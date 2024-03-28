Туры по Старому городу в Тбилиси

Найдено 5 туров в категории «Старый город» в Тбилиси, цены от $655. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
На автобусе
2 отзыва
6 дней
Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца»
Расписание: Каждое воскресенье.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $677 за человека
Солнечные истории в Грузии - легкий тур от Тбилиси до Батуми
На автобусе
2 отзыва
8 дней
Солнечные истории в Грузии - легкий тур от Тбилиси до Батуми
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца»
Расписание: Даты заезда — каждое воскресенье с 31.03 по 22.12.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $655 за человека
Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
На автобусе
8 дней
Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца»
Расписание: Каждое воскресенье с 21.04 по 20.10.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $655 за человека
Волшебная неописуемая Грузия от Тбилиси до Батуми, через горы и пещеры
На автобусе
8 дней
Волшебная неописуемая Грузия от Тбилиси до Батуми, через горы и пещеры
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца»
Расписание: См. расписание.
от $717 за человека
1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
На автобусе
1 отзыв
8 дней
1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
Начало: Аэропорт Тбилиси
«Вы полюбуетесь панорамой Старого города и узнаете о невероятных подвигах полководца»
Расписание: См. расписание.
Завтра в 10:00
23 фев в 10:00
от $955 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Катерина
    28 марта 2024
    Экспресс-трип по колоритной Грузии на 4 дня
    Хочу сказать спасибо Мераби за прекрасную организацию, профессионально составленную программу и безупречную работу гида! Грузия прекрасна и всё это благодаря вам, потому что вы вкладываете в программу не только знания, но и душу! Спасибо Огромное, мы вернёмся обязательно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Старый город»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Яркие краски грузинских просторов: Тбилиси+Батуми с TOP локациями
  2. Солнечные истории в Грузии - легкий тур от Тбилиси до Батуми
  3. Веселые каникулы по-грузински: 8-дневный тур
  4. Волшебная неописуемая Грузия от Тбилиси до Батуми, через горы и пещеры
  5. 1001+1 восторг от красот чарующей Грузии - тур через всю Грузию, самые топо
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Алазанская долина
  5. Казбеги
  6. Монастырь Джвари
  7. Мост мира
  8. Серные бани
  9. Крепость Нарикала
  10. Собор Светицховели
Сколько стоит тур в Тбилиси в феврале 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Старый город" можно забронировать 5 авторских туров от 655 до 955. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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