Полезная информация о Грузии
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Флаг Грузии
|Название
|Грузия
|По-английски
|Georgia
|Столица
|Тбилиси
|Статья о стране
|Статья о Грузии
|Города
|Список городов
|Фотографии
|15 фото
|Валюта
|Грузинский лари
|Площадь
|69 700 км²
|Население
|3 720 400 чел.
|Телефонный код
|+995
|Код ISO
|GE
|Основной домен
|.GE
|Соседние страны
|Абхазия🇦🇿 Азербайджан🇦🇲 Армения🇷🇺 Россия🇹🇷 Турция Южная Осетия
Подробная статья
Грузия — о городах, курортах, кухне и многом другом для туриста
Перед тем как собраться на отдых в Грузию, каждому туристу необходимо знать самые интересные места, важные номера телефонов, главные курорты, названия вкусных грузинских вин и блюд, обычаи и местные праздники. И только потом лететь в солнечную Грузию к горным холмам и Черному морю
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