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Полезная информация о Грузии

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Флаг Грузии
Флаг Грузии
НазваниеГрузия
По-английскиGeorgia
СтолицаТбилиси
Статья о странеСтатья о Грузии
ГородаСписок городов
Фотографии15 фото
ВалютаГрузинский лари
Площадь69 700 км²
Население3 720 400 чел.
Телефонный код+995
Код ISOGE
Основной домен.GE
Соседние страны Абхазия🇦🇿 Азербайджан🇦🇲 Армения🇷🇺 Россия🇹🇷 Турция Южная Осетия

Подробная статья

Грузия
Грузия — о городах, курортах, кухне и многом другом для туриста
Перед тем как собраться на отдых в Грузию, каждому туристу необходимо знать самые интересные места, важные номера телефонов, главные курорты, названия вкусных грузинских вин и блюд, обычаи и местные праздники. И только потом лететь в солнечную Грузию к горным холмам и Черному морю

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Популярные экскурсии в Грузии

Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
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Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
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Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
Каньоны и водопады — тайные сокровища западной Грузии
277 отзывов
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
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