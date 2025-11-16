Описание тура
Новая программа гранд-тура в Грузию
12 виноделен
это насыщенный маршрут от Батуми до Тбилиси, в котором мы познакомимся с 7ю! регионами Грузии, увидим достопримечательности и посетим старейшие храмы и города. Заглянем на большие винные заводы и будем гулять по виноградникам маленьких частных винных хозяйств! И конечно каждый день будем дегустировать редкие великолепные по своему вкусу и аромату вина Грузии!
Программа тура по дням
1 День: Прилет г. Батуми, гостим в Аджарии
Прилёт в аэропорт г. Батуми (до 13:00). Встреча в аэропорту с гидом
Пока все свеженькие, мы сразу начнем знакомство с регионом Аджария - легендарный район Кеда, деревня Вайо, большие и малые винодельни. Мы продегустируем красные и белые сорта Чхавери, Цоликаури. Нас ждет путешествие на 2 винодельни с дегустациями.
Познакомимся с Аджарской кухней, и каждый участник получит буклет Аджарская кухня.
Заселение в отель в Батуми 4. Отдых
2 День: Имерети. Путешествие по Шелковому Пути
Завтрак в отеле (шведский стол)
Регион Имерети, здесь мы посетим основные терруары Имерети, деревню Обча и регион Сачхере. Мы продегустируем основные сорта: Цицка, Цоликаури, Крахуна, а также неизвестный сорт Квишхури, а также имеретинский красный сорт Оцханури Сапере. Две винодельни с дегустациями.
Это красивый регион с впечатляющими хребтами Большого Кавказа на севере, холмами и чайными полями на юге и Лихским хребтом на востоке.
А еще это путешествие по бывшим дорогам Шелкового пути на родину известного дворянского рода Церетели.
Время на обед (за доп. плату)
Возвращение в Батуми, свободное время.
3 День: Батуми. День отдыха на берегу Черного моря
Завтрак в отеле (шведский стол)

Сегодня у нас будет целый день на отдых в Батуми. Мы погуляем с гидом по центру курортной столицы Грузии, увидим площадь Европы, заглянем в Ботанический сад и при хорошей погоде будет достаточно времени для отдыха на море.
При желании вечером можно будет заказать столик с верандой и красивым видом на центр Батуми (за доп плату)
Свободное время в Батуми.
4 День: Переезд Батуми - Тбилиси
Завтрак в отеле
Ранний выезд из отеля. Трансфер на ж/д вокзал
Путешествие поездом из Батуми в Тбилиси.
Заселение в отель Тбилиси 4
Время на обед (за доп. плату)
Экскурсия в регионе Картли. Здесь мы продегустируем основные сорта Картли, Чинури, Горули Мцване, розовое вино и фруктовые дистилляты. Одна винодельня с дегустацией.
Возвращение в Тбилиси.
5 День: Путешествие в Верхнюю Кахетию
Завтрак в отеле (шведский стол).
Мы начнем знакомство с винными терруарами вблизи Тбилиси с региона Внешняя Кахетия. Терруар реки Иори, деревня Хашми и Сагареджо, большие и маленькие винодельни.
Мы продегустируем знаменитый Саперави и легендарный Манави Мцване. Две винодельни с дегустациями.
Время на обед (за доп. плату).
Возвращение в Тбилиси. Свободное время.
6 День: Путешествие в Болниси
Завтрак в отеле (шведский стол).
Мы посетим Квемо Картли, продегустируем вина терруара Болниси, посетим музей вина, произведенного в бывшей немецкой колонии. Одна винодельня с дегустацией.
Время на обед (за доп. плату).
Возвращение в Тбилиси. Свободное время.
7 День: Отдых в Тбилиси
Завтрак в отеле (шведский стол).

Обзорная экскурсия по Тбилиси.
По желанию после экскурсии можно сходить на спа процедуры в традиционные серные бани, покататься на фуникулере или прогулка по реке на кораблике.
Свободное время, чтобы насладиться столицей Грузии.
8 День: Возвращение в Россию
Завтрак в отеле (шведский стол). Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт Тбилиси
Завершение тура в аэропорте Тбилиси. Вылет после 14:00.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле в 2х местном номере, отель 4
- Отель в Батуми Tangerine Batumi 4
- Отель в Тбилиси Kopala Tbilisi 4
- Питание по программе тура (7 завтраков, 8 дегустации)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание и вход на объекты, заявленные в программе тура
- Работа винного гида на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа билеты
- Рекомендуемые рейсы:
- 22.10.2025 Москва-Батуми, прилет до 13:00
- 29.10.2025 Тбилиси-Москва, вылет после 14:00
- Обеды, ужины примерный чек на 1 человека 2000-2500 рублей в день
Визы
Виза в Грузию для граждан России не нужна