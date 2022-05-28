Важно! Прежде чем бронировать, свяжитесь со мной в Telegram для уточнения свободных дат и обсуждения нюансов@russslannnЛибо! Пишите на WhatsApp по номеру +995511126018

Что вас ждет:

Наше путешествие пройдет по Военно-Грузинской дороге в сторону границы с Россией. Это старейшая и важнейшая транспортная артерия уже несколько столетий соединяет Россию и страны Закавказья.

По пути мы посетим множество достопримечательностей таких, как архитектурный комплекс Ананури, слияние Белой и Чёрной Арагви, Арка Дружбы Народов, Крестовый перевал.

По прибытии в Казбеги мы арендуем внедорожник с водителем для того, чтобы подняться к Троицкой церкви Гергети, расположенной на высоте 2170 м. В хорошую погоду здесь можно насладиться завораживающим видом знаменитой горы Казбек.

🎓 Многолетний опыт. Множество положительных отзывов.

❗️ Экскурсию проведу я либо мой надёжный напарник.

Важно! Прежде чем бронировать, свяжитесь со мной в Telegram для уточнения свободных дат и обсуждения нюансов@russslannnЛибо! Пишите на WhatsApp по номеру +995511126018