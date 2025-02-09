Описание тура
Поехали с нами в 12-ти дневный тур по прекрасной Грузии!
Друзья, мы долго работали над программой, 2 года совершенствовали ее, дорабатывали и рады вам представить итоговый вариант!
Про что наш тур?
Про эмоции, про активности, про неформальное общение в уютном небольшом кругу единомышленников, про незапланированные локации и неизведанные тропы. Про то, чтобы больше увидеть и почувствовать, задержаться на какой-то волшебной локации, пусть даже в ущерб таймингу. Про дружеские посиделки на крыше отеля с вином и про поедание сладкого арбуза с видом на вершины, высотой 4000 метров! Мы предлагаем вам не тур с официозом.
Мы предлагаем вам путешествие в кругу новых друзей, просто которых вы не знали ранее;)
Уникальная программа
Мы на самом деле гордимся нашей программой и считаем ее уникальной. Мы не нашли аналогичные туры с подобной программой и таким большим количеством локаций и активностей. Наш тур длится 12 дней.
Мы руководствуемся принципом: если уж лететь в Грузию и тратить серьезные средства на перелет, то нужно насладиться Грузией по полной. За 5-7 дней это сделать просто невозможно. Поездка с нами займет у вас 2 недели, но вы будете уверены, что заберетесь в такие уголки Грузии, где не был никто из ваших знакомых!
Путешествуем в дружной мини-группе
Мы путешествуем в небольшой группе до 12 человек. С вами 24/7 будет наш турлидер - это человек, который будет координировать группу, следить за программой и таймингом, знакомить вас с местными гидами, отвечать на вопросы по Грузии и регулярно подливать вино в ваш бокал:)
Нашего турлидера можно сравнить с вожатым в детском лагере. Он и поможет вам с обменом валюты, и подскажет, куда лучше сходить и накормит и, если нужно, спать уложит)
Конечно же, живем мы все вместе, в одних и тех же отелях, а по вечерам у нас всегда запланированы совместные активности, начиная от прогулок по вечернему городу, заканчивая незапланированной дегустацией в соседнем винном доме:)
Встречаемся в Тбилиси, поможем добраться из Владикавказа
Из 10 городов Рф (Екатеринбург, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Минеральные воды) в Тбилиси летают регулярные рейсы, причем стоимость на этот перелет не сильно отличается от стоимости внутреннего перелета во Владикавказ. Поэтому мы решили сделать местом встречи - столицу Грузии.
Но!
Если вы хотите сэкономить на перелете и поехать из вашего региона на поезде до Владикавказа или Минеральных вод - мы обязательно поможем вам добраться до Тбилиси по земле, дадим ценные советы по переходу границы Верхний Ларс, разработаем полностью для вас вариант транспортировки. Мы находимся в контакте с местными водителями, которые курсируют между Владикавказом и Тбилиси и обязательно поможем вам.
Заканчиваем программу в Батуми
Чтобы минимизировать долгие переезды и не проводить целый день в дороге (из Батуми в Тбилиси - это дорога на целый день), мы заканчиваем нашу программу в Батуми. Из Батуми можно так же, улететь в 6 городов Рф: Екатеринбург, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару. Есть рейсы как прямые, так и с удобными пересадками.
Напишите нам и мы обязательно подберем и посоветуем вам оптимальный вариант для транспортировки!
А если вы хотите после нашего тура еще на несколько дней остаться на море в Батуми - с этим никаких проблем, пожалуйста)
Грузия - страна контрастов! В ней сочетаются горы и море, древняя архитектура и современные постройки, острое и сладкое, полусладкое и сухое.
Нас ждут целых 12 дней в прекрасной стране, за это время мы посетим Тбилиси, Мцхету, Кахетию, Кутаиси, Сванети, Местию, Горную Аджарию и Батуми. Проедем по самым живописным горным дорогам, покупаемся в море, ознакомимся со старинными городами и современной архитектурой.
Увидим огромные горы, покрытые снегом, пещеры, реки, каньоны, озера и водопады. Мы проедем всю страну по самым завораживающим природным объектам и даже сходим в легкий трекинг в горы.
И все это в дружной компании с нашим турлидером!
Программа тура по дням
Военно-Грузинская дорога. Храм Гергети
Сегодняшний день мы посвятим одной из самых живописных дорог в мире - легендарной Военно-Грузинской дорогой - единственной автострадой, соединяющей Рф и Грузию.
Сама дорога очень живописная.
