Сванетия — один из самых красивых уголков Грузии и край, где по сей день чтят и соблюдают многовековые традиции. На экскурсии вы побываете в одной из башен и в мачуби 11 века — традиционном доме сванов. Познакомитесь с историей, укладом жизни и обычаями местного народа. Поймёте, чем этот регион отличается от остальных. И конечно, получите удовольствие от невероятных видов.
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по районному центру Верхней Сванетии — Местия — и оцените его красоту. Посетите знаменитую Сванскую башню и старинный сванский дом. Побываете в любимом жителями месте для отдыха, где сможете продегустировать минеральную газированную воду. В завершение посмотрите сванский фильм «Деде», основанный на реальных событиях. Картина стала победителем 28 международных кинофестивалей, в том числе азиатского «Оскара».
И всё это время вы будете погружаться в историю, традиции и обычаи нашей волшебной Сванетии.
- Я расскажу об особом фундаменте башен, который придавал конструкции сверхустойчивость. Объясню, для чего башни устанавливали под углом. И познакомлю с их назначением — как и в каких обстоятельствах их использовали.
- Вы узнаете о быте в традиционных сванских домах, внутреннем устройстве жилых помещений и месте, которое выделяется для главы семьи.
- Как решали конфликты, для чего нужно было вече из 13 человек и чем примечательны посохи сванских старейшин? Об этом будет отдельный интересный рассказ.
- Кроме того, вы познакомитесь с застольными традициями и услышите об отличиях «тостовых» правил Сванетии от других регионов Грузии.
- Дополнит картину образ национального головного убора. Вы увидите, что знаменитые сванские шапки — отдельный, важный и очень символичный атрибут местной культуры и жизни.
Организационные детали
- В стоимость включены билеты в комплекс (башня + старинный сванский дом-мачуби)
- Так как экскурсия пешая, необходима комфортная спортивная обувь и брюки, чтобы было легко подниматься на башню
- На экскурсию с вами могут пойти дети от 8-10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€32
|Дети до 16 лет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре посёлка Местия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваш гид в Сванетии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 51 туриста
Меня зовут Нина (Нино). Я из Тбилиси, но последние 7 лет живу в удивительном и прекрасном горном регионе Грузии — в Сванетии, в посёлке Местия. Я работаю в двух общеобразовательных школах
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Познавательная экскурсия с историей и бытом. 3 часа пройдет не заметно и познавательно.
Можно также будет съездить в Ушголи и на Ледник!!!
Можно также будет съездить в Ушголи и на Ледник!!!
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P
Отличный гид. Отличная экскурсия. Остались очень положительные впечатления.
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Очень понравилась экскурсия, спасибо большое Нино!
Узнали о традициях и легендах сванов, в т. ч. о тех, что соблюдаются по сей день. Гуляли красивыми маршрутами, попробовали разной минеральной воды, сходили в
Узнали о традициях и легендах сванов, в т. ч. о тех, что соблюдаются по сей день. Гуляли красивыми маршрутами, попробовали разной минеральной воды, сходили в
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Наше знакомство с Местией началось с данной экскурсии вместе с Нино и мы ни разу об этом не пожалели. Было очень интересно и познавательно узнать о разных обычаях, а также
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Н
Отличная экскурсия! Мы очень довольны 😊 Нина рассказала много интересного про обычаи сванов, их уклад жизни и культуру. Также помогла решить много организационных моментов не связанных с самой экскурсией и в целом готова помочь и ответить на любой вопрос. Спасибо большое за отличный день в прекрасной Сванетии!
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Г
Мы провели с Ниной самую прекрасную экскурсию самый великолепный дней в Местиа. Нина рассказала нам с большой любовью теплотой о жизни быти жителей Сванетий. Мы услышали много обычийй обряды легенд
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от €45 за человека