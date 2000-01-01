Вся медицина в Грузии платная, но цены на мед.услуги для граждан страны и иностранцев существенно отличаются. Туристы без полиса платят в 2-3 раза больше и не могут рассчитывать на льготы по возрасту или состоянию здоровья. Чтобы избежать переплат, ещё до отлёта из России выясните, где купить страховку для поездки в Грузию и как ей правильно пользоваться.

Обязательна ли страховка для россиян?

При въезде в страну контролирующие органы не запрашивают визу и страховой полис. Требуется только документ, подтверждающий личность. Однако без страховки турист в Грузии не сможет купить даже парацетамол, а за вызов скорой помощи ему придётся отдать несколько тысяч рублей.

Какая страховка нужна для Грузии?

Обязательно оформите медицинскую страховку на срок от 15 до 90 дней. С целью повышения уровня безопасности расширьте базовый пакет дополнительными опциями.

Можно ли купить страховку от невылета в Грузию?

Подобная опция в принципе доступна, это необязательно прямой рейс, который сейчас нет у Грузии с РФ. Однако не все страховые работают в данном направлении. Чтобы увидеть список компаний, в которых можно оформить страховку от невылета, заполните форму на нашем сайте.

Хватит ли мне страховки от туроператора, так как в пакет она уже включена?

Откройте договор с турфирмой и посмотрите, сколько стоит страховая программа. На неё отводится незначительная сумма, поэтому она покрывает минимальное количество случаев и зачастую гарантирует лечение только в определённых клиниках. Чаще всего, государственного типа. Будет ли в населённом пункте Грузии учреждение нужного типа – неизвестно, а расходы на транспорт за редким исключением возмещаются только в рамках полисов с расширенным опционалом.

Какие опасности ждут в стране?

Помня о человеческом факторе и о том, что далеко не все грузины умеют вести дела с иностранцами, каждый выданный документ следует трижды перепроверять. Например, если администратор клиники или врач неправильно оформит медицинский бланк, то туристу никто не возместит расходы на лечение.

Другие факторы риска:

резкие скачки температуры (в горных районах суточная разница может достигать 20 градусов);

в частном секторе городов и деревнях в дневные часы через дороги перегоняют скот (соблюдайте скоростной режим, иначе не сможете вовремя остановиться перед стадом);

ландшафт гор очень неровный (при подъёме и во время прогулки между горными селениями пользуйтесь услугами проводника);

дикие животные (известны случаи нападения волков и собак на альпинистов).

В окрестностях Тбилиси встречается ядовитая левантская гадюка, а в предгорьях – каракурт, чей укус приводит к параличу нижних конечностей. В гористой местности туриста может поджидать и скорпион, поэтому медицинская страховка для посещения гор Грузии обязательно должна покрывать расходы на лечение укусов.

На что при оформлении уделить внимание и застраховать в первую очередь?

Местная кухня разительно отличается от русской. Обилие очень жирных блюд на столе туриста нередко становится причиной отравления. Проблемы с пищеварением могут быть вызваны и сочетанием алкоголя с мясом. Особенно если тур по винодельням проходит в жару или в автобусе, набитом людьми.

Ещё больше опасностей сулит дегустационная прогулка по виноградникам, расположенным высоко над уровнем моря. Перепады высоты в сочетании с повышенными нагрузками на сердце – непривыкшему человеку подъёмы в гору даются нелегко – могут нанести удар по здоровью. Постарайтесь включить в страховку защиту от всех этих случаев. Если же цель поездки за границу – посещение культурных достопримечательностей, участие в спортивных состязаниях или встреча с большим количеством людей, то обязательно оформите полис от ковида.

Какие опции особенно нужно выделить?

Ситуация с короновирусом сильно изменила туристический бизнес. Приобретая полис, удостоверьтесь, что страховая готова оплатить:

тесты на COVID-19 для выезда домой;

самоизоляцию и/или госпитализацию;

медикаменты;

досрочное возвращение несовершеннолетних, оставшихся без попечителя;

визит родственника в экстренной ситуации;

транспортировку тела в случае летального исхода.

Застрахуйте свой багаж, чтобы не остаться в чужой стране без всего. Беременным дополнительно стоит задуматься о том, как они будут оплачивать роды и возвращаться на родину с новорождённым. Имеет смысл приобрести комплексный страховой пакет, хотя бы частично распространяющийся не только на мать, но и на плод. Учтите, что дешево он стоить не будет.

Если же планируете кататься на лыжах или велосипедах, участвовать в конных турах, то берите решение для активного отдыха. Ну а любителям экстрима и горного туризма стоит остановиться на «Опасном отдыхе». Также застраховать можно технику, в том числе фотоаппараты.

Какую страховку выбрать?

Сориентироваться в предложениях страховщиков поможет конструктор. Укажите возраст, цель поездки, дату, – и сайт выдаст наиболее подходящие страховые продукты. Если хотите расширенную версию полиса, отметьте галочкой нужную опцию. Поиск тут же подстроится под новое требование и уберёт из выдачи неподходящие варианты.

Как действовать при наступлении страхового случая?

Постарайтесь как можно быстрее связаться с ассистансом по телефону или в мессенджере. Специалист, опираясь на предоставленные данные, найдёт профильную клинику и направит туда гарантийное письмо. Самостоятельно искать медучреждение онлайн или вызывать скорую не нужно. Это прямое нарушение правил страхования и влечёт за собой отказ в выплатах. Под исключение попадают только случаи, требующие экстренной помощи – ситуации, которые угрожают жизни туриста. Аппендицит, роды, очень высокая температура к ним не относятся.

Что не нужно делать, чтобы все риски были покрыты?

Не пытайтесь выдать вчерашнюю травму за «сегодняшнюю», если купили туристическую страховку уже после травмирования. Врач распознает обман и сообщит в страховую, а та инициирует дело о мошенничестве.

Также не стоит злоупотреблять грузинским вино. При запахе алкоголя у пострадавших иностранцев берут анализ крови. Если он показывает наличие промилле, стандартный полис становится недействителен. Рекомендуем выбрать опцию «Помощь при алкогольном опьянении» или аналогичную, если во время поездки планируете дегустацию спиртных напитков.

На каком уровне медицина в стране?