Едем туда, где суровый высокогорный рельеф отражается в глади воды.
Чтобы оказаться в этой фантастической красоте, стоит преодолеть подъём по грунтовке и бездорожью! По пути перед нами откроется линия Большого Кавказа и панорамы долины. На озёрах у вас будет 2–3 часа для прогулок, пикника и отдыха по настроению.
Чтобы оказаться в этой фантастической красоте, стоит преодолеть подъём по грунтовке и бездорожью! По пути перед нами откроется линия Большого Кавказа и панорамы долины. На озёрах у вас будет 2–3 часа для прогулок, пикника и отдыха по настроению.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Местии и подъём по бездорожью. По мере набора высоты городские пейзажи сменятся лесом, альпийскими лугами и открытыми горными пространствами. По пути сделаем остановку, чтобы попробовать природный нарзан. На высоте 2300 м окажемся на смотровой у Креста над городом. Отсюда видны Местия, долина, Сванетский хребет и гора Ушба. Видимость вершины зависит от облачности.
~10:30 — прибытие к озёрам Корулди. У вас будет 2–3 часа, чтобы отдохнуть, погулять и устроить пикник
Около 15:00 — возвращение в Местию
Организационные детали
- Едем на внедорожнике Mitsubishi Delica или Mercedes Sprinter
- Специальная физическая подготовка не требуется, однако дорога с выраженными участками оффроуда, поэтому поездка может не подойти маленьким детям, людям, которые плохо переносят тряску, и путешественникам с медицинскими ограничениями
- Последний участок сильно зависит от погоды. После дождя, при глубокой грязи или других небезопасных условиях водитель может остановиться ниже озёр
- Питание не входит в стоимость — возьмите перекус с собой
- По запросу организуем поездку на рассвет или вечерний выезд на закат
- С вами будет водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Сванетии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Мы — команда местных гидов и организаторов путешествий по Сванетии. Живём и работаем в регионе, ежедневно следим за состоянием горных дорог, погодой и доступностью маршрутов. Проводим поездки в Ушгули, к леднику
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