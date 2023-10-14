Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию

Познакомиться с самобытной культурой, посетить старинные сооружения и погулять по окрестностям

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Сванетия — один из самых красивых уголков Грузии и край, где по сей день чтят и соблюдают многовековые традиции. На экскурсии вы побываете в одной из башен и в мачуби 11 века — традиционном доме сванов. Познакомитесь с историей, укладом жизни и обычаями местного народа. Поймёте, чем этот регион отличается от остальных. И конечно, получите удовольствие от невероятных видов.
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию
Страна тысячи башен: открыть удивительную Сванетию
Ближайшие даты:
14
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Описание

Что вас ожидает

Вы немного прогуляетесь по посёлку и оцените красоту пейзажей в Местии. Посетите знаменитую сванскую башню и старинный дом. Побываете в доме-музее «тигра скал», великого альпиниста Михаила Хергиани. А в завершение я покажу место, где вы сможете посмотреть сванский фильм «Деде», основанный на реальных событиях. Картина стала победителем 28 международных кинофестивалей, в том числе азиатского «Оскара».

И всё это время вы будете погружаться в историю, традиции и обычаи нашей волшебной Сванетии.

  • Я расскажу об особом фундаменте башен, который придавал конструкции сверхустойчивость. Объясню, для чего башни устанавливали под углом. И познакомлю с их назначением — как и в каких обстоятельствах их использовали.
  • Вы узнаете о быте в традиционных сванских домах, внутреннем устройстве жилых помещений и месте, которое выделяется для главы семьи.
  • Как решали конфликты, для чего нужно было вече из 13 человек и чем примечательны посохи сванских старейшин? Об этом будет отдельный интересный рассказ.
  • Кроме того, вы познакомитесь с застольными традициями и услышите об отличиях «тостовых» правил Сванетии от других регионов Грузии.
  • Дополнит картину образ национального головного убора. Вы увидите, что знаменитые сванские шапки — отдельный, важный и очень символичный атрибут местной культуры и жизни.

Организационные детали

  • В стоимость включены билеты в комплекс (башня + старинный сванский дом-мачуби) и в дом-музей Михаила Хергиани
  • Так как экскурсия пешая, необходима комфортная спортивная обувь и брюки, чтобы было легко подниматься на башню
  • На экскурсию с вами могут пойти дети от 8-10 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре посёлка Местия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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