Познакомиться с самобытной культурой, посетить старинные сооружения и погулять по окрестностям
Сванетия — один из самых красивых уголков Грузии и край, где по сей день чтят и соблюдают многовековые традиции. На экскурсии вы побываете в одной из башен и в мачуби 11 века — традиционном доме сванов. Познакомитесь с историей, укладом жизни и обычаями местного народа. Поймёте, чем этот регион отличается от остальных. И конечно, получите удовольствие от невероятных видов.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы немного прогуляетесь по посёлку и оцените красоту пейзажей в Местии. Посетите знаменитую сванскую башню и старинный дом. Побываете в доме-музее «тигра скал», великого альпиниста Михаила Хергиани. А в завершение я покажу место, где вы сможете посмотреть сванский фильм «Деде», основанный на реальных событиях. Картина стала победителем 28 международных кинофестивалей, в том числе азиатского «Оскара».
И всё это время вы будете погружаться в историю, традиции и обычаи нашей волшебной Сванетии.
- Я расскажу об особом фундаменте башен, который придавал конструкции сверхустойчивость. Объясню, для чего башни устанавливали под углом. И познакомлю с их назначением — как и в каких обстоятельствах их использовали.
- Вы узнаете о быте в традиционных сванских домах, внутреннем устройстве жилых помещений и месте, которое выделяется для главы семьи.
- Как решали конфликты, для чего нужно было вече из 13 человек и чем примечательны посохи сванских старейшин? Об этом будет отдельный интересный рассказ.
- Кроме того, вы познакомитесь с застольными традициями и услышите об отличиях «тостовых» правил Сванетии от других регионов Грузии.
- Дополнит картину образ национального головного убора. Вы увидите, что знаменитые сванские шапки — отдельный, важный и очень символичный атрибут местной культуры и жизни.
Организационные детали
- В стоимость включены билеты в комплекс (башня + старинный сванский дом-мачуби) и в дом-музей Михаила Хергиани
- Так как экскурсия пешая, необходима комфортная спортивная обувь и брюки, чтобы было легко подниматься на башню
- На экскурсию с вами могут пойти дети от 8-10 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре посёлка Местия
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Nina — ваш гид в Сванетии
Всем привет! Меня зовут Нина (Нино). Я из Тбилиси, но последние 5 лет живу в удивительном и прекрасном горном регионе Грузии — в Сванетии, в посёлке Местия. Я работаю в двух общеобразовательных школах учителем, а в выходные и на каникулах работаю гидом (экскурсоводческий опыт — 9 лет). Также являюсь невесткой сванов. Люблю знакомить гостей своей Родины с нашей замечательной землёй и её историей, традициями и богатой культурой. С детства люблю горы, историю, путешествия. На моих экскурсиях создаётся теплая, дружеская обстановка, и гости чувствуют себя легко, комфортно и весело.
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