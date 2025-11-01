Мои заказы

Новый год с винным спа и видом на горы

Забудьте о хостелах и гостевых домах - этот тур о комфорте и красоте Грузии
Новый год с винным спа и видом на горыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новый год с винным спа и видом на горыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новый год с винным спа и видом на горыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Забудьте о хостелах и гостевых домах, этот тур о комфорте и красоте Грузии!

Нашу компанию ждет шикарный ШАТО с большим винным SPA-центром в Кахетии, гостеприимный Тбилиси, жить будем в отеле, который раньше принадлежал князьям Цициановым. Первого января будем лежать в винном спа, и пить грузинское шампанское! Это шестой год, когда я знакомлю гостей с самой прекрасной и душевной страной!

Нас ждут прогулки по городу, посещение древней столицы Мцхета и ее монастырей, SPA в Пушкинских серных банях, а вечером прогулка по барам Тбилиси.

Разбавим новогодние праздники острыми ощущениями, сбросим ненужный мозговой груз. Долой оливье и рутину! Давайте начнем Новый год именно так :)

Программа тура по дням

1 день

28 декабря - Привет, дорогой

Привет! Салами! Гамарджоба!

Грузия приветствует тебя в предверии нового года яркими огнями, снежными вершинами и блеском улыбок! Как всегда гостеприимная и тёплая! Встречаемся с тобой в Тбилиси, чтобы всем вместе незабываемо встретить новый 2024й.

Встречаю тебя в аэропорту, а если едешь из Владикавказа, то посоветую тебе проверенный трансфер и встречу на автовокзале в Тбилиси. Вступительный бокал вина и едем заселяться в отель. Он у нас в самом центре, чтобы и вечером можно было нагуляться по красивому старому городу, чтобы хачапури никак не повлиял на нашу фигуру?

И вечером собираемся на ужин, чтобы познакомиться и обсудить план нашего дальнейшего путешествия, и конечно, уже учимся произносить тосты по-грузински!

28 декабря - Привет, дорогой28 декабря - Привет, дорогой28 декабря - Привет, дорогой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

31 декабря - Новый год с видом на горы

Начинаем предновогоднее утро! Не думай о салатах, селедке под шубой и заливном. Сегодня будем встречать по-грузински: с шашлыком, баже, сациви и баклажанами с орехами!

Сначала поехали в самый винный регион Грузии- Кахетию, будем готовить свежий хлеб, и сами выпекать его в тоне- печи.

Продолжим наш кахетинский маршрут уже в Сигнахи, а это город любви!
Здесь можно поженится в ту же минуту, как зашёл в загс. Пройдёмся по крепостной стене и полюбуемся на Алазанскую долину. Может нам повезет по дороге сорвать спелую хурму с ветки. А дальше, если тебе захочется успеть купить подарки, то обязательно поторгруемся на улочках за последние цены 2023го года.

А теперь едем отдыхать и дегустировать вино, настоящее, по-грузинской технологии сделанное в квеври, по моему скромному мнению, в одном из лучших мест в Кахетии, а видела я много! По дороге ты можешь мне задать вопросы про грузинское вино, я с радостью на них отвечу!

Мы пройдем по погребам и посмотрим на цикл производства вина и шампанского, ты узнаешь для чего сацнахели и почему вино- живой организм.

Тут нас ждут маленькие виллы с камином, где после дегустации можно будет взять бокал и помечтать с видом на горы. Пара часов приготовится и идем встречать 2024 год за праздничный стол с видом на горы Алазанской долины!

Скорее загадывай самое сокровенное- в Грузии сбывается все.

31 декабря - Новый год с видом на горы31 декабря - Новый год с видом на горы31 декабря - Новый год с видом на горы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

30 декабря - каждый Новый год мы с друзьями ходим

Уходящий год давай проводим активно!

Сначала поедем знакомится с древней столицей Грузии- Мцхетой. Обязательно увидим слияние двух красавиц Арагви и Куры, зайдём в церковь Джвари с видом на Мцхету и поедем в главный храм Сакартвело- Светицховели.

Расскажу, что здесь рядом делают самое вкусное мороженое из саперави) и едем дальше дегустировать хинкали в знаменитом кафе "Салобиа", которому уже больше 60 лет, а кухня неизменно вкусная, домашняя.

Возвращаемся в Тбилиси, там нас ждёт прогулка по городу с гидом Маей, истиной Тбилисской, которая буквально знает ответ о каждом уголке города.

Вы узнаете, что такое шушабанди, почему золотое руно-похищали из Грузии, и что было раньше на месте площади Свободы. Потом ты, как знаток города, сможешь отправится в самостоятельное приключение по Тбилиси.

А вечером по традиции мы пойдём в баню! Но не обычную, а серную, смоем все, что накопилось за год, пусть остаётся в 2023м.

30 декабря - каждый Новый год мы с друзьями ходим30 декабря - каждый Новый год мы с друзьями ходим30 декабря - каждый Новый год мы с друзьями ходим
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

1 января - Дегустации и спа в ванной саперави

Как голова? Сегодня день, когда можно выспаться, лежать в горячих бочках с видом на горы, или устроить заплыв в крытом бассейне, или сыграть в биллиард или мини-гольф, или просто погулять по винограднику, выбирай!

Про Винное спа не забыли? Теперь каждого ждёт ванна саперави (чур идти без коктейльной трубочки) и небольшой массаж. Самый настоящий релакс-день.

1 января - Дегустации и спа в ванной саперави1 января - Дегустации и спа в ванной саперави1 января - Дегустации и спа в ванной саперави
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

2 января - День Судьбы

Этот день в Грузии принято считать днем судьбы, как его встретишь, такой и будет год грядущий.

Давайте он будет шикарным и семейным- едем в усадьбу знаменитого княжеского рода Чавчавадзе. В Кахетии у них сохранилось две отреставрированные усадьбы, одну из них, с сохранившимся убранством, утварью и мебелью мы посетим.

Нагулявшись по дому и саду мы отправляемся в Тбилиси, теперь у тебя есть свободное время, чтобы купить сувениры или сходить на свидание с городом. Если ты хочешь найти что-то конкретное, дай мне знать заранее, я подскажу тебе и грузинские бутики, и милые рынки, и красивые видовые площадки, и андеграундные заведения.

А вечером встретимся вместе и решим куда пойдём на прощальный ужин и обмениваться впечатлениями.

2 января - День Судьбы2 января - День Судьбы2 января - День Судьбы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

3 января - новогодняя снежная дорога

Сегодня день прощаний!

Если ты захочешь остаться в Грузии подольше, сообщи мне, я помогу тебе с бранью любого отеля. А если тебе повезёт с погодой, и будет открыт перевал до Казбеги (а такое случается довольно часто зимой, и зависит только от того, в какое время выпадет снег в горах) можешь продолжить свою поездку в сторону гор, и закончить свое путешествие во Владикавказе.

Или ты можешь продолжить свое путешествие со мной в регион с самыми высокими и красивыми горами в Грузии – Сванети.

3 января - новогодняя снежная дорога3 января - новогодняя снежная дорога3 января - новогодняя снежная дорога
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Снежные горы

Сегодня едем на встречу к величественному Казбеку. Но вся красота не только в старом вулкане, но и в дороге, которая ведёт до него. Мы начинаем знакомство с военно-грузинской дорогой с Жинвальского водохранилища, помните знаменитые фотографии у голубой лагуны с крепостью? Я вам напомню, смотри внизу. Заберёмся по ней, сделаем фото и поедем дальше.

Затем остановимся у Арки дружбы творения Зураба Царители,в прекрасном Гудаури, который славится своими трасами для фри-райда, еще час и вот уже тебя встречает красавец- Казбег!

Мы поднимемся ближе к нему, на высоту в 2100 метров к храму Святой Троицы Гергети, а вечер проведём в отеле, обмениваясь фотографиями с путешествия.

И вечером ракетой мчимся обратно в Тбилиси!

Снежные горыСнежные горыСнежные горы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • ДЕГУСТАЦИЯ В ШАТО 5* вин по грузинской и европейской технологии
  • ВИННЫЙ СПА - вы расслабитесь в ванной с красным вином, такого Вы еще точно не пробовали
  • В ШАТО КАЖДОГО ГОСТЯ ЖДЕТ МАССАЖ
  • Мастер-класс по приготовлению шотис пури-хлеба
  • Прогулка в усадьбе А. Чавчавадзе, экскурсия в доме-музее
  • Посещение города Мцхета, церкви Джвари и монастыря Светицховели
  • Подарки от Товлис Бабуа - Грузинского деда Мороза
  • Проживание в отеле 4* в центре Тбилиси
  • Проживание в шато 4* в Цинандали
  • Трансфер от аэропорта Тбилиси и обратно
  • Все трансферы на протяжении тура
  • СПА в серных банях
  • Экскурсии с гидом в Тбилиси по программе
  • Завтраки на протяжение всего тура
  • Новогодний ужин с программой
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины, кроме заявленных в программе
  • Страховка
О чём нужно знать до поездки

помните, что в Грузии нет центрального отопления, как правило. все отели отапливаются при помощи сплит-систем. Если ты мерзнешь- бери теплую пижаму носочки)

Пожелания к путешественнику

Если ты умеешь восхищаться фразой "ВАЙ МЕ", то тебе точно сюда в компанию! приглашаю тебя, дорогой гедонист, ценитель природы, душевных людей, тебя, который жаждет увидеть больше! Ты так хотел поехать, но друзья, родственники и коллеги снова долго думают- вот она-твоя компания единомышленников! Помни, мы соберемся небольшой компанией для встречи Нового года, бери с собой настроение и вперед!

я обязательно созвонюсь с тобой и расскажу все нюансы в путешествии, чтобы ты выдохнул, собрал нужное в чемодан и поехал наслаждаться Грузией.

Визы
Визы в Грузию гражданам РФ, Беларуси, Украины и Казахстана не нужны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Владислава
Владислава — Тревел-эксперт
Доброго дня, дорогие путешественники! Меня зовут Владислава и я уверена, что отдых должен быть насыщен впечатлениями и комфортом. С 2019 года я организовываю авторские туры в красивейшую страну Грузию и манящую
читать дальше

Италию, на Бали, Мексику, Исландию В авторский тур нужно ехать за теми впечатлениями, которые ты не сможешь себе организовать сам. Поэтому в каждой поездке wow-эффект будет каждый день. Я с радостью провожу как групповые туры, так и частные и корпоративные программы. Наши компании всегда самые теплые, и большинство из путешественников общаются и после тура, а многие ездят второй и третий раз! Поехали влюбляться в новые страны вместе!

Тур входит в следующие категории Мцхеты

Похожие туры из Мцхеты

Грузия: 12 виноделен
8 дней
Грузия: 12 виноделен
Гранд-тур по Грузии от Батуми до Тбилиси! Маршрут, полный красоты, истории и винных дегустаций
2 окт в 10:00
7 сен в 10:00
от 120 000 ₽ за человека
Встреча с Грузией глазами грузина
7 дней
-
11%
Встреча с Грузией глазами грузина
Встреча с Грузией: полное погружение! Горы, еда, вино, храмы
16 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
от 53 932 ₽60 598 ₽ за человека
Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги
4 дня
Знакомство с Грузией: Тбилиси, Кахетия, Уплисцихе, Мцхета, Казбеги
Этот тур - отличный способ познакомиться с Грузией и получить незабываемые впечатления от путешествия
Сегодня в 10:00
от 40 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мцхете
Все туры из Мцхеты