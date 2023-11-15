Завораживающие горные пейзажи

Церковь Святой Троицы в поселке Гергети (на грузинском звучит как Гергетис Цминда Самеба) — одна из живописнейших в Грузии. Стоит она на возвышении в 2170м, и некоторым туристам, поднявшимся к церкви, может посчастливиться увидеть Казбек, на который в ясную погоду открывается завораживающий вид.

Трусовское ущелье (ущелье Трусо). Бесконечно большие и изумрудные луга, тянущиеся в небо башни, шепчущие интересные рассказы руины и храмы. Ущелье представляет собой одно из самых высоких частей Казбеги. Это место богато минеральными водами. Увидеть бездонное озеро является одним из самых частых причин посещения этого места для путешественников. Кроме этого, место интересно своей природой, красотой и историей. Ущелье охраняют матери женского монастыря Трусо. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии не входит обед.

В Казбеги вы найдете множество исторических построек, кристально чистые воды, водопады, озера, красивые виды и что самое главное — горы, горы и еще раз горы. Почти все здесь утопает в горах. Что вы увидите:• Водопад Гвелети. Это удивительное место со всеми его частями просто волшебно. На первый взгляд у вас создастся впечатление, что это действительно подарок Вселенной. Вам понадобится совсем немного времени, чтобы убедится в этом.