Обычно Тбилиси показывают пешком, проводят сити-тур по старому городу, а я создала комбинированную экскурсию на автомобиле. В нашем городе очень много мест куда просто так не попадешь, только монумент * Истории Грузии* чего стоит.

Так, что дорогие мой, приготовтесь к необычной прогулке по городу на машине.

В течение дня вы увидите необычные достопримечательности города, окунутесь в истории моего народа, ознакомитесь бытом и обичиям Грузинов, помедитируете около монумента на горе, где эзотерики утверждают что, имеется связь с самим космосом.

Испробуете воду из потолка древней пещеры, где проживал святой, оберегающий город Тифлис.

А, в конце прогуляемся по старому городу…