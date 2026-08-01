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автобусе мерседес спринтер. Гид Нана - профессионал своего дела. Интересный рассказ об истории Грузии, ее природе и традициях сопровождал нас на протяжении всей поездки. Во время пути мы остановились в ресторане Mere с потрясающими видами на реку Белая Арагви, чтобы подкрепиться перед долгой дорогой. На самом сложном участке Военно-Грузинской дороги - Крестовом перевале движение (когда горы покрыты снегами) осуществляется через систему лавинозащитных тоннелей в реверсивном режиме: одна полоса используется для попеременного движения транспорта в обоих направлениях. Из-за этого возможны задержки, ожидание для пропуска встречного потока, но нужно отнестись с к этому с пониманием, ведь Вас будет ожидать потрясающий вид на Кавказский хребет и конечно на гору Казбеги! Совет: планируя данную экскурсию имейте ввиду, что за подъем на гору Гергети на Mitsubishi Delica нужна отдельная плата. Кто хочет ехать на Казбеги без подъема на гору Гергети, тот многое потеряет.