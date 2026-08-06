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Экскурсии в Кутаиси

Найдено 66 экскурсий в Кутаиси, цены от €20, скидки до 13%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
На машине
8 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
Погрузитесь в мир природы Имеретии: пещера Прометея, каньоны Окаце и Мартвили, грузинские сладости и мастер-класс по чурчхеле. Уникальные впечатления
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €75 за всё до 2 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
На машине
9 часов
518 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от €110 за всё до 6 чел.
Кутаиси сквозь века
Пешая
3 часа
132 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Кутаиси сквозь века
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У входа в отель Гранд Опера
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €80 за всё до 5 чел.
Пещера Прометея и каньоны Грузии
На машине
9 часов
161 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €120 за всё до 6 чел.
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
Сплавы и рафтинг
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
Отправиться в захватывающее приключение и исследовать природные и исторические места Рачи
Начало: Кутаиси
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от €240 за всё до 3 чел.
Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
На машине
8 часов
-
5%
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
Древние монастыри, горные водопады, реки, озера и каньоны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Давида Агмашенебели
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
от €105€110 за всё до 6 чел.
Открыть красоту природы западной Грузии
На автобусе
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
Открыть красоту природы западной Грузии
Поездка к Цхраджвари - «горе девяти крестов»
Начало: Центр города, театр
10 авг в 14:00
11 авг в 08:00
от €150 за всё до 5 чел.
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
На машине
8 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Увидеть главное - церковь Баграта, пещеру Прометея, Мартвильский монастырь и каньон Мартвили
Начало: У вашей гостиницы
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €150 за всё до 20 чел.
Путешествие по живописной Имеретии
На машине
6 часов
-
5%
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по живописной Имеретии
Кутаиси и окрестности на насыщенной обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:10
от €100€105 за всё до 6 чел.
О Кутаиси с юмором и любовью
Пешая
4 часа
165 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
О Кутаиси с юмором и любовью
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям
Пешая
4 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям
Узнайте о главных достопримечательностях Кутаиси, его истории и традициях. Посетите храмы, монастыри и музей, насладитесь атмосферой средневекового города
10 авг в 13:30
11 авг в 08:00
от €80 за всё до 4 чел.
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
На машине
3 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
Знакомство с красотами двух городов и яркое путешествие в завораживающий подземный мир
10 авг в 13:30
11 авг в 08:00
от €70 за всё до 2 чел.
Право на отдых: курорт Цхалтубо
Пешая
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Право на отдых: курорт Цхалтубо
Увидеть призраков заброшенных санаториев и освежиться в родонитовой ванне
Начало: На центральной площади в Кутаиси
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 3 чел.
Сны об Имеретии
На машине
5 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Сны об Имеретии
Взглянуть на самобытный регион с уровня, где гнездятся грифы и орлы
10 авг в 13:30
11 авг в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
На машине
6 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
Увидеть пещеру Прометея, 2 монастыря и храм Баграта
Начало: В вашем отеле
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €100 за всё до 3 чел.
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки
Начало: На центральной площади Кутаиси
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 4 чел.
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: У фонтана
10 авг в 14:00
11 авг в 08:00
от €90 за человека
Пещера Магара - неандертальская «многооэтажка»
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Пещера Магара - неандертальская «многооэтажка»
Путешествие в один из крупнейших карстовых туннелей мира, где жили неандертальцы. Откройте для себя историю и красоту грузинской природы
10 авг в 14:00
11 авг в 08:00
от €150 за всё до 2 чел.
Неизвестный Кутаиси
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизвестный Кутаиси
Подружитесь с влажными субтропиками Имеретии, обойдите стороной туристические тропы и узнайте Кутаиси, о котором не пишут в путеводителях
Начало: У Колхидского фонтана
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от €90 за всё до 4 чел.
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
На машине
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €45 за человека
Покинутые села западной Грузии
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Покинутые села западной Грузии
Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт
10 авг в 13:30
11 авг в 08:00
от €200 за всё до 4 чел.
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы, следуя легендарным маршрутом из Кутаиси в Рачу и Лечхуми
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от €180 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Имеретии
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
Большое путешествие по Имеретии
Знакомство с самым популярным регионом западной части Грузии
Начало: Центр
10 авг в 14:00
11 авг в 08:00
от €300 за всё до 5 чел.
Кутаиси - сердце древней Колхиды и жемчужина Имеретии
На машине
6 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Кутаиси - сердце древней Колхиды и жемчужина Имеретии
Познакомиться с историей города от колхидских мифов до наших дней
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от €87 за всё до 7 чел.
Выгодный трансфер в Кутаиси
На машине
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кутаиси
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 08:30
10 авг в 00:00
от €30 за всё до 3 чел.
Ничто не вечно. Застывшие санатории Цхалтубо
На машине
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Ничто не вечно. Застывшие санатории Цхалтубо
Эстетика нетипичной советской архитектуры и несбывшиеся надежды
19 авг в 09:30
20 авг в 09:30
от €50 за всё до 2 чел.
Кутаиси: древний город и каньон после заката
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Кутаиси: древний город и каньон после заката
Увидеть огни ночного Мартвили, прогуляться по улицам и попробовать местное вино
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от €110 за всё до 6 чел.
Горная сказка Грузии: поездка с треккингом по заповедным местам
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Горная сказка Грузии: поездка с треккингом по заповедным местам
Путешествие из Кутаиси в мир грузинского фэнтези. Храм 10 века, реликтовый лес и панорамы Кавказа ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: В центре Кутаиси
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €200 за всё до 4 чел.
Готовим шкмерули в горах Рачи
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Готовим шкмерули в горах Рачи
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
10 авг в 15:00
11 авг в 10:00
от €150 за всё до 2 чел.
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на озеро Шаори и в Рачу. Живописные виды, исторические рассказы и купание в озере ждут вас
10 авг в 13:30
11 авг в 08:00
от €140 за всё до 2 чел.

