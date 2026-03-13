Описание тура
Древние сказания, легенды и небылицы, лучше всего рассказывают о истории, быте народов, их культуре и традициях.
Программа создана для Вас со специальным акцентом погружения в этнос грузинского народа. Для познания легенд и сказаний, которые вы наверняка слышали или услышите впервые.
Программа тура очень насыщена, она не даст вам времени перевести дух или заскучать. Одно впечатление за другим будут друг-друга менять: горы, реки, озера, храмы, крепости, башни или невероятные строения, о функции которых вы и не подразумевали.
Вы проедете вдоль и поперек всю страну, захватите самые известные и самые редко посещаемые места нашей страны. Подниметесь на высоту ледников и через день искупаетесь в море.
Все это ждет вас в наших незабываемых путешествиях.
Программа тура по дням
Гамарджоба Грузия
- Обзорная пешеходная экскурсия по Тбилиси. Посетим старый город со всеми достопримечательностями.
- Общий приветственный ужин, собираемся все за одним столом, учимся говорить тосты, грузинским традициям застолья, традициям грузинской кухни, танцы и песни.
Величественный Казбег
- Завтрак в отеле с 8:00 до 10:00. Выезд из гостиницы в сторону Казбека в 10:00, встреча в лобби отеля в 9:45
- Водохранилище Жинвали
- Крепость Ананури
- Слияние Белой и Черной Арагви
- горнолыжный курорт Гудаури,
- смотровой площадке Дружба Народов -
- Степанцминда. 2
- храм св. Троицы Гергети. Это мужской Монастырный комплекс с 14 века у подножья величественного Казбека.
- После умопомрачительных видов, возвращаемся в гостиницу. Но по дороге остановимся для ужина. Возвращение в Тбилиси занимает более 3 часов.
- 2 и 3-тий день возможно поменять местами по техническим причинам.
Винный тур
Завтрак в отеле с 8:00 до 10:00
Выезд на экскурсию в 10:00. Встреча в лобби отеля в 9:45
-Цинандали - усадьба семьи Чавчавадзе, первый винный завод в Грузии с 1841 года. Прогуляемся по поместью, посетим музей дом князя, энотеку Александра Чавчавадзе и продолжим путь для знакомства с Грузинским вином дальше.
-Винный завод Шуми или Шато Мосмиери - дегустация премиум класса вина. Дегустация вин на заводе производителя, стоимость лучшая на месте.
Ужин на винодельне
Возвращение в Тбилиси - путь 2 часа по прямой дороге.
(Второй и третий день могут меняться местами исходя из погодных условий)
Мцхета - древнии цивилизации
- Завтрак в гостинице с 8:00 и выезд с вещами в сторону западной Грузии в 10:00, встреча в лобби отеля в 9:45.
- Древний город Мцхета
- Монастырь Джвари
- Пещерный город Уплисцихе
- Ахалцихе
- Остаемся на ночь в гостевом доме со всеми удобствами
Здравствуй, Колхида!
Завтрак в гостинице с 9:00, выезд в 10:00
Утром посещаем самую большую крепость региона Джавахети - Крепость Рабат
-Боржоми (или заедем днем раньше по дороге, что-бы выиграть время. Исходя от погоды)
-Кутаиси
Обзорная прогулка по Кутаиси - под вечерними фонарями оставит приятное послевкусие после долгого переезда.
Заселение в гостиницу
Каньоны
Завтрак в гостинице с 8:30 и мы готовимся выехать с вещами, как можно раньше.
Выезд из гостиницы в 9:30, мы не готовимся к длинному переезду, а наоборот бежим на базар за сырами, специями, чурчхелами и свежими фруктами. Это самый вкусный базар (рынок) во всей стране. Самыми свежими специями можно запастись с первых рук. Возьмите с собой кулечки со змейкой, нам еще ездить долго, а специи так вкусно пахнут!
Пещера Прометея
Мартвильский каньон
Зугдиди - в этот раз проедем мимо, на обратном пути зайдем во Дворец Дадиани.
Дорога в Сванетию
Заселение в гостиницу в аутентичном
Сванетиа - городок Местиа
-Поход до качелей Хешкили после джип тура даст возможность немного прийти в себя и полюбоваться еще одним незабываемым местом недалеко от Местии.
Смотровая площадка на гору Ушба
Возвращаемся в отель набираться сил, вечером соберемся и будем делиться впечатлениями.
