3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!

Отправиться в захватывающее приключение и исследовать природные и исторические места Рачи

Томас
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Томас – представитель гидов
На рафте вы покорите красивейшую реку Риони, любуясь окружающими пейзажами со скалами и водопадами, а я обеспечу безопасность и комфорт.

Помимо потрясающего приключенческого опыта, еще до сплава вы побываете на горном озере Шаори, попробуете местные вкусности и прикоснетесь к старине в монастыре Гелати.

Обещаю — этот день подарит вам новые знания и вихрь эмоций и точно украсит путешествие по радушной Грузии!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Кутаиси
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!

Что вас ожидает

Старинный монастырь, горное озеро и местные вкусы
До основного приключения вас ждет познавательная часть экскурсии. Из Кутаиси мы отправимся в Гелатский монастырь, где у средневековых стен вы узнаете о делах царя Давида IV Строителя и об архитектуре старинной святыни. По желанию, можно заменить Гелати на церковь Никорцминда с богатой каменной резьбой. Следом вы оцените красоту искусственного горного озера Шаори и перевала, разделяющего регионы Имеретия и Рача.

Сплав по реке среди красот западной Грузии
Главная цель этого путешествия — рафтинг на реке Риони, которая несет воды по живописной долине под горой Хвамли. Преодолевая ее пороги, вы проплывете по следам аргонавтов — они бывали здесь, согласно древним источникам. Каждый поворот будет сопровождаться незабываемыми видами скалистых берегов и буйной зелени. А еще на пути встретится много больших и маленьких водопадов. На протяжении всего сплава с вами будет опытный гид: вы получите все инструкции и будете чувствовать себя в полной безопасности.

🍲 После сплава мы устроим пикник с салатом, грузинским лавашом, сыром, традиционным рачинским лобиани и фруктами.

Кому подойдет экскурсия

Всем активным путешественникам! Это безопасный тур, который понравится как любителям рафтинга, так и новичкам, а также семьям с детьми.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (до 10 человек): доплата за каждого следующего участника — 25€
  • В стоимость включено: транспортные расходы, оборудование для сплава, гидрокостюм в холодное время и пикник

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас из отеля утром и привезу обратно после экскурсии
  • От Кутаиси до места старта 80 км. Длина маршрута — 26 км; длительность рафтинга — 2 часа.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-инструктор из моей команды.
  • Экскурсия проводится с 1 марта по 30 октября
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Кутаиси.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Томас
Томас
Всем привет! Меня зовут Томас и я родом из Кутаиси. C детства увлечён походами, сплавами и другими видами приключенческого туризма. Преподаю рафтинг в гребной школе. Несколько лет назад со своими единомышленниками начал организовывать туры любого уровня экстрима. Как для начинающих, так и для опытных туристов. Мы — команда гидов, профессионально занимающихся рафтингом с 2010 года. Наши инструкторы обучены международной организацией «IRF» (Международная федерация рафтинга) и имеют международные сертификаты. Мы делаем туры по всей Грузии. Наше самое важное правило — обеспечить вам максимальную безопасность и минимизировать риски в турах.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 сентября 2019
Это действительно лучший рафтинг с Томасом и его командой. Отличная организация.
Было настолько увлекательно и сплав и после, что забыли о времени.
Настоящее грузинское гостеприимство. Супер !!! Вы лучшие.Спасибо.
11 августа 2019
Большое спасибо Томасу и помощнику за очень интересно проведенный день. Красивые виды на перевал и горы, горное озеро Шаори, дегустация хванчкары прямо из квеври по дороге (по просьбе нашей компании) и, без сомнения, сам рафтинг - все очень понравилось. Комфортная машина, хороший водитель (что немаловажно на грузинских дорогах) и очень детальный инструктаж перед рафтингом - все было ясно и нашим детям. Из практических советов: гидроодежда очень кстати, хоть день был и жаркий - река холодная, периодически попадаешь под холодные волны, брызги, в гидрокостюме контраст не так чувствуется. Если есть водонепроницаемый футляр для телефона, стоит взять - во время остановок на реке можно сфотографироваться :) И вся экскурсия длится около 10 часов (с момента выхода из дома, до возвращения).
15 июня 2019
Валерий сделал удивительную экскурсию- и рафтинг и рассказы на 5 с плюсом

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