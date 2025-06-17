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Тур в горы Грузии: горная Сванетия, снежные вершины, водопады, каньоны, пещеры

Грузия - это не только Тбилиси и Батуми
Тур в горы Грузии: горная Сванетия, снежные вершины, водопады, каньоны, пещерыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в горы Грузии: горная Сванетия, снежные вершины, водопады, каньоны, пещерыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в горы Грузии: горная Сванетия, снежные вершины, водопады, каньоны, пещерыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Грузия - это не только Тбилиси и Батуми! Приглашаем тебя в самый зрелищный тур, где за 8 дней мы объедем вдоль и поперек совсем другую, Западную Грузию. И познаем Сванетию, или край тысячи башен.

Сванетия - это вся экзотика Грузии в концентрированном виде! Поэтому бери скорее отпуск и настраивайся на незабываемое приключение все остальное мы возьмем на себя.

Наши внимательные, заботливые гиды настоящие энтузиасты, любящие свое дело. Это знатоки истории и интересные рассказчики, которые умеют создать дружелюбную атмосферу с ними ты будешь чувствовать себя дорогим гостем.

Тебя ждут: бурные горные реки и альпийские луга, снежные пики Кавказа над живописными долинами, крутые серпантины, глубокие обрывы и навесы скал и огромное количество видовых точек для фото!

Все 8 дней ты будешь крутить головой, восклицая лишь: Ого, Ух ты и Вот это Да, красота-то какая. А вечерами общаться с группой, травить байки и культурно проводить время за чашечкой чая или вина.

Тур откроет вам 4 красивейших региона Грузии: Имеретия, Самегрело, Рача-Лечхуми и Сванети. А также у вас будет время прогуляться по прекрасному городу Тбилиси.

Вас ждут красивые виды, пышущие зеленью склоны, древние храмы, вкусное вино, пещеры, рассказы о грузинской культуре и еде, наслаждение вкусами.

Маршрут отлично подойдет и для первого визита в Грузию, и для тех, кто уже бывал в ней, но ранее успел посмотреть только самые раскрученные достопримечательности.

Программа тура по дням

1 день

День заезда. Заселение. Настраиваемся на отдых

День 1. Добро пожаловать в солнечную Грузию!

Собираемся в Тбилиси. Сегодня у нас день знакомства и первых впечатлений от колоритного Тбилиси! После заселения в гостиницу свободное время. Кто-то захочет отдохнуть с дороги в отеле и настроиться на предстоящее путешествие; желающие могут самостоятельно поплутать по укромным скверам и старым уютным улочкам Тбилиси, которые перенесут на несколько веков в прошлое; подняться к крепости Нарикала, полюбоваться восхитительной панорамой города в лучах садящегося солнца. А после прогулки обязательно загляните в кафешку с национальной кухней и попробуйте узнать, как на самом деле нужно есть харчо или хинкали =)

Добраться до Тбилиси есть несколько способов:

  1. Наиболее бюджетный: купить билеты до Владикавказа и с помощью транспортной компании доехать до Тбилиси. Дорога длиной около 200 км. Время в пути без учета прохождения пограничных постов около 5 часов. Мы поможем вам организовать этот переезд (забронируем для вас трансфер у транспортных компаний). Чем больше участников тура будут лететь на одном рейсе, тем вам будет удобнее - в этом случае у нас получится забронировать машину только для вас без других пассажиров. Рекомендуемое время прилёта во Владикавказ: до 16.00.

  2. Купить билеты непосредственно до Тбилиси. Это дороже, но вам не потребуется ехать лишние часы на транспорте. Есть прямые рейсы из многих городов Рф. Есть варианты перелетов с одной пересадкой в Минске или Стамбуле или Баку.

  3. Прилететь в Ереван (Армения) и оттуда доехать до Тбилиси на маршрутке. Это добавит около 6 часов дороги к вашему путешествию. Но иногда так удобнее, если вы хотите посмотреть сразу 2 страны.

Напишите нам, мы поможем подобрать билеты и трансфер из вашего города.

Заселение в гостиницу с 14.00 по Тбилисскому времени (+1 час от времени Москвы).

День заезда. Заселение. Настраиваемся на отдыхДень заезда. Заселение. Настраиваемся на отдыхДень заезда. Заселение. Настраиваемся на отдых
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Грузинская Швейцария, гора Цхраджвари, Хванчкара

Просыпаемся, вкусно и плотно завтракаем и отправляемся в насыщенное путешествие навстречу приключениям! Наш путь лежит в Западную Грузию, которую за потрясающие зеленые луга, озера и горные заснеженные вершины называют грузинской Швейцарией.