Ушгули - по желанию (доп. транспорт в стоимость не входит)
Менгрелиа - Колхидская низменость
- Переезд в Батуми выезд с 10:00 - 10:30
- Энгурское Гэс
Дворец Дадиани
Батуми
Заселение в гостиницу в центре старого города
Батуми
Завтрак в гостинице c 8:00, здесь мы вам советуем встать пораньше и ухватиться за солнышко, пляж. Кстати в 800 метрах от гостиницы прекрасно оборудованный пляж.
Свободное утро, море, пляж. после пляжа можно быстро перекусить до экскурсии.
Обзорная экскурсия в обед 2 часа
Высокогорная Аджария
Вечер свободный
Возвращение
Завтрак в отеле с 8:00, также не упустите шанс утром окунуться в чистое море.
Свободный день
P.S. - Весной и осенью выезд из Батуми на 11 день тура, когда нет моркого сезона, что-бы побыть больше в Тбилиси.
До скорых встреч
Наша программа подошла к концу и мы благодарны Вам, что проехали с Востока на Запад всю страну вместе с нами. Наша Сказка подошла к концу, но мы приготовим вам другую сказку на следующий ваш приезд. Наша команда всегда рада вас видеть в нашем кругу и мы уже, после такого путешествия можем позволить себе сказать Мы встречаем гостей, а провожаем друзей!
До скорых встреч!
Машина возвращается в Тбилиси и у кого вылет из Тбилиси выезжаем утром после завтрака и конечная остановка аэропорт Тбилиси.
Просим заранее указать время трансфера обратного пути.
Вылет можно сделать из Батуми и не возвращаться в Тбилиси.
Переезд, перелет, трансфер
-Встреча группы в аэропорту Владикавказа. Желательно прилететь в первой половине дня до 14:00 Вас встретит наш водитель.
- Переезд из Владикавказа до Тбилиси на минивене.
- Заселение в гостиницу, отдых. Готовимся к началу активной программы на следующий день.
Трансфер во Владикавказ
Трансфер во Владикавказ с утра к вылету.
Берите авиа билеты на вечер
До скорых встреч!
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах 3 - 4 и гостевых домах с завтраками
- Услуги сертифицированного гида на все дни тура
- Транспортное обеспечение, транспортные затраты
- Приветственный ужин в первый день
- Входные билеты на достопримечательности
- Wifi в машине на протяжении пути
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание (обед, ужин)
- Страховка
- Поездка в общину Ушгули
- Трансферы с аэропорта Владикавказа
О чём нужно знать до поездки
Размещение Указано В Двухместных И Трехместных Номерах, При Желании Одноместного Номера Пройдите Консультацию.
Если 3 однополых (женщины или мужчины) хотят подселения и нет в группе четвертого, то размещение в трехместном номере или можете забронировать одноместное заселение с доплатой.
Возьмите с собой удобную одежду, обувь, фотоаппарат и хорошее настроение. При бронировании тура вам будут высланы все детали поездки. Места остановки проверены временем, находятся в комфортных местах и оснащены всем необходимым для ночлега.
Туристическая страховка обязательна для поездки.
Обязательные вещи с собой:
Сменная обувь, комфортная
Хоть один парадный выходной наряд (мы в ресторан с дресс кодом пойдем)
один теплый костюм или толстовку и брюки для гор.
Платки на голову женщинам для посещения храмов
Мужчинам в шортах запрещается посещение храмов или нужно обмотаться фартуком
Купальный костюм
Хорошее настроение и положительный настрой - самое главное!
При бронировании тура вам будут высланы все детали поездки. Места остановки проверены временем, находятся в комфортных местах и оснащены всем необходимым для ночлега.
Перед туром за 2 недели ранее создаем общий чат всех участников для организационных вопросов. Прошу указать номер Вотсап при бронировании тура.
Компания оставляет за собой право при экстремальных условиях или технических проблемах, не подлежащих погодных условиях заменить определенную локацию или поменять местами.
В случае технических проблем компания оставляет за собой право поменять отель на подобный представленный в туре или выше категорией.
При бронировании в последний момент возможно не быть достаточно свободных мест в забронированном отеле, мы обеспечим вам подобный отель неподалеку от группы.
Пожелания к путешественнику
Сообщите о ваших хронических заболеваниях, аллергиях если они есть.
Желательное размещение в комнате (Dbl, Twin, Sngl)
Во время сообщите (за неделю до начала тура) о способе приезда или прилета для составления графика встреч.
Имейте с собой медицинскую туристическую страховку.
Для пересечения границы вам нужен заграничный паспорт.