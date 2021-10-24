Отзыв на: О Кутаиси с юмором и любовью! В Виталий 5 Спасибо огромное Тамар за прекрасную екскурсию. Бьіло очень интересно, Тамар чудесньій расказчик, даже завершилась с нами даольше запланированного.

Отзыв на: Сны об Имеретии М Мария 5 День, проведенный в компании Сергея получился очень познавательным, атмосферным и по-домашнему уютным. У нас получилось вырваться из спешки автомобильного путешествия и прочувствовать неспешное течение жизни вдали от шумных городов, прогуливаясь живописными тропками грузинских джунглей. Гиды часто любят писать о том, что проводят экскурсии нетуристическими маршрутами, однако впервые это оказалось стопроцентной правдой. Суета отошла на второй план и каждая деталь окружающего мира была интересна, притягательна, дарила умиротворение. Муж наконец то нашел в лице Сергея человека, которому можно задать любой интересующий вопрос и получить развернутый ответ, правдивый даже в моменты, где обычно стараются приукрасить. Родители, заядлые грибники, были в востроге от возможности познакомиться с природой Имеретии поближе. Накрытый для нас стол в довершение вечера покорил всех без исключения. Муж до сих пор с восторгом вспоминает перчики, считая их коронным блюдом всего нашего путешествия по Грузии 🙂 Этот день оставил в наших сердцах самые теплые воспоминания. Еще раз большое спасибо!

Отзыв на: Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии F Farida 5 Грузия - красивые горы и природа, отзывчивые и гостеприимные жители, вкусная кухня, ароматное вино. Нестор - добродушный, веселый, гостеприимный человек. Не хватит и всех добрых слов, чтобы его описать. Накормил нас с утра вкусным горячим хачапури с чаем, угостил хурмой, вином собственного производства. Экскурсия нам очень понравилась. Экскурсия достаточно насыщенная по времени, впечатлениям и ходьбе пешком, сопровождалась интересными фактами из истории. Время пролетело незаметно, но посмотрели мы очень много — даже побывали на заводе чурчхелы и сами ее делали! Нестор Вы замечательный человек, любите свое дело и свою Грузию! Благодарим Вас за потрясающую экскурсию! Здоровья Вам, благополучия, процветания! В заключении хочу сказать, что с удовольствием обратилась бы еще за экскурсией к Нестору. Рекомендую Всем не пожалеете!

Отзыв на: Кутаиси. История и природа Имеретии С Светлана 5 Путешествовали компанией из 4х человек. Экскурсия оставила неизгладимое впечатление! Зураб - мастер рассказа и буквально заворожил увлекательной историей Кутаиси и знаковых достопримечательностей -монастырей Моцамета и Гелати и, вообще, Грузии. Пещера Прометея, горные пейзажи, водопады-очень насыщенная программа, но мы отлично уложились и нигде не спешили. Поскольку путешествовали на автомобиле, да еще по серпантину, можем сказать, что поездка была комфортной и надежной. В общем, если поедете на эту экскурсию с Зурабом-влюбитесь в Имеретию навсегда🙂🙂 Советуем однозначно. Спасибо!!!

Отзыв на: Из Кутаиси — в удивительную Мегрелию! С Светлана 5 Путешествовали компанией. Прекрасный природный маршрут! Наш гид, Давид, приятный, тактичный человек, знакомил нас по дороге с традициями и культурой Имеретии и Мегрелии. Было очень интересно и легко было общаться с Давидом. Посетили Мартвильский монастырь, послушали занимательные истории о роде Дадиани. Заехали на фабрику чурчхелы, поучаствовали сами в ее изготовлении. Ну и кульминация путешествия: каньоны Мартвильский и Окаце. Это места созерцания! Конечно, только восторг от красоты этих мест! Насыщенная программа на целый день. На все хватило времени. Наш гид все точно рассчитал. Автомобиль комфортный. Спасибо!

Отзыв на: Сны об Имеретии А Арсений 5 Это совсем не экскурсия. Это погружение в жизнь настоящей Грузии, той, в которой хочется задержаться и подумать обо всем. Сергей - чудесный человек с великолепным знанием истории и неподдельной любовью к своей Стране. Просто потрясающе!

Отзыв на: Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии К Ксения 5 Начнем с того, что Грузия - потрясающая страна - неописуемая красота природы, отзывчивость и гостеприимность жителей, ароматная кухня, пьянящее вино… Этот список можно дополнять до бесконечности)) Но! Вернемся к экскурсии. Могу точно сказать, что нам повезло с проводником по красотам западной Грузии, как и ему с нами. ))) Нестор - оч веселый, позитивный человек встретил нас с грузинскими угощениями на комфортабельном авто! Экскурсия достаточно насыщенная по времени, впечатлениям и ходьбе пешком (с собой вода и перекус), сопровождалась интересными фактами из истории. Невероятные водопады, каньон, пещера. Это все, конечно, стОит увидеть своими глазами и навсегда влюбиться в Грузию! Дополнительные расходы не включены в стоимость экскурсии - вход на водопады, в каньон, катание на лодке. Желаю Вам побольше благодарных клиентов и, конечно, здоровья, берегите себя! А мы, надеюсь, не прощаемся и до новой встречи! Ваша Кэт (Ксения).

Отзыв на: Кутаиси сквозь века О Ольга 5 Татьяна - ответственный и увлеченный экскурсовод, видно, что любит свой родной город. Старается учитывать пожелания клиента. Особенно рекомендую посещение Цхалтубо (вблизи Кутаиси), в советское время одна из главных здравниц страны. В прошлом шикарные, а настоящем заброшенные санатории производят неизгладимое впечатление, будто попадаешь в город-призрак.

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям Н Надежда 5 Сергей провёл замечательную экскурсию. Всё было замечательно, много узнали интересного…. и чувствуется любовь к городу. Ещё раз отдельное большое спасибо Сергею, за познавательную экскурсию и посещения красивых мест. С уважением, Надежда