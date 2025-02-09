Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Поехали с нами в 12-ти дневный тур по прекрасной Грузии!

Друзья, мы долго работали над программой, 2 года совершенствовали ее, дорабатывали и рады вам представить итоговый вариант!

Про что наш тур?

Про эмоции, про активности, про неформальное общение в уютном небольшом кругу единомышленников, про незапланированные локации и неизведанные тропы. Про то, чтобы больше увидеть и почувствовать, задержаться на какой-то волшебной локации, пусть даже в ущерб таймингу. Про дружеские посиделки на крыше отеля с вином и про поедание сладкого арбуза с видом на вершины, высотой 4000 метров! Мы предлагаем вам не тур с официозом.

Мы предлагаем вам путешествие в кругу новых друзей, просто которых вы не знали ранее;)

Уникальная программа

Мы на самом деле гордимся нашей программой и считаем ее уникальной. Мы не нашли аналогичные туры с подобной программой и таким большим количеством локаций и активностей. Наш тур длится 12 дней.

Мы руководствуемся принципом: если уж лететь в Грузию и тратить серьезные средства на перелет, то нужно насладиться Грузией по полной. За 5-7 дней это сделать просто невозможно. Поездка с нами займет у вас 2 недели, но вы будете уверены, что заберетесь в такие уголки Грузии, где не был никто из ваших знакомых!

Путешествуем в дружной мини-группе

Мы путешествуем в небольшой группе до 12 человек. С вами 24/7 будет наш турлидер - это человек, который будет координировать группу, следить за программой и таймингом, знакомить вас с местными гидами, отвечать на вопросы по Грузии и регулярно подливать вино в ваш бокал:)

Нашего турлидера можно сравнить с вожатым в детском лагере. Он и поможет вам с обменом валюты, и подскажет, куда лучше сходить и накормит и, если нужно, спать уложит)

Конечно же, живем мы все вместе, в одних и тех же отелях, а по вечерам у нас всегда запланированы совместные активности, начиная от прогулок по вечернему городу, заканчивая незапланированной дегустацией в соседнем винном доме:)

Встречаемся в Тбилиси, поможем добраться из Владикавказа

Из 10 городов Рф (Екатеринбург, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Краснодар, Минеральные воды) в Тбилиси летают регулярные рейсы, причем стоимость на этот перелет не сильно отличается от стоимости внутреннего перелета во Владикавказ. Поэтому мы решили сделать местом встречи - столицу Грузии.

Но!

Если вы хотите сэкономить на перелете и поехать из вашего региона на поезде до Владикавказа или Минеральных вод - мы обязательно поможем вам добраться до Тбилиси по земле, дадим ценные советы по переходу границы Верхний Ларс, разработаем полностью для вас вариант транспортировки. Мы находимся в контакте с местными водителями, которые курсируют между Владикавказом и Тбилиси и обязательно поможем вам.

Заканчиваем программу в Батуми

Чтобы минимизировать долгие переезды и не проводить целый день в дороге (из Батуми в Тбилиси - это дорога на целый день), мы заканчиваем нашу программу в Батуми. Из Батуми можно так же, улететь в 6 городов Рф: Екатеринбург, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Самару. Есть рейсы как прямые, так и с удобными пересадками.

Напишите нам и мы обязательно подберем и посоветуем вам оптимальный вариант для транспортировки!

А если вы хотите после нашего тура еще на несколько дней остаться на море в Батуми - с этим никаких проблем, пожалуйста)

___

Грузия - страна контрастов! В ней сочетаются горы и море, древняя архитектура и современные постройки, острое и сладкое, полусладкое и сухое.

Нас ждут целых 12 дней в прекрасной стране, за это время мы посетим Тбилиси, Мцхету, Кахетию, Кутаиси, Сванети, Местию, Горную Аджарию и Батуми. Проедем по самым живописным горным дорогам, покупаемся в море, ознакомимся со старинными городами и современной архитектурой.

Увидим огромные горы, покрытые снегом, пещеры, реки, каньоны, озера и водопады. Мы проедем всю страну по самым завораживающим природным объектам и даже сходим в легкий трекинг в горы.

И все это в дружной компании с нашим турлидером!