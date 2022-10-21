Индивидуальная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси

Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси

Готовы увидеть всё самое интересное

Готовы увидеть всё самое интересное? Тогда вперёд! Встречаемся на площади свободы. Идём в район серных бань, смотрим все основные достопримечательности. Знакомимся с историей скульптур, городскими легендами и историей Тбилиси. Узнаём о древних профессиях города и получаем незабываемые впечатления.
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям Тбилиси
Ближайшие даты:
21
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Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Свободы
  • Церковь Св. Георгия
  • Раскопки старого города
  • Конку
  • Памятник Лампионщику
  • Берикаоба
  • Дворник
  • Памятники известным грузинским актёрам
  • Башню и театр Габриадзе
  • Самые маленькие механические часы
  • Фонтан Чижик-Пыжик
  • Латинскую надпись
  • Анчисхати
  • Патриархат
  • Дворец Теклы
  • Мост мира
  • Парк Рике (пески)
  • Метехи
  • Мост Горгасала
  • Парк Алиева
  • Район серных бань(Абанотубани)
  • Символ города
  • Инжировое ущелье
  • Водопад
  • Мейдан базар
  • Тамада
  • Парк Чиаурели
  • Храм Сиони
  • «Итальянские» дворы
  • Винная дегустация эксклюзивных вин в погребе 17 века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Готовы увидеть всё самое интересное? Тогда вперёд!
  • Встречаемся на площади свободы. Идём в район серных бань, смотрим все основные достопримечательности. Знакомимся с историей скульптур, городскими легендами и историей Тбилиси. Узнаём о древних профессиях города и получаем незабываемые впечатления.

Организационные моменты:

Экскурсия пешеходная, пожалуйста, надевайте удобную обувь.

Каждый день, время обсуждается индивидуально.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешая экскурсия
  • Гид-экскурсовод
Что не входит
  • Прогулка на катере
  • Ужин (по желанию)
  • Дегустация (по желанию)
Место начала и завершения?
1 aleksandr pushkin st, t’bilisi
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, время обсуждается индивидуально.
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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