Мы будем проезжать шахтерские поселки и расскажем вам, что и как добывают в Грузии, какие бывают забастовки и как раньше строилась жизнь региона.

По живописным серпантинам мы поднимемся на окутанную легендами Цхраджвари, гору 9 крестов - святое место на высоте 1500 метров, куда с древних времен и до сих пор приезжают паломники, чтобы помолиться, а для туристов здесь открыта смотровая площадка с невероятными видами на горы Большого Кавказа.

После активностей мы заслужили дегустацию легендарного грузинского вина Хванчкара из сладких сортов винограда, растущих только в этих местах. Уставшие и довольные, остаемся ночевать в чистом, ухоженном городке Амбролаури, в котором установлен памятник уже знакомой нам Хванчкаре.

Грузинская Швейцария, гора Цхраджвари, ХванчкараГрузинская Швейцария, гора Цхраджвари, ХванчкараГрузинская Швейцария, гора Цхраджвари, Хванчкара
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Столпы Саирме, перевал Загаро и община Ушгули

Сначала плотный грузинский завтрак, а впереди живописный и длинный маршрут с топовыми видовыми точками! Сегодня нашей первой локацией будет уникальный памятник природы Столпы Саирме. Здесь мы не встретим толп туристов и сможем насладиться дикой природой, посреди которой возвышаются эти необычные вертикальные скалы причудливой формы, напоминающие поднятый вверх палец. Отсюда открываются захватывающие дух виды, словно мы очутились в другом мире!

Продолжая наш путь, мы окажемся на вершине перевала Орбели, который считается одним из красивейших в Грузии, и увидим руины сторожевой крепости Орбели, возведенной в 16-17вв.

Дальше нас ждет еще один живописный перевал Загаро, расположенный на высоте 2700 метров. С него мы полюбуемся на природу и горы Сванетии с очень выгодных ракурсов!

Выезжаем в сванскую общину Ушгули самое высокогорное поселение Европы, внесенное в наследие Юнеско. Название произошло от слов ушишари гули, что значит бесстрашное сердце, и неспроста община Ушгули никогда не была завоевана врагами. Здесь, как и столетия назад, живут по традициям своих предков настоящие горцы сваны самобытный и гордый, не пожелавший спуститься с гор народ. Попадая на эти узкие улочки с домами-родовыми башнями, словно оказываешься в средневековье, а разгуливающие по селу домашние животные только усиливают это ощущение! В этом отдаленном от остальной цивилизации загадочном месте время будто остановилось. Вот и нам хочется замедлиться, посидеть в тишине, созерцать, просто наслаждаться жизнью и видом, ведь отсюда открывается наивысшая точка в Грузии гора (ледник) Шхара высотой 5193 м.

Со смотровой площадки сделаем фото, после чего отправимся на ночевку в центр Сванетии, город Местия, с нашу комфортную гостиницу с генератором (а по пути гид расскажет вам, почему это важно).

Столпы Саирме, перевал Загаро и община УшгулиСтолпы Саирме, перевал Загаро и община УшгулиСтолпы Саирме, перевал Загаро и община Ушгули
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Горные качели, быт сванов, реликвии и ледник

После завтрака идем расширять кругозор и знакомиться с историей Сванетии в местный Этнографический музей, построенный в 1936 году, где (вы удивитесь!) представлено более 4000 уникальных, раритетных экспонатов: предметы сванского церковного быта 10 века, собрание холодного оружия, монеты, намоленные 10 веками иконы и многое другое. Все эти исторические сокровища сохранились здесь благодаря неудобному для грабителей расположению Местии в высокогорье.

Далее покатаемся на видовых качелях в Хацвали с видом на Кавказский хребет и отправимся к леднику Чалаади. Это огромный ледниковый язык длиной 6 км, который по праву считается одним из чудес Кавказа. Образованный тысячелетия назад, он по сей день питает местные реки и создает вокруг себя живописные ландшафты! Вокруг бегают лошадки, цветут десятки растений. Атмосфера полнейшего умиротворения и замедления.

Затем едем отдыхать и ужинать. Еще один счастливый день завершён.

