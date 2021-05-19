Всё о Рустави

Полезная информация о Рустави

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Местное время в Рустави
06:0425
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇪 Грузия
Название городаРустави
По-английскиRustavi
Столица регионаРустави является столицей региона
Население города50 000 чел.
Часовой поясAsia/Tbilisi
Средняя высота339 м. от уровня моря

Где находится Рустави на карте

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