480 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В Тбилиси суета куда-то исчезает, а вместе с ней — и поспешность в мыслях. На экскурсии вы почувствуете особый ритм старого Тбилиси.
Прогуляетесь по улочкам с резными балкончиками и винными лавками, услышите рассказы о крепостях, царях и художниках, вдохнёте ароматы специй. Завершением дня станет бокал вина в хорошей компании — как и положено в Тбилиси.
Прогуляетесь по улочкам с резными балкончиками и винными лавками, услышите рассказы о крепостях, царях и художниках, вдохнёте ароматы специй. Завершением дня станет бокал вина в хорошей компании — как и положено в Тбилиси.
Описание экскурсии
Что нас ожидает
Вы увидите:
- улицы Старого города с балкончиками и ковровыми лавками
- Серные бани — место, с которого начался Тбилиси
- крепость Нарикала и панорамы столицы
- кафедральный Сионский собор и древнюю церковь Анчисхати
- дворянские кварталы с изящными фасадами и дворами
- театр Резо Габриадзе с атмосферной башней
- блошиный рынок на Сухом мосту — галерею под открытым небом
В завершение мы заглянем в ресторанчик, где я вам посоветую вкусные грузинские блюда, а ещё научу, как некоторые из них следует есть. Да-да, это тоже особая наука!
Вы узнаете:
- как крепости защищали Тбилиси и почему их здесь так много
- какие забавные, криминальные и трагичные истории хранят старинные дома
- где находятся любимые места художников, писателей и музыкантов в Тифлисе
И многое другое!
Организационные детали
Вино и еда в ресторане оплачиваются отдельно по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айшат — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4022 туристов
Первый мой приезд в Тбилиси был очень неожиданным, совершенно случайным… Теперь я здесь живу, и это уже неслучайно. Город оказался совершенно своим, родным и светлым. Застольные песни, культ винограда, застывшие
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 729 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Во-первых огромное спасибо за перенос экскурсии, очень боялась подвести и не попасть.
Было познавательно и интересно. Много визуальных мелочей, на которые бы сами бы не обратили внимания! Мама в восторге, тк
Было познавательно и интересно. Много визуальных мелочей, на которые бы сами бы не обратили внимания! Мама в восторге, тк
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Отличная экскурсия для знакомства со старым районом Тбилиси с посещением уютных двориков и красивых старых подъездов. Позитивная Айшат добавляет приятности и расслабленности прогулке, ее знают и приветствуют все в старом городе, в том числе и собаки. 4 часа пролетели незаметно. Рекомендую данную экскурсию всем.
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A
Великолепная экскурсия. Айшат провела нас по переулкам и дворам, которые мы бы никогда не нашли сами. Она явно хорошо знает и любит Тбилиси, это чувствуется сразу. Плюс получили кучу рекомендаций, куда пойти дальше, где вкусно поесть и что еще посмотреть. Большое спасибо за прекрасно проведенный день 👏
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Очень познавательная экскурсия по архитектуре Старого Тбилиси.
Самое то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу, которая происходит в этом городе. Спасибо большое за рассказы и стихи. Всё было шикарно, как и вино, которое дегустировали первый раз. Спасибо большое ещё раз
Самое то, что нужно, чтобы погрузиться в атмосферу, которая происходит в этом городе. Спасибо большое за рассказы и стихи. Всё было шикарно, как и вино, которое дегустировали первый раз. Спасибо большое ещё раз
+12
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Н
Спасибо огромное за такую чудесную и подробную экскурсию! Тбилиси в действительности многогранен. Было очень легко и комфортно - мы никуда не спешили и с интересом погружались в рассказы о истории мест, где мы оказывались.
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М
Моя самая душевная экскурсия! Айшат прекрасный гид и невероятно приятный человек, ощущение как будто знакомы сто лет, экскурсия очень информативная, но легкая и непринужденная, я не заметила как пролетело время! От души рекомендую пройтись с Айшат, вы не только не пожалеете, а может, как и я пересмотрите свое первое впечатление от города
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