Храм Святой Троицы в Гергети высоко в горах на высоте 2170 м.
Гора Казбек
Важно! Прежде чем бронировать, свяжитесь со мной в Telegram для уточнения свободных дат и обсуждения нюансов@russslannnЛибо! Пишите на WhatsApp по номеру +995511126018
Что вас ждет:
Наше путешествие пройдет по Военно-Грузинской дороге в сторону границы с Россией. Это старейшая и важнейшая транспортная артерия уже несколько столетий соединяет Россию и страны Закавказья.
По пути мы посетим множество достопримечательностей таких, как архитектурный комплекс Ананури, слияние Белой и Чёрной Арагви, Арка Дружбы Народов, Крестовый перевал.
По прибытии в Казбеги мы арендуем внедорожник с водителем для того, чтобы подняться к Троицкой церкви Гергети, расположенной на высоте 2170 м. В хорошую погоду здесь можно насладиться завораживающим видом знаменитой горы Казбек.
🎓 Многолетний опыт. Множество положительных отзывов.
❗️ Экскурсию проведу я либо мой надёжный напарник.
Важно! Прежде чем бронировать, свяжитесь со мной в Telegram для уточнения свободных дат и обсуждения нюансов@russslannnЛибо! Пишите на WhatsApp по номеру +995511126018
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Что не входит
Аренда внедорожника в Гергети ≈ 20$ за всю машину.
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу оттуда, где вы живете
Завершение: Любая точка по пути следования обратно в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Руслан — ваш гид в Казбегах
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