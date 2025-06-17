Описание тура
Грузия - это не только Тбилиси и Батуми! Приглашаем тебя в самый зрелищный тур, где за 8 дней мы объедем вдоль и поперек совсем другую, Западную Грузию. И познаем Сванетию, или край тысячи башен.
Сванетия - это вся экзотика Грузии в концентрированном виде! Поэтому бери скорее отпуск и настраивайся на незабываемое приключение все остальное мы возьмем на себя.
Наши внимательные, заботливые гиды настоящие энтузиасты, любящие свое дело. Это знатоки истории и интересные рассказчики, которые умеют создать дружелюбную атмосферу с ними ты будешь чувствовать себя дорогим гостем.
Тебя ждут: бурные горные реки и альпийские луга, снежные пики Кавказа над живописными долинами, крутые серпантины, глубокие обрывы и навесы скал и огромное количество видовых точек для фото!
Все 8 дней ты будешь крутить головой, восклицая лишь: Ого, Ух ты и Вот это Да, красота-то какая. А вечерами общаться с группой, травить байки и культурно проводить время за чашечкой чая или вина.
Тур откроет вам 4 красивейших региона Грузии: Имеретия, Самегрело, Рача-Лечхуми и Сванети. А также у вас будет время прогуляться по прекрасному городу Тбилиси.
Вас ждут красивые виды, пышущие зеленью склоны, древние храмы, вкусное вино, пещеры, рассказы о грузинской культуре и еде, наслаждение вкусами.
Маршрут отлично подойдет и для первого визита в Грузию, и для тех, кто уже бывал в ней, но ранее успел посмотреть только самые раскрученные достопримечательности.
Программа тура по дням
День заезда. Заселение. Настраиваемся на отдых
День 1. Добро пожаловать в солнечную Грузию!
Собираемся в Тбилиси. Сегодня у нас день знакомства и первых впечатлений от колоритного Тбилиси! После заселения в гостиницу свободное время. Кто-то захочет отдохнуть с дороги в отеле и настроиться на предстоящее путешествие; желающие могут самостоятельно поплутать по укромным скверам и старым уютным улочкам Тбилиси, которые перенесут на несколько веков в прошлое; подняться к крепости Нарикала, полюбоваться восхитительной панорамой города в лучах садящегося солнца. А после прогулки обязательно загляните в кафешку с национальной кухней и попробуйте узнать, как на самом деле нужно есть харчо или хинкали =)
Добраться до Тбилиси есть несколько способов:
Наиболее бюджетный: купить билеты до Владикавказа и с помощью транспортной компании доехать до Тбилиси. Дорога длиной около 200 км. Время в пути без учета прохождения пограничных постов около 5 часов. Мы поможем вам организовать этот переезд (забронируем для вас трансфер у транспортных компаний). Чем больше участников тура будут лететь на одном рейсе, тем вам будет удобнее - в этом случае у нас получится забронировать машину только для вас без других пассажиров. Рекомендуемое время прилёта во Владикавказ: до 16.00.
Купить билеты непосредственно до Тбилиси. Это дороже, но вам не потребуется ехать лишние часы на транспорте. Есть прямые рейсы из многих городов Рф. Есть варианты перелетов с одной пересадкой в Минске или Стамбуле или Баку.
Прилететь в Ереван (Армения) и оттуда доехать до Тбилиси на маршрутке. Это добавит около 6 часов дороги к вашему путешествию. Но иногда так удобнее, если вы хотите посмотреть сразу 2 страны.
Напишите нам, мы поможем подобрать билеты и трансфер из вашего города.
Заселение в гостиницу с 14.00 по Тбилисскому времени (+1 час от времени Москвы).
Грузинская Швейцария, гора Цхраджвари, Хванчкара
Просыпаемся, вкусно и плотно завтракаем и отправляемся в насыщенное путешествие навстречу приключениям! Наш путь лежит в Западную Грузию, которую за потрясающие зеленые луга, озера и горные заснеженные вершины называют грузинской Швейцарией.
Мы будем проезжать шахтерские поселки и расскажем вам, что и как добывают в Грузии, какие бывают забастовки и как раньше строилась жизнь региона.
По живописным серпантинам мы поднимемся на окутанную легендами Цхраджвари, гору 9 крестов - святое место на высоте 1500 метров, куда с древних времен и до сих пор приезжают паломники, чтобы помолиться, а для туристов здесь открыта смотровая площадка с невероятными видами на горы Большого Кавказа.
После активностей мы заслужили дегустацию легендарного грузинского вина Хванчкара из сладких сортов винограда, растущих только в этих местах. Уставшие и довольные, остаемся ночевать в чистом, ухоженном городке Амбролаури, в котором установлен памятник уже знакомой нам Хванчкаре.
