Едем туда, где в суровой красоте гор расцвела самобытная культура сванов.
Они не знали княжеской власти и крепостного права, жили по законам общины и создали удивительной красоты архитектуру. Вы услышите местные легенды и узнаете, как события из истории Сванетии связаны с «Игрой престолов». В программе несложный треккинг у подножия самой высокой вершины Грузии.
Они не знали княжеской власти и крепостного права, жили по законам общины и создали удивительной красоты архитектуру. Вы услышите местные легенды и узнаете, как события из истории Сванетии связаны с «Игрой престолов». В программе несложный треккинг у подножия самой высокой вершины Грузии.
Описание экскурсии
10:00 — выезд из Местии. Остановимся над долиной реки Мулхуры. В хорошую погоду отсюда видны сванские сёла, Ушба и Тетнулдии. Рассмотрим Башню Любви, которая отличается от традиционных оборонительных сооружений.
12:00 — Ушгули. Полюбуемся высокогорным поселением со смотровой у древнего монастыря, а затем пройдём среди каменных домов и сванских башен.
13:00 — выезд к точке старта и начало треккинга по долине Ингури к леднику Шхара. Протяжённость пешего пути — около 2,5 км в одну сторону, набор высоты — примерно 210 м.
16:00 — возвращение в Ушгули, свободное время и перекус в кафе по желанию.
18:00 — возвращение в Местию.
Вы узнаете:
- зачем сваны строили родовые башни и как использовали их во время конфликтов и в мирной жизни
- почему Ушгули и соседние сёла называют Вольной Сванетией
- как родовые связи, религия и праздники определяли уклад горных общин
- где ещё в Грузии живут сваны и как исторические переселения повлияли на народ
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля или другого удобного места в Местии и после экскурсии привезём обратно
- Едем на внедорожнике Mitsubishi Delica или Mercedes Sprinter
- Вход в Башню Любви — 2 лари (~$0,8) с чел.
- Маршрут не требует специальной подготовки, но предполагает несколько часов ходьбы по горной тропе и подойдёт участникам с обычной физической формой
- Питание в кафе по желанию, не входит в стоимость
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Сванетии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Мы — команда местных гидов и организаторов путешествий по Сванетии. Живём и работаем в регионе, ежедневно следим за состоянием горных дорог, погодой и доступностью маршрутов. Проводим поездки в Ушгули, к леднику
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