на всю красоту, которую увидели)
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Всего 64 отзыва в Казбегах

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Ответы на вопросы от путешественников по Казбегам

Самые популярные экскурсии в Казбегах
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии;
  2. Однодневный тур в Казбеги;
  3. Экскурсия в Казбеги: Стефанцминда;
  4. Казбеги. Там, где начинается небо;
  5. Горные места Казбеги.
Сколько стоит экскурсия по Казбегам в августе 2026
Сейчас в Казбегах можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 15 до 180 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наши экскурсии по Казбегам в 2026 году позволят вам познакомиться с историей и культурой Грузии. Мы предлагаем вам экскурсии на русском языке по достопримечательностям Казбегов по ценам начиная от $15. Запланируйте свою поездку сейчас