Столпы Саирме, перевал Загаро и община Ушгули
Сначала плотный грузинский завтрак, а впереди живописный и длинный маршрут с топовыми видовыми точками! Сегодня нашей первой локацией будет уникальный памятник природы Столпы Саирме. Здесь мы не встретим толп туристов и сможем насладиться дикой природой, посреди которой возвышаются эти необычные вертикальные скалы причудливой формы, напоминающие поднятый вверх палец. Отсюда открываются захватывающие дух виды, словно мы очутились в другом мире!
Продолжая наш путь, мы окажемся на вершине перевала Орбели, который считается одним из красивейших в Грузии, и увидим руины сторожевой крепости Орбели, возведенной в 16-17вв.
Дальше нас ждет еще один живописный перевал Загаро, расположенный на высоте 2700 метров. С него мы полюбуемся на природу и горы Сванетии с очень выгодных ракурсов!
Выезжаем в сванскую общину Ушгули самое высокогорное поселение Европы, внесенное в наследие Юнеско. Название произошло от слов ушишари гули, что значит бесстрашное сердце, и неспроста община Ушгули никогда не была завоевана врагами. Здесь, как и столетия назад, живут по традициям своих предков настоящие горцы сваны самобытный и гордый, не пожелавший спуститься с гор народ. Попадая на эти узкие улочки с домами-родовыми башнями, словно оказываешься в средневековье, а разгуливающие по селу домашние животные только усиливают это ощущение! В этом отдаленном от остальной цивилизации загадочном месте время будто остановилось. Вот и нам хочется замедлиться, посидеть в тишине, созерцать, просто наслаждаться жизнью и видом, ведь отсюда открывается наивысшая точка в Грузии гора (ледник) Шхара высотой 5193 м.
Со смотровой площадки сделаем фото, после чего отправимся на ночевку в центр Сванетии, город Местия, с нашу комфортную гостиницу с генератором (а по пути гид расскажет вам, почему это важно).
Горные качели, быт сванов, реликвии и ледник
После завтрака идем расширять кругозор и знакомиться с историей Сванетии в местный Этнографический музей, построенный в 1936 году, где (вы удивитесь!) представлено более 4000 уникальных, раритетных экспонатов: предметы сванского церковного быта 10 века, собрание холодного оружия, монеты, намоленные 10 веками иконы и многое другое. Все эти исторические сокровища сохранились здесь благодаря неудобному для грабителей расположению Местии в высокогорье.
Далее покатаемся на видовых качелях в Хацвали с видом на Кавказский хребет и отправимся к леднику Чалаади. Это огромный ледниковый язык длиной 6 км, который по праву считается одним из чудес Кавказа. Образованный тысячелетия назад, он по сей день питает местные реки и создает вокруг себя живописные ландшафты! Вокруг бегают лошадки, цветут десятки растений. Атмосфера полнейшего умиротворения и замедления.
Затем едем отдыхать и ужинать. Еще один счастливый день завершён.
Водопад Шдурга (хайкинг), музей и башни горцев
Ранним утром, после вкусного завтрака, на внедорожниках отправляемся к озерам Корульди.
Дорога нас ждет не самая простая, но вы будете вознаграждены захватывающими и очень фотогеничными видами этих альпийских озер, расположенных меж заснеженных вершин.
Дальше, до водопада Шдугра, или Ушба, как его еще называют, мы пойдем пешком! Большой (35метров) и мощный водопад встретит нас прохладой, что после долгого пути особенно приятно!
Возвращаемся в Местию, чтобы узнать об истории Сванских башен. Сооружения достигают до 20 метров в высоту и построены в средние века для защиты от захватчиков. Благодаря защите Юнеско, башни сохранили свой первозданный вид и по сей день рассказывают нам о храбрых, непокоренных сванах.
Но есть в Местии и более современные личности, которыми гордятся местные жители мы посетим дом-музей знаменитого советского альпиниста Михаила Хергиани, который родившись здесь, стал звездой мирового альпинизма. В музее 3 абсолютно разных экспозиции: история сванского быта, альпинизма и рассказ о жизни и трагической гибели М. Хергиани. Это и будет конечной точкой сегодняшнего дня.
Затем сходим поужинаем и на боковую, чтобы отдохнуть после хайкинга к водопаду.
Каньон Мартвили, пещера Прометея, Ингурская Гэс
Сегодня продолжаем восхищаться такой разнообразной красотой Грузии и отправимся в место, где творение человеческой мысли вписывается в горные ландшафты - на Ингурскую Гэс.
Шестая в мире по величине, видимая с космоса массивная бетонная стена удерживает миллионы тонн воды. Такое сочетание индустриальной архитектуры и природы - поверьте, зрелище очень впечатляющее! А история строительства впечатляет не меньше.
От рукотворных к природным сокровищам Грузии! Держим путь к карстовой пещере Прометея, где причудливо свисают сталактиты и сталагмиты, красиво подсвеченные цветными лампами.
