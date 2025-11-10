читать дальше крестов" в регионе Рача, где легкий треккинг подарит незабываемые виды.



Завершает экскурсию "Водопад Любви", где гид Тамар расскажет о чудесах, которые произошли с посетителями.



Гости также смогут насладиться видами с смотровых площадок, посетить озеро Шаори и собор Никорцминда, а также попробовать знаменитое грузинское вино

Тур "Исполнение желаний" предлагает уникальную возможность посетить загадочные места в Кутаиси и его окрестностях. Путешествие начинается с посещения монастыря Моцамета, где можно загадать первое желание.Далее маршрут ведет на гору "9