Горные качели, быт сванов, реликвии и ледникГорные качели, быт сванов, реликвии и ледникГорные качели, быт сванов, реликвии и ледник
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Водопад Шдурга (хайкинг), музей и башни горцев

Ранним утром, после вкусного завтрака, на внедорожниках отправляемся к озерам Корульди.

Дорога нас ждет не самая простая, но вы будете вознаграждены захватывающими и очень фотогеничными видами этих альпийских озер, расположенных меж заснеженных вершин.

Дальше, до водопада Шдугра, или Ушба, как его еще называют, мы пойдем пешком! Большой (35метров) и мощный водопад встретит нас прохладой, что после долгого пути особенно приятно!

Возвращаемся в Местию, чтобы узнать об истории Сванских башен. Сооружения достигают до 20 метров в высоту и построены в средние века для защиты от захватчиков. Благодаря защите Юнеско, башни сохранили свой первозданный вид и по сей день рассказывают нам о храбрых, непокоренных сванах.

Но есть в Местии и более современные личности, которыми гордятся местные жители мы посетим дом-музей знаменитого советского альпиниста Михаила Хергиани, который родившись здесь, стал звездой мирового альпинизма. В музее 3 абсолютно разных экспозиции: история сванского быта, альпинизма и рассказ о жизни и трагической гибели М. Хергиани. Это и будет конечной точкой сегодняшнего дня.

Затем сходим поужинаем и на боковую, чтобы отдохнуть после хайкинга к водопаду.

Водопад Шдурга (хайкинг), музей и башни горцевВодопад Шдурга (хайкинг), музей и башни горцевВодопад Шдурга (хайкинг), музей и башни горцев
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Каньон Мартвили, пещера Прометея, Ингурская Гэс

Сегодня продолжаем восхищаться такой разнообразной красотой Грузии и отправимся в место, где творение человеческой мысли вписывается в горные ландшафты - на Ингурскую Гэс.

Шестая в мире по величине, видимая с космоса массивная бетонная стена удерживает миллионы тонн воды. Такое сочетание индустриальной архитектуры и природы - поверьте, зрелище очень впечатляющее! А история строительства впечатляет не меньше.

От рукотворных к природным сокровищам Грузии! Держим путь к карстовой пещере Прометея, где причудливо свисают сталактиты и сталагмиты, красиво подсвеченные цветными лампами.

Высота сводов достигает высоты 6-ти этажного дома! Величие пещеры подчеркивает классическая музыка, звучащая внутри! А еще, как несложно догадаться по названию, Пещеру Прометея окутывает множество интересных легенд.

Отсюда мчимся к Мартвильскому каньону, где словно попадаешь в другой мир. Нас встречает ущелье с яркой рекой, влажный воздух и гул воды, стекающей по скалам. Глядя на такую красоту, не хочешь никуда идти хочется слушать и дышать.

После такой яркой программы отправляемся на ночлег в Кутаиси.

Каньон Мартвили, пещера Прометея, Ингурская ГэсКаньон Мартвили, пещера Прометея, Ингурская ГэсКаньон Мартвили, пещера Прометея, Ингурская Гэс
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Древний город Уплисцихе, ветряки и возвращение

Сегодня посетим древний город-крепость Уплисцихе, высеченный в скалах хребта Квернаки.

Ученые считают, что он основан до нашей эры. И, возможно, был бы жилым по сей день, не случись в 1920 году землетрясение. Изначально на этом месте было высечено 700 гротов. В них располагались значимые городские объекты: дома, аптека, пекарня, винодельня, храм, амфитеатр и даже тюрьма. Сейчас для экскурсий доступно около 150 гротов.

Продолжим исторический ликбез поездкой в город Гори, где родился Иосиф Сталин. Город хранит память о вожде здесь музей, дом-музей и даже вагон Сталина. По дороге ловим красивые виды, смотрим на ветряки, дышим свободой и окончательно влюбляемся в Грузию!

После прогулки по Гори едем назад в Тбилиси. Заселяемся в отель в столице Грузии и переводим дух. Активно-познавательная часть путешествия на этой завершена. Остается собраться с мыслями и на следующий день отправиться по домам.

Древний город Уплисцихе, ветряки и возвращениеДревний город Уплисцихе, ветряки и возвращениеДревний город Уплисцихе, ветряки и возвращение
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Окончание путешествия

Отдохнули, пора и домой

Все самое важное посмотрели, дышали свежим воздухом, наслаждались природой, услышали истории, попробовали знаменитое вино Хванчкара на его родине. Ваша жизнь и винные предпочтения теперь не будут прежними.