Что посмотреть в Кутаиси на экскурсиях?

В Кутаиси стоит съездить обязательно. Ведь это город, куда плыли аргонавты. За два с половиной тысячелетия достопримечательностей накопилось так много, что каждый найдет для себя, что посмотреть. Атмосфера древней истории сохранена в средневековых храмах и монастырях, например, как Собор Баграти. Здесь нет ощущения запущенности: памятники архитектуры своевременно реставрируются. Дыхание нового времени слышно в современных постройках из стекла и металла, которых тут предостаточно. Объединяют традиции и современность парки, ботанические сады и фонтаны

Местные экскурсоводы

Кутаиси – старинный провинциальный город, не кричащий о своих достоинствах. Открыть его для себя, разгадать его тайны и навсегда влюбиться в это место помогут гиды, которые сами очарованы Кутаиси. Времени в путешествии всегда не хватает. Использовать его с пользой вам помогут опытные экскурсоводы. На нашем сайте вы найдете настоящих проводников в мир истории и культуры Грузии: знающих и любящих свой Кутаиси. Посещение нескольких таких экскурсий вместят в себя концентрат впечатлений от знакомства с этим удивительным городом

Последние отзывы на экскурсии

Александр
Кутаиси сквозь века
Гид хороший рассказчик, знает все о городе и показывает все интересные места
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Н
Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь в горах. Лаша оперативно перестроил маршрут, и мы не потеряли ни впечатлений, ни времени.
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В каньоне пришлось много ходить, но это того стоило, виды потрясающие. Купание в серных источниках стало приятным бонусом, которое вспоминаем до сих пор. Отдельное удовольствие - настоящая чурчхела с завода, которую сделали своими руками. Всё прошло комфортно, интересно и душевно. Рекомендую! А домашние деревенские кафешки - отдельное чудо Грузии: огромные порции и потрясающе вкусно (доверьтесь Лаше, он подскажет).

Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь в горах. Лаша оперативно перестроил маршрут, и мы не потеряли
Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь в горах. Лаша оперативно перестроил маршрут, и мы не потеряли
Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь в горах. Лаша оперативно перестроил маршрут, и мы не потеряли
Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь в горах. Лаша оперативно перестроил маршрут, и мы не потеряли
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Наталья
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
получилась замечательная экскурсия, Елена прекрасный рассказчик, поведала нам исторические события, современные традиции и особенности, угостила домашним вином, на всем маршруте были обеспечены водой. очень рекомендуем рафтинг предложенный вне рамок основной экскурсии!!!!
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В
Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
Мне все понравилось. Было удобно взаимодействовать. Больше всего была рада его готовности перестраивать маршрут на фоне наших задач (страх высоты)
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и погодных условий (в условиях сильного ветра катание на лодках в мартвильском ущелье запрещается). В результате мы получили больше впечатлений чем ожидали. И здесь рекомендую довериться ему) искупаться в каньоне у водопада дало не меньше впечатлений, чем прогулка на лодке. Хотя в пещере я б наверное пошла в хвосте и не слушала экскурсовода (в пещере свой экскурсовод) а в спокойном темпе осматривала бы все сама) И еще важный момент: берите больше денег или заранее уточняйте стоимость входных билетов чтоб получить максимум.

