В Кутаиси стоит съездить обязательно. Ведь это город, куда плыли аргонавты. За два с половиной тысячелетия достопримечательностей накопилось так много, что каждый найдет для себя, что посмотреть. Атмосфера древней истории сохранена в средневековых храмах и монастырях, например, как Собор Баграти. Здесь нет ощущения запущенности: памятники архитектуры своевременно реставрируются. Дыхание нового времени слышно в современных постройках из стекла и металла, которых тут предостаточно. Объединяют традиции и современность парки, ботанические сады и фонтаны

Местные экскурсоводы

Кутаиси – старинный провинциальный город, не кричащий о своих достоинствах. Открыть его для себя, разгадать его тайны и навсегда влюбиться в это место помогут гиды, которые сами очарованы Кутаиси. Времени в путешествии всегда не хватает. Использовать его с пользой вам помогут опытные экскурсоводы. На нашем сайте вы найдете настоящих проводников в мир истории и культуры Грузии: знающих и любящих свой Кутаиси. Посещение нескольких таких экскурсий вместят в себя концентрат впечатлений от знакомства с этим удивительным городом