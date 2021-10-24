Все экскурсии в Кутаиси
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кутаиси – доступно 44 экскурсии на 2021 год, 553 ⭐ отзыва, цены от $20. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кутаиси почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Грузии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
10ч
$35
за 1 чел.
Край горных каньонов, рек, озёр и водопадов. Древний монастырь Мартвили
Вы увидите знаменитые каньоны Мартвили, Окаце и Балда, сможете спуститься на лодках к водопадам,...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
9ч
$160
за 1-6 чел.
Боржоми, Вардзиа и Рабати из Кутаиси
В один день вы увидите один из самых живописных и зелёных уголков Грузии, пещерный город царицы...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
80€72
за 1-6 чел.
Пещера Прометея и каньоны Грузии
Полюбоваться панорамой Окаце, проплыть по реке в Мартвили и исследовать подземные гроты
Индивидуальный тур
4ч
$28.4
за 1 чел.
Винный тур и мастер-класс по приготовлению хинкали
Винно-гастрономический тур
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
80€72
за 1-6 чел.
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
Индивидуальный тур
7ч
$50
за 1 чел.
Винно-гастрономический тур в Грузии
Незабываемый винно-гастрономический тур в Грузии: в Кутаиси и его окрестностях
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€20
за 1-10 чел.
Кутаиси сквозь века
Главные достопримечательности, живописные улицы и пряные ароматы на душевной обзорной экскурсии
Индивидуальный тур
7ч
$95
за 1 чел.
Гастрономический тур: Дистилляция чачи и дегустация хинкали
Вкусный гастрономический тур из Кутаиси по его окрестностям
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€115
за 1-5 чел.
Сны об Имеретии
Взглянуть на самобытный регион с уровня, где гнездятся грифы и орлы
Индивидуальный тур
7ч
$95
за 1 чел.
Гастрономический тур: Пивоварение и дегустация хинкали
Пивной гастрономический тур из Кутаиси по его окрестностям
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€30
за 1-5 чел.
О Кутаиси с юмором и любовью!
Посетить знаковые места «города улыбок» и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Индивидуальный тур
7ч
$27.5
за 1 чел.
Винный тур в Кутаиси. Дегустация грузинских вин
Винный тур в Кутаиси и его окрестностях
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
€160
за 1-4 чел.
Лучший рафтинг Грузии из Кутаиси!
Отправиться в захватывающее приключение и исследовать природные и исторические места Рачи
Индивидуальный тур
7ч
$35
за 1 чел.
Винный тур в Кутаиси и кулинарный мастер-класс. Готовим пхали и хачапури
Винный тур с дегустацией чудных грузинских брендовых вин с кулинарным мастер-классом, где вы...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€120
за 1-6 чел.
Открыть красоту природы западной Грузии
Поездка к Цхраджвари – «горе девяти крестов»
Индивидуальный тур
7ч
$80
за 1-6 чел.
Кутаиси и его окрестности - однодневный групповой тур
Предлагаем вашему вниманию однодневный тур для иностранных туристов, с Центральной площади города...
Ежедневно в 09:30
Индивидуальная экскурсия
9ч
€74
за 1-6 чел.
Из Кутаиси — в удивительную Мегрелию!
Древние монастыри, горные водопады, реки, озера и каньоны на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальный тур
2д
$144.5
за 1 чел.
Автобусный тур по городу Кутаиси и его окрестностям
Познавательный автобусный двухдневный тур по Кутаиси и его окрестностям
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
€80
за 1-5 чел.
Пещеры Прометея и курорт Цхалтубо
Знакомство с красотами двух городов и яркое путешествие в завораживающий подземный мир
Индивидуальный тур
7д 12ч
$505.8
за 1-40 чел.
Групповой тур из Кутаиси по Грузии
Вы на восемь дней отправитесь по самым популярным местам Грузии из Кутаиси, включая посещение...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
€65
за 1-20 чел.
Обзорная экскурсия по Кутаиси и окрестностям
Национальный колорит и атмосфера средневековья на прогулке по главным памятникам и святыням города
Индивидуальный тур
7ч
$50
за 1 чел.
Винный тур Chateau Mukhrani - автобусный однодневный
Шато Мухрани располагается в 25 минутах езды от Тбилиси
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
€72
за 1-7 чел.
Кутаиси. История и природа Имеретии
От легендарной Колхиды до наших дней: историческое и культурное наследие Кутаиси на авто-экскурсии
Индивидуальный тур
7д
$453.05
за 1 чел.
Знакомство с Грузией за 7 дней
Недельный тур по Грузии
По договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Кутаиси»
- Отзыв на: О Кутаиси с юмором и любовью!ВВиталий24 октября 2021Спасибо огромное Тамар за прекрасную екскурсию. Бьіло очень интересно, Тамар чудесньій расказчик, даже завершилась с нами даольше запланированного.
- Отзыв на: Сны об ИмеретииММария22 октября 2021День, проведенный в компании Сергея получился очень познавательным, атмосферным и по-домашнему уютным. У нас получилось вырваться из спешки автомобильного путешествия и прочувствовать неспешное течение жизни вдали от шумных городов, прогуливаясь живописными тропками грузинских джунглей. Гиды часто любят писать о том, что проводят экскурсии нетуристическими маршрутами, однако впервые это оказалось стопроцентной правдой. Суета отошла на второй план и каждая деталь окружающего мира была интересна, притягательна, дарила умиротворение. Муж наконец то нашел в лице Сергея человека, которому можно задать любой интересующий вопрос и получить развернутый ответ, правдивый даже в моменты, где обычно стараются приукрасить. Родители, заядлые грибники, были в востроге от возможности познакомиться с природой Имеретии поближе. Накрытый для нас стол в довершение вечера покорил всех без исключения. Муж до сих пор с восторгом вспоминает перчики, считая их коронным блюдом всего нашего путешествия по Грузии 🙂 Этот день оставил в наших сердцах самые теплые воспоминания. Еще раз большое спасибо!
