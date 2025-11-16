2 день

2 День: Имерети. Путешествие по Шелковому Пути

Завтрак в отеле (шведский стол)

Регион Имерети, здесь мы посетим основные терруары Имерети, деревню Обча и регион Сачхере. Мы продегустируем основные сорта: Цицка, Цоликаури, Крахуна, а также неизвестный сорт Квишхури, а также имеретинский красный сорт Оцханури Сапере. Две винодельни с дегустациями.

Это красивый регион с впечатляющими хребтами Большого Кавказа на севере, холмами и чайными полями на юге и Лихским хребтом на востоке.

А еще это путешествие по бывшим дорогам Шелкового пути на родину известного дворянского рода Церетели.

Время на обед (за доп. плату)

Возвращение в Батуми, свободное время.