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Описание тура

Грузия - это не только Тбилиси и Батуми! Приглашаем тебя в самый зрелищный тур, где за 8 дней мы объедем вдоль и поперек совсем другую, Западную Грузию. И познаем Сванетию, или край тысячи башен.

Сванетия - это вся экзотика Грузии в концентрированном виде! Поэтому бери скорее отпуск и настраивайся на незабываемое приключение все остальное мы возьмем на себя.

Наши внимательные, заботливые гиды настоящие энтузиасты, любящие свое дело. Это знатоки истории и интересные рассказчики, которые умеют создать дружелюбную атмосферу с ними ты будешь чувствовать себя дорогим гостем.

Тебя ждут: бурные горные реки и альпийские луга, снежные пики Кавказа над живописными долинами, крутые серпантины, глубокие обрывы и навесы скал и огромное количество видовых точек для фото!

Все 8 дней ты будешь крутить головой, восклицая лишь: Ого, Ух ты и Вот это Да, красота-то какая. А вечерами общаться с группой, травить байки и культурно проводить время за чашечкой чая или вина.

Тур откроет вам 4 красивейших региона Грузии: Имеретия, Самегрело, Рача-Лечхуми и Сванети. А также у вас будет время прогуляться по прекрасному городу Тбилиси.

Вас ждут красивые виды, пышущие зеленью склоны, древние храмы, вкусное вино, пещеры, рассказы о грузинской культуре и еде, наслаждение вкусами.

Маршрут отлично подойдет и для первого визита в Грузию, и для тех, кто уже бывал в ней, но ранее успел посмотреть только самые раскрученные достопримечательности.