Описание тура
Забудьте о хостелах и гостевых домах, этот тур о комфорте и красоте Грузии!
Нашу компанию ждет шикарный ШАТО с большим винным SPA-центром в Кахетии, гостеприимный Тбилиси, жить будем в отеле, который раньше принадлежал князьям Цициановым. Первого января будем лежать в винном спа, и пить грузинское шампанское! Это шестой год, когда я знакомлю гостей с самой прекрасной и душевной страной!
Нас ждут прогулки по городу, посещение древней столицы Мцхета и ее монастырей, SPA в Пушкинских серных банях, а вечером прогулка по барам Тбилиси.
Разбавим новогодние праздники острыми ощущениями, сбросим ненужный мозговой груз. Долой оливье и рутину! Давайте начнем Новый год именно так :)
Программа тура по дням
28 декабря - Привет, дорогой
Привет! Салами! Гамарджоба!
Грузия приветствует тебя в предверии нового года яркими огнями, снежными вершинами и блеском улыбок! Как всегда гостеприимная и тёплая! Встречаемся с тобой в Тбилиси, чтобы всем вместе незабываемо встретить новый 2024й.
Встречаю тебя в аэропорту, а если едешь из Владикавказа, то посоветую тебе проверенный трансфер и встречу на автовокзале в Тбилиси. Вступительный бокал вина и едем заселяться в отель. Он у нас в самом центре, чтобы и вечером можно было нагуляться по красивому старому городу, чтобы хачапури никак не повлиял на нашу фигуру?
И вечером собираемся на ужин, чтобы познакомиться и обсудить план нашего дальнейшего путешествия, и конечно, уже учимся произносить тосты по-грузински!
31 декабря - Новый год с видом на горы
Начинаем предновогоднее утро! Не думай о салатах, селедке под шубой и заливном. Сегодня будем встречать по-грузински: с шашлыком, баже, сациви и баклажанами с орехами!
Сначала поехали в самый винный регион Грузии- Кахетию, будем готовить свежий хлеб, и сами выпекать его в тоне- печи.
Продолжим наш кахетинский маршрут уже в Сигнахи, а это город любви!
Здесь можно поженится в ту же минуту, как зашёл в загс. Пройдёмся по крепостной стене и полюбуемся на Алазанскую долину. Может нам повезет по дороге сорвать спелую хурму с ветки. А дальше, если тебе захочется успеть купить подарки, то обязательно поторгруемся на улочках за последние цены 2023го года.
А теперь едем отдыхать и дегустировать вино, настоящее, по-грузинской технологии сделанное в квеври, по моему скромному мнению, в одном из лучших мест в Кахетии, а видела я много! По дороге ты можешь мне задать вопросы про грузинское вино, я с радостью на них отвечу!
Мы пройдем по погребам и посмотрим на цикл производства вина и шампанского, ты узнаешь для чего сацнахели и почему вино- живой организм.
Тут нас ждут маленькие виллы с камином, где после дегустации можно будет взять бокал и помечтать с видом на горы. Пара часов приготовится и идем встречать 2024 год за праздничный стол с видом на горы Алазанской долины!
Скорее загадывай самое сокровенное- в Грузии сбывается все.
30 декабря - каждый Новый год мы с друзьями ходим
Уходящий год давай проводим активно!
Сначала поедем знакомится с древней столицей Грузии- Мцхетой. Обязательно увидим слияние двух красавиц Арагви и Куры, зайдём в церковь Джвари с видом на Мцхету и поедем в главный храм Сакартвело- Светицховели.
Расскажу, что здесь рядом делают самое вкусное мороженое из саперави) и едем дальше дегустировать хинкали в знаменитом кафе "Салобиа", которому уже больше 60 лет, а кухня неизменно вкусная, домашняя.
Возвращаемся в Тбилиси, там нас ждёт прогулка по городу с гидом Маей, истиной Тбилисской, которая буквально знает ответ о каждом уголке города.
Вы узнаете, что такое шушабанди, почему золотое руно-похищали из Грузии, и что было раньше на месте площади Свободы. Потом ты, как знаток города, сможешь отправится в самостоятельное приключение по Тбилиси.
А вечером по традиции мы пойдём в баню! Но не обычную, а серную, смоем все, что накопилось за год, пусть остаётся в 2023м.
