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Индивидуальная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси

Пешеходная экскурсия по Тбилиси: идеальный способ увидеть город с лучшей стороны
Тбилиси — город солнца и ярких красок, и я покажу вам его с лучшей стороны! С площади Свободы отправимся в район Серных бань, а по пути осмотрим памятники, поговорим о местных легендах, ушедших в прошлое профессиях и историях из городской жизни разных лет. А завершим прогулку дегустацией вин разных сортов в погребке XVII века.
5
83 отзыва
Индивидуальная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси
Индивидуальная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси
Индивидуальная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси

Описание экскурсии

Что вас ждет: Готовы увидеть всё самое интересное? Тогда вперёд! Встречаемся на площади свободы. Идём в район серных бань, смотрим все основные достопримечательности. Знакомимся с историей скульптур, городскими легендами и историей Тбилиси. Узнаём о древних профессиях города и получаем незабываемые впечатления. Организационные моменты: Экскурсия пешеходная, пожалуйста, надевайте удобную обувь.

Каждый день, время обсуждается индивидуально.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Свободы
  • Церковь Святого Георгия
  • Раскопки Старого города
  • Конка
  • Памятник лампионщику
  • Берикаоба
  • Дворник
  • Памятники известным грузинским актёрам
  • Башню и театр Габриадзе
  • Самые маленькие механические часы
  • Фонтан Чижик-Пыжик
  • Латинскую надпись
  • Анчисхати
  • Патриархат
  • Дворец Теклы
  • Мост Мира
  • Парк Рике
  • Метехи
  • Мост Горгасала
  • Парк Алиева
  • Район серных бань (Абанотубани)
  • Символ города
  • Инжирное ущелье
  • Водопад
  • Мейдан базар
  • Тамада
  • Парк Чиаурели
  • Храм Сиони
  • «Итальянские» дворы
  • Винная дегустация эксклюзивных вин в погребе XVII века
Что включено
  • Пешая экскурсия
  • Гид-экскурсовод
Что не входит в цену
  • Прогулка на катере
  • Ужин (по желанию)
  • Дегустация (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 Александр Пушкин ул, Тбилиси
Завершение: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
2
3
2
1
Т
Идеально! Спасибо за новые впечатления, за массу информации! Хотя мы не в первый раз в Тбилиси, Галактион рассказал столько, что было ощущение,что мы впервые знакомимся с городом! Про каждую трещинку,
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каждое здание и скульптуру он рассказывал и как историк, как археолог, как житель города. Из этих маленьких историй город буквально оживал и мы словно стали его частью. Эта экскурсия - бриллиант!

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A
Шикарный гид Андро) очень учтивый, с чувством юмора
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О
Очень понравилась экскурсия по городу, гид Ирэна очень образованная, с интересом рассказывает, наша группа в восторге! очень рекомендуем!!!!!!
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Е
Наш экскурсовод Давид нам очень подробно и интересно рассказал об основных достопримечательностях Тбилиси. Вечером мы с лёгкостью уже самостоятельно прогулялись по Тбилиси. Большое спасибо за экскурсию.
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М
Это было прекрасно)
Я не люблю экскурсии, всегда кажется, что все долго и много дат, в которых путаешься, но только не с Ирэн))
Волшебный экскурсовод, ни на секунду не хочется отвлекаться от
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ее рассказа, исторические факты перемешиваются с легендами и интересными историями о городе и людях. Все интересно, познавательно, легко. Гуляли 3,5 часа, было всё на столько увлекательно, что не заметили как они пролетели.

Ирэна ответила на все вопросы, давала время на передохнуть, никуда не торопила, все было очень комфортно)

Спасибо огромное за такую экскурсию 🫶

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А
Ирэна талантливый гид! 3 часа экскурсии пролетели на одном дыхании! Очень понравился стиль повествования, умение разбавить исторические факты интересной информацией про жизнь грузин. Заводила в интересные места, которые незаметны невооруженным
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взглядом, очень ценное умение. Нас было 4 человека в группе, все остались безумно довольны. Всем хватило внимания и интересных историй. Очень рекомендуем идти на обзорную экскурсию по Тбилиси именно с Ирэной) она помогает почувствовать город и понять его винегретность) спасибо за впечатления!

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