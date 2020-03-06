480 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Очароваться атмосферой неспешности на обзорной экскурсии по грузинской столице

Айшат
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Айшат – ваш гид
В Тбилиси очень ясно чувствуется, что время может остановиться, и это почему-то не удивляет.

Суета куда-то исчезает, вместе с ней исчезает и поспешность в мыслях и делах, появляется размеренность, уверенность, что все успеется, и даже какая-то снисходительность ко всему.

Я помогу вам определиться, с чего начать день в Тбилиси и чем его закончить.

Забегая вперед скажу — закончить, конечно же, вином в хорошем месте и в хорошей компании!
25 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Площади Свободы
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У этой экскурсии480 отзывов
4.98
Старый и верный традициям Тбилиси
Старый и верный традициям Тбилиси

Что нас ожидает

  • Мы погуляем по улицам Старого Города с его деревянными резными балкончиками и ковровыми лавками. Вы увидите серные бани — особое место, откуда и начинался город когда-то.
  • На подвесном вагончике по канатной дороге мы поднимемся к Крепости Нарикала, которая находится прямо над банями. Затем пройдем по улице Шардена к Кафедральному Сионскому собору и посетим самую древнюю в Тбилиси каменную церковь Анчисхати.
  • Особого внимания заслуживает район, где жили некогда богатые и знаменитые, с архитектурой, которой позавидует любой европейский город! Где каждый подъезд, дворик, каждый вензель на решетках и воротах старинных домов таят в себе немало правдивых рассказов, красивых, пронзительных, криминальных, иногда забавных, подчас трагичных. Все известные писатели, художники, композиторы, и даже императоры — их имена тесно переплетены с судьбой некогда богатого и прекрасного Тифлиса, и уже навечно вписаны в его непростую многовековую историю.
  • Будет на нашем пути и театр Резо Габриадзе, где мы вспомним старые смешные и немного грустные грузинские фильмы.
  • И, конечно, я расскажу вам много интересного про Грузию, ее традиции, про блистательного царя Давида Строителя и про его не менее легендарную внучку царицу Тамару. А еще подскажу, куда стоит непременно поехать на экскурсии и сколько это будет стоить.
  • Покажу уютные винные магазины, где можно купить вина для вечера и увезти с собой, тбилисские духаны, откуда доносятся неповторимые запахи специй и грузинское многоголосье. Расскажу про Блошиный рынок на Сухом мосту, где находится своеобразная художественная галерея на открытом воздухе.
  • В завершение мы заглянем в ресторанчик, где я вам посоветую вкуснейшие грузинские блюда, а еще научу, как некоторые из них следует есть. Да-да, это тоже особая наука.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу — 1 евро в одну сторону.

Старый и верный традициям Тбилиси
Старый и верный традициям Тбилиси
Старый и верный традициям Тбилиси
Старый и верный традициям Тбилиси
Старый и верный традициям Тбилиси
Старый и верный традициям Тбилиси
Старый и верный традициям Тбилиси
Старый и верный традициям Тбилиси
Старый и верный традициям Тбилиси

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Площади Свободы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Айшат
Айшат
Первый мой приезд в Тбилиси был очень неожиданным, совершенно случайным… Теперь я здесь живу и это уже неслучайно. Город оказался совершенно своим, родным и светлым. Застольные песни, культ винограда, застывшие во времени целые кварталы – все это пришлось мне по душе и очень кстати. Сейчас я учусь в Тбилисском университете Илии в магистратуре, увлекаюсь историей и этнографией Грузии. Когда вы приедете, я с радостью с вами поделюсь всеми секретами и загадками этой страны и людей, здесь живущих.
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480 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Безумно увлекательная прогулка с Айшат по Тбилиси! Свежо, задорно, познавательно, а главное - с душой и любовью к культуре. С радостью порекомендуем экскурсию друзьям!
Айшат, спасибо! И до скорых встреч!)
9 февраля 2020
Спасибо Айшат за прекрасную и очень продуманную экскурсию. Увидели много известных достопримечательностей и тихих маленьких двориков. Очень рекомедуем.
1 февраля 2020
Прекрасная экскурсия. Айшат очень интересный рассказчик и приятный человек. Уровень подготовки также на высоте, ни один вопрос не остался без ответа. Получил кучу информации о городе и Грузии, советов куда ходить, куда не ходить, где что покупать и есть. Спасибо Айшат за отличный день.
6 января 2020
Великолепная экскурсия !
Составлена грамотно и профессионально , не заметили
как пролетели 4 часа , продуманный маршрут , где можно
было передохнуть , прекрасные советы гида , экскурсовод
Обладающий безупречной подачи информации,
Айшат прекрасный гид , такое чувство с родным и близким
человеком , просто гуляешь по улочкам Тбилиси .
Всем рекомендую , мы очень, очень довольны .
Спасибо Айшат !
15 декабря 2019
Очень понравилось! Мы не очень любим экскурсии с гидом, но в данном случае все было очень комфортно. Айшат молодчина.
19 ноября 2019
Прекрасный гид. Очень интересная экскурсия. Если кто-то едет в Тбилиси заказывайте пешую экскурсию, не пожалеете!
31 октября 2019
Понравилось всеее! Это одна из лучших экскурсий в моей жизни(вторая это порезка в Казбеги). Экскурсия составлена очень грамотно и профессионально, было ощущение что твои очень хорошие друзья показывают свой любимый дом ещё и вином угощают. Гид с хорошо поставленым голосом, детально продуманным маршрутом, интересными раскатами и историческими фактами. Экскурсия понравится не только взрослым но и деткам. Советую от всей души. Это просто 10 из 10.
23 октября 2019
Спасибо Айшат, это была отличная экскурсия. Главное, что человек искренне любит свой город, свою работу, это всегда чувствуется и передается окружающим. Экскурсия ничуть не утомляющая, продуманный маршрут, где можно передохнуть в беседках и т.д. С удовольствием сходила бы на другие экскурсии с Айшат.
21 октября 2019
Были в Тбилиси с 13 октября. Я прочитала очень много восторженных отзывов об экскурсии с Айшат, решила забронировать.В первый же день взяли экскурсию с ней и не прогадали👍 Айшат нереально влюбленный в Тбилиси человек, это чувствуется на каждой улочке, в каждом дворике) а то, как ее встречали разные собачки, кошечки и даже вараны))- вообще умиляет до глубины души! Она на каждую экскурсию носит с собой сухой корм и кормит бездомных друзей наших меньших! Даже каждого по имени знает. Учитывая, что мы были с дочкой 3 лет, это привнесло особый интерес для нее!) 4 часа экскурсии прошли как надуху, не хотелось расставаться, настолько комфортно с Айшат! И нас очень порадовал тот факт, что это была нестандартная "сухая история", а рассказ многих интересных фактов со ссылкой на историю- это очень помогло проникнуться этим городом! Айшат, огромное спасибо за проведенные вместе полдня, Софа всю неделю потом вспоминала, что здесь и здесь мы ходили с Айшат, и к Грише на Нарикалу тоже рвалась постоянно))) так что всем вас советуем, однозначно👍👍👍🍷🍷🍷😍😍😍
20 октября 2019
Великолепная экскурсия! Рекомендую начать знакомство с Тбилиси именно с нее. Вы узнаете много интересного из истории Грузии и Тбилиси, увидите основные достопримечательности и Айшат порекомендует, куда еще сходить и что посмотреть.
Айшат невероятный экскурсовод, обладающий энциклопедическими знаниями и безупречной подачей информации. Ее можно слушать бесконечно.
Ещё 470 отзывов

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