Грузия — о городах, курортах, кухне и многом другом для туриста

Перед тем как собраться на отдых в Грузию, каждому туристу необходимо знать самые интересные места, важные номера телефонов, главные курорты, названия вкусных грузинских вин и блюд, обычаи и местные праздники. И только потом лететь в солнечную Грузию к горным холмам и Черному морю