Сегодня нас ждет полноценное дорожное приключение. Среди локаций, которые мы проедем, будут: долина реки Терек, Крестовый перевал, Жинвальское водохранилище и крепость Ананури, арка Дружбы, с которой открывается волшебный вид. А еще мы увидим легендарную вершину Казбек (5054 м.), которую воспевал в своем творчестве еще М. Ю. Лермонтов.
Все это очень яркие, эстетичные локации. Сегодня весь день нас будут сопровождать прекрасные виды: горы, склоны, озера и перевалы. И будет достаточно времени, чтобы все это посмотреть.
Кроме всего перечисленного, нас ждет главная локация сегодняшнего дня. И одна из Топовых локаций всего путешествия. Эта локация будет завершающим аккордом сегодняшнего дня. Сильнейшее место с безумным видом на 360 градусов.
Речь идет про храм Гергети, расположенный на высоте 2170 метров на скальном выступе, с которого открываются безумные виды на Кавказские горы. Чтобы добраться до Гергети, мы пересядем с нашего трансфера на джипы и уже на специализированном транспорте доедем до храма.
Только посмотрите каким Гергети предстал перед нами в 2024 году. Мы были над облаками. Это было волшебно!
Тбилиси и Мцхета - экскурсия с местным гидом
Просыпаемся, умываемся, радуемся новому дню в новой стране и спускаемся на первый этаж, где нас будет ждать завтрак в местном стиле.
Далее нас ждет первый экскурсионный день. До обеда мы познакомимся с Тбилиси. Отправляемся на пешую экскурсию по старому городу: посмотрим исторические дома Тбилиси, проникнем в некоторые подъезды, узнаем о легендарных жителях этих улиц, прогуляемся по проспекту Руставели, увидим здание парламента Грузии, площадь Свободы, серные бани, пройдемся мимо прекрасных маленьких улочек с бесчисленным количеством уютных кафе, увидим мост Мира и многое, многое другое!
Далее заедем на обед и вкусно покушаем.
После обеда отправляемся на экскурсию в древнюю столицу Грузии — Мцхету. Мцхета является самым священным городом для паломничества в Грузии, и объявлена объектом Всемирного наследия Юнеско. Город с населением около 8000 человек является одним из главных туристических направлений в Грузии. Здесь мы увидим маленькие улочки в итальянском стиле и соборы, соборы и храмы! Увидим храм Джвари, возвышающийся на холме, Собор Светицховели и Монастырь Самтавро.
Обязательно увидим место слияния двух рек — Арагви и Куры и сделаем фотографии в одной из самых популярных фото локаций!
Вечером нас ждет свободное время. Можем отправиться на самостоятельную прогулку по Тбилиси, можем прогуляться по местным барам или посидеть в ресторане. А можно продолжить вечер на балконе нашего отеля. Решим на месте:)
Кахети. Родина Грузинского вина. Сигнахи
Просыпаемся, завтракаем в отеле.
Сегодня нас ждет дневное путешествие на родину грузинского виноделия. В регион с прекрасным названием Кахети. Да-да, именно отсюда происходят большинство вин, столь полюбившиеся нам за это время. Кахети - это один из самых красивых регионов Грузии, царство бесконечных виноградников и живописных гор, старинных традиций и самых вкусных грузинских вин, обилие средневековых монастырей и храмов.
А еще именно здесь располагается Алазанская долина, на которой выращивается большая часть винограда во всей Грузии! Название долина берет от реки Алазани, которая протекает вдоль всего региона и является самой большой грузинской рекой. На роскошный вид долины можно посмотреть с нескольких точек, одна из которых Сигнахская крепостная стена, куда мы и отправимся.
Но сперва нужно доехать до города Сигнахи. Сигнахи ещё называют городом Любви. Этот маленький городок расположился в самом сердце Кахетии — на Алазанской долине, прямо на склоне скалы. Извилистые улицы, мощенные брусчаткой, колоритные дома с красной черепицей в стиле южно-итальянского классицизма придают ощущение пребывания в Европе. Мы прогуляемся по его улочкам, посмотрим живописные здания и площади. Конечно же, сделаем множество фотографий.
Дойдем до Сигнахской крепости, окружающей город. Это средневековая крепость 18 века. Это самая большая и известная крепость в Грузии. С высоты крепости открывается завораживающий вид на Алазанскую долину.
Далее направляемся на дегустацию в частную винодельню! Попробуем вино и зададим вопросы про виноделие.
