5
11 отзывов
Авто-тур по Тбилиси
Авто-тур по Тбилиси
Авто-тур по Тбилиси
Авто-тур по Тбилиси
Авто-тур по Тбилиси

Что вы увидите 🤩

  • Локаций:
  • Храм Самеба
  • Монумент Историй Грузии от Зураба Церетели
  • Этнографический музей у черепашье озеро
  • Черепешье озеро
  • Пещера св. Давида и Пантеон, а в конце все таки сити тур, прогулька по старому городу.
Обычно Тбилиси показывают пешком, проводят сити-тур по старому городу, а я создала комбинированную экскурсию на автомобиле. В нашем городе очень много мест куда просто так не попадешь, только монумент * Истории Грузии* чего стоит.
Так, что дорогие мой, приготовтесь к необычной прогулке по городу на машине.
В течение дня вы увидите необычные достопримечательности города, окунутесь в истории моего народа, ознакомитесь бытом и обичиям Грузинов, помедитируете около монумента на горе, где эзотерики утверждают что, имеется связь с самим космосом.
Испробуете воду из потолка древней пещеры, где проживал святой, оберегающий город Тифлис.
А, в конце прогуляемся по старому городу…
🚩 Начало: Гостиница, где живут туристы
🏁 Место завершения: Старый город
 Что входит
  • В стоимость входит комфортабельное авто и услуги проф. гида.
 Что не входит
  • Стоимость не входит: билеты в этнографиском музее 10 лари и питание.
Важная информация
  • Если гостиница будет находится за пределами центра города
  • будет доп. оплата за трансфер.
Время проведения: 10:00 час.
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Тамара К.
Тамара К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

🎩Индивидуальные🧐Авторские🧒Для детей🌇Вечерние🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

Вечерний тур по Тбилиси 19-го века
Индивидуальная экскурсия
$35
за 1 чел.
Вечерний тур по Тбилиси 19-го века
Тбилиси - столица и один из самых крупных городов Грузии, с богатейшей историей
Винный тур по Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
$55
за 1 чел.
Винный тур по Тбилиси
Нам откроется вечерний, душевный, винный Тбилиси с его закоулками и винными погребами
индивидуально по договорённости
Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
4.8
45
63
за 1-4 чел.
Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
Дружеская прогулка по винным погребкам Тбилиси с увлекательными историями и дегустациями
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Индивидуальная экскурсия
4.9
12
100
за 1-6 чел.
Узнать Тбилиси, узнать Грузию
Насыщенный авто-тур: панорамные виды города, музей под открытым небом, вино и грузинская культура
Винный тур по Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
$25
за 1 чел.
Винный тур по Тбилиси
Во время дружеской, увлекательной прогулки по Старому городу мы заглянем в колоритные и не похожие друг...
Каждый день в 18.00
Вкусная прогулка по Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
$55
за 1 чел.
Вкусная прогулка по Тбилиси
Приглашаем на винно-гастрономический тур с неспешной прогулкой по Старому городу
каждый день по договоренности
Адреса любви в Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
5
11
$125
за 1-5 чел.
Адреса любви в Тбилиси
Тбилиси - город любви
Почувствовать дух Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
4.7
10
72
за 1-8 чел.
Почувствовать дух Тбилиси
Открыть настоящий Тбилиси в его старине, искусстве и вине на прогулке по городским местам силы
Лучшие панорамы вечернего Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
5
1
2ч 30м
$23
за 1 чел.
Лучшие панорамы вечернего Тбилиси
Вам предстоит увидеть Тбилиси с нового ракурса и насладится городом в свете вечерних огней, поднявшись...
Экскурсия проводится в 19
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
4.9
371
100
50
за 1-20 чел.
Вдохновиться атмосферой Тбилиси
«Кто уезжал, тот знает непреложно — уехать из Тбилиси невозможно… »
Старый Тбилиси
$15
за 1 чел.
Старый Тбилиси
В рамках нашей насыщенной обзорной экскурсии по Тбилиси вы познакомитесь с историей этого...
Согласно расписанию в календаре
Секрет Тбилиси
Индивидуальная экскурсия
5
21
195
за 1-9 чел.
Секрет Тбилиси
Разобраться, каков на самом деле Тбилиси и чем же он так привлекает людей всего мира

Тамара К. проводит ещё 2 экскурсии

Легенды о захоронении царицы Тамары, предания о Грузинском Робине Гуде
Индивидуальная экскурсия
$104
за 1 чел.
Легенды о захоронении царицы Тамары, предания о Грузинском Робине Гуде
Если вы только приехали в столицу и пока не готовы к дальним маршрутам или, напротив, уже познакомились...
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Индивидуальная экскурсия
$170
за 1-5 чел.
Авторский тур по исторической столице Кахетии
Как уроженка Телави и истинная кахетинка я знаю каждый камушек столицы нашего региона и буду рада рассказать...
По вашему запросу
У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Тбилиси
🇬🇪