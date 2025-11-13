Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Приглашаем в столицу Грузии, город Тбилиси, мы организовали для комфортную поездку, в которой ни о чем не стоит беспокоиться:

Вас ждет комфортный отель, индивидуальный трансфер, экскурсии в сопровождении профессионального русскоговорящего гида, много вкусной еды, грузинского вина, интересных историй.

Наши туры гарантированы от 2х человек и проходят в мини-группах до 6 человек! Вы получаете тур по групповой цене, с индивидуальным подходом. А главное, не нужно ждать набора группы! Внимание: если вы одна/один, прежде чем бронировать и вносить предоплату, напишите организатору и уточните есть ли другие участники на вашу дату, если их нет мы не можем гарантировать подтверждение и проведение тура!