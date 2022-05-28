Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор

Казбек - одна из высочайших вершин Кавказа. «Гора с ледяной вершиной» - так

5
2 отзыва
Казбек — одна из высочайших вершин Кавказа. «Гора с ледяной вершиной» – так в переводе с грузинского языка звучит название Казбек. Эти места дышат чистым воздухом свободы, притягивая тысячи людей к подножью и вершине этой горы. По пути мы с вами посетим также много других интересных достопримечательностей.
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор
Казбеги - Ананури - Гудаури: Казбек: путешествие в сердце Кавказских гор

Что вас ожидает 🤩

  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Слияние Белой и Черной Арагви
  • Арка Дружбы народов
  • Храм Святой Троицы в Гергети высоко в горах на высоте 2170 м.
  • Гора Казбек
Важно! Прежде чем бронировать, свяжитесь со мной в Telegram для уточнения свободных дат и обсуждения нюансов@russslannnЛибо! Пишите на WhatsApp по номеру +995511126018

Что вас ждет:

  • Наше путешествие пройдет по Военно-Грузинской дороге в сторону границы с Россией. Это старейшая и важнейшая транспортная артерия уже несколько столетий соединяет Россию и страны Закавказья.
  • По пути мы посетим множество достопримечательностей таких, как архитектурный комплекс Ананури, слияние Белой и Чёрной Арагви, Арка Дружбы Народов, Крестовый перевал.
  • По прибытии в Казбеги мы арендуем внедорожник с водителем для того, чтобы подняться к Троицкой церкви Гергети, расположенной на высоте 2170 м. В хорошую погоду здесь можно насладиться завораживающим видом знаменитой горы Казбек.
  • 🎓 Многолетний опыт. Множество положительных отзывов.
  • ❗️ Экскурсию проведу я либо мой надёжный напарник.
Важно! Прежде чем бронировать, свяжитесь со мной в Telegram для уточнения свободных дат и обсуждения нюансов@russslannnЛибо! Пишите на WhatsApp по номеру +995511126018

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Аренда внедорожника в Гергети ≈ 20$ за всю машину.
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу оттуда, где вы живете
Завершение: Любая точка по пути следования обратно в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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