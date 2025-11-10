Описание экскурсииНачало тура возле Колхидского фонтана в г. Кутаисе Миниатюрный поселок Шекветили – один из самых живописных уголков Грузии Колхидский Государственный заповедник и Национальный парк Озеро Палеостоми, или Палиастоми — малый лиман возле города Поти в Грузии Остров Колимбари (возле базы НАТО) Город Поти – один из трех главных портов 20-го века. Действующий маяк в Поте Кафедральный собор в центре Поти Возвращение в Кутаиси
Точная дата и время согласуются с гидом
Что можно увидеть на экскурсии?
- Локации приключенческого тура
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Прогулка на понтоне продолжительностью 2 часа 30 минут (370 лари/1-10 человек 420 лари/11-15 человек 500 лари/16-20 человек)
- Прогулка на катере продолжительностью 1 часа 30 минут (200 лари/1-4 человека 250 лари/5 человек). Тариф прогулок может измениться при увеличении времени тура (по желанию).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Гелати д. № 1
Завершение: Г. Кутаиси ул. Гелати № 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