Высота сводов достигает высоты 6-ти этажного дома! Величие пещеры подчеркивает классическая музыка, звучащая внутри! А еще, как несложно догадаться по названию, Пещеру Прометея окутывает множество интересных легенд.
Отсюда мчимся к Мартвильскому каньону, где словно попадаешь в другой мир. Нас встречает ущелье с яркой рекой, влажный воздух и гул воды, стекающей по скалам. Глядя на такую красоту, не хочешь никуда идти хочется слушать и дышать.
После такой яркой программы отправляемся на ночлег в Кутаиси.
Древний город Уплисцихе, ветряки и возвращение
Сегодня посетим древний город-крепость Уплисцихе, высеченный в скалах хребта Квернаки.
Ученые считают, что он основан до нашей эры. И, возможно, был бы жилым по сей день, не случись в 1920 году землетрясение. Изначально на этом месте было высечено 700 гротов. В них располагались значимые городские объекты: дома, аптека, пекарня, винодельня, храм, амфитеатр и даже тюрьма. Сейчас для экскурсий доступно около 150 гротов.
Продолжим исторический ликбез поездкой в город Гори, где родился Иосиф Сталин. Город хранит память о вожде здесь музей, дом-музей и даже вагон Сталина. По дороге ловим красивые виды, смотрим на ветряки, дышим свободой и окончательно влюбляемся в Грузию!
После прогулки по Гори едем назад в Тбилиси. Заселяемся в отель в столице Грузии и переводим дух. Активно-познавательная часть путешествия на этой завершена. Остается собраться с мыслями и на следующий день отправиться по домам.
Окончание путешествия
Отдохнули, пора и домой
Все самое важное посмотрели, дышали свежим воздухом, наслаждались природой, услышали истории, попробовали знаменитое вино Хванчкара на его родине. Ваша жизнь и винные предпочтения теперь не будут прежними.
Выселение из отеля в Тбилиси до 12.00 по Тбилисскому времени. Если вам нужно во Владикавказ, рекомендуем выбирать максимально поздние вечерние рейсы вылета (после 18.00). так же вы можете продолжить отдых в Грузии: например, поехать в Батуми отдыхать на море. Или можете отправиться в Армению.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту Тбилиси
- Проживание 7 ночей в комфортабельных отелях и уютных гостевых домах по маршруту тура (все удобства в номерах, чисто, отличные рейтинги). Есть номера на 1, 2 и 3 человека, зависит от ваших пожеланий
- Завтраки в местах проживания (7 завтраков)
- 6 обедов в экскурсионные дни
- Все входные билеты на достопримечательности
- Гид 6 дней внутри Грузии
- Транспорт по маршруту тура, с кондиционером и обогревом (используем то, что актуально по погоде)
- Дегустации
- Wifi в машине на протяжении тура (где ловит сотовая связь)
- Прокат группового снаряжения (для желающих предоставляем палки для трекинга)
- Внедорожный транспорт до озера Корулди
- Трекинги налегке (все наши основные вещи надежно хранятся в комфортных гостиницах)
- Консультация и сопровождение по всем орг вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания до/после тура, помощь с покупкой билетов на поезда и автобусы по Грузии, на концерты в Грузии, по дальнейшему отдыху в Батуми и тд)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Тбилиси или Владикавказа из вашего города и обратно
- Трансфер Владикавказ-Тбилиси-Владикавказ (если нужен)
- Ужины
- 2 обеда в день приезда и отъезда - подскажем, где покушать
- Личная страховка путешественника
- Личные траты на сувениры, гостинцы
О чём нужно знать до поездки
Что взять с собой:
Удобная одежда для поездок и прогулок по сезону. Яркие однотонные вещи красивее получаются на фото.
Удобная обувь. Идеальны будут кроссовки/треккинговые ботинки по сезону. Каблуки можно смело оставить дома. Либо можно их взять, если у вас есть дополнительные дни помимо тура, в коорые вы хотите красиво выйти в люди. Но не в коем случае не в экскурсионные дни.
Загранпаспорт действующий без печатей Абхазии или Южной Осетии.
Толстовка для ветреных мест и прохладных вечеров.
Домашняя одежда для нахождения в гостиницах и сна.
Зарядное устройство.
Личные средства гигиены.
Личные лекарства, если принимаете что-либо специфическое.
Купальник/плавки, сланцы.
Смена белья, носков.
Солнечные очки.
Солнцезащитный крем.
Головной убор от солнца.
Наличные за тур и на свои расходы в туре (российские карты не работают в Грузии).
Пожелания к путешественнику
Наличие действующего загранпаспорта без печатей о пересечении Южной Осетии и Абхазии.
Желание постигать новое.
Желание и физическая возможность ходить, гулять и любоваться природой.
Спокойное отношение к культуре вина. Грузия - винная страна, и предлагать выпить будут на каждом углу. По этой же причине мы не можем взять в тур людей, которые выпивши становятся агрессивными. Если вы знаете за собой такое, пожалуйста, выберите другой тур.