В конце концов решим, какое все-таки вино больше нравится каждому из нас! Ведь нужно понимать, что весь оставшийся тур нам заказывать в ресторанах
Ближе к вечеру мы заезжаем в ресторан на ужин и возвращаемся в наш отель в Тбилиси. По пути можем закупиться фруктами и арбузами на вечер.
Уставшие и пьяненькие будем спать как сурки, потому что завтра нас ждет дальняя дорога в новый город!
Кутаиси. Каньон Мартвилли
Сегодня, после завтрака, мы прощаемся с Тбилиси и перемещаемся в новый город - Кутаиси. Здесь мы остановимся всего на 1 ночь.
По пути сделаем несколько остановок размять ножки и купить сладких хлеб, который продают именно в этой части Грузии.
Приезжаем в город и заселяемся в отель. Далее отправляемся на обед в бар где делают безумно вкусные перченые хинкали, острый оджахури и есть свежайшее пиво. Да-да, хинкали лучше всего кушать не с вином, а с пивом. Ну, на крайний случай - с чачей.
После обеда мы отправимся в прекрасную природную локацию. Мы посетим Пещеру Прометея (посещение пещеры может быть перенесено на следующий день)! Это одна из самых больших пещер в Грузии, и мы её исследуем. Маршрут проходит мимо захватывающих дух сталактитов и сталагмитов, подземных водопадов, рек и даже целого подземного озера. Экскурсовод будет проводить экскурсию сразу на 3 языках: грузинском, английском и русском. После выхода из прохладной пещеры купим стаканчик свежевыжатого гранатового сока.
Далее нас ждет посещение живописного Каньона Мартвилли с водопадами.
К вечеру вернемся в Кутаиси и отправимся на небольшую пешую прогулку по городу. Покушаем в том же баре и вернемся в наш отель.
Загадочная Верхняя Сванетия. Местия
Сегодня после завтрака мы выселяемся из отеля в Кутаиси и движемся в сказочную страну Сванетию - самый высокогорный и скрытный регион Грузии! В регион со своим населением, со своим наречием и традициями. Регион, в который не доезжают 80% организаторов. Там нас ждет размещение в уютном гест-хаусе с прекрасными видами из окна!
Но до Сванети нужно еще доехать, не спешите! Потому что сама дорога туда изобилует видами, поражающими воображение!
А еще по пути нас ждет одна шикарная бонусная локация, которая позволит нам позагорать, искупаться в теплой водичке и послушать шум реки.
В определенный момент дорога пойдет стремительно в горы, с увеличением высоты. Нам все больше и больше будут открываться вершины Главного Кавказского хребта. Дорога станет живописной и экстремальной - с одной стороны будет обрыв, а с другой гора. Мы будем стремиться все выше и выше, пока не доберемся в Местию - город, который является сердцем Сванетии. Виды с каждым километром набора высоты будут лучше, горы выше, а воздух чище.
В этот регион Грузии редко доезжают туристы, ведь он самый отдалённый, а дорога долгая и сложная. Однако это именно та Грузия, которую вы надеетесь увидеть, планируя своё путешествие в эту прекрасную страну.
Конечно же, по дороге мы будем делать остановки, чтобы почувствовать атмосферу, вкус гор, полюбоваться пейзажем сделать фотографии и осознать, в каких уникальных местах мы находимся!
Приедем в Сванетию поздно вечером и заселимся в гестхаус.
Горная Сванетия. Треккинг к Леднику Чалаади
Просыпаемся, завтракаем плотно, потому что сегодня нас ожидает самый активный день с точки зрения физических нагрузок! Пойдём навстречу настоящему леднику!
Ледник представляет собой огромный ледниковый язык, вытянутый на 6 километров в длину. Яркие впечатления оставляет не столько сам ледник, сколько путь, который необходимо до него проделать.
Он пролегает через живописные горные ущелья и захватывающие дух панорамы. Впрочем, огромная ледяная глыба, словно сползающая с покатого каменного склона, у многих вызывает восторг.
Лед над ней завораживает ярко-голубым цветом, а холодный мрак загадочного грота манит своей таинственностью.
Пеший путь до ледника составляет около 2 км. Возле такой красоты нужно посидеть и просто полюбоваться, поэтому времени у нас будет достаточно.
И, конечно же, девочки, нужно взять платья, чтобы сделать такие фотки, которые взорвут ваши соцсети! Только посмотрите на фотографии наших участниц из предыдущего тура! Круто же?
