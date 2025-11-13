Мои заказы

Идеальные выходные в Тбилиси 2025: вкусно, комфортно, интересно

Гарантированный тур в Тбилиси: все экскурсии включены в стоимость, двухразовое питание, отель 4* в центре
Идеальные выходные в Тбилиси 2025: вкусно, комфортно, интересноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Идеальные выходные в Тбилиси 2025: вкусно, комфортно, интересноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Идеальные выходные в Тбилиси 2025: вкусно, комфортно, интересноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Приглашаем в столицу Грузии, город Тбилиси, мы организовали для комфортную поездку, в которой ни о чем не стоит беспокоиться:

Вас ждет комфортный отель, индивидуальный трансфер, экскурсии в сопровождении профессионального русскоговорящего гида, много вкусной еды, грузинского вина, интересных историй.

Наши туры гарантированы от 2х человек и проходят в мини-группах до 6 человек! Вы получаете тур по групповой цене, с индивидуальным подходом. А главное, не нужно ждать набора группы! Внимание: если вы одна/один, прежде чем бронировать и вносить предоплату, напишите организатору и уточните есть ли другие участники на вашу дату, если их нет мы не можем гарантировать подтверждение и проведение тура!

  • Тур стартует каждую пятницу, выбирайте удобную для Вас дату

  • Все экскурсии в стоимости тура

  • Этот тур можно комбинировать с нашим туром в Батуми

Программа тура по дням

1 день

Знакомство: Тбилиси

Прибытие в Тбилиси, согласно расписания вашего рейса 12:50/12:10, встреча в аэропорту с табличкой с Трансфер на приветственный обед, где вы начнете знакомиться с грузинской кухней и напитками (включен в пакет комфорт).

Трансфер в отель, поселение.

16-17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси.

Тбилиси настолько красив и необычен, что не влюбиться в него невозможно. Мы предлагаем достаточно обширный пеший маршрут по городу, во время которого Вы послушаете истории о событиях давно минувших дней, узнаете о возникновении, становлении и развитии города, полюбуетесь панорамой города с высоты птичьего полета, прогуляетесь по тенистым аллеям ботанического сада, прикоснетесь к атмосфере всеобщей гармонии, царящей на улочках старого города.

Ночлег в отеле.

Знакомство: ТбилисиЗнакомство: ТбилисиЗнакомство: Тбилиси
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

По военно-грузинской дороге. Обед в горах

08.00-09.00 завтрак в отеле.
09.00-18:00 выезд на экскурсию под Грузинскими небесами.
Эта поездка создана для тех, кто мечтает о новых горизонтах, завораживающих видах и богатстве впечатлений. Вы отправитесь в удивительное путешествие по знаменитой Военно-Грузинской дороге, которая соединяет Тбилиси с самыми живописными уголками Кавказа.
Ваше путешествие начнется в древней столице Грузии — Мцхете, городе, который считается духовным центром страны. Вы посетите величественный храм Светицховели, где, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа, и подниметесь к храму Джвари, откуда открывается невероятный вид на слияние рек Арагви и Куры.
В пути вас будут окружать величественные горные массивы, бурные реки и бескрайние просторы. По пути вы насладитесь видом на бирюзовые воды Жинвальского водохранилища — уголок, который словно сошел с открытки.
Следующая остановка — Ананури, средневековый архитектурный ансамбль, здесь каждый камень хранит тайны прошлого, а с крепостных стен открываются завораживающие панорамы, которые остаются в сердце навсегда.
Каждый момент этой поездки — это гармония природы, истории и архитектуры.

А чтобы впечатления стали еще ярче, для вас предусмотрен обед в уютном ресторанчике Пасанаури, где подают блюда традиционной грузинской кухни. Здесь вас угостят традиционными хинкали, домашним вином и освежающими напитками, которые раскроют истинные вкусы Грузии (включено в пакет комфорт).

Возвращение в Тбилиси.

Ночлег в отеле Тбилиси.

По военно-грузинской дороге. Обед в горахПо военно-грузинской дороге. Обед в горахПо военно-грузинской дороге. Обед в горах
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Бодбе. Сигнахи. Частная винодельня. Обед в семье

08.00-09.00 завтрак в отеле.

09.00-16:00 Экскурсия Из Кахети с любовью.

Ваш день начнется с прикосновения к духовной сокровищнице Грузии — знаменитого монастыря Бодбе. Этот священный уголок окутан легендами и историями, ведь здесь покоится Святая Нина, крестительница Грузии. Прогуливаясь по территории монастыря, вы ощутите непередаваемое умиротворение и вдохновение.

Затем мы отправимся в Сигнахи, город любви, известный своими узкими улочками, очаровательной архитектурой и панорамными видами на Алазанскую долину. Здесь каждая деталь словно создана для того, чтобы вы влюбились — в Грузию и её культуру. Сигнахи идеально подходит для того, чтобы запечатлеть самые яркие моменты на фото и просто насладиться атмосферой. Во второй половине дня вас ждет увлекательное путешествие в мир грузинского виноделия.

Вы узнаете о древних традициях производства вина, о том, как виноделие стало неотъемлемой частью грузинской жизни, и, конечно, попробуете знаменитые вина, созданные с любовью и мастерством.

В завершение программы — настоящее грузинское застолье! Вас ждет теплый прием в гостеприимной семье, стол наполнен традиционными блюдами и закусками, хозяева угостят вас настоящим грузинским вином и ароматной чачей (включено в пакет Комфорт).

После такого насыщенного дня вы вернетесь в Тбилиси, наполненные яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями.

