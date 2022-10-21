Индивидуальная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси

Готовы увидеть всё самое интересное
Готовы увидеть всё самое интересное? Тогда вперёд! Встречаемся на площади свободы. Идём в район серных бань, смотрим все основные достопримечательности. Знакомимся с историей скульптур, городскими легендами и историей Тбилиси. Узнаём о древних профессиях города и получаем незабываемые впечатления.
Ближайшие даты:
21
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22
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Что вас ожидает 🤩
- Площадь Свободы
- Церковь Св. Георгия
- Раскопки старого города
- Конку
- Памятник Лампионщику
- Берикаоба
- Дворник
- Памятники известным грузинским актёрам
- Башню и театр Габриадзе
- Самые маленькие механические часы
- Фонтан Чижик-Пыжик
- Латинскую надпись
- Анчисхати
- Патриархат
- Дворец Теклы
- Мост мира
- Парк Рике (пески)
- Метехи
- Мост Горгасала
- Парк Алиева
- Район серных бань(Абанотубани)
- Символ города
- Инжировое ущелье
- Водопад
- Мейдан базар
- Тамада
- Парк Чиаурели
- Храм Сиони
- «Итальянские» дворы
- Винная дегустация эксклюзивных вин в погребе 17 века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Готовы увидеть всё самое интересное? Тогда вперёд!
- Встречаемся на площади свободы. Идём в район серных бань, смотрим все основные достопримечательности. Знакомимся с историей скульптур, городскими легендами и историей Тбилиси. Узнаём о древних профессиях города и получаем незабываемые впечатления.
Организационные моменты:Экскурсия пешеходная, пожалуйста, надевайте удобную обувь.
Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешая экскурсия
- Гид-экскурсовод
- Что не входит
- Прогулка на катере
- Ужин (по желанию)
- Дегустация (по желанию)
- Место начала и завершения?
- 1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день, время обсуждается индивидуально.Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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