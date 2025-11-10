Тур "Исполнение желаний" предлагает уникальную возможность посетить загадочные места в Кутаиси и его окрестностях. Путешествие начинается с посещения монастыря Моцамета, где можно загадать первое желание.
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Исполнение желаний
- 🏞️ Уникальные природные виды
- 🍷 Дегустация Хванчкары
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 👣 Легкий треккинг
- 🗺️ Открытие новых регионов
Что можно увидеть
- Монастырь Моцамета
- Гора «9 крестов»
- Водопад Любви
- Собор Никорцминда
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Экскурсия начнётся с города Кутаиси. Места, где мы будем загадывать заветные желания, находятся в двух регионах Западной Грузии: Имеретия и Рача.
- Первая локация — Монастырь Моцамета, построенный в честь двух грузинских князей братьев Давида и Константина. В этом тихом и спокойном месте мы загадываем наше первое желание.
- Вторая локация — гора «9 крестов». Чтобы загадать наше второе желание, нам надо будет немножко потрудиться, чтобы дойти до этого места (лёгкий треккинг). Гора находится в очень красивом регионе Западной Грузии — регион Рача.
- Третья локация — «Водопад Любви». У кого какие желания исполнились? Об этом вам расскажет ваш гид Тамар. Во время нашего тура мы также посетим смотровые площадки с ошеломляющими видами, изумительное озеро Шаори, грандиозный собор Никорцминда, познакомимся с грузинским застольем и грузинскими блюдами, продегустируем легендарное грузинское вино — Хванчкару — и выпьем тост за исполнение наших желаний.
Ежедневно в 10:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Вода, кофе, грузинский чай
Что не входит в цену
- Обед и вино - €10/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутаиси, по договорённости
Завершение: Кутаиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
