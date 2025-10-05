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Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию

Познакомиться с самобытной культурой, посетить старинные сооружения и погулять по окрестностям
Сванетия — один из самых красивых уголков Грузии и край, где по сей день чтят и соблюдают многовековые традиции. На экскурсии вы побываете в одной из башен и в мачуби 11 века — традиционном доме сванов. Познакомитесь с историей, укладом жизни и обычаями местного народа. Поймёте, чем этот регион отличается от остальных. И конечно, получите удовольствие от невероятных видов.
5
12 отзывов
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по районному центру Верхней Сванетии — Местия — и оцените его красоту. Посетите знаменитую Сванскую башню и старинный сванский дом. Побываете в любимом жителями месте для отдыха, где сможете продегустировать минеральную газированную воду. В завершение посмотрите сванский фильм «Деде», основанный на реальных событиях. Картина стала победителем 28 международных кинофестивалей, в том числе азиатского «Оскара».

И всё это время вы будете погружаться в историю, традиции и обычаи нашей волшебной Сванетии.

  • Я расскажу об особом фундаменте башен, который придавал конструкции сверхустойчивость. Объясню, для чего башни устанавливали под углом. И познакомлю с их назначением — как и в каких обстоятельствах их использовали.
  • Вы узнаете о быте в традиционных сванских домах, внутреннем устройстве жилых помещений и месте, которое выделяется для главы семьи.
  • Как решали конфликты, для чего нужно было вече из 13 человек и чем примечательны посохи сванских старейшин? Об этом будет отдельный интересный рассказ.
  • Кроме того, вы познакомитесь с застольными традициями и услышите об отличиях «тостовых» правил Сванетии от других регионов Грузии.
  • Дополнит картину образ национального головного убора. Вы увидите, что знаменитые сванские шапки — отдельный, важный и очень символичный атрибут местной культуры и жизни.

Организационные детали

  • В стоимость включены билеты в комплекс (башня + старинный сванский дом-мачуби)
  • Так как экскурсия пешая, необходима комфортная спортивная обувь и брюки, чтобы было легко подниматься на башню
  • На экскурсию с вами могут пойти дети от 8-10 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€32
Дети до 16 лет€15
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре посёлка Местия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — ваш гид в Сванетии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 51 туриста
Меня зовут Нина (Нино). Я из Тбилиси, но последние 7 лет живу в удивительном и прекрасном горном регионе Грузии — в Сванетии, в посёлке Местия. Я работаю в двух общеобразовательных школах
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учителем, а в выходные и на каникулах работаю гидом (экскурсоводческий опыт — 11 лет). Также являюсь невесткой сванов. Люблю знакомить гостей своей Родины с нашей замечательной землёй и её историей, традициями и богатой культурой. С детства люблю горы, историю, путешествия. На моих экскурсиях создаётся тёплая, дружеская обстановка, и гости чувствуют себя легко, комфортно и весело.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Александр
Познавательная экскурсия с историей и бытом. 3 часа пройдет не заметно и познавательно.
Можно также будет съездить в Ушголи и на Ледник!!!
Познавательная экскурсия с историей и бытом. 3 часа пройдет не заметно и познавательно.
Познавательная экскурсия с историей и бытом. 3 часа пройдет не заметно и познавательно.
Познавательная экскурсия с историей и бытом. 3 часа пройдет не заметно и познавательно.
Познавательная экскурсия с историей и бытом. 3 часа пройдет не заметно и познавательно.
Познавательная экскурсия с историей и бытом. 3 часа пройдет не заметно и познавательно.
Познавательная экскурсия с историей и бытом. 3 часа пройдет не заметно и познавательно.
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P
Отличный гид. Отличная экскурсия. Остались очень положительные впечатления.
Отличный гид. Отличная экскурсия. Остались очень положительные впечатления.
Отличный гид. Отличная экскурсия. Остались очень положительные впечатления.
Отличный гид. Отличная экскурсия. Остались очень положительные впечатления.
Отличный гид. Отличная экскурсия. Остались очень положительные впечатления.
Отличный гид. Отличная экскурсия. Остались очень положительные впечатления.
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Елизавета
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Нино!
Узнали о традициях и легендах сванов, в т. ч. о тех, что соблюдаются по сей день. Гуляли красивыми маршрутами, попробовали разной минеральной воды, сходили в
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музей-башню, забрались на самый ее верх. Нино увлекательно рассказывала про быт и культуру, а еще помогла нам купить сванской соли и сулугуни. И отдельное спасибо за рекомендацию съездить в Хешкили на смотровую площадку, фотографии привезли просто нереальные!
Всем рекомендую Нино как гида!
Нино, вам ещё раз огромное спасибо ❤️

Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Нино!
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Нино!
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Нино!
Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Нино!
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Светлана
Наше знакомство с Местией началось с данной экскурсии вместе с Нино и мы ни разу об этом не пожалели. Было очень интересно и познавательно узнать о разных обычаях, а также
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посетить Сванский дом и башню. А еще Нино дала рекомендации, что можно еще посмотреть самостоятельно и куда сходить - нам все пригодилось. Огромное спасибо!
Если бы у Нино была экскурсия в Ушгули, мы бы с удовольствием с ней поехали, т. к. водителя с машиной, который готов вас довезти из Местии в Ушгули найти легко, а вот гида - очень проблематично.

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Н
Отличная экскурсия! Мы очень довольны 😊 Нина рассказала много интересного про обычаи сванов, их уклад жизни и культуру. Также помогла решить много организационных моментов не связанных с самой экскурсией и в целом готова помочь и ответить на любой вопрос. Спасибо большое за отличный день в прекрасной Сванетии!
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Г
Мы провели с Ниной самую прекрасную экскурсию самый великолепный дней в Местиа. Нина рассказала нам с большой любовью теплотой о жизни быти жителей Сванетий. Мы услышали много обычийй обряды легенд
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которые нам очень понравились. По рекомендации Нины мы посмотрели фильм Деде и были очень впечатлены этим очень интересным фильмом где открывается жизнь этого региона. Огромное спасибо за этот прекрасный день который ты нам подарила. Привет из Израиля Гриша Таня.
Очень было бы полезно организовать экскурсию в Ушгули. Где напрямую описывается события этого очень интересного познавательно фильма

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от €45 за человека