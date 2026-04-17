480 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Старый и верный традициям Тбилиси

Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице
В Тбилиси суета куда-то исчезает, а вместе с ней — и поспешность в мыслях. На экскурсии вы почувствуете особый ритм старого Тбилиси.

Прогуляетесь по улочкам с резными балкончиками и винными лавками, услышите рассказы о крепостях, царях и художниках, вдохнёте ароматы специй. Завершением дня станет бокал вина в хорошей компании — как и положено в Тбилиси.
5
729 отзывов
Старый и верный традициям Тбилиси
Старый и верный традициям Тбилиси
Старый и верный традициям Тбилиси

Описание экскурсии

Что нас ожидает

Вы увидите:

  • улицы Старого города с балкончиками и ковровыми лавками
  • Серные бани — место, с которого начался Тбилиси
  • крепость Нарикала и панорамы столицы
  • кафедральный Сионский собор и древнюю церковь Анчисхати
  • дворянские кварталы с изящными фасадами и дворами
  • театр Резо Габриадзе с атмосферной башней
  • блошиный рынок на Сухом мосту — галерею под открытым небом

В завершение мы заглянем в ресторанчик, где я вам посоветую вкусные грузинские блюда, а ещё научу, как некоторые из них следует есть. Да-да, это тоже особая наука!

Вы узнаете:

  • как крепости защищали Тбилиси и почему их здесь так много
  • какие забавные, криминальные и трагичные истории хранят старинные дома
  • где находятся любимые места художников, писателей и музыкантов в Тифлисе

И многое другое!

Организационные детали

Вино и еда в ресторане оплачиваются отдельно по желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айшат
Айшат — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4022 туристов
Первый мой приезд в Тбилиси был очень неожиданным, совершенно случайным… Теперь я здесь живу, и это уже неслучайно. Город оказался совершенно своим, родным и светлым. Застольные песни, культ винограда, застывшие
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во времени целые кварталы — всё это пришлось мне по душе и очень кстати. Я учусь в Тбилисском университете Илии в магистратуре, увлекаюсь историей и этнографией Грузии. Когда вы приедете, я с радостью поделюсь всеми секретами и загадками этой страны и людей, здесь живущих.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 729 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
716
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Вероника
Во-первых огромное спасибо за перенос экскурсии, очень боялась подвести и не попасть.

Было познавательно и интересно. Много визуальных мелочей, на которые бы сами бы не обратили внимания! Мама в восторге, тк
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было много необычных фактов про советские фильмы. Я не особо в теме была, но тоже интересно было послушать, сделать фотографии.

Сами бы столько фактов о городе не узнали бы! Да и на многие улочки не зашли бы!

Была холодная погода, но и одновременно очень тепло на душе от встречи с Айшат!

Во-первых огромное спасибо за перенос экскурсии, очень боялась подвести и не попасть.
Во-первых огромное спасибо за перенос экскурсии, очень боялась подвести и не попасть.
Во-первых огромное спасибо за перенос экскурсии, очень боялась подвести и не попасть.
Во-первых огромное спасибо за перенос экскурсии, очень боялась подвести и не попасть.
Во-первых огромное спасибо за перенос экскурсии, очень боялась подвести и не попасть.
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Наталья
Отличная экскурсия для знакомства со старым районом Тбилиси с посещением уютных двориков и красивых старых подъездов. Позитивная Айшат добавляет приятности и расслабленности прогулке, ее знают и приветствуют все в старом городе, в том числе и собаки. 4 часа пролетели незаметно. Рекомендую данную экскурсию всем.
Отличная экскурсия для знакомства со старым районом Тбилиси с посещением уютных двориков и красивых старых подъездов.
Отличная экскурсия для знакомства со старым районом Тбилиси с посещением уютных двориков и красивых старых подъездов.
Отличная экскурсия для знакомства со старым районом Тбилиси с посещением уютных двориков и красивых старых подъездов.
Отличная экскурсия для знакомства со старым районом Тбилиси с посещением уютных двориков и красивых старых подъездов.
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A
Великолепная экскурсия. Айшат провела нас по переулкам и дворам, которые мы бы никогда не нашли сами. Она явно хорошо знает и любит Тбилиси, это чувствуется сразу. Плюс получили кучу рекомендаций, куда пойти дальше, где вкусно поесть и что еще посмотреть. Большое спасибо за прекрасно проведенный день 👏
Великолепная экскурсия. Айшат провела нас по переулкам и дворам, которые мы бы никогда не нашли сами.
Великолепная экскурсия. Айшат провела нас по переулкам и дворам, которые мы бы никогда не нашли сами.
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Вероника
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Самое то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу, которая происходит в этом городе. Спасибо большое за рассказы и стихи. Всё было шикарно, как и вино, которое дегустировали первый раз. Спасибо большое ещё раз
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.+12
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
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Н
Спасибо огромное за такую чудесную и подробную экскурсию! Тбилиси в действительности многогранен. Было очень легко и комфортно - мы никуда не спешили и с интересом погружались в рассказы о истории мест, где мы оказывались.
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М
Моя самая душевная экскурсия! Айшат прекрасный гид и невероятно приятный человек, ощущение как будто знакомы сто лет, экскурсия очень информативная, но легкая и непринужденная, я не заметила как пролетело время! От души рекомендую пройтись с Айшат, вы не только не пожалеете, а может, как и я пересмотрите свое первое впечатление от города
Моя самая душевная экскурсия! Айшат прекрасный гид и невероятно приятный человек, ощущение как будто знакомы сто
Моя самая душевная экскурсия! Айшат прекрасный гид и невероятно приятный человек, ощущение как будто знакомы сто
Моя самая душевная экскурсия! Айшат прекрасный гид и невероятно приятный человек, ощущение как будто знакомы сто
Моя самая душевная экскурсия! Айшат прекрасный гид и невероятно приятный человек, ощущение как будто знакомы сто
Моя самая душевная экскурсия! Айшат прекрасный гид и невероятно приятный человек, ощущение как будто знакомы сто
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