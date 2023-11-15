В Казбеги вас ждут исторические сооружения, величественные горные пейзажи и природные чудеса: от кристально чистых вод до удивительных водопадов и озер.
Вы сможете насладиться видами местного водопада Гвелети, увидеть церковь Святой Троицы, расположенную на высоте 2170 метров, и посетить Трусовское ущелье с его изумрудными лугами, древними руинами и минеральными источниками.
Вы сможете насладиться видами местного водопада Гвелети, увидеть церковь Святой Троицы, расположенную на высоте 2170 метров, и посетить Трусовское ущелье с его изумрудными лугами, древними руинами и минеральными источниками.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Гвелетский водопад
- Монастырь Святой троицы
- Ущелье Трусо с озером
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Описание
Завораживающие горные пейзажиВ Казбеги вы найдете множество исторических построек, кристально чистые воды, водопады, озера, красивые виды и что самое главное — горы, горы и еще раз горы. Почти все здесь утопает в горах. Что вы увидите:• Водопад Гвелети. Это удивительное место со всеми его частями просто волшебно. На первый взгляд у вас создастся впечатление, что это действительно подарок Вселенной. Вам понадобится совсем немного времени, чтобы убедится в этом.
- Церковь Святой Троицы в поселке Гергети (на грузинском звучит как Гергетис Цминда Самеба) — одна из живописнейших в Грузии. Стоит она на возвышении в 2170м, и некоторым туристам, поднявшимся к церкви, может посчастливиться увидеть Казбек, на который в ясную погоду открывается завораживающий вид.
- Трусовское ущелье (ущелье Трусо). Бесконечно большие и изумрудные луга, тянущиеся в небо башни, шепчущие интересные рассказы руины и храмы. Ущелье представляет собой одно из самых высоких частей Казбеги. Это место богато минеральными водами. Увидеть бездонное озеро является одним из самых частых причин посещения этого места для путешественников. Кроме этого, место интересно своей природой, красотой и историей. Ущелье охраняют матери женского монастыря Трусо. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- В стоимость экскурсии не входит обед.
9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- WI-FI
- Вода
- Что не входит
- Билеты и обед
- Место начала и завершения?
- Казбеги
- Когда и сколько длится?
- Когда: 9:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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