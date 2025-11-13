Описание тура
Приглашаем в столицу Грузии, город Тбилиси, мы организовали для комфортную поездку, в которой ни о чем не стоит беспокоиться:
Вас ждет комфортный отель, индивидуальный трансфер, экскурсии в сопровождении профессионального русскоговорящего гида, много вкусной еды, грузинского вина, интересных историй.
Наши туры гарантированы от 2х человек и проходят в мини-группах до 6 человек! Вы получаете тур по групповой цене, с индивидуальным подходом. А главное, не нужно ждать набора группы! Внимание: если вы одна/один, прежде чем бронировать и вносить предоплату, напишите организатору и уточните есть ли другие участники на вашу дату, если их нет мы не можем гарантировать подтверждение и проведение тура!
Тур стартует каждую пятницу, выбирайте удобную для Вас дату
Все экскурсии в стоимости тура
Этот тур можно комбинировать с нашим туром в Батуми
Программа тура по дням
Знакомство: Тбилиси
Прибытие в Тбилиси, согласно расписания вашего рейса 12:50/12:10, встреча в аэропорту с табличкой с Трансфер на приветственный обед, где вы начнете знакомиться с грузинской кухней и напитками (включен в пакет комфорт).
Трансфер в отель, поселение.
16-17:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси.
Тбилиси настолько красив и необычен, что не влюбиться в него невозможно. Мы предлагаем достаточно обширный пеший маршрут по городу, во время которого Вы послушаете истории о событиях давно минувших дней, узнаете о возникновении, становлении и развитии города, полюбуетесь панорамой города с высоты птичьего полета, прогуляетесь по тенистым аллеям ботанического сада, прикоснетесь к атмосфере всеобщей гармонии, царящей на улочках старого города.
Ночлег в отеле.
По военно-грузинской дороге. Обед в горах
08.00-09.00 завтрак в отеле.
09.00-18:00 выезд на экскурсию под Грузинскими небесами.
Эта поездка создана для тех, кто мечтает о новых горизонтах, завораживающих видах и богатстве впечатлений. Вы отправитесь в удивительное путешествие по знаменитой Военно-Грузинской дороге, которая соединяет Тбилиси с самыми живописными уголками Кавказа.
Ваше путешествие начнется в древней столице Грузии — Мцхете, городе, который считается духовным центром страны. Вы посетите величественный храм Светицховели, где, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа, и подниметесь к храму Джвари, откуда открывается невероятный вид на слияние рек Арагви и Куры.
В пути вас будут окружать величественные горные массивы, бурные реки и бескрайние просторы. По пути вы насладитесь видом на бирюзовые воды Жинвальского водохранилища — уголок, который словно сошел с открытки.
Следующая остановка — Ананури, средневековый архитектурный ансамбль, здесь каждый камень хранит тайны прошлого, а с крепостных стен открываются завораживающие панорамы, которые остаются в сердце навсегда.
Каждый момент этой поездки — это гармония природы, истории и архитектуры.
А чтобы впечатления стали еще ярче, для вас предусмотрен обед в уютном ресторанчике Пасанаури, где подают блюда традиционной грузинской кухни. Здесь вас угостят традиционными хинкали, домашним вином и освежающими напитками, которые раскроют истинные вкусы Грузии (включено в пакет комфорт).
Возвращение в Тбилиси.
Ночлег в отеле Тбилиси.
Бодбе. Сигнахи. Частная винодельня. Обед в семье
08.00-09.00 завтрак в отеле.
09.00-16:00 Экскурсия Из Кахети с любовью.
Ваш день начнется с прикосновения к духовной сокровищнице Грузии — знаменитого монастыря Бодбе. Этот священный уголок окутан легендами и историями, ведь здесь покоится Святая Нина, крестительница Грузии. Прогуливаясь по территории монастыря, вы ощутите непередаваемое умиротворение и вдохновение.
Затем мы отправимся в Сигнахи, город любви, известный своими узкими улочками, очаровательной архитектурой и панорамными видами на Алазанскую долину. Здесь каждая деталь словно создана для того, чтобы вы влюбились — в Грузию и её культуру. Сигнахи идеально подходит для того, чтобы запечатлеть самые яркие моменты на фото и просто насладиться атмосферой. Во второй половине дня вас ждет увлекательное путешествие в мир грузинского виноделия.
Вы узнаете о древних традициях производства вина, о том, как виноделие стало неотъемлемой частью грузинской жизни, и, конечно, попробуете знаменитые вина, созданные с любовью и мастерством.
В завершение программы — настоящее грузинское застолье! Вас ждет теплый прием в гостеприимной семье, стол наполнен традиционными блюдами и закусками, хозяева угостят вас настоящим грузинским вином и ароматной чачей (включено в пакет Комфорт).
После такого насыщенного дня вы вернетесь в Тбилиси, наполненные яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями.
Ночлег в вашем уютном отеле станет идеальным завершением дня.
Свободный день в Тбилиси. Идем в гости
Завтрак в отеле. Свободный день для прогулок и шопинга, а также посещения выставок, музеев, театров-личного знакомства с городом.
18:00 программа в гостях у грузинской семьи Вкусный Тбилиси (включено в пакет комфорт).
Добро пожаловать в Тбилиси город вкусов, где каждый уголок пропитан ароматами грузинской кухни и гостеприимства.
Отправляйтесь в захватывающее кулинарное приключение, погрузитесь в мир традиций и вкусов грузинской кухни.
Проведите душевный вечер в историческом районе Авлабар, где Вас встретит ну очень гостеприимная семья! А их двор, утопающий в зелени, подарит вам неповторимый вид на Мтацминда и величественный Тбилиси, особенно прекрасный на закате.
Здесь, в уютном домашнем марани, вы окунетесь в атмосферу настоящего грузинского застолья. Под тосты тамады, вы сможете научиться готовить хинкали, хачапури и шашлык, вдыхая ароматы, которые пробуждают аппетит даже у самых избалованных гурманов.
А какое грузинское застолье без винного разговора? Вас ждут изысканные сорта местных вин, которые дополнят ваш кулинарный опыт и придадут вечеру неповторимый шарм.
Но главное в этом увлекательном путешествии наши хозяева.
Тамада, воплощение грузинской души и традиций, будет радовать вас своими тостами, песнями, танцами и даже акробатическими номерами.
Чтобы этот поход в гости Вам запомнился надолго, хозяева вам сделают фотографии в национальных костюмах и соответствующем антураже.
Ночлег в отеле Тбилиси.
Важно: мероприятие групповое, там могут присутствовать представители разных национальностей!
Возвращение домой
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт Тбилиси, согласно расписания вашего рейса.
До скорых встреч!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальная встреча в аэропорту с табличкой
- Все трансферы и переезды по программе тура
- Все экскурсии по программе
- Обслуживание профессиональным русскоговорящим гидом
- Проживание в отеле 4 ночи с завтраком
- Питьевая вода 0.5 ежедневно для каждого участника тура
- Информационная поддержка по программе тура
- Гарантированное проведение тура от 2х человек
- Организация тура: бронирование отеля, подбор локаций, организация всех обедов, мастер классов, дегустаций, бронирование гидов и авто
Что не входит в цену
- Авиа перелет в Тбилиси
- Страховка (Обязательно, оформляется в вашей стране)
- Личные расходы
- Пакет Комфорт: дегустации, мастер классы, входные билеты и беды. Стоимость 120 евро с человека
- Доплата за одноместное размещение 100 евро за тур
О чём нужно знать до поездки
Внимание: тур начинается и заканчивается в Тбилиси, мы Не организовываем трансферы из Владикавказа. Мы организуем трансферы из аэропорта, ж. д., автовокзалов Тбилиси.
Тур гарантирован от 2х человек, это значит, что если Вы путешествуете одна/один, мы можем подтвердить и гарантировать тур только в том случае, если у нас есть другие участники на ваши даты.
Посмотрите программу тура, подберите перелет, потому что окончательная цена тура складывается из цены самого тура и авиа перелета.
Обязательно оформляйте туристическую страховку, без нее вас оштрафуют или могут не впустить в страну.
Мы принимаем доплату по туру Только Наличными в евро, долларах, лари, никаких карт, терминалов и других валют. Если вы хотите оплатить тур полностью картой через сайт, пожалуйста, напишите об этом организатору тура.
Пожелания к путешественнику
Пожалуйста, посмотрите базовый отель по программе: Metekhi Boutique Hotel
Затем внимательно прочтите описание программы.
Все экскурсии включены в стоимость тура.
Все входные билеты, мастер классы, дегустации, обеды по программе включены в пакет комфорт и оплачиваются Дополнительно-120 евро с человека за весь тур.
Если Вы один/одна, обратите внимание на доплату за одноместное размещение: 100 евро
После подберите себе авиабилеты под указанные даты тура.
Если Вам нужна дополнительная ночь в отеле, доплата 30 евро с человека в двухместном номере, 50 евро за человека в одноместном номере.
Индивидуальный трансфер 30 евро в одну сторону.
Далее, напишите остальные ваши вопросы по туру автору тура.
Визы
Виза не требуется. Вам нужен загран паспорт, в котором не должно быть отметок о посещении Абхазии и Южной Осетии.