- FFarida21 октября 2021Грузия - красивые горы и природа, отзывчивые и гостеприимные жители, вкусная кухня, ароматное вино. Нестор - добродушный, веселый, гостеприимный человек. Не хватит и всех добрых слов, чтобы его описать. Накормил нас с утра вкусным горячим хачапури с чаем, угостил хурмой, вином собственного производства. Экскурсия нам очень понравилась. Экскурсия достаточно насыщенная по времени, впечатлениям и ходьбе пешком, сопровождалась интересными фактами из истории. Время пролетело незаметно, но посмотрели мы очень много — даже побывали на заводе чурчхелы и сами ее делали! Нестор Вы замечательный человек, любите свое дело и свою Грузию! Благодарим Вас за потрясающую экскурсию! Здоровья Вам, благополучия, процветания! В заключении хочу сказать, что с удовольствием обратилась бы еще за экскурсией к Нестору. Рекомендую Всем не пожалеете!
- Отзыв на: Кутаиси. История и природа ИмеретииССветлана20 октября 2021Путешествовали компанией из 4х человек. Экскурсия оставила неизгладимое впечатление! Зураб - мастер рассказа и буквально заворожил увлекательной историей Кутаиси и знаковых достопримечательностей -монастырей Моцамета и Гелати и, вообще, Грузии. Пещера Прометея, горные пейзажи, водопады-очень насыщенная программа, но мы отлично уложились и нигде не спешили. Поскольку путешествовали на автомобиле, да еще по серпантину, можем сказать, что поездка была комфортной и надежной. В общем, если поедете на эту экскурсию с Зурабом-влюбитесь в Имеретию навсегда🙂🙂 Советуем однозначно. Спасибо!!!
- Отзыв на: Из Кутаиси — в удивительную Мегрелию!ССветлана16 октября 2021Путешествовали компанией. Прекрасный природный маршрут! Наш гид, Давид, приятный, тактичный человек, знакомил нас по дороге с традициями и культурой Имеретии и Мегрелии. Было очень интересно и легко было общаться с Давидом. Посетили Мартвильский монастырь, послушали занимательные истории о роде Дадиани. Заехали на фабрику чурчхелы, поучаствовали сами в ее изготовлении. Ну и кульминация путешествия: каньоны Мартвильский и Окаце. Это места созерцания! Конечно, только восторг от красоты этих мест! Насыщенная программа на целый день. На все хватило времени. Наш гид все точно рассчитал. Автомобиль комфортный. Спасибо!
- Отзыв на: Сны об ИмеретииААрсений13 октября 2021Это совсем не экскурсия. Это погружение в жизнь настоящей Грузии, той, в которой хочется задержаться и подумать обо всем. Сергей - чудесный человек с великолепным знанием истории и неподдельной любовью к своей Стране. Просто потрясающе!
- ККсения8 октября 2021Начнем с того, что Грузия - потрясающая страна - неописуемая красота природы, отзывчивость и гостеприимность жителей, ароматная кухня, пьянящее вино… Этот список можно дополнять до бесконечности)) Но! Вернемся к экскурсии. Могу точно сказать, что нам повезло с проводником по красотам западной Грузии, как и ему с нами. ))) Нестор - оч веселый, позитивный человек встретил нас с грузинскими угощениями на комфортабельном авто! Экскурсия достаточно насыщенная по времени, впечатлениям и ходьбе пешком (с собой вода и перекус), сопровождалась интересными фактами из истории. Невероятные водопады, каньон, пещера. Это все, конечно, стОит увидеть своими глазами и навсегда влюбиться в Грузию! Дополнительные расходы не включены в стоимость экскурсии - вход на водопады, в каньон, катание на лодке. Желаю Вам побольше благодарных клиентов и, конечно, здоровья, берегите себя! А мы, надеюсь, не прощаемся и до новой встречи! Ваша Кэт (Ксения).
- Отзыв на: Кутаиси сквозь векаООльга8 октября 2021Татьяна - ответственный и увлеченный экскурсовод, видно, что любит свой родной город. Старается учитывать пожелания клиента. Особенно рекомендую посещение Цхалтубо (вблизи Кутаиси), в советское время одна из главных здравниц страны. В прошлом шикарные, а настоящем заброшенные санатории производят неизгладимое впечатление, будто попадаешь в город-призрак.
- ННадежда5 октября 2021Сергей провёл замечательную экскурсию. Всё было замечательно, много узнали интересного…. и чувствуется любовь к городу. Ещё раз отдельное большое спасибо Сергею, за познавательную экскурсию и посещения красивых мест. С уважением, Надежда
- ККсения4 октября 2021Места замечательные. Не удалось попасть на большой каньон из-за погоды, но я только радуюсь как человек боящийся высоты. Нестор дружелюбный, веселый, гостеприимный. Не хватит и всех добрых слов, чтобы его описать. Угостил своим вином, накормил с утра, посоветовал место с вкусными хинкали. Мы перепутали время, но Нестор пол часа с назначенного времени нас подождал. Хотим еще тысячи экскурсий с Нестором и будем его рекомендовать друзьям и вам.