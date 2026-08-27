Едем туда, где суровый высокогорный рельеф отражается в глади воды. Чтобы оказаться в этой фантастической красоте, стоит преодолеть подъём по грунтовке и бездорожью! По пути перед нами откроется линия Большого Кавказа и панорамы долины. На озёрах у вас будет 2–3 часа для прогулок, пикника и отдыха по настроению.

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Описание экскурсии

9:00 — выезд из Местии и подъём по бездорожью. По мере набора высоты городские пейзажи сменятся лесом, альпийскими лугами и открытыми горными пространствами. По пути сделаем остановку, чтобы попробовать природный нарзан. На высоте 2300 м окажемся на смотровой у Креста над городом. Отсюда видны Местия, долина, Сванетский хребет и гора Ушба. Видимость вершины зависит от облачности.

~10:30 — прибытие к озёрам Корулди. У вас будет 2–3 часа, чтобы отдохнуть, погулять и устроить пикник

Около 15:00 — возвращение в Местию

Организационные детали