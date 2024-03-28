К Катерина

Экспресс-трип по колоритной Грузии на 4 дня

Хочу сказать спасибо Мераби за прекрасную организацию, профессионально составленную программу и безупречную работу гида! Грузия прекрасна и всё это благодаря вам, потому что вы вкладываете в программу не только знания, но и душу! Спасибо Огромное, мы вернёмся обязательно!!!