Этот тур по Грузии - отличная возможность познакомиться с культурой, природой и кулинарными традициями страны и всего за 6 дней проехать через всю страну. Это будет яркое и насыщенное путешествие по самым красивым и интересным местам Грузии, полное новых открытий и гастрономических удовольствий.

Вас ждут прогулки по старинным улочкам Тбилиси, посещение знаменитых серных бань (по желанию), поездка в романтический город Сигнахи с потрясающими видами на Алазанскую долину и дегустация лучших грузинских вин на одной из частных виноделен с кулинарным мастер-классом.

Посетим святое место погребения Нино в монастыре Бодбе. Увидим высокогорный посёлок в Грузии - Степацминда, знаменитый своими видами на гору Казбег и Троицкую церковь в Гергети. А по пути сделаем остановку у Арки Дружбы Народов и живописного Жинвальского водохранилища с бирюзовыми водами.

Вторая часть путешествия пройдет по Западной части Грузии, в сторону Черного моря - побываем в древней столице Грузии - Мцхета и прогуляемся по этому городку, заглянем в главный Кафедральный собор Светицховели. Посетим Мартвильские каньон, где природа Грузии раскрывается во всей своей красе или в пещеры Прометея, в зависимости от погоды.

Остаток путешествия проведем в Батуми у Черного моря отдыхая после насыщенного путешествия.