Ночлег в вашем уютном отеле станет идеальным завершением дня.

Бодбе. Сигнахи. Частная винодельня. Обед в семьеБодбе. Сигнахи. Частная винодельня. Обед в семьеБодбе. Сигнахи. Частная винодельня. Обед в семье
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Свободный день в Тбилиси. Идем в гости

Завтрак в отеле. Свободный день для прогулок и шопинга, а также посещения выставок, музеев, театров-личного знакомства с городом.

18:00 программа в гостях у грузинской семьи Вкусный Тбилиси (включено в пакет комфорт).
Добро пожаловать в Тбилиси город вкусов, где каждый уголок пропитан ароматами грузинской кухни и гостеприимства.
Отправляйтесь в захватывающее кулинарное приключение, погрузитесь в мир традиций и вкусов грузинской кухни.
Проведите душевный вечер в историческом районе Авлабар, где Вас встретит ну очень гостеприимная семья! А их двор, утопающий в зелени, подарит вам неповторимый вид на Мтацминда и величественный Тбилиси, особенно прекрасный на закате.
Здесь, в уютном домашнем марани, вы окунетесь в атмосферу настоящего грузинского застолья. Под тосты тамады, вы сможете научиться готовить хинкали, хачапури и шашлык, вдыхая ароматы, которые пробуждают аппетит даже у самых избалованных гурманов.
А какое грузинское застолье без винного разговора? Вас ждут изысканные сорта местных вин, которые дополнят ваш кулинарный опыт и придадут вечеру неповторимый шарм.
Но главное в этом увлекательном путешествии наши хозяева.
Тамада, воплощение грузинской души и традиций, будет радовать вас своими тостами, песнями, танцами и даже акробатическими номерами.
Чтобы этот поход в гости Вам запомнился надолго, хозяева вам сделают фотографии в национальных костюмах и соответствующем антураже.
Ночлег в отеле Тбилиси.
Важно: мероприятие групповое, там могут присутствовать представители разных национальностей!

Свободный день в Тбилиси. Идем в гостиСвободный день в Тбилиси. Идем в гостиСвободный день в Тбилиси. Идем в гости
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Возвращение домой

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт Тбилиси, согласно расписания вашего рейса.

До скорых встреч!

Возвращение домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальная встреча в аэропорту с табличкой
  • Все трансферы и переезды по программе тура
  • Все экскурсии по программе
  • Обслуживание профессиональным русскоговорящим гидом
  • Проживание в отеле 4 ночи с завтраком
  • Питьевая вода 0.5 ежедневно для каждого участника тура
  • Информационная поддержка по программе тура
  • Гарантированное проведение тура от 2х человек
  • Организация тура: бронирование отеля, подбор локаций, организация всех обедов, мастер классов, дегустаций, бронирование гидов и авто
Что не входит в цену
  • Авиа перелет в Тбилиси
  • Страховка (Обязательно, оформляется в вашей стране)
  • Личные расходы
  • Пакет Комфорт: дегустации, мастер классы, входные билеты и беды. Стоимость 120 евро с человека
  • Доплата за одноместное размещение 100 евро за тур
О чём нужно знать до поездки

Внимание: тур начинается и заканчивается в Тбилиси, мы Не организовываем трансферы из Владикавказа. Мы организуем трансферы из аэропорта, ж. д., автовокзалов Тбилиси.

Тур гарантирован от 2х человек, это значит, что если Вы путешествуете одна/один, мы можем подтвердить и гарантировать тур только в том случае, если у нас есть другие участники на ваши даты.

Посмотрите программу тура, подберите перелет, потому что окончательная цена тура складывается из цены самого тура и авиа перелета.

Обязательно оформляйте туристическую страховку, без нее вас оштрафуют или могут не впустить в страну.

Мы принимаем доплату по туру Только Наличными в евро, долларах, лари, никаких карт, терминалов и других валют. Если вы хотите оплатить тур полностью картой через сайт, пожалуйста, напишите об этом организатору тура.

Пожелания к путешественнику

Пожалуйста, посмотрите базовый отель по программе: Metekhi Boutique Hotel

Затем внимательно прочтите описание программы.

Все экскурсии включены в стоимость тура.

Все входные билеты, мастер классы, дегустации, обеды по программе включены в пакет комфорт и оплачиваются Дополнительно-120 евро с человека за весь тур.

Если Вы один/одна, обратите внимание на доплату за одноместное размещение: 100 евро

После подберите себе авиабилеты под указанные даты тура.

Если Вам нужна дополнительная ночь в отеле, доплата 30 евро с человека в двухместном номере, 50 евро за человека в одноместном номере.

Индивидуальный трансфер 30 евро в одну сторону.

Далее, напишите остальные ваши вопросы по туру автору тура.

Визы

Виза не требуется. Вам нужен загран паспорт, в котором не должно быть отметок о посещении Абхазии и Южной Осетии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Я влюблена в Грузию, восхищаюсь ее историей, культурой, народом, и очень хочу своей любовью поделиться с Вами. С нами Вы забудете о том, что Вы взрослые и окунетесь в атмосферу искреннего
читать дальше

веселья, душевности и гостеприимства. Любите себя, доверяйте свой отдых профессионалам. Мой опыт работы в туризме 18 лет. Гид-сопровождающий, автор туров. В 2016 году я создала принимающую туристическую компанию в Грузии и работаю в команде профессионалов, которые реализуют необычные путешествия по стране. Приглашаю Вас в наши туры и на наши экскурсии!

