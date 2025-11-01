2 день

31 декабря - Новый год с видом на горы

Начинаем предновогоднее утро! Не думай о салатах, селедке под шубой и заливном. Сегодня будем встречать по-грузински: с шашлыком, баже, сациви и баклажанами с орехами!

Сначала поехали в самый винный регион Грузии- Кахетию, будем готовить свежий хлеб, и сами выпекать его в тоне- печи.

Продолжим наш кахетинский маршрут уже в Сигнахи, а это город любви!

Здесь можно поженится в ту же минуту, как зашёл в загс. Пройдёмся по крепостной стене и полюбуемся на Алазанскую долину. Может нам повезет по дороге сорвать спелую хурму с ветки. А дальше, если тебе захочется успеть купить подарки, то обязательно поторгруемся на улочках за последние цены 2023го года.

А теперь едем отдыхать и дегустировать вино, настоящее, по-грузинской технологии сделанное в квеври, по моему скромному мнению, в одном из лучших мест в Кахетии, а видела я много! По дороге ты можешь мне задать вопросы про грузинское вино, я с радостью на них отвечу!

Мы пройдем по погребам и посмотрим на цикл производства вина и шампанского, ты узнаешь для чего сацнахели и почему вино- живой организм.

Тут нас ждут маленькие виллы с камином, где после дегустации можно будет взять бокал и помечтать с видом на горы. Пара часов приготовится и идем встречать 2024 год за праздничный стол с видом на горы Алазанской долины!

Скорее загадывай самое сокровенное- в Грузии сбывается все.