После ледника у нас останется время, чтобы погулять по районному центру Сванетии - Местии. И здесь мы увидим настоящий символ Сванетии и один из символов Грузии - легендарные Сванские башни.
Сванские башни - уникальные древние постройки, сохранившиеся в первозданном виде по сей день, настоящее наследие Юнеско. Сванские башни строились в период с 8 по 13 век. И большая часть башен сохранилась с тех времен, без всякой реставрации. Представляете?
Сваны — это коренные жители Сванетии. Живут они общинами. По сути это несколько, расположенных рядышком, небольших сёл. У сванов свой язык, отличный от грузинского. Но письменности своей нет - используют грузинскую. В древние времена кланы сильно враждовали между собой. И башни были уголком безопасности, где могли спрятаться женщины и дети. В башнях хранились запасы еды и окна для самообороны.
Вечером нас ждет свободное время. Будем глядеть на снежные вершины, мощные скалы и зеленые луга.
Ну и конечно, же продегустируем местную сванскую чачу в одном из ресторанчиков во время ужина.
И хинкали. А куда без них, правда?)
Переезд в Батуми. Море
Сегодня мы прощаемся с горной Сванетией и направляемся в солнечную Аджарию. От гор - к теплому морю. Едем в самый современный курорт Грузии - Батуми!
Садимся в трансфер и прощаемся в видами Сванети. Будет немного грустно, потому что частичку своего сердца вы здесь точно оставите. Делаем прощальные фотографии и мчимся к солнышку и морю.
По пути нас будут преследовать панорамные виды Главного Кавказского Хребта. Мы будем прощаться с вершинами, делать прощальные фотографии и скорей мчаться к солнышку и морю.
Трансфер из Сванетии в Батуми со всеми остановками на локациях, в том числе и на обед в ресторане, будет занимать порядка 7 часов. Выезжаем сразу после завтрака. В городе Зугдиди заедем на обед в ресторан. Еще несколько часов в дороге - и впереди уже виднеется морюшко))
Доезжаем до Батуми и заселяемся в отель. Уже вечер, поэтому мы, не теряя времени, переодеваемся, и отправляемся кто на море, а кто на прогулку а по центру Батуми. Как можно побывать в Грузии и не искупаться в Черном море? А никак) Поэтому мы бежим купаться!
Подумать только! Еще вчера мы смотрели на заснеженные вершины, а сегодня уже гуляем по побережью Черного моря. Это же круто!
Остаток вечера проведем в совместных спокойных прогулках по набережной или в каком-нибудь не спокойной кафе на набережной с музыкой и танцами;)
Батуми. Экскурсия по городу. Свободный день. Море
Думали мы, думали, стоит ли добавлять свободный день в Батуми. Но решили, что после столь насыщенной программы, которая у нас была, свободный день на морюшке просто необходим!
Но сперва нас ждет экскурсия по Батуми с местным экскурсоводом. Посмотрим как Батуми превратился из посредственного советского портового города в один из самых современных курортов Черного моря, визитной карточкой Грузии и кто приложил к этому усилия.
Современный Батуми - это восхитительные площади, строения, огромная набережная, уютные улочки с огромным количеством кафе на любой вкус. Мы, увидим современную архитектуру Батуми. Прогуляемся по бесконечным небольшим улочкам, насладимся атмосферой Театральной площадью и Площадью Европы. Увидим танцующие фонтаны и символ современного Батуми - движущиеся фигуры Али и Нино. Выпьем бокальчик вина под живую музыку на площади Пьяцца.
После экскурсии, каждый может провести день по своим предпочтениям! Можно поваляться на городском пляже, можно погулять по улочкам Батуми, сходить на рынки, закупиться сувенирами или взять дополнительную экскурсию.
А можно (и мы это рекомендуем) отправиться в Батумский Ботанический сад. Туда можно доехать на обычных маршрутках. В Ботаническом саду очень красиво, и он по-настоящему огромен! Его не обойти за целый день. Но там безумно красиво. Вот, посмотрите на наши фотографии от туда, на этой буйство красок. Ну Бали, не иначе!
А можно отправиться на общественном транспорте или на такси в Цихисдзири - один из самый прекрасных пляжей в Аджарии с самой прозрачной водой и небольшим водопадом, под которым можно искупаться после морюшка. А еще там есть банановая роща и бамбуковая аллея!
Можно подняться на смотровую площадку к храму Самеба - лучшая панорама на весь Батуми с высоты 400 м., отправиться на знаменитый рыбный рынок, или покататься на фуникулере. Все перемещения по Батуми можно будет осуществить на общественном транспорте или такси. В Грузии работает Яндекс Такси и цены более чем приятные, по сравнению с ценами в Омске или любым другим миллионником в Рф.
