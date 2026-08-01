Индивидуальная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси

Тбилиси — город солнца и ярких красок, и я покажу вам его с лучшей стороны! С площади Свободы отправимся в район Серных бань, а по пути осмотрим памятники, поговорим о местных легендах, ушедших в прошлое профессиях и историях из городской жизни разных лет. А завершим прогулку дегустацией вин разных сортов в погребке XVII века.
Описание экскурсииЧто вас ждет: Готовы увидеть всё самое интересное? Тогда вперёд! Встречаемся на площади свободы. Идём в район серных бань, смотрим все основные достопримечательности. Знакомимся с историей скульптур, городскими легендами и историей Тбилиси. Узнаём о древних профессиях города и получаем незабываемые впечатления. Организационные моменты: Экскурсия пешеходная, пожалуйста, надевайте удобную обувь.
Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Свободы
- Церковь Святого Георгия
- Раскопки Старого города
- Конка
- Памятник лампионщику
- Берикаоба
- Дворник
- Памятники известным грузинским актёрам
- Башню и театр Габриадзе
- Самые маленькие механические часы
- Фонтан Чижик-Пыжик
- Латинскую надпись
- Анчисхати
- Патриархат
- Дворец Теклы
- Мост Мира
- Парк Рике
- Метехи
- Мост Горгасала
- Парк Алиева
- Район серных бань (Абанотубани)
- Символ города
- Инжирное ущелье
- Водопад
- Мейдан базар
- Тамада
- Парк Чиаурели
- Храм Сиони
- «Итальянские» дворы
- Винная дегустация эксклюзивных вин в погребе XVII века
Что включено
- Пешая экскурсия
- Гид-экскурсовод
Что не входит в цену
- Прогулка на катере
- Ужин (по желанию)
- Дегустация (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 Александр Пушкин ул, Тбилиси
Завершение: 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Идеально! Спасибо за новые впечатления, за массу информации! Хотя мы не в первый раз в Тбилиси, Галактион рассказал столько, что было ощущение,что мы впервые знакомимся с городом! Про каждую трещинку,
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A
Шикарный гид Андро) очень учтивый, с чувством юмора
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О
Очень понравилась экскурсия по городу, гид Ирэна очень образованная, с интересом рассказывает, наша группа в восторге! очень рекомендуем!!!!!!
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Е
Наш экскурсовод Давид нам очень подробно и интересно рассказал об основных достопримечательностях Тбилиси. Вечером мы с лёгкостью уже самостоятельно прогулялись по Тбилиси. Большое спасибо за экскурсию.
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М
Это было прекрасно)
Я не люблю экскурсии, всегда кажется, что все долго и много дат, в которых путаешься, но только не с Ирэн))
Волшебный экскурсовод, ни на секунду не хочется отвлекаться от
Я не люблю экскурсии, всегда кажется, что все долго и много дат, в которых путаешься, но только не с Ирэн))
Волшебный экскурсовод, ни на секунду не хочется отвлекаться от
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А
Ирэна талантливый гид! 3 часа экскурсии пролетели на одном дыхании! Очень понравился стиль повествования, умение разбавить исторические факты интересной информацией про жизнь грузин. Заводила в интересные места, которые незаметны невооруженным
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