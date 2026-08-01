Индивидуальная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси

читать дальше уменьшить ее рассказа, исторические факты перемешиваются с легендами и интересными историями о городе и людях. Все интересно, познавательно, легко. Гуляли 3,5 часа, было всё на столько увлекательно, что не заметили как они пролетели.



Ирэна ответила на все вопросы, давала время на передохнуть, никуда не торопила, все было очень комфортно)



Спасибо огромное за такую экскурсию 🫶

Это было прекрасно)Я не люблю экскурсии, всегда кажется, что все долго и много дат, в которых путаешься, но только не с Ирэн))Волшебный экскурсовод, ни на секунду не хочется отвлекаться от