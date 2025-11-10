Мои заказы

Тур «Исполнение желаний»

Начните путешествие с Кутаиси и загадайте желания в местах силы. Откройте для себя Имеретию и Рачу, насладитесь видами и грузинским вином
Тур "Исполнение желаний" предлагает уникальную возможность посетить загадочные места в Кутаиси и его окрестностях. Путешествие начинается с посещения монастыря Моцамета, где можно загадать первое желание.

Далее маршрут ведет на гору "9
читать дальше

крестов" в регионе Рача, где легкий треккинг подарит незабываемые виды.

Завершает экскурсию "Водопад Любви", где гид Тамар расскажет о чудесах, которые произошли с посетителями.

Гости также смогут насладиться видами с смотровых площадок, посетить озеро Шаори и собор Никорцминда, а также попробовать знаменитое грузинское вино

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Исполнение желаний
  • 🏞️ Уникальные природные виды
  • 🍷 Дегустация Хванчкары
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 👣 Легкий треккинг
  • 🗺️ Открытие новых регионов
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Монастырь Моцамета
  • Гора «9 крестов»
  • Водопад Любви
  • Собор Никорцминда

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Экскурсия начнётся с города Кутаиси. Места, где мы будем загадывать заветные желания, находятся в двух регионах Западной Грузии: Имеретия и Рача.
  • Первая локация — Монастырь Моцамета, построенный в честь двух грузинских князей братьев Давида и Константина. В этом тихом и спокойном месте мы загадываем наше первое желание.
  • Вторая локация — гора «9 крестов». Чтобы загадать наше второе желание, нам надо будет немножко потрудиться, чтобы дойти до этого места (лёгкий треккинг). Гора находится в очень красивом регионе Западной Грузии — регион Рача.
  • Третья локация — «Водопад Любви». У кого какие желания исполнились? Об этом вам расскажет ваш гид Тамар. Во время нашего тура мы также посетим смотровые площадки с ошеломляющими видами, изумительное озеро Шаори, грандиозный собор Никорцминда, познакомимся с грузинским застольем и грузинскими блюдами, продегустируем легендарное грузинское вино — Хванчкару — и выпьем тост за исполнение наших желаний.

Ежедневно в 10:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Монастырь Моцамета
  • Гора 9 крестов
  • Живописный перевал Накерала
  • Озеро Шаори
  • Грандиозный храм Никорцминда
  • Водопад Любви
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Вода, кофе, грузинский чай
Что не входит в цену
  • Обед и вино - €10/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кутаиси, по договорённости
Завершение: Кутаиси
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Кутаиси

