6 дней
Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца»
Расписание: Каждое воскресенье.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $677 за человека
8 дней
Солнечные истории в Грузии - легкий тур от Тбилиси до Батуми
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца»
Расписание: Даты заезда — каждое воскресенье с 31.03 по 22.12.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $655 за человека
8 дней
Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца»
Расписание: Каждое воскресенье с 21.04 по 20.10.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $655 за человека
8 дней
Волшебная неописуемая Грузия от Тбилиси до Батуми, через горы и пещеры
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца»
Расписание: См. расписание.
от $717 за человека
8 дней
1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца»
Расписание: См. расписание.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $955 за человека
Последние отзывы на туры
- ККатерина28 марта 2024Экспресс-трип по колоритной Грузии на 4 дняХочу сказать спасибо Мераби за прекрасную организацию, профессионально составленную программу и безупречную работу гида! Грузия прекрасна и всё это благодаря вам, потому что вы вкладываете в программу не только знания, но и душу! Спасибо Огромное, мы вернёмся обязательно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Старый город»
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- Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
- Солнечные истории в Грузии - легкий тур от Тбилиси до Батуми
- Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
- Волшебная неописуемая Грузия от Тбилиси до Батуми, через горы и пещеры
- 1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
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Сколько стоит тур в Тбилиси в феврале 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Старый город" можно забронировать 5 авторских туров от 655 до 955. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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