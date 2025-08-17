Этот тур - отличный способ познакомиться с Грузией и получить незабываемые впечатления от путешествия
30 июл в 10:00
21 июл в 10:00
от 36 000 ₽45 000 ₽ за человека
Что посмотреть в Мцхете на экскурсиях?
Мцхета богата на достопримечательности, это и исторические памятники главным образом древние соборы и монастыри, и её превосходный Старый город и античный замок неподалёку, а также живописная природа и привлекательные виды делает это место просто потрясающим для посещения
Местные экскурсоводы
Мцхета небольшой городок и исследовать его самостоятельно не составит труда, но чтобы добраться до самых знаковых достопримечательностей, вам придётся потрудиться. Поэтому рекомендуем воспользоваться экскурсиями, от вас требуется только выбрать подходящую в нашем каталоге, а все остальное возьмут на себя гиды
Ответы на вопросы от путешественников по Мцхете
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Приглашаем вас открыть духовное сердце Грузии через уникальные туры по Мцхете. Здесь, на перекрёстке культур и эпох, вы узнаете истории, ожившие в древних храмах и монастырях. Мцхета не просто тур, это путешествие в прошлое, где каждый камень хранит в себе тайны веков. Бронируйте, читайте отзывы и выбирайте тур в Мцхету, чтобы испытать неповторимые эмоции и впечатления