Выселение из отеля в Тбилиси до 12.00 по Тбилисскому времени. Если вам нужно во Владикавказ, рекомендуем выбирать максимально поздние вечерние рейсы вылета (после 18.00). так же вы можете продолжить отдых в Грузии: например, поехать в Батуми отдыхать на море. Или можете отправиться в Армению.

Окончание путешествияОкончание путешествияОкончание путешествия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту Тбилиси
  • Проживание 7 ночей в комфортабельных отелях и уютных гостевых домах по маршруту тура (все удобства в номерах, чисто, отличные рейтинги). Есть номера на 1, 2 и 3 человека, зависит от ваших пожеланий
  • Завтраки в местах проживания (7 завтраков)
  • 6 обедов в экскурсионные дни
  • Все входные билеты на достопримечательности
  • Гид 6 дней внутри Грузии
  • Транспорт по маршруту тура, с кондиционером и обогревом (используем то, что актуально по погоде)
  • Дегустации
  • Wifi в машине на протяжении тура (где ловит сотовая связь)
  • Прокат группового снаряжения (для желающих предоставляем палки для трекинга)
  • Внедорожный транспорт до озера Корулди
  • Трекинги налегке (все наши основные вещи надежно хранятся в комфортных гостиницах)
  • Консультация и сопровождение по всем орг вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания до/после тура, помощь с покупкой билетов на поезда и автобусы по Грузии, на концерты в Грузии, по дальнейшему отдыху в Батуми и тд)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Тбилиси или Владикавказа из вашего города и обратно
  • Трансфер Владикавказ-Тбилиси-Владикавказ (если нужен)
  • Ужины
  • 2 обеда в день приезда и отъезда - подскажем, где покушать
  • Личная страховка путешественника
  • Личные траты на сувениры, гостинцы
О чём нужно знать до поездки

Что взять с собой:

Удобная одежда для поездок и прогулок по сезону. Яркие однотонные вещи красивее получаются на фото.

Удобная обувь. Идеальны будут кроссовки/треккинговые ботинки по сезону. Каблуки можно смело оставить дома. Либо можно их взять, если у вас есть дополнительные дни помимо тура, в коорые вы хотите красиво выйти в люди. Но не в коем случае не в экскурсионные дни.

Загранпаспорт действующий без печатей Абхазии или Южной Осетии.

Толстовка для ветреных мест и прохладных вечеров.

Домашняя одежда для нахождения в гостиницах и сна.

Зарядное устройство.

Личные средства гигиены.

Личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое.

Купальник/плавки, сланцы.

Смена белья, носков.

Солнечные очки.

Солнцезащитный крем.

Головной убор от солнца.

Наличные за тур и на свои расходы в туре (российские карты не работают в Грузии).

Пожелания к путешественнику

Наличие действующего загранпаспорта без печатей о пересечении Южной Осетии и Абхазии.

Желание постигать новое.

Желание и физическая возможность ходить, гулять и любоваться природой.

Спокойное отношение к культуре вина. Грузия - винная страна, и предлагать выпить будут на каждом углу. По этой же причине мы не можем взять в тур людей, которые выпивши становятся агрессивными. Если вы знаете за собой такое, пожалуйста, выберите другой тур.

Визы
Для посещения Грузии гражданам Рф, Беларуси, Казахстана, Армении не нужны визы. Нужен только действующий загранпаспорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Снежанна
Снежанна — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Снежанна, и уже 8 лет я успешно организую туры и экскурсии по Кавказу. Северная Осетия, Дагестан, Грузия - мои основные и любимые регионы. В каждом их них вас
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ждут потрясающие горы, богатая история, гостеприимные люди и еда, которую хочется съесть вместе с пальцами! Если вы хотите вкусно поесть, привезти сотни красивейших фотографий и перезагрузиться на 100% - вам однозначно на Кавказ! Он вкусный, приветливый, яркий! То, что надо для отличного отпуска. Миссия нашего турклуба - дать вам качественный отдых с лучшими местными гидами по адекватной стоимости. Выбирая наши туры, вы не переплачиваете за приезжего «эксперта», который сам побывал в регионе 1-3 раза и считает возможным вести вас за собой. Не переплачиваете за его проживание и авиабилеты, за его траты на месте. С вами всегда местные гиды и водители, которые великолепно знают свою родину и с любовью презентуют ее лучшие стороны вам.

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