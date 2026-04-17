480 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В Тбилиси суета куда-то исчезает, а вместе с ней — и поспешность в мыслях. На экскурсии вы почувствуете особый ритм старого Тбилиси. Прогуляетесь по улочкам с резными балкончиками и винными лавками, услышите рассказы о крепостях, царях и художниках, вдохнёте ароматы специй. Завершением дня станет бокал вина в хорошей компании — как и положено в Тбилиси.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Что нас ожидает

Вы увидите:

улицы Старого города с балкончиками и ковровыми лавками

Серные бани — место, с которого начался Тбилиси

крепость Нарикала и панорамы столицы

кафедральный Сионский собор и древнюю церковь Анчисхати

дворянские кварталы с изящными фасадами и дворами

театр Резо Габриадзе с атмосферной башней

блошиный рынок на Сухом мосту — галерею под открытым небом

В завершение мы заглянем в ресторанчик, где я вам посоветую вкусные грузинские блюда, а ещё научу, как некоторые из них следует есть. Да-да, это тоже особая наука!

Вы узнаете:

как крепости защищали Тбилиси и почему их здесь так много

какие забавные, криминальные и трагичные истории хранят старинные дома

где находятся любимые места художников, писателей и музыкантов в Тифлисе

И многое другое!

Организационные детали

Вино и еда в ресторане оплачиваются отдельно по желанию.