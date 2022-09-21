3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)

Проведите незабываемые выходные в солнечной Грузии

Проведите незабываемые выходные в солнечной Грузии. Вас встретят прямо в аэропорту в пятницу и заселят в гостиницу в старом городе. В субботу вы с гидом отправитесь на изучение Тбилиси и Мцхеты.

Вы почувствуете особый восточный колорит этой удивительной страны, побываете в её древней столице, которой уже больше 2,5 тыс. лет. Воскресенье у вас останется на покупку сувениров, гостинцев и прощание с гостеприимной Грузией. Затем вас отвезут удобным трансфером обратно в аэропорт.
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)
3-дневный тур-знакомство с Грузией (включая проживание)

Что вас ожидает 🤩

  • Тбилиси
  • Мцхета
  • Светицховели
  • Самтавро
  • Джвари
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Для тех, кто устал от городских будней, предлагаем отправиться в увлекательное путешествие по Грузии на 3 дня. Тур выходного дня - идеальный способ словить релакс от работы и получить яркие эмоции! Вы увидите легендарные достопримечательности Грузии, отведаете кулинарные шедевры и больше никогда не забудете вкус грузинского вина.
1 день. Вы прилетаете в солнечную Грузию. Встречаем в аэропорту и везём в трехзвездочную гостиницу в районе “старого города”. Заселение в номера. Свободный день для самостоятельной прогулки.
2 день. Завтрак в гостинице и отправление на экскурсию по Тбилиси в 11.00. Наш профессиональный гид рассказывает о древних достопримечательностях, памятниках культуры и истории. Впереди удивительное знакомство со столицей Грузии.
Затем поездка на комфортабельном автомобиле в Мцхету, чтобы послушать интересную экскурсию о древнем городе. Старинный городок заманивает туристов богатой историей и красивой архитектурой. Вы осмотрите храм Светицховели, монастырь Самтавро, а потом гид отвезет к монастырю Джвари. Именно здесь мы встретим закат, послушаем экскурсию и завершим день роскошными фотографиями на фоне гор.
3 день. Завтракаете в гостинице и освобождаете номера. А затем наш водитель поможет с покупкой сувениров, вина или сыра для гостинцев домой - отвезет в нужный магазин или на рынок. Также обеспечим трансфер в аэропорт и пожелаем счастливого пути.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в центре
  • Завтраки
  • Экскурсионные услуги
  • Дегустации
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед и ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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