Индивидуальная
10 часов
Казбеги и Военно-Грузинская Дорога. Путешествие в сердце кавказских гор
Начало: Заберу оттуда, где вы живете
«В хорошую погоду здесь можно насладиться завораживающим видом знаменитой горы Казбек»
Расписание: Прежде чем бронировать, обязательно напишите мне для уточнения свободных дат!
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур на автомобиле среди прекрасных горных пейзажей
Начало: Проспект Шота Руставели, 21, Тбилиси
«Горный регион Казбеги позволит вам полюбоваться природой Грузии»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горные места Казбеги
Начало: Казбеги
«Кроме этого, место интересно своей природой, красотой и историей»
Расписание: 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$130 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIren0259 января 2022Военно-грузинская дорога к подножию горы КазбегБыли на экскурсии 4.01 с гидом Сергеем. Впечатления незабываемые. Сергей- мастер своего дела. Увлекательно, доступно, с юмором вел свой рассказ.
- ААлександр23 августа 2021Море впечатления и величия гор! Отлично организована поездка гидом Русланом! Помог в организации полётов на параплане, рассказал про посещаемые места. Отведали вкуснейшие хинкалии, самые крутые фото на горы Казбеги!
- ММаякова22 августа 2021Великолепная индивидуальная экскурсия в Казбеги! Руслан забрал нас прям из гостиницы, в пути рассказал много интересного и отвечал на все наши
Ответы на вопросы от путешественников по Казбегам в категории «Природа и пейзажи»
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