Поэтому сегодня целый день наслаждаемся морем солнцем и спокойным отдыхом. Каждый выбирает маршрут себе по душе и реализует его.
Вечером собираемся вместе и идем гулять на набережную либо попьем винишко в отеле.
Аджария. Горы и водопады
Сегодня просыпаемся пораньше, умываемся и сразу отправляемся на поиски приключений в Горную Аджарию: край водопадов, озер и скалистых гор.
Программа на сегодня будет яркая и насыщенная.
Первая наша локация - это арочный мост царицы Тамары и водопад Мацухенти. Данный водопад - самый известный и величественный водопад в Горной Аджарии и, как следствие, самый популярный. Людей будет много, но мы постараемся сделать такие фотографии, чтобы казалось, что это индивидуальная фотосессия только для вас
Следующая локация - более эксклюзивная, менее популярна, но эмоций от нее можно получить в разы больше. Это водопады Капнистави! Это каскад водопадов в несколько ярусов, где мы сможем искупаться непосредственно под водопадом, даже заглянуть в небольшой грот за водопадом! Ух, это будет интересно, красиво и экстремально))
Но чтобы добраться до этих мест, нужно будет проползти вверх по такой же довольно экстремальной лестнице. В общем, все детали раскрывать не будем, а то будет не так интересно. Место очень красивое и атмосферное!
После завершения нашей экшн-прогулки, садимся в трансфер и возвращаемся в отель. Сегодня нам нужно приехать не сильно поздно, чтобы было время принять душ и красиво нарядиться. Ведь сегодня вечером - последний день нашего маршрута! Да, завтра нас ждет дорога домой и, чтобы было не так грустно, мы пойдем на праздничный ужин в один из самых известных и вкусных ресторанов Батуми.
Последний вечер завершается. Грустно, но что поделать.
Завтра нас ждет дорога домой.
Трансфер в аэропорт Батуми
Последний день - это всегда грустно.
Но зато у нас будет время неспеша попить чай или кофе в нашем отельчике, сходить утром на море, закупиться сувенирами и проститься с Грузией и друг другом.
В обратную дорогу можно отправиться 3 способами:
На самолете из Батуми (рейсы есть в следующие города: Екатеринбург, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару), а далее уже на поезде до вашего города.
На самолете из Тбилиси. Для этого из Батуми до Тбилиси ходит комфортная электричка. Стоимость билета 35 лари (около 1200 р.). Приезжаете в Тбилиси (в дороге 5,5 часов) - далее вылетаете из аэропорта Тбилиси.
На рейсовом минивэне из Тбилиси. Сперва так же, доезжаете на электричке до Тбилиси, после чего пересаживаетесь на рейсовые минивэны. Обратите внимание, что в летний период на границе могут быть многочасовые очереди.
Напишите нам и мы проконсультируем вас по любому способу транспортировки из Батуми в ваш регион.
Возможно, вы не хотите уезжать, а хотите продолжить отдых на море?
Никаких проблем! Наш тур заканчивается в Батуми и вы можете самостоятельно остаться в этом городе или переехать в любой другой поселок на побережье)
Путешествие в сердце Сванетии - Ушгули
После сытного завтрака в Местии мы отправляемся в путь к легендарной общине Ушгули — самому высокогорному поселению Европы (2200 м.), внесенному в список Юнеско. Дорога сама по себе станет приключением: серпантины открывают захватывающие виды на долины, горные реки и древние сванские башни. Приехать в Сванетию и не побывать в Ушгули - это значит не побывать в Сванети:)
Первой остановкой станет таинственная Сванская башня любви на берегу бурной реки. Вы сможете подняться внутрь и ощутить дыхание истории, представив, сколько поколений сванов хранили здесь свои традиции и легенды.
Далее нас ждет заброска на смотровую площадку на высоте 2600 метров. Отсюда, как на ладони, виден весь Большой Кавказский хребет — мощь и величие природы, которые невозможно забыть. Здесь мы устроим небольшой пикник с вином, чаем и фруктами (или: насладимся тишиной и сделаем тысячи фотографий).
Спустившись в Ушгули, мы погуляем по улицам, где время остановилось, и посетите дом-музей с подлинными предметами быта, который сохранил дух древней Сванетии. Завершим день ужином в гостеприимном сванском ресторане, где нас угостят традиционными блюдами, прежде чем мы вернемся в Местию.