Мне все понравилось. Было удобно взаимодействовать. Больше всего была рада его готовности перестраивать маршрут на фоне
Мне все понравилось. Было удобно взаимодействовать. Больше всего была рада его готовности перестраивать маршрут на фоне
Мне все понравилось. Было удобно взаимодействовать. Больше всего была рада его готовности перестраивать маршрут на фоне
Мне все понравилось. Было удобно взаимодействовать. Больше всего была рада его готовности перестраивать маршрут на фоне+4
Мне все понравилось. Было удобно взаимодействовать. Больше всего была рада его готовности перестраивать маршрут на фоне
Мне все понравилось. Было удобно взаимодействовать. Больше всего была рада его готовности перестраивать маршрут на фоне
Мне все понравилось. Было удобно взаимодействовать. Больше всего была рада его готовности перестраивать маршрут на фоне
Мне все понравилось. Было удобно взаимодействовать. Больше всего была рада его готовности перестраивать маршрут на фоне
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А
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
всё прошло прекрасно, интересно и весело. отдельное спасибо за воду и домашнее вино, угостили им родных.
всё прошло прекрасно, интересно и весело. отдельное спасибо за воду и домашнее вино, угостили им родных.
всё прошло прекрасно, интересно и весело. отдельное спасибо за воду и домашнее вино, угостили им родных.
всё прошло прекрасно, интересно и весело. отдельное спасибо за воду и домашнее вино, угостили им родных.
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Ю
Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
Все понравилась, хорошая экскурсия, Лаша очень общительный, много рассказывает и показывает. Конечно это не экскурсия по каким-то историческим достопримечательностям, поэтому
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и рассказ больше не об истории, а о текущей жизни, особенностях, но все равно очень интересно и познавательно. Плюсом завез нас к водопаду и серным источникам, которых не было в маршруте. Отвечал на все вопросы, поддерживал любые темы и дал много советов по нашим следующим самостоятельным передвижениям.

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D
Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
Прекрасный гид! Отлично знает свое дело, увлекательно рассказывает и создаёт приятную атмосферу.
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Е
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Экскурсия и впечатления надолго останутся в нашей памяти. Как и наш гид Заза. Его колоритные рассказы про Грузию, дружелюбие и
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энтузиазм просто сделали наш день настолько насыщенным и ярким, что вспоминаем до сих пор. Советуем всем. Заза исполнит каждое ваше желание и изменит маршрут под вас если только пожелаете. И конечно же не обошлось без грузинского вина!!!

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О
Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
Очень благодарны Лаше за прекрасную экскурсию, теплое и внимательное сопровождение везде, помощь в проходе во все достопримечательности экскурсии. Лаша очень
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интересно рассказывал, природа просто невероятная, день протелел незаметно. Очень классная экскурсия ❤️ Еще Лаша помог нам организовать трансфер из Кутаиси в Тбилиси. Спасибо большое!

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О
Грузия в тарелке: готовим и едим
Хотим поблагодарить Ульяну за прекрасный мастер-класс, очень приятная атмосфера, все с душой, и очень очень вкусно! Чахохбили даже сфотографировать не успели 😆 Еще готовили аржарули и пхали.
И детям, и взрослым все очень понравилось ❤️
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Всего 1509 отзывов в Кутаиси

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси

Самые популярные экскурсии в Кутаиси
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Из Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии;
  2. Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии;
  3. Кутаиси сквозь века;
  4. Пещера Прометея и каньоны Грузии;
  5. Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси.
Что посмотреть в Кутаиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пещера Прометея;
  2. Гелатский монастырь;
  3. Сатаплия;
  4. Цхалтубо;
  5. Мартвильский каньон;
  6. Еврейский квартал;
  7. Центральная площадь;
  8. Имеретия;
  9. Боржоми;
  10. Каньон Окаце.
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в августе 2026
Сейчас в Кутаиси можно забронировать 66 экскурсий и билетов от 20 до 350 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 1509 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Выбирая экскурсии в Кутаиси, вы гарантированно получите яркие впечатления от знакомства с одним из древнейших городов Грузии. Увлекательная экскурсия по городу Кутаиси раскроет перед вами богатую историю, архитектурные шедевры и неповторимый колорит этого места. Наши экскурсии из Кутаиси самые популярные среди путешественников, стремящихся узнать город изнутри и проникнуться его атмосферой. Отзывы довольных туристов подтверждают высокое качество и незабываемый опыт, который мы предлагаем