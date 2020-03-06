480 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были в Тбилиси с 13 октября. Я прочитала очень много восторженных отзывов об экскурсии с Айшат, решила забронировать.В первый же день взяли экскурсию с ней и не прогадали👍 Айшат нереально влюбленный в Тбилиси человек, это чувствуется на каждой улочке, в каждом дворике) а то, как ее встречали разные собачки, кошечки и даже вараны))- вообще умиляет до глубины души! Она на каждую экскурсию носит с собой сухой корм и кормит бездомных друзей наших меньших! Даже каждого по имени знает. Учитывая, что мы были с дочкой 3 лет, это привнесло особый интерес для нее!) 4 часа экскурсии прошли как надуху, не хотелось расставаться, настолько комфортно с Айшат! И нас очень порадовал тот факт, что это была нестандартная "сухая история", а рассказ многих интересных фактов со ссылкой на историю- это очень помогло проникнуться этим городом! Айшат, огромное спасибо за проведенные вместе полдня, Софа всю неделю потом вспоминала, что здесь и здесь мы ходили с Айшат, и к Грише на Нарикалу тоже рвалась постоянно))) так что всем вас советуем, однозначно👍👍👍🍷🍷🍷😍😍😍