1 января - Дегустации и спа в ванной саперави
Как голова? Сегодня день, когда можно выспаться, лежать в горячих бочках с видом на горы, или устроить заплыв в крытом бассейне, или сыграть в биллиард или мини-гольф, или просто погулять по винограднику, выбирай!
Про Винное спа не забыли? Теперь каждого ждёт ванна саперави (чур идти без коктейльной трубочки) и небольшой массаж. Самый настоящий релакс-день.
2 января - День Судьбы
Этот день в Грузии принято считать днем судьбы, как его встретишь, такой и будет год грядущий.
Давайте он будет шикарным и семейным- едем в усадьбу знаменитого княжеского рода Чавчавадзе. В Кахетии у них сохранилось две отреставрированные усадьбы, одну из них, с сохранившимся убранством, утварью и мебелью мы посетим.
Нагулявшись по дому и саду мы отправляемся в Тбилиси, теперь у тебя есть свободное время, чтобы купить сувениры или сходить на свидание с городом. Если ты хочешь найти что-то конкретное, дай мне знать заранее, я подскажу тебе и грузинские бутики, и милые рынки, и красивые видовые площадки, и андеграундные заведения.
А вечером встретимся вместе и решим куда пойдём на прощальный ужин и обмениваться впечатлениями.
3 января - новогодняя снежная дорога
Сегодня день прощаний!
Если ты захочешь остаться в Грузии подольше, сообщи мне, я помогу тебе с бранью любого отеля. А если тебе повезёт с погодой, и будет открыт перевал до Казбеги (а такое случается довольно часто зимой, и зависит только от того, в какое время выпадет снег в горах) можешь продолжить свою поездку в сторону гор, и закончить свое путешествие во Владикавказе.
Или ты можешь продолжить свое путешествие со мной в регион с самыми высокими и красивыми горами в Грузии – Сванети.
Снежные горы
Сегодня едем на встречу к величественному Казбеку. Но вся красота не только в старом вулкане, но и в дороге, которая ведёт до него. Мы начинаем знакомство с военно-грузинской дорогой с Жинвальского водохранилища, помните знаменитые фотографии у голубой лагуны с крепостью? Я вам напомню, смотри внизу. Заберёмся по ней, сделаем фото и поедем дальше.
Затем остановимся у Арки дружбы творения Зураба Царители,в прекрасном Гудаури, который славится своими трасами для фри-райда, еще час и вот уже тебя встречает красавец- Казбег!
Мы поднимемся ближе к нему, на высоту в 2100 метров к храму Святой Троицы Гергети, а вечер проведём в отеле, обмениваясь фотографиями с путешествия.
И вечером ракетой мчимся обратно в Тбилиси!
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- ДЕГУСТАЦИЯ В ШАТО 5* вин по грузинской и европейской технологии
- ВИННЫЙ СПА - вы расслабитесь в ванной с красным вином, такого Вы еще точно не пробовали
- В ШАТО КАЖДОГО ГОСТЯ ЖДЕТ МАССАЖ
- Мастер-класс по приготовлению шотис пури-хлеба
- Прогулка в усадьбе А. Чавчавадзе, экскурсия в доме-музее
- Посещение города Мцхета, церкви Джвари и монастыря Светицховели
- Подарки от Товлис Бабуа - Грузинского деда Мороза
- Проживание в отеле 4* в центре Тбилиси
- Проживание в шато 4* в Цинандали
- Трансфер от аэропорта Тбилиси и обратно
- Все трансферы на протяжении тура
- СПА в серных банях
- Экскурсии с гидом в Тбилиси по программе
- Завтраки на протяжение всего тура
- Новогодний ужин с программой
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины, кроме заявленных в программе
- Страховка
О чём нужно знать до поездки
помните, что в Грузии нет центрального отопления, как правило. все отели отапливаются при помощи сплит-систем. Если ты мерзнешь- бери теплую пижаму носочки)
Пожелания к путешественнику
Если ты умеешь восхищаться фразой "ВАЙ МЕ", то тебе точно сюда в компанию! приглашаю тебя, дорогой гедонист, ценитель природы, душевных людей, тебя, который жаждет увидеть больше! Ты так хотел поехать, но друзья, родственники и коллеги снова долго думают- вот она-твоя компания единомышленников! Помни, мы соберемся небольшой компанией для встречи Нового года, бери с собой настроение и вперед!
я обязательно созвонюсь с тобой и расскажу все нюансы в путешествии, чтобы ты выдохнул, собрал нужное в чемодан и поехал наслаждаться Грузией.