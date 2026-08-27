Едем туда, где в суровой красоте гор расцвела самобытная культура сванов. Они не знали княжеской власти и крепостного права, жили по законам общины и создали удивительной красоты архитектуру. Вы услышите местные легенды и узнаете, как события из истории Сванетии связаны с «Игрой престолов». В программе несложный треккинг у подножия самой высокой вершины Грузии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, стоимость зависит от количества людей

от €180 за экскурсию

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Местии. Остановимся над долиной реки Мулхуры. В хорошую погоду отсюда видны сванские сёла, Ушба и Тетнулдии. Рассмотрим Башню Любви, которая отличается от традиционных оборонительных сооружений.

12:00 — Ушгули. Полюбуемся высокогорным поселением со смотровой у древнего монастыря, а затем пройдём среди каменных домов и сванских башен.

13:00 — выезд к точке старта и начало треккинга по долине Ингури к леднику Шхара. Протяжённость пешего пути — около 2,5 км в одну сторону, набор высоты — примерно 210 м.

16:00 — возвращение в Ушгули, свободное время и перекус в кафе по желанию.

18:00 — возвращение в Местию.

Вы узнаете:

зачем сваны строили родовые башни и как использовали их во время конфликтов и в мирной жизни

почему Ушгули и соседние сёла называют Вольной Сванетией

как родовые связи, религия и праздники определяли уклад горных общин

где ещё в Грузии живут сваны и как исторические переселения повлияли на народ

Организационные детали