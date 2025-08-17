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Авторские туры в Мцхете

Найдено 5 туров в Мцхете, цены от 36 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Грузия: 12 виноделен
8 дней
4 отзыва
Грузия: 12 виноделен
Гранд-тур по Грузии от Батуми до Тбилиси! Маршрут, полный красоты, истории и винных дегустаций
17 авг в 10:00
от 105 000 ₽ за человека
Идеальные выходные в Тбилиси 2025: вкусно, комфортно, интересно
5 дней
3 отзыва
Идеальные выходные в Тбилиси 2025: вкусно, комфортно, интересно
Гарантированный тур в Тбилиси: все экскурсии включены в стоимость, двухразовое питание, отель 4* в центре
4 июл в 10:00
11 июл в 10:00
от 45 202 ₽ за человека
Новый год с винным спа и видом на горы
7 дней
1 отзыв
Новый год с винным спа и видом на горы
Забудьте о хостелах и гостевых домах - этот тур о комфорте и красоте Грузии
29 дек в 10:00
от 100 359 ₽ за человека
Встреча с Грузией глазами грузина
7 дней
-
16%
4 отзыва
Встреча с Грузией глазами грузина
Встреча с Грузией: полное погружение! Горы, еда, вино, храмы
6 июл в 10:00
13 июл в 10:00
от 49 107 ₽58 461 ₽ за человека
Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги
4 дня
-
20%
9 отзывов
Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги
Этот тур - отличный способ познакомиться с Грузией и получить незабываемые впечатления от путешествия
30 июл в 10:00
21 июл в 10:00
от 36 000 ₽45 000 ₽ за человека

Что посмотреть в Мцхете на экскурсиях?

Мцхета богата на достопримечательности, это и исторические памятники главным образом древние соборы и монастыри, и её превосходный Старый город и античный замок неподалёку, а также живописная природа и привлекательные виды делает это место просто потрясающим для посещения

Местные экскурсоводы

Мцхета небольшой городок и исследовать его самостоятельно не составит труда, но чтобы добраться до самых знаковых достопримечательностей, вам придётся потрудиться. Поэтому рекомендуем воспользоваться экскурсиями, от вас требуется только выбрать подходящую в нашем каталоге, а все остальное возьмут на себя гиды

Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете

Самые популярные туры в Мцхете
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Грузия: 12 виноделен
  2. Идеальные выходные в Тбилиси 2025: вкусно, комфортно, интересно
  3. Новый год с винным спа и видом на горы
  4. Встреча с Грузией глазами грузина
  5. Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги
Сколько стоит тур в Мцхете в июле 2025
Сейчас в Мцхете можно забронировать 5 авторских туров от 36 000 до 105 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас открыть духовное сердце Грузии через уникальные туры по Мцхете. Здесь, на перекрёстке культур и эпох, вы узнаете истории, ожившие в древних храмах и монастырях. Мцхета не просто тур, это путешествие в прошлое, где каждый камень хранит в себе тайны веков. Бронируйте, читайте отзывы и выбирайте тур в Мцхету, чтобы испытать неповторимые эмоции и впечатления