3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старинный монастырь, горное озеро и местные вкусы

До основного приключения вас ждет познавательная часть экскурсии. Из Кутаиси мы отправимся в Гелатский монастырь, где у средневековых стен вы узнаете о делах царя Давида IV Строителя и об архитектуре старинной святыни. По желанию, можно заменить Гелати на церковь Никорцминда с богатой каменной резьбой. Следом вы оцените красоту искусственного горного озера Шаори и перевала, разделяющего регионы Имеретия и Рача.

Сплав по реке среди красот западной Грузии

Главная цель этого путешествия — рафтинг на реке Риони, которая несет воды по живописной долине под горой Хвамли. Преодолевая ее пороги, вы проплывете по следам аргонавтов — они бывали здесь, согласно древним источникам. Каждый поворот будет сопровождаться незабываемыми видами скалистых берегов и буйной зелени. А еще на пути встретится много больших и маленьких водопадов. На протяжении всего сплава с вами будет опытный гид: вы получите все инструкции и будете чувствовать себя в полной безопасности.

🍲 После сплава мы устроим пикник с салатом, грузинским лавашом, сыром, традиционным рачинским лобиани и фруктами.

Кому подойдет экскурсия

Всем активным путешественникам! Это безопасный тур, который понравится как любителям рафтинга, так и новичкам, а также семьям с детьми.