Этот день подарит вам настоящее погружение в суровую и прекрасную жизнь горцев!
Тбилиси. День встречи. Прогулка по городу
Данный день мы предусмотрели для того, чтобы все смогли собраться в нашем уютном отельчике в Тбилиси, отдохнуть с дороги и заселиться.
В Тбилиси можно прилететь на прямом самолете из 10-ти городов Рф (Екатеринбург, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Минеральные воды) или полететь в Тбилиси с пересадкой, например, через Армению.
А можно - сэкономить на перелетах и заранее доехать на поезде до Минеральных вод или Владикавказа. А от туда на рейсовом автобусе или маршрутном минивэне добраться до Тбилиси через пограничный переход Верхний Ларс. Если хотите поехать в Грузию по земле - мы вас проконсультируем, продумаем вместе логистику и даже поможем найти вам хорошего перевозчика. Так что не переживайте - напишите нам. Этот способ гораздо дольше по времени, но зато и дешевле.
Постепенно собираемся в Тбилиси, заселяемся в отель и отдыхаем после дороги, знакомимся.
Вечером отправимся на первую самостоятельную прогулку по вечернему Тбилиси. Первое знакомство с городом - оно волшебное! Вечером Тбилиси особенно красив и мы разделим с вами эту красоту.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта Тбилиси в первый день
- Групповой трансфер в аэропорт Батуми в последний день
- Трансфер по Грузии в рамках заявленной программы
- Проживание по маршруту поездки (11 ночей) в хороших отелях и гестах с рейтингом не ниже 8,5
- Все завтраки
- Все входные билеты в рамках программы (пещеры, каньоны, крепости, заброски, музеи, мосты и т. д.)
- Дегустация вин в Кахетии
- Заброска на внедорожниках к храму Гергети
- Экскурсия в сопровождении местного гида по Тбилиси и Мцхете
- Экскурсия в сопровождении местного гида по Батуми
- Медицинская туристическая страховка для Грузии на время поездки
- Медицинская туристическая страховка для Грузии на время поездки
- Полная информационная поддержка на этапе подготовки к туру и покупке авиабилетов
- Сопровождение 24/7 нашим турлидером
- Яркие эмоции, которые будут согревать вас годами
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды и ужины
- Посещение серных бань в Тбилиси
- Личные расходы на сувениры, вино, активности вне программы и т. д
О чём нужно знать до поездки
Что можно сказать по итогам?
Мы постарались собрать тур именно в таком формате, в каком мы бы хотели сами познакомиться с Грузией и показать ее вам. Долго думали над длительностью маршрута. Были разные мысли: может сделать короткий тур на 5-7 дней? Или убрать что-то из нашего маршрута?
Но, когда начинаешь думать над тем, что убрать - теряешься.
Как мы могли убрать горы Сванетии? И вообще этот аутентичный регион с прекрасными сванскими башнями? Как можно отказаться от водопадов Аджарии? Как можно выбросить море и Батуми? Побывать в Грузии и ни разу не искупаться? Как можно побывать в Грузии и не увидеть своими глазами Алазанскую долину?
Как можно не познакомиться с исторической столицей Грузии - Мцхетой? Как можно не погулять по современной столице Грузии - Тбилиси? В итоге, ничего убрать из маршрута мы так и не смогли.
И сделали яркое, насыщенное активностями, полноценное путешествие по всей стране!
И приглашаем вас с нами!
Пожелания к путешественнику
Обратите внимание:
У нас очень активный тур. И в некоторые дни время обеда может корректироваться турлидером по факту, ввиду разных причин (ситуации на дорогах, более длительного тайминга экскурсии, дополнительных остановок по желанию группы, наличия или отсутствия поблизости кафе и ресторанов и т. д.). Иногда вместо обеда можем взять продукты и сделать обед в формате перекуса на природе.
Мы путешествуем в мини-группах (от 6 до 12 человек). Это означает, что мы будем единой командой, найдем в туре единомышленников и проведем много классных вечеров все вместе.
Визы
Для въезда граждан Российской Федерации в Грузию визы не требуются. Разрешенный срок пребывания в стране до 1 года, по истечении которого российский гражданин обязан ее покинуть либо получить в Агентстве гражданского реестра Грузии временный или постоянный вид на жительство.
Действительность паспорта:
Въезд в Грузию гражданина России осуществляется по действительному загранпаспорту при любой дате срока окончания его действия.