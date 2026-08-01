-
50%
Групповая
до 18 чел.
Казбеги-Ананури-Гудаури - величие природы и культуры Грузии
Начало: Тбилиси, Площадь Вахтанга Горгасали (Мейдан)
Расписание: Ежедневно в 08:50.
Сегодня в 08:50
Завтра в 08:50
$20
$40 за человека
-
50%
Групповая
до 19 чел.
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Проспект Руставели, 36
Расписание: Каждый день в 09:00.
$15
$30 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Казбеги: Стефанцминда
Начало: Ваш адрес проживания
Расписание: С мая по октябрь с 09:00 до 10:00.
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$140 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Казбеги. Там, где начинается небо
Начало: Тбилиси. Мы приедем прямо по адресу встречи
$180
$200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Горные места Казбеги
Начало: Казбеги
Расписание: 9:00
$130 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур на автомобиле среди прекрасных горных пейзажей
Начало: Проспект Шота Руставели, 21, Тбилиси
$140 за всё до 3 чел.
Групповая
до 17 чел.
Однодневный тур в Казбеги
Начало: Улица Коте Абхази, 1
Расписание: По понедельникам в 08:00.
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
O
Локации — ни одной лишней, все места достойны посещения. Отдельное спасибо гиду Джимми, именно он сделал эту поездку особенной: всех
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С
Экскурсия очень понравилась! Локаций много и каждая стоит внимания. Несмотря на длительность, которая может испугать, усталости абсолютно не чувствуется, так
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П
Прекрасная экскурсия! Гид Джимми крутой, веселый, добрый, говорит на нескольких языках, со всеми общается, никто без внимания не останется и,по
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В
Потрясающая экскурсия, потрясающие виды, потрясающий гид Рузанна. Я была в шоке от красоты природы, от этих величественных гор. Обязательно надо
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Д
Вчера побывали на замечательной экскурсии на Казбеге, но она была бы не такой замечательной, если бы не наш гид Рузанна!
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A
отлично, оба Георгия справляются отлично.
интересные места, все понравилось
интересные места, все понравилось
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Т
Экскурсия проводилась на двух языках - русском и английском (для гостей из Китая, Италии и Германии). Путешествовали мы на комфортабельном
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A
Всё понравилось. Гид очень интеллигентный, знает про Грузию нереально много. Очень интересно слушать!
Виды на горы потрясающие, монастыри красивые, дегустация вина порадовала. Хорошая поездка 🙃
Виды на горы потрясающие, монастыри красивые, дегустация вина порадовала. Хорошая поездка 🙃
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Ю
Замечательная экскурсия! Очень все понравилось! Прексные организатор, водитель и гид. Всё было точно без опозданий. Интересный рассказ гида. Давали достаточно свободного времени, что бы походить и пофоткаться. Соотношение цена-качество на высоте!!! Рекомендую!!!
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Е
Все супер, тур очень понравился, спасибо большое ❤️
Отдельный респект Джими, интересно рассказывал и свою любовь к Грузии передал нам. Очень хотим вернутся в более теплую пору и еще раз посмотреть на всю красоту, которую увидели)
Отдельный респект Джими, интересно рассказывал и свою любовь к Грузии передал нам. Очень хотим вернутся в более теплую пору и еще раз посмотреть на всю красоту, которую увидели)
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Всего 64 отзыва в Казбегах
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Ответы на вопросы от путешественников по Казбегам
Самые популярные экскурсии в Казбегах
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Сколько стоит экскурсия по Казбегам в августе 2026
Сейчас в Казбегах можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 15 до 180 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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