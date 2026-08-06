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Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Кутаиси - в каньоны и пещеры западной Грузии
Погрузитесь в мир природы Имеретии: пещера Прометея, каньоны Окаце и Мартвили, грузинские сладости и мастер-класс по чурчхеле. Уникальные впечатления
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
Начало: У места вашего проживания в Кутаиси
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от €110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кутаиси сквозь века
Погрузитесь в волшебный мир Кутаиси, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя красоту и традиции этого города
Начало: У входа в отель Гранд Опера
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Погрузитесь в мир грузинских природных чудес и исторических сокровищ. От каньона Окаце до пещеры Прометея - каждый момент этой экскурсии незабываем
Начало: В аэропорту города либо в вашем отеле
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси
Отправиться в захватывающее приключение и исследовать природные и исторические места Рачи
Начало: Кутаиси
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
от €240 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кутаиси - в удивительную Мегрелию
Древние монастыри, горные водопады, реки, озера и каньоны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Давида Агмашенебели
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
от €105
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Открыть красоту природы западной Грузии
Поездка к Цхраджвари - «горе девяти крестов»
Начало: Центр города, театр
10 авг в 14:00
11 авг в 08:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Из Кутаиси - к удивительным красотам Грузии
Увидеть главное - церковь Баграта, пещеру Прометея, Мартвильский монастырь и каньон Мартвили
Начало: У вашей гостиницы
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €150 за всё до 20 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по живописной Имеретии
Кутаиси и окрестности на насыщенной обзорной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место встречи ваш отель. Можно рассмотреть встречу...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:10
от €100
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
О Кутаиси с юмором и любовью
Познакомьтесь с Кутаиси через его достопримечательности, легенды и кухню. Веселые истории и душевные моменты гарантированы
Начало: Центральная площадь, Колхидский фонтан, Макдональд...
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям
Узнайте о главных достопримечательностях Кутаиси, его истории и традициях. Посетите храмы, монастыри и музей, насладитесь атмосферой средневекового города
10 авг в 13:30
11 авг в 08:00
от €80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
Знакомство с красотами двух городов и яркое путешествие в завораживающий подземный мир
10 авг в 13:30
11 авг в 08:00
от €70 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Право на отдых: курорт Цхалтубо
Увидеть призраков заброшенных санаториев и освежиться в родонитовой ванне
Начало: На центральной площади в Кутаиси
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Сны об Имеретии
Взглянуть на самобытный регион с уровня, где гнездятся грифы и орлы
10 авг в 13:30
11 авг в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Главное в Кутаиси и его окрестностях за 1 день
Увидеть пещеру Прометея, 2 монастыря и храм Баграта
Начало: В вашем отеле
12 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кутаиси: еврейский квартал и Пантеон
Узнать историю евреев в Грузии и полюбоваться городом со смотровой площадки
Начало: На центральной площади Кутаиси
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
В краю орлов и крутых скал. За легендарным вином Усахелаури
Начните свое путешествие из Кутаиси, одного из древнейших городов мира. Вас ждут легенды горцев, живописные виды и дегустация редкого вина Усахелаури
Начало: У фонтана
10 авг в 14:00
11 авг в 08:00
от €90 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Пещера Магара - неандертальская «многооэтажка»
Путешествие в один из крупнейших карстовых туннелей мира, где жили неандертальцы. Откройте для себя историю и красоту грузинской природы
10 авг в 14:00
11 авг в 08:00
от €150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизвестный Кутаиси
Подружитесь с влажными субтропиками Имеретии, обойдите стороной туристические тропы и узнайте Кутаиси, о котором не пишут в путеводителях
Начало: У Колхидского фонтана
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от €90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Секреты имеретинского вина: экскурсия по семейному поместью с виноделом
Познакомьтесь с древними традициями виноделия Грузии, насладитесь дегустацией эксклюзивных сортов вина и чачи в уютной атмосфере семейного поместья
19 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €45 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Покинутые села западной Грузии
Погрузитесь в атмосферу старинных грузинских сел и откройте для себя их уникальную архитектуру и быт
10 авг в 13:30
11 авг в 08:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Рача-Лечхуми: природа и кухня Западной Грузии
Погрузитесь в мир грузинской культуры и природы, следуя легендарным маршрутом из Кутаиси в Рачу и Лечхуми
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от €180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Большое путешествие по Имеретии
Знакомство с самым популярным регионом западной части Грузии
Начало: Центр
10 авг в 14:00
11 авг в 08:00
от €300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Кутаиси - сердце древней Колхиды и жемчужина Имеретии
Познакомиться с историей города от колхидских мифов до наших дней
22 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от €87 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кутаиси
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 08:30
10 авг в 00:00
от €30 за всё до 3 чел.
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до 5 чел.
Ничто не вечно. Застывшие санатории Цхалтубо
Эстетика нетипичной советской архитектуры и несбывшиеся надежды
19 авг в 09:30
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от €50 за всё до 2 чел.
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до 6 чел.
Кутаиси: древний город и каньон после заката
Увидеть огни ночного Мартвили, прогуляться по улицам и попробовать местное вино
Начало: Укажите ваш отель. Рассмотреть и встретить в аероп...
Сегодня в 17:00
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от €110 за всё до 6 чел.
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до 15 чел.
Горная сказка Грузии: поездка с треккингом по заповедным местам
Путешествие из Кутаиси в мир грузинского фэнтези. Храм 10 века, реликтовый лес и панорамы Кавказа ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: В центре Кутаиси
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Готовим шкмерули в горах Рачи
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу на Шкмерийском плато. Узнайте секреты приготовления шкмерули и насладитесь видами Кавказа
10 авг в 15:00
11 авг в 10:00
от €150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Летняя экскурсия на озеро Шаори и в неизведанные уголки Рачи
Погрузитесь в атмосферу приключений с экскурсией на озеро Шаори и в Рачу. Живописные виды, исторические рассказы и купание в озере ждут вас
10 авг в 13:30
11 авг в 08:00
от €140 за всё до 2 чел.
В Кутаиси стоит съездить обязательно. Ведь это город, куда плыли аргонавты. За два с половиной тысячелетия достопримечательностей накопилось так много, что каждый найдет для себя, что посмотреть. Атмосфера древней истории сохранена в средневековых храмах и монастырях, например, как Собор Баграти. Здесь нет ощущения запущенности: памятники архитектуры своевременно реставрируются. Дыхание нового времени слышно в современных постройках из стекла и металла, которых тут предостаточно. Объединяют традиции и современность парки, ботанические сады и фонтаны
Кутаиси – старинный провинциальный город, не кричащий о своих достоинствах. Открыть его для себя, разгадать его тайны и навсегда влюбиться в это место помогут гиды, которые сами очарованы Кутаиси. Времени в путешествии всегда не хватает. Использовать его с пользой вам помогут опытные экскурсоводы. На нашем сайте вы найдете настоящих проводников в мир истории и культуры Грузии: знающих и любящих свой Кутаиси. Посещение нескольких таких экскурсий вместят в себя концентрат впечатлений от знакомства с этим удивительным городом
Последние отзывы на экскурсии
Гид хороший рассказчик, знает все о городе и показывает все интересные места
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Н
Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь в горах. Лаша оперативно перестроил маршрут, и мы не потеряли ни впечатлений, ни времени.
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получилась замечательная экскурсия, Елена прекрасный рассказчик, поведала нам исторические события, современные традиции и особенности, угостила домашним вином, на всем маршруте были обеспечены водой. очень рекомендуем рафтинг предложенный вне рамок основной экскурсии!!!!
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В
Мне все понравилось. Было удобно взаимодействовать. Больше всего была рада его готовности перестраивать маршрут на фоне наших задач (страх высоты)
+4
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А
всё прошло прекрасно, интересно и весело. отдельное спасибо за воду и домашнее вино, угостили им родных.
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Ю
Все понравилась, хорошая экскурсия, Лаша очень общительный, много рассказывает и показывает. Конечно это не экскурсия по каким-то историческим достопримечательностям, поэтому
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D
Прекрасный гид! Отлично знает свое дело, увлекательно рассказывает и создаёт приятную атмосферу.
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Е
Экскурсия и впечатления надолго останутся в нашей памяти. Как и наш гид Заза. Его колоритные рассказы про Грузию, дружелюбие и
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О
Очень благодарны Лаше за прекрасную экскурсию, теплое и внимательное сопровождение везде, помощь в проходе во все достопримечательности экскурсии. Лаша очень
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О
Хотим поблагодарить Ульяну за прекрасный мастер-класс, очень приятная атмосфера, все с душой, и очень очень вкусно! Чахохбили даже сфотографировать не успели 😆 Еще готовили аржарули и пхали.
И детям, и взрослым все очень понравилось ❤️
И детям, и взрослым все очень понравилось ❤️
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Всего 1509 отзывов в Кутаиси
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Ответы на вопросы от путешественников по Кутаиси
Самые популярные экскурсии в Кутаиси
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Что посмотреть в Кутаиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Кутаиси в августе 2026
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