Мои заказы

Грузия: 12 виноделен

Гранд-тур по Грузии от Батуми до Тбилиси! Маршрут, полный красоты, истории и винных дегустаций
Грузия: 12 виноделенФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Грузия: 12 виноделенФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Грузия: 12 виноделенФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Новая программа гранд-тура в Грузию
12 виноделен

?

это насыщенный маршрут от Батуми до Тбилиси, в котором мы познакомимся с 7ю! регионами Грузии, увидим достопримечательности и посетим старейшие храмы и города. Заглянем на большие винные заводы и будем гулять по виноградникам маленьких частных винных хозяйств! И конечно каждый день будем дегустировать редкие великолепные по своему вкусу и аромату вина Грузии!

Программа тура по дням

1 день

1 День: Прилет г. Батуми, гостим в Аджарии

Прилёт в аэропорт г. Батуми (до 13:00). Встреча в аэропорту с гидом

Пока все свеженькие, мы сразу начнем знакомство с регионом Аджария - легендарный район Кеда, деревня Вайо, большие и малые винодельни. Мы продегустируем красные и белые сорта Чхавери, Цоликаури. Нас ждет путешествие на 2 винодельни с дегустациями.

Познакомимся с Аджарской кухней, и каждый участник получит буклет Аджарская кухня.

Заселение в отель в Батуми 4. Отдых

2 день

2 День: Имерети. Путешествие по Шелковому Пути

Завтрак в отеле (шведский стол)

Регион Имерети, здесь мы посетим основные терруары Имерети, деревню Обча и регион Сачхере. Мы продегустируем основные сорта: Цицка, Цоликаури, Крахуна, а также неизвестный сорт Квишхури, а также имеретинский красный сорт Оцханури Сапере. Две винодельни с дегустациями.

Это красивый регион с впечатляющими хребтами Большого Кавказа на севере, холмами и чайными полями на юге и Лихским хребтом на востоке.

А еще это путешествие по бывшим дорогам Шелкового пути на родину известного дворянского рода Церетели.

Время на обед (за доп. плату)

Возвращение в Батуми, свободное время.

3 день

3 День: Батуми. День отдыха на берегу Черного моря

Завтрак в отеле (шведский стол)

Завтрак в отеле (шведский стол)

Сегодня у нас будет целый день на отдых в Батуми. Мы погуляем с гидом по центру курортной столицы Грузии, увидим площадь Европы, заглянем в Ботанический сад и при хорошей погоде будет достаточно времени для отдыха на море.

При желании вечером можно будет заказать столик с верандой и красивым видом на центр Батуми (за доп плату)

Свободное время в Батуми.

4 день

4 День: Переезд Батуми - Тбилиси

Завтрак в отеле

Ранний выезд из отеля. Трансфер на ж/д вокзал

Путешествие поездом из Батуми в Тбилиси.

Заселение в отель Тбилиси 4

Время на обед (за доп. плату)

Экскурсия в регионе Картли. Здесь мы продегустируем основные сорта Картли, Чинури, Горули Мцване, розовое вино и фруктовые дистилляты. Одна винодельня с дегустацией.

Возвращение в Тбилиси.

5 день

5 День: Путешествие в Верхнюю Кахетию

Завтрак в отеле (шведский стол).

Мы начнем знакомство с винными терруарами вблизи Тбилиси с региона Внешняя Кахетия. Терруар реки Иори, деревня Хашми и Сагареджо, большие и маленькие винодельни.

Мы продегустируем знаменитый Саперави и легендарный Манави Мцване. Две винодельни с дегустациями.

Время на обед (за доп. плату).

Возвращение в Тбилиси. Свободное время.

6 день

6 День: Путешествие в Болниси

Завтрак в отеле (шведский стол).

Мы посетим Квемо Картли, продегустируем вина терруара Болниси, посетим музей вина, произведенного в бывшей немецкой колонии. Одна винодельня с дегустацией.

Время на обед (за доп. плату).

Возвращение в Тбилиси. Свободное время.

7 день

7 День: Отдых в Тбилиси

Завтрак в отеле (шведский стол).

Завтрак в отеле (шведский стол).

Обзорная экскурсия по Тбилиси.

По желанию после экскурсии можно сходить на спа процедуры в традиционные серные бани, покататься на фуникулере или прогулка по реке на кораблике.

Свободное время, чтобы насладиться столицей Грузии.

8 день

8 День: Возвращение в Россию

Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт Тбилиси

Завершение тура в аэропорте Тбилиси. Вылет после 14:00.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в 2х местном номере, отель 4
  • Отель в Батуми Tangerine Batumi 4
  • Отель в Тбилиси Kopala Tbilisi 4
  • Питание по программе тура (7 завтраков, 8 дегустации)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание и вход на объекты, заявленные в программе тура
  • Работа винного гида на маршруте
Что не входит в цену
  • Авиа билеты
  • Рекомендуемые рейсы:
  • 22.10.2025 Москва-Батуми, прилет до 13:00
  • 29.10.2025 Тбилиси-Москва, вылет после 14:00
  • Обеды, ужины примерный чек на 1 человека 2000-2500 рублей в день
Визы

Виза в Грузию для граждан России не нужна

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анна
Анна — Тревел-эксперт
Я открытый, общительный человек и готова делиться своими знаниями, позитивом и опытом с тобой. Все мои находки можно прочитать в ленте. Что я люблю? Путешествовать и создавать путешествия для других. Мои
читать дальше

самые любимые туры - это красивый отдых с пользой. Я знаю, в каких отелях будет комфортно отдыхать семьям с детками, подскажу курорты, куда можно отправиться в свадебное путешествие. В моем арсенале есть путешествия для души и сознания - это ретриты, выездные семинары, путешествия силы. ? Если же ты хочешь большего - отправиться в путешествия внутрь себя - мы можем совершить этот тур вместе - мой 12 летний опыт в самопознании, знание астрологии и изучение методов психотехнологии помогут раскрыть твой внутренний потенциал и справиться с поставленными на данный момент задачами. Для этого напиши мне сообщение✉

Тур входит в следующие категории Мцхеты

Похожие туры из Мцхеты

Встреча с Грузией глазами грузина
7 дней
-
11%
Встреча с Грузией глазами грузина
Встреча с Грузией: полное погружение! Горы, еда, вино, храмы
16 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
от 53 932 ₽60 598 ₽ за человека
Новый год с винным спа и видом на горы
7 дней
Новый год с винным спа и видом на горы
Забудьте о хостелах и гостевых домах - этот тур о комфорте и красоте Грузии
29 дек в 10:00
от 112 539 ₽ за человека
Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги
4 дня
Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги
Этот тур - отличный способ познакомиться с Грузией и получить незабываемые впечатления от путешествия
Завтра в 10:00
от 40 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мцхете
Все туры из Мцхеты