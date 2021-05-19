Полезная информация о Рустави
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Местное время в Рустави
06:0425
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇪 Грузия
|Название города
|Рустави
|По-английски
|Rustavi
|Столица региона
|Рустави является столицей региона
|Население города
|50 000 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Tbilisi
|Средняя высота
|339 м. от уровня моря