Сванетия — один из самых красивых уголков Грузии и край, где по сей день чтят и соблюдают многовековые традиции. На экскурсии вы побываете в одной из башен и в мачуби 11 века — традиционном доме сванов. Познакомитесь с историей, укладом жизни и обычаями местного народа. Поймёте, чем этот регион отличается от остальных. И конечно, получите удовольствие от невероятных видов.

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Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по районному центру Верхней Сванетии — Местия — и оцените его красоту. Посетите знаменитую Сванскую башню и старинный сванский дом. Побываете в любимом жителями месте для отдыха, где сможете продегустировать минеральную газированную воду. В завершение посмотрите сванский фильм «Деде», основанный на реальных событиях. Картина стала победителем 28 международных кинофестивалей, в том числе азиатского «Оскара».

И всё это время вы будете погружаться в историю, традиции и обычаи нашей волшебной Сванетии.

Я расскажу об особом фундаменте башен, который придавал конструкции сверхустойчивость. Объясню, для чего башни устанавливали под углом. И познакомлю с их назначением — как и в каких обстоятельствах их использовали.

Вы узнаете о быте в традиционных сванских домах, внутреннем устройстве жилых помещений и месте, которое выделяется для главы семьи.

Как решали конфликты, для чего нужно было вече из 13 человек и чем примечательны посохи сванских старейшин? Об этом будет отдельный интересный рассказ.

Кроме того, вы познакомитесь с застольными традициями и услышите об отличиях «тостовых» правил Сванетии от других регионов Грузии.

Дополнит картину образ национального головного убора. Вы увидите, что знаменитые сванские шапки — отдельный, важный и очень символичный атрибут местной культуры и